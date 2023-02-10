Об этом известный бизнесмен и меценат заявил в ходе рабочей встречи в Магасе с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, сообщила его пресс-служба. Были подняты вопросы привлечения в регион новых инвестиций и развития в республике промышленности. В частности, стороны обсудили строительство IT-кластера в Ингушетии, создание новых производств в сельскохозяйственной отрасли и реконструкцию башенных комплексов в горной части республики.

Микаил Гуцериев поделился своими планами привлечь крупнейшие российские корпорации к открытию новых производственных площадок и обслуживающих предприятий на территории региона, что позволит увеличить приток инвестиций и создать новые рабочие места для жителей республики. Также бизнесменом и правительством Ингушетии планируется создание инвестиционного бюджета развития, который будет формироваться благодаря вложениям пула коммерческих структур, заинтересованных в деятельности на территории региона.

Махмуд-Али Калиматов сообщил, что ещё в 2019 году в регионе работало всего несколько промышленных предприятий, а более десяти — простаивали из-за нерентабельности производства. В течение трех последних лет в Ингушетию удалось привлечь инвесторов, в том числе и из других стран, которые не только открыли новые предприятия на территории региона, но и перезапустили старые.

«В настоящее время мы делаем все возможное для создания благоприятного инвестиционного климата, ввели и разрабатываем новые преференции для инвесторов, готовых развиваться на территории нашей республики. В данный момент у нас работают 12 промышленных предприятий, решающих задачи по производству качественной продукции, импортозамещению, увеличению налоговых поступлений в бюджет региона и созданию новых рабочих мест. Сейчас думаем о создании в регионе предприятия по переработке шерсти», — сказал Глава республики.

По словам Махмуд-Али Калиматова, за последние годы власти региона приложили особые усилия для развития животноводства, в том числе увеличения поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

«Сейчас в республике поголовье овец составляет более 300 тысяч, это не только фермерские хозяйства и ГУПы, но также и сельские жители, которые держат скот. Если создать серьезное производство, то люди получили бы возможность сдавать предприятию эту шерсть для переработки. Подобных производств нет даже в соседних регионах», — сказал руководитель республики.

Глава региона отметил, что переработанный продукт послужит исходным материалом в республике для создания тканей и пошива одежды, также в Ингушетии активно возрождается войлочное искусство. Кроме того, переработанную шерсть планируется продавать как внутри России, так и в других странах, в том числе в Азербайджане.

Микаил Гуцериев отметил, что у него имеется опыт создания подобного производства, которое в перспективе может оказаться высокорентабельным. Он выразил свою готовность консультировать специалистов Минсельхоза Ингушетии в этом вопросе.

Далее участники встречи заострили внимание на образовании в регионе. По данным Минобрнауки республики, в нынешнем учебном году в первый класс пошли более 9 тысяч детей, и это число ежегодно увеличивается. Глава Ингушетии отметил, что регион занимает лидирующую позицию в стране по рождаемости.

«В регионе важно развивать не только промышленность и сельское хозяйство. Если в республике первоклассников в этом учебном году было более 9 тыс. человек, то необходимо развивать ИТ-технологии и компании, делать упор на современное образование и строительство инновационных школ. У компаний группы „САФМАР“ есть опыт строительства в Москве больших учебных учреждений, направленных на развитие у детей навыков, актуальных для сегодняшнего дня. Я бы предложил министру образования республики посетить одну из таких школ, чтобы перенять опыт, который может быть полезен для создания подобных объектов в Ингушетии», — сказал Микаил Гуцериев.

Махмуд-Али Калиматов и Микаил Гуцериев обсудили также создание ИТ-парка в республике. Глава Ингушетии рассказал о планах оборудования площадки, на которой крупные и вновь созданные ИТ-компании смогут создавать инновационные программные и технологические продукты, — ИТ-парка «Орион». Микаил Гуцериев, автор концепции и ключевой инвестор создания ИТ-кластера в Республике Беларусь, предложил направить в Минск делегацию из Ингушетии для обмена опытом.

«Это совершенно другой уровень развития, сравнимый с опытом европейских технопарков. Предполагаю, что этот проект может стать примером для создания аналогичного кластера на территории Ингушетии», — подчеркнул российский предприниматель.

Важной темой встречи стало развитие туристической отрасли, в первую очередь — рекреационной инфраструктуры Джейрахского района Ингушетии.

«Джейрахский район — это древняя часть Ингушетии, наша прародина, откуда вышли все ингушские фамилии. Там наши корни. Поэтому бережное развитие этой земли очень важно для меня лично и для всех ингушей. Мы уже начали здесь реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет. В нее входит реставрация всех родовых башенных комплексов, всех коммуникаций. Кроме того, мы планируем строительство здесь отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь „Эрзи“, отреставрируем древний христианский храм Тхаба-Ерды и многое другое. Ингушетия должна стать жемчужиной России в сфере туризма», — поделился планами Микаил Гуцериев.

Далее участники встречи подробно обсудили вопрос сохранения культурного наследия Ингушетии, а именно реконструкцию башенных комплексов, склепов и храмов в горах республики. На данный момент в регионе отобраны 10 башенных комплексов, сохранившихся более чем на 30%. Они будут отреставрированы в первую очередь.

Масштабные восстановительные работы проведут на территории самого древнего христианского храма в России Тхаба-Ерды и замкового комплекса Вовнушки. На данный момент идет реконструкция трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харпи. Открыть объекты после реставрации планируется в 2024 году к 100-летию государственности Ингушетии.

«В горах Ингушетии около 5 тысяч башенных комплексов. Важно их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные средства. Я считаю, что на восстановление всех объектов и развитие горного района потребуется 20 лет. Пока я жив, я буду поддерживать этот проект, и восстанавливать башни — это наше наследие. Искренне верю, что это дело продолжится и после меня. Но это уже будут другие люди», — сказал Микаил Гуцериев.

В то же время предприниматель акцентировал внимание на остром дефиците местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации таких сложных и важных объектов. Для решения этого вопроса Микаил Гуцериев предложил создать на базе одного из образовательных учреждений региона факультет, мастера которого будут обучать их ремеслу реставраторов.