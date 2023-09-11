Глава государства лично знал прославленного поэта и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру. Владимир Путин называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

В 2003 году в торжественной обстановке Путин вручил Р. Г. Гамзатову высшую награду страны — орден Святого Андрея Первозванного. Великий аварский поэт стал пятидесятым человеком, удостоенным этой награды в новейшей истории России.

Бесспорно, творчество Расула Гамзатова известно не только в России, но и во всём мире. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических произведений.

Родился Расул Гамзатов 8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахзского района Дагестана в семье сельского учителя, народного поэта Гамзата Цадасы. Расул с детства любил читать. Всегда с интересом слушал истории и сказки, которые рассказывал ему отец. Помимо стихов отца Расул знал наизусть все его рассказы о Шамиле, очень любил повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат» и старинные песни о легендарном герое Хочбаре. Все это вдохновляло его и в дальнейшем отразилось на творчестве, наполненном безграничной любовью к своему народу.

По воспоминаниям Расула, именно отец пробудил в нём творческую жилку, и он после школы поступил в Аварское педучилище в Буйнакске. Успешно его окончив, работал учителем в младших классах сельской школы, затем некоторое время служил в театре помощником режиссера. А в 1941 году, когда началась война, сменил профессию на журналиста и стал выступать на радио и писать в газетах.

Так получилось, что Расул Гамзатов не попал на войну, как многие его сверстники. Правительство Дагестана обратилось в Москву с просьбой не призывать Расула, оба старших братьев которого к тому времени уже погибли на войне: один — под Севастополем, другой — под Сталинградом. Так судьба сберегла его для поэзии.

Первые свои стихи будущий поэт публиковал под фамилией отца. Но в самый разгар войны выходит в свет первая книга Расула Гамзатова уже под его именем. Это был сборник стихов на аварском языке, который автор назвал «Горячая любовь и жгучая ненависть». Большинство из произведений Гамзатова, вошедших в этот сборник, были посвящены военной тематике, которая была ему очень близка. Свои сокровенные стихи автор писал о любви к родной земле и ненависти к фашистам, пришедшим на нашу землю воевать. Именно после выхода в свет первой ласточки 20-летнего Гамзатова принимают в Союз писателей СССР.

После окончания Великой Отечественной войны Расул поступает в Литературный институт в Москве уже как состоявшийся поэт. Его становление шло на стихах Жарова, Безыменского и Гусева. Высшее образование он получил по совету лакского поэта Эффенди Капиева, который, услышав его стихи, был восхищен талантом юного горца.

Когда Гамзатов приехал в Москву, он первым делом встретился с поэтами Николаем Тихоновым и Владимиром Луговским, которые были переводчиками стихов его отца. Расул еще с детства был знаком с этими людьми, которые стали опекать молодого студента.

Ему фантастически повезло и с однокурсниками, которые впоследствии стали его верными друзьями и переводчиками его стихов на русский язык, Яковом Козловским, Наумом Гребневым и Владимиром Солоухиным. Он говорил, что, если бы не русский язык, на котором говорили миллионы, он так бы и остался поэтом небольшого ущелья. И действительно, только благодаря русскому языку о поэзии Расула Гамзатова вскоре узнал весь мир.

Поэт прекрасно понимал роль переводчиков в этом деле и высоко её ценил. В своих статьях он давал высокую оценку работе переводчиков, называя её важным государственным делом: «Переводчики делают важное государственное дело. Это труженики литературы, и о них надо говорить с уважением, особенно нам, национальным поэтам. Их талантливой рукой и чутким сердцем подстрочники наших стихов оживляются, получают первоначальное поэтическое звучание на другом языке. Это большое счастье. Благодаря этому горская поэзия приобрела новые черты и может создавать выразительные реалистические картины. Поэтому наши произведения приобрели тысячи новых читателей. Безусловно, переводчики стараются передать дух, эмоциональный настрой автора, немножко добавляют что-то свое, а что-то сокращают, как соавторы. Но в целом, конечно, переводы соответствуют оригиналам, и это большое искусство».

Общеизвестно, что Расул Гамзатов писал только на родном языке и только о самом сокровенном. По воспоминаниям его родных, Расул Гамзатович мыслил и глубоко чувствовал на языке матери, и, видимо, поэтому открыто осуждал тех, кто забывает родную речь. Это был его родный язык, которым он очень дорожил. И задачи переучиваться перед ним никогда не стояло. Скорее всего, поэт писал исключительно на аварском, понимая, что не сможет передать на чужом языке всю палитру своих чувств и эмоций. Но Литературный институт открыл молодому аварскому поэту дверь в большую поэзию русского мира. Он выпустил немало сборников, и практически каждый из них был удостоен какой-либо государственной премии.

Одной из главных тем творчества Расула Гамзатова, насколько можно судить по его произведениям, была тема войны и тема личной большой утраты, коснувшейся его семьи в связи с военными событиями в стране. Поэт вспоминал: «Да, действительно, тема войны для меня останется самой больной темой, над которой я когда-либо работал. Я писал стихи, отражая боль своей матери, которая ждала с войны двух сыновей, ведь любая мать до последнего будет надеяться, что её дети живы, и, если нет могилы, надеяться на чудо... Но чуда не произошло. Поэтому я могу сказать, что Великая Отечественная война стала для нашей семьи большой личной трагедией».

В богатом творчестве Расула Гамзатова были значимыми не только гражданские и патриотические направления, но и глубокая философская лирика, тема любви, посвященная матери, жене и всем женщинам мира в их лице. Одним словом, сложно выделить тему, которой бы он не касался. Особенно интересна у поэта поздняя поэзия. Он часто говорил своим попутчикам: «Когда пишется, пишется всегда, везде и всюду. А когда не пишется, то не пишется нигде».

В 1951 году, сразу после окончания Литературного института, Р. Гамзатов становится председателем Союза писателей Дагестана и будет возглавлять этот ответственный орган на протяжении всей своей дальнейшей жизни. Такая несменяемость вполне оправданна и логична — никто из местных поэтов даже близко не мог сравниться по значению, известности и авторитету с Гамзатовым, ведь, как отмечают литературные критики, поэзия стала для него воплощением справедливости, оружием против зла. Расул Гамзатович всегда говорил, что писатель не должен ждать перемен к лучшему, писатель должен ускорить приближение лучших перемен своими произведениями.

Без преувеличения можно сказать, что в советской литературе Гамзатов был явлением уникальным и неизменным. Он написал целый цикл стихов и отдельные стихотворения, посвященные странам и республикам Советского Союза, в которых он побывал. Несмотря на то, что основным стержнем стабильности Дагестана для Гамзатова была Россия, свой родной край поэт считал уникальным местом еще и по той причине, что в этой многонациональной республике многоголосое национальное было всегда, но националистического — никогда.

Многие соратники Гамзатова отмечали его завидный трудоголизм. Говорят, поэт так много писал, что переводчики просто физически не успевали идти за ним. Наверное, поэтому у Гамзатова остались непереведёнными многие произведения — значительные по своему содержанию и форме. Тем не менее, сегодня поэзию Расула Гамзатова читают на восьмидесяти языках мира.

Несмотря на сложные исторические эпохи, свидетелем которых он был, Гамзатов каким-то удивительным образом избежал горькой участи быть изолированным от общества, и к нему одинаково уважительно относились люди с разными политическими взглядами. Другими словами, Гамзатов был чистым продуктом советской системы, которая, по его словам, была огромным театром.

Каким образом его творчество повлияло на развитие литературы в Дагестане, России, да и во всем мире, наверное, лучше ответят литературоведы. Но на наш взгляд, каждый поэт важен тем, что он открывает что-то свое, и у него должен быть свой язык, свои неповторимые образы.

Список наград и званий Расула Гамзатова займет не один абзац. А общественная и политическая жизнь поэта была весьма разнообразной и нерегламентированной. Он был депутатом Верховного совета Дагестанской АССР, членом президиума Верховного совета СССР, членом различных ассоциаций.

Являясь самым ярким воплощением дружбы народов в СССР, Гамзатов в составе международных делегаций объездил весь мир, и во все дальние командировки обязательно брал с собой бурку. «Почему у бурки нет пуговиц?» — спросил у него как-то Фидель Кастро. «Чтобы можно было быстро достать кинжал», — не задумываясь, ответил Гамзатов.

Расул Гамзатов прожил действительно счастливую жизнь, оставив после себя богатейшее наследие: сборники стихов общим тиражом более 16 миллионов экземпляров. После смерти обожаемой жены Патимат он почти сразу же тяжело заболел и прожил ещё лишь три года...

Умер Расул Гамзатович Гамзатов 3 ноября 2003 года в Москве. Похоронен на старом мусульманском кладбище в Тарки, у подножия горы Тарки-Тау, рядом с могилой жены.

Уже перед смертью Расул Гамзатович часто задавался вопросом: «Как бы сложилась моя судьба, мальчика из бедного горного селения Дагестана, если бы я родился не в СССР? Перевели бы мои произведения на многие языки мира, и стал бы я таким узнаваемым, как сейчас?» Понятно, что все эти вопросы риторические. Но при этом нельзя не отметить, что Расул Гамзатов был счастливчиком, обласканным властью и любимым в народе. И это отношение к нему по сей день остается прежним — глубоко уважительным и почтенным.