Это одна из старейших охранных структур страны, которая обеспечивает стабильную защиту объектов и является гарантом правопорядка. В Ингушетии защиту объектов Управления Федерального казначейства и Управления Федеральной налоговой службы осуществляет филиал- 83 отряда ФКУ «ГУ «ВО Минфина России».

Свою историю ведомственная охрана ведёт с 15 апреля 1923 года — со дня образования 6-го полка войск ОГПУ, который был призван обеспечить охрану учреждений Народного комиссариата финансов — предприятия Гознака, золотого запаса страны, алмазного фонда, валютных ценностей и денежной наличности молодого советского государства. С тех времен 6-й полк войск ОГПУ неоднократно был реорганизован от отрядов военизированной охраны 1-й категории Министерства финансов СССР до федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации».

В составе нынешней структуры — главное управление и 36 обособленных территориальных подразделений, укомплектованных профессионально подготовленными кадрами, в числе которых и ингушский филиал — 83-й отряд.

«На нас возложена защита охраняемых объектов от противоправных посягательств, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, пресечение и предупреждение преступлений», — подчеркнул начальник филиала Ахмет Долгиев.

По его словам, начальником федерального учреждения с июля 2018 года является Михаил Буц.

«С гордостью хочу отметить, что Михаил Анатольевич не только наш земляк, он также окончил Орджоникидзевское высшее военное Краснознаменное училище внутренних войск имени Кирова. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации в 2021 году Буц награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени», — отметил Долгиев.

В период с 2012 по 2021 год главное управление учреждения и все филиалы-отряды трижды инспектировались МВД России (Росгвардией). По итогам инспектирования делались выводы о том, что деятельность ведомственной охраны Минфина России по защите объектов осуществляется в соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом отмечалась четкая организация и высокая готовность охраны к выполнению поставленных задач.

«Так как охраняемые объекты имеют весомую значимость и стратегическое значение, учреждение уделяет серьезное внимание подбору кадров, который происходит на конкурсной основе. Большое значение при приеме на работу имеют профессионализм, образование, мобильность, умение самостоятельно принимать решения в чрезвычайных ситуациях, ну и спортивные данные, конечно же, приветствуются. Наши работники периодически проходят занятия по ГО и ЧС, сдают нормативы ГТО, а также ежегодно проводится аттестация работников на знание правил внутреннего распорядка и исполнение своих профессиональных обязанностей. Именно такой подход позволяет держать на высоком уровне профессионализм, усердие и добросовестность в выполнении возложенных задач по охране объектов, в том числе и на наш филиал — 83-й отряд», — рассказал Ахмет Долгиев.

По его словам, главное управление периодически организует учебно-методические сборы для руководителей и главных бухгалтеров отрядов для повышения квалификации, а также для проведения лекций по организационно-воспитательной работе. Это позволяет обменяться опытом, задать вопросы, помогает наладить личные связи, ближе познакомиться с коллегами по всей России. Работники главного управления выезжают на места для проверки деятельности филиалов-отрядов, дабы помочь в организации их работы и прояснить возникающие вопросы.

100-летний юбилей в этом году собирает в Москве гостей со всей России на праздничное мероприятие, посвященное этой дате. Необходимо отметить, что в 2023 году принимает поздравления и филиал — 83-й отряд с 20-летним юбилеем со дня основания.

Подводя итоги и поздравляя своих коллег, Ахмет Долгиев особо подчеркнул, что ведомственная охрана Минфина России прошла испытание временем, проявила свои лучшие качества и всегда готова выполнить поставленные задачи по защите порученных объектов от противоправных посягательств как в повседневных условиях, так и при чрезвычайных обстоятельствах.