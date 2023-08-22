Но Мустафа Керимович, имея большой опыт руководства, по крупицам собирал коллектив редакции. Особая сложность задачи была в том, что газета полностью издавалась на ингушском языке, а владеющих письменностью на родном языке было мало. К тому же в журналистике просто владеть письменностью мало, нужно еще обладать неким чутьём повествователя. Сам М. К. Льянов был прекрасным знатоком родного языка — как разговорного, так и письменного, несмотря на то что литературному ингушскому языку и журналистике нигде не учился, все постиг самостоятельно. Это позволяло ему учить тех, кто приходил работать в редакцию не совсем подготовленным, и делал это он с большим удовольствием. Ведь приятно видеть, как человек впитывает знания и растет на глазах...

В эти дни мы отмечаем 115-летний юбилей со дня рождения видного ингушского общественно-политического деятеля, журналиста, человека, внесшего значительный вклад в развитие ингушской журналистики Льянова Мустафы Керимовича. Два десятка лет возглавлял он общенациональную газету «Сердало» в самое сложное время — в период возвращения ингушей из депортации. Как мы отметили выше, Мустафа Керимович не был профессиональным журналистом, но учитывая то, что тогда грамотные люди являлись огромным дефицитом, они зачастую оказывались на самых разных участках работ в роли руководителей, и Мустафа Керимович не был исключением.

Высшее образование Мустафа Льянов получил в Москве, где в 1932 году с отличием окончил Московский Коммунистический университет народов Востока, после чего был направлен преподавателем политэкономии в Северо-Кавказский Коммунистический университет в г. Ростове-на-Дону. В том же году он вернулся в Ингушетию и был назначен заведующим отделом культуры и пропаганды Ингушского обкома ВКП(б). В эти годы Мустафа Керимович работал вместе с Идрисом Зязиковым, Али Горчхановым и другими известными деятелями государства. В 1934 году Мустафу Льянова назначают заместителем секретаря Ингушского обкома ВКП(б), а после — вторым секретарем Пригородного райкома партии Ингушской автономной области. Но какую бы должность он ни занимал и где бы ни находился, Мустафа Льянов, как деятельный и энергичный по натуре человек, имел обыкновение сполна отдаваться возложенным на него обязанностям, извлекая максимум пользы для дела и общества.

В то время в Ингушетии, а потом и в объединенной Чечено-Ингушетии, было мало образованных людей, особенно из числа коренных национальностей, к тому же положение усугубляли бесконечные чистки среди политических деятелей, которые устраивала коммунистическая вакханалия. Те, кому удавалось избежать суровой меры наказания, то и дело переводились с одной работы на другую. Таким образом и Мустафе Керимовичу в течение десяти лет после окончания университета тоже довелось поработать на разных местах.

В 1935 году его назначают директором драматического театра Чечено-Ингушетии. И надо сказать, что это назначение говорит о большом значении театрального искусства в жизни общества того времени. Именно по инициативе Мустафы Льянова при непосредственной поддержке со стороны Али Горчханова, работавшего тогда председателем Чечено-Ингушского облисполкома, при ГИТИСе была открыта чечено-ингушская театральная студия, заложившая серьезную основу для дальнейшего развития национального драматического искусства.

Мустафа Керимович вспоминал: «Примерно в ноябре 1936 года, будучи директором Чечено-Ингушского театра, я пришел к Али Исаевичу Горчханову и попросил его подписать письмо на имя тогдашнего председателя комитета по делам искусств СССР товарища Керженцева, в котором содержалась просьба об открытии с осени 1937 года при ГИТИСе чеченской и ингушской студий. Он прочитал письмо, подписал его и сказал: «Давай поезжай сам с этим письмом в Москву. Если откажут, я приеду через три-четыре дня». Меня Керженцев не принял. А его заместитель, которому было передано письмо, сказал, что в ближайшие два-три года открыть даже одну студию для Чечено-Ингушетии невозможно, ибо заявок очень много. Я доложил об этом, как обещал, приехавшему вскоре Али Горчханову. Он сам ходил к Керженцеву и всё же добился согласия на открытие студии, которая начала обучение в театральном вузе спустя два года. К сожалению, Али Горчханову не было суждено увидеть их на сцене. Незадолго до этого он, как и многие представители талантливой ингушской партийно-хозяйственной элиты, был арестован и приговорен к тюремному заключению. Так в истории ингушского национального драматического искусства тесно переплетались людские трагедии и подлинное сценическое мастерство, светлые надежды и горькие разочарования...»

К тому времени, когда летом 1939 года в Чечено-Ингушетию приехали московские театральные мэтры со своими молодыми питомцами, чтобы представить на суд местной публики учебные работы вайнахов-студийцев, директором театра работал Идрис Муртузович Базоркин, а Мустафа Льянов возглавлял Чечено-Ингушский Госиздат.

С легендарной личностью, настоящим правозащитником ингушского народа Али Горчхановым наш герой был близко знаком, и связывали их не только чисто патриотические чувства, но и стремление сделать нашу республику процветающей. Как мы знаем, ныне на территории Ингушетии находится уникальный образец гидротехнического строительства — знаменитый Алханчуртский канал, который исправно служит своему предназначению уже на протяжении многих десятилетий. Масштабные строительные работы на этом канале начались в далеком 1928 году и продолжались целых одиннадцать лет. Мустафа Керимович Льянов хорошо был знаком с инициаторами этого грандиозного объекта и часто писал об этом в средствах массовой информации.

«В те годы, когда начиналось строительство оросительно-обводнительного канала, я учился в Московском университете, — вспоминал он. — Идрис Зязиков и Али Горчханов часто приезжали в Москву по делам, и мы, студенты, не упускали случая встречи с ними. Однажды мы встретились с Али Исаевичем в одной из гостиниц. Он рассматривал чертежи с мужчиной приятной внешности, которого представил нам, как главного проектировщика по строительству Алханчуртского канала. Так мы познакомились с прославленным инженером Михаилом Калимановым, сумевшим поднять воду на большие подъемы без вспомогательных средств. Хочу сказать, что Али Исаевич был сильно увлечен идеей обводнения Алханчуртской долины, мог часами рассказывать нам, что из себя представляет канал и какое огромное значение он будет иметь для области. Он часто бывал на участках строительства Алханчуртского канала, с большим энтузиазмом и энергией осуществлял идею обводнения долины, гордясь каждым успехом строителей. Строительство Алханчуртского канала закончилось в 1939 году, но Али Исаевич в тот момент уже находился за решеткой. 19 сентября 1937 года он был арестован органами НКВД ЧИАССР и вскоре умер от болезни. Несмотря на то, что Али Горчханову не удалось присутствовать на торжественном приеме в эксплуатацию такого важного и единственного в своем роде водного объекта, его детище под названием «Алханчуртский канал» будет жить вечно и давать возможность жить засушливым районам. И нужно сказать, что этот канал, за который немало сил и времени отдал Али Исаевич, ничуть не менее востребован и в настоящее время, ведь, как говорят в народе, где вода, там и жизнь».

В начале сороковых, в связи с военной обстановкой и началом Великой Отечественной войны, М. К. Льянов становится курсантом военно-политического училища. Казалось бы, что по его окончании у него будет прямая дорога на фронт, но в верхах этот вопрос решался по-иному. Как оказалось, к тому времени уже полным ходом шла подготовка к депортации ингушей и чеченцев, и Мустафу Керимовича после окончания училища в 1943 году отправляют в далекий Барнаул, где он служил инструктором-пропагандистом гарнизонного Дома Красной Армии. Весть о депортации народа застает его именно здесь. Вскоре в соседний Казахстан начали прибывать эшелоны с репрессированными кавказцами, и его, лишенного всех прав и привилегий военного, вскоре отправляют вслед за ними. Вот таким бесчеловечным образом сталинская политика перемалывала судьбы отдельных людей и целых народов, принудительно переселяя их и обрекая на верную погибель.

Но даже здесь, в Сибири, в условиях невыносимых тягот и лишений, Мустафа Керимович сумел найти применение своим знаниям. Его, как серьезного и порядочного человека, назначают сначала директором промкомбината райпотребсоюза в Акмолинске, а затем он становится заведующим производством артели имени Н. Островского.

Одним словом, к моменту возвращения наших из ссылки за плечами у Мустафы Льянова был неплохой опыт производственной работы. Это уже был зрелый руководитель, человек, перенесший горечь и беды выселения, лучше кого-либо понимающий положение и состояние народа, выжившего в неимоверных условиях, чтобы с нуля вновь обустраиваться и жить на своей исторической родине.

Мустафе Керимовичу доверяют возрождение общенациональной газеты «Сердало». «Это была задача огромной сложности, с учетом отсутствия кадров, опыта газетной работы и других сопутствующих тому периоду общественно-политических требований к газетной деятельности, — вспоминал он позднее. — Но, как показало время, мы, я и моя команда, успешно справились с ней, создав и газету, и профессиональный коллектив, который видел свою задачу на много лет вперед».

Когда М. К. Льянов стал редактором единственной региональной газеты на ингушском языке, для издания были установлены строгие правила по его содержанию. Третья полоса (страница) должна была быть посвящена целиком общесоюзным и мировым событиям, а на первой полосе — все самое важное, связанное с деятельностью вождей коммунистической партии и Советского Союза. И здесь без переводчиков с русского языка на ингушский было не обойтись. И редактор их нашел — двух преданных своему делу прекрасных знатоков. Это были Хаджибикар Ужахов, имевший опыт такой работы ещё в довоенную пору, и его более молодой коллега Ахмед Плиев.

Кропотливо искал и подбирал Мустафа Керимович и другие журналистские кадры. Одним из источников таких кадров были районные газеты, которые выписывались не только простыми гражданами, но и старшими коллегами по перу. Рассказывают, что Мустафа Керимович с большим интересом читал районки, и, если в числе их журналистов появлялась ингушская фамилия, начинал внимательно следить за творчеством её обладателя.

Именно таким образом главный редактор «Сердало» вышел на след начинающего журналиста Абу Гадаборшева, который вспоминал: «В середине 60-х годов я работал в малгобекской городской газете «Ленинское знамя», где, собственно, Мустафа Керимович меня и нашел. Дело в том, что, приехав однажды по служебным делам в Малгобек, он заодно решил познакомиться со мной и побеседовать, после чего прошло несколько месяцев, и только тогда он предложил мне перейти на работу в «Сердало». Я, конечно, очень этого хотел, но пугало незнание ингушской письменности. Мустафа Керимович успокоил: «Не ты первый такой, и тебя научим...» Когда я пришел в «Сердало», в редакции уже был сложившийся квалифицированный журналистский коллектив, большую часть из которого составляли выпускники ингушского отделения филфака Чечено-Ингушского педагогического института. Мустафа Льянов был блестящим руководителем, добросовестно и безупречно выполняющим свои обязанности. В моей памяти он останется как очень светлый, мудрый и сильный духом человек, образцовый гражданин и достойный сын своего народа. За годы своего руководства и позже Мустафа Керимович внес неоценимый вклад в становление и развитие ингушской национальной журналистики. Думаю, это должно стать и станет темой отдельного исследования и анализа. Он это заслужил самоотверженным служением своему народу».

Так получилось, что наряду с основной информационной ролью «Сердало» во главе с Мустафой Льяновым способствовала также развитию ингушской национальной культуры, науки, литературы. Об этом говорят отзывы ветеранов ингушской журналистики, которым довелось работать в тот период и позже в главной ингушской газете.

Султан-Гирей Котиев, анализируя деятельность газеты и ее главного редактора М. К. Льянова в статье журналиста Ахмета Газдиева «Его судьбой стала журналистика», вспоминал: «Велика роль «Сердало» в развитии ингушской национальной литературы, науки, культуры, искусства. Газета явилась подлинным университетом по воспитанию ингушских литераторов. Практически все национальные писатели пришли к своим творческим вершинам через эту газету — либо работая в ней, либо публикуя здесь свои первые литературные произведения. Определенное влияние оказала «Сердало» и на становление научной интеллигенции».

Эту же мысль высказывали и другие представители старшего поколения ингушских журналистов. К примеру, Тамара Мальсагова, вспоминая годы работы М. К. Льянова уже позднее, в качестве старшего редактора ингушского вещания на ТВ, тоже отмечает, что «это был энциклопедически образованный человек, мудрый наставник, профессионал-практик».

Известный педагог и автор учебников, журналист, писатель и общественный деятель Султан Шадиев хорошо знал и помнит всех, кто работал в редакции газеты «Сердало» со времени возвращения ингушского народа из депортации. С особенной благодарностью вспоминает он Мустафу Керимовича. «Мустафа был высокообразованным и хорошим человеком, — говорит Султан. — Окончил он Институт красной профессуры, знал в совершенстве ингушский и русский языки. Был строгим к качеству работы сотрудников. У журналистов бывали сложности в работе из-за незнания языка, поэтому он обязал всех сотрудников изучить ингушский язык, учил искусству слова. Постепенно журналисты стали писать на родном языке более уверенно и со временем стали настоящими специалистами. Мустафа создал сильный коллектив газеты «Сердало», которая при нём выходила только на ингушском языке. Я хочу сказать, что об этом человеке вы найдете только добрые, восхищенные отзывы, и не только о его деятельности, но и чисто с человеческой точки зрения. Необходимо отметить весомость вклада М. К. Льянова в становление и развитие ингушской национальной журналистики, который позволяет нам сегодня говорить о нем, как о человеке, сполна выполнившим свой сыновний долг перед народом».

Безусловно, весь жизненный и трудовой путь Мустафы Льянова — это свидетельство честного и бескорыстного служения интересам народа, пример для последующих поколений, чтобы жизнь на земле была наполнена высоким смыслом. Мустафа Льянов покинул этот бренный мир в 1992 году в возрасте 84 лет. Он прожил очень яркую и насыщенную жизнь, был любим и почитаем сослуживцами, братьями по перу и домочадцами. И память он оставил о себе самую яркую и безупречную.