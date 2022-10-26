— А потом я буквально прикипел к своей работе, — делится с нами Захар Юсиевич. — В своё время окончил специальное профтехучилище, работал сварщиком, монтажником, да почти все ипостаси строительного мастерства освоил. И вот делюсь своими знаниями, передаю опыт своего мастерства молодым.

В первые годы своей деятельности Захар Плиев обучал студентов по нескольким специальностям. Это и каменные работы, и арматурные, кладка печей, строгальное дело, монтажные и бетонные работы и т. д. Поток студентов был такой большой, что приходилось работать в две смены, с утра до вечера, давал по 12 уроков в день. Нагрузка была колоссальная, но и подъём в строящейся республике был особый, и слова «во имя будущего поколения» тоже имели особое звучание.

— Это же наши с вами дети, — говорит Захар Плиев, — значит, наше будущее, в которое мы вкладываться должны со всей ответственностью. Вот приходят они совсем ещё мальчишками, а через 4 года уже настоящие мужчины, к тому же квалифицированные специалисты, которым будет не стыдно сказать, что окончили Политехнический колледж имени Арапиева. Мы их готовим так, чтобы они практически владели навыками строительных работ, а не просто слушали и отчитывались по лекциям. Вот, к примеру, я свой предмет «Строительство зданий и сооружений» закрепляю прямо на стройке в Магасе, куда мы выезжаем раз в месяц. Там прямо на объекте рассказываю и показываю наглядно, как правильно делать ту или иную операцию. По другому предмету, например, «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», привожу ребят на строящуюся федеральную трассу.

У меня всегда на рабочем столе лежат кусок битума, щебня, ну асфальтобетонные смеси, чтобы наглядно показать их студентам. И в колледже у нас есть мастерские, где студенты проходят учебную практику. Я сейчас заведую мастерской по бетонным работам. В мастерских студенты готовятся сдавать квалификационный и государственный итоговый демонстрационный экзамены. Москва принимает экзамены по онлайн-связи по кирпичной кладке уже три года, в этом году будет принимать и по бетонной работе. Это, так сказать, показатель нашей деятельности.

Захар Плиев родился 1 июля 1963 года в посёлке Гарагорский Чечено-Ингушской АССР. Отец Захара работал мастером в Малгобекском управлении буровых работ (УБР) на одном из участков управления, в частности в посёлке Гарагорском.

В 70-х годах семья Плиевых переехала жить в город Малгобек. Как раз в это время открылось нефтяное месторождение в Мангышлаке, в Казахской ССР. Заработки там были высокие, и со всего Союза туда переехали жить и работать не только нефтяники, но и представители разных специальностей. Поехал со своей семьёй и Юси Плиев.

После окончания начального образования в 1979 году Захар поступает учиться в ГПТУ-162 в г. Мангышлаке на газоэлектросварщика. После окончания училища в 1982 году он призывается на службу в Советскую армию, которую проходит в Красноярском крае в ракетных войсках секретного назначения (секретные подземные ракетные установки).

В 1984 году Захар Плиев возвращается на родину, в город Малгобек. Здесь он устраивается на работу в Малгобекское отделение «Сельхозтехники» на должность электросварщика. В последующем он станет лучшим сварщиком Ингушетии.

Без отрыва от производства он учится с 1985 по 1991 год в Ростовском инженерно-строительном институте и получает диплом инженера-строителя. За годы учёбы работает на различных стройках города Ростова-на-Дону, в основном занимается строительством жилья. После окончания института Захар Юсиевич возвращается на родину и до 2001 года работает прорабом на Карабулакском заводе нерудных материалов.

С 2002 года начинается его путь преподавательской деятельности. Он устраивается на работу в среднее профессионально-техническое училище — СПТУ № 1, которое впоследствии было преобразовано в Политехнический колледж. В 2003 году поступает в аспирантуру Северо-Кавказского государственно-технического университета и получает учёную степень кандидата технических наук.

— Я строитель по профессии, — говорит Захар Плиев, — но я педагог, не просто учитель, а педагог. И мне нравится сама эта деятельность. На первое место я ставлю воспитательный процесс, потом образование. Если человек не станет достойным, то и профессионал из него не получится. Они же зелёными к нам приходят, и надо их воспитывать примером. Не окриками и оскорблениями, а словом и делом. Я постоянно работаю над собой. Владею риторикой речи преподавания. Педагог должен уметь разговаривать со студентами. А не просто проводить время за лекцией, чтобы его слушали и уважали, надо найти подход к каждому. В группе 30 человек, у каждого свой характер, к каждому индивидуальный подход. На то он и педагог, чтобы уметь найти правильный ключ к каждому сердцу. Да, нелегко, но если сделаешь это, студенты повернутся к вам лицом. Трудно, но, когда работаешь с душой, получается.

Захар Плиев пять лет назад перенёс инсульт, в московской клинике прошла тяжёлая операция на головном мозге. Врачи категорически запретили ему работать, хотя бы год. Но выдержал паузу Захар Юсиевич только месяц. «Вот оно, моё лекарство, — сказал он и вышел на свою обычную работу. — Без своих ребят я действительно захвораю, а с молодыми становлюсь жизнерадостней и здоровей».

Вот так и работает, то за кафедрой, то на строительном участке.

— Мне Аллах продлил жизнь, — говорит он, — значит, я ещё нужен здесь на земле, нужен своим студентам. Вижу порой своих выпускников, и сердце за них радуется. Вот недавно останавливается машина, выходят двое взрослых мужчин, по имени и отчеству называют, догадался, значит, студенты. Они возмужали, я-то их не узнал. Но очень были рады встрече со мной. Оказалось, лет пятнадцать тому назад окончили училище. Благодарят за всё. Вот в такие минуты ты понимаешь, что работал не зря. Ведь чувствуешь уважение ребят. Ведь могли просто проехать. Но вот нет.

А вообще, мой девиз по жизни — «Передавать свои знания — это путь к бессмертию. Чем больше отдаешь, тем больше тебя помнят, и больше ты живёшь в памяти людей». Хочу, чтобы наша молодёжь была грамотная, чтобы они могли гордиться нами, и мы могли гордиться ими в будущем. Одними хорошими оценками авторитет у студентов не заработаешь. Я стараюсь быть в меру строгим, в меру справедливым, стараюсь держать золотую середину.

В трудовой биографии Захара Плиева ещё немало важных вех. Он работал в должности главного инженера на реконструкции автозавода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) в Москве, который в своё время выпускал легковые автомобили «Москвич». Имеет педагогический опыт работы и в Уральском федеральном университете, в должности доцента кафедры строительного материаловедения. В своём родном колледже работает двадцать лет и очень гордится своим учебным заведением.

— Наш колледж входить в сотню лучших колледжей России, — с гордостью говорит он. — У нас на высшем уровне поставлен образовательный и воспитательный процесс. В колледже проходят конкурсы, мероприятия, разные встречи. Техническое оснащение на высшем уровне, в каждом кабинете интерактивная доска, ноутбук и проектор. Никаких помех, работай и наслаждайся.

Сами же коллеги и студенты отзываются о Захаре Плиеве самым лестным образом. Человек очень порядочный, говорят они, готов всегда пойти на встречу, оказать помощь и поддержку.

О высоком уровне его профессиональной деятельности говорит и тот факт, что портрет нашего героя в течение 15 лет висит на доске почёта колледжа. За многолетний труд и добросовестное отношение к работе он награждён многочисленными грамотами, благодарностями и поощрениями. А недавно, в канун 20-летия его профессиональной деятельности, Захара Плиева наградили Почетной грамотой от Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова. Но самая высокая награда трудового юбиляра — это доверие студентов и уважение коллег.