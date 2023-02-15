Наша последняя встреча с Лейлой состоялась в сентябре 2014 года на студии радио «Ангушт», где я работала редактором отдела. Как всегда суетливо и быстро, она объяснила цель своего визита и сказала, что очень хотела бы перед очередной поездкой на Эльбрус поговорить с радиослушателями в прямом эфире и поделиться с ними своими ближайшими планами.

Надо сказать, что передача эта вызвала настоящий резонанс: за время эфира в адрес Лейлы поступали не только одобрительные отзывы, но и нелестные высказывания, особенно со стороны мужской части населения, которые считали, что лучше бы она вышла замуж и рожала детей, чем лазить по скалам. Но Лейла продолжала стоять на своем, шутливо отвечая на подобные выпады радиослушателей. «Понимаете, я окончательно поняла, что не могу жить без этого, и если вы мне советуете выйти замуж, как этого требует природа, то я уже замужем... за горами», — таков был ее заключительный ответ на звонки радиослушателей.

После окончания эфира я долго уговаривала Лейлу отказаться от этого похода, ссылаясь на то, что она уже сделала то, что не смогла сделать ни одна женщина в России. Но она, вместо того чтобы согласиться со мной, попросила помочь сформулировать текст для обращения к лидерам всех стран и континентов с призывом остановить все войны, которые происходили на тот момент. На Терсколе, перед стартом, Лейла успела записать это видеообращение, и эта запись после ее пропажи была найдена среди её вещей.

В последний раз отважную спортсменку видели 17 сентября 2014 года, когда она отделилась от группы альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, чтобы в одиночку покорить обе вершины. И в этот же день она перестала выходить на связь. Первое, что испытали люди, узнав, что Лейла потерялась, — был шок и чувство полного негодования. Никому не хотелось верить, что такая опытная, бесстрашная и волевая спортсменка могла допустить роковую ошибку. Всё время, пока продолжались поиски Лейлы, за нее молились в Ингушетии, Чечне и других республиках Северного Кавказа. Наши соотечественники и граждане из других стран тоже неустанно молились за Лейлу, просили у Бога защитить её и вернуть живой и невредимой.

Все мы помним, как интернет был забит в те дни постами, статьями и фотографиями Лейлы. Мы прислушивались к каждому выпуску новостей, в надежде узнать что-то новое о Лейле, до последней минуты надеясь, что мы услышим о том, что ее нашли живой. Но надежды на благополучный исход этой истории угасали день за днём. Не теряла эту надежду только мама Лейлы, которая до последнего момента, пока не склонилась над бездыханным телом дочери, надеялась, что её девочка вернется домой целой и невредимой.

Лейлу Албогачиеву нашли 3 октября, в последний день поисково-спасательной операции. Ее тело совершенно случайно было обнаружено спасателями на высоте 5 тысяч метров. Она лежала в расщелине на глубине 150 метров, совсем недалеко от того места, где были обнаружены её вещи. 5 октября 2014 года в Республике Ингушетия был объявлен траур по погибшей альпинистке. Похоронили Лейлу Султановну Албогачиеву на родовом кладбище в родном селе Али-Юрт.

По статистике, одна из самых красивых, но и самых опасных вершин Кавказа — Эльбрус забирает до 40 альпинистов в год. Для Лейлы это было уже 13-е восхождение, и, казалось бы, что может помешать отважной и очень опытной скалолазке покорить эту вершину в очередной раз! По результатам расследований выяснилось, что именно в эти дни, когда Лейла пошла по одиночному маршруту, чтобы сделать на Эльбрусе полный двусторонний крест, прежде ни разу не осуществленный горными спортсменами, погода в горах стояла ужасная, и буран, не прекращающийся день и ночь, застилал глаза. Судя по всему, она сбилась с маршрута, но не стала менять свои планы, куда входило покорение западной вершины Эльбруса со стороны Кабардино-Балкарии, не менее опасный спуск между двумя шапками, а затем подъём на восточную вершину и спуск уже со стороны Карачаево-Черкесии. После этого альпинистка должна была пройти весь путь в обратном направлении.

Пройдет очень много лет, а может быть, и целые столетия, но безудержное стремление Лейлы совершить восхождение ради прославления своего маленького народа останется в памяти благодарных ингушей навеки. А начинался этот нелегкий путь нашей героини благодаря случайному совпадению благоприятных обстоятельств, повлекших за собой пример отважного и самоотверженного отношения к жизни.

В 1998 году, находясь со своими учениками в санатории города Нальчика, Лейла совершенно случайно познакомилась с участниками горной экспедиции, которые планировали своё очередное восхождение на Эльбрус. До умопомрачения влюбленная в горы, Лейла, поручив своим товарищам присмотр за детьми, решила присоединиться к группе конноспортивной верховой экспедиции карачаевцев, и, не подозревая, что на пути к заветной цели могут встречаться опасные обвалы, ледяные трещины и глубокие пропасти, двинулась вверх, к своей мечте. В качестве гида эту экспедицию вёл известный во всем мире альпинист Абдул-Халим Эльмезов, который после гибели Лейлы, вспоминая свою первую встречу с ней, рассказывал: «Во время нашего подъема с участием лошадей, когда к нам неожиданно примкнула молодая учительница из Ингушетии, мы успели заметить много странностей. Но первое наше удивление было связано с тем, что абсолютно необученная и толком не понимающая, что такое горы, девушка осмелилась сделать с профессионалами такое сложное восхождение, которое впоследствии вошло в историю российского альпинизма. Честно говоря, я не думал, что Лейла дойдет и до половины маршрута, но она оказалась на высоте раньше всех! Вы представляете, что это такое?! Я — нет! К тому же наверху Лейла произнесла такие слова, которые стали пророческими. „Какая красота! — сказала она. — Вот и воплотилась моя давняя мечта в реальность! У меня такое ощущение, что я когда-нибудь поднимусь сюда ещё и останусь здесь навеки!“

В тот трагический момент, когда Лейлы не стало, эти слова звучали как предвещание! Создается такое ощущение, что она как будто чувствовала, что там, среди глубоких ледяных расщелин, она найдет свой вечный покой.

Мы с Лейлой были очень близки, и я не помню случая, когда она говорила о своей личной жизни или о том, как бы её наладить. Было видно, как она любит свою работу в школе, где она преподавала русский язык и литературу, но после того, как ей удалось сделать свое первое восхождение на Эльбрус, она только и делала, что грезила этой мечтой: стать профессиональной альпинисткой.

«Что ты находишь в этих горах?» — мне очень часто задают этот вопрос, — говорила Лейла. — Конечно, не все меня понимают: скалы, вечная мерзлота и смерть, которая постоянно ходит рядом. Казалось бы, что можно найти в горах? Но я не могу отказаться от того зрелища, которое открывается, когда поднимаешься на вершину. Конечно, страшно! Порой подступающий ком к горлу и слёзы не давали видеть, что происходит впереди. Но я упорно шла вверх, зная, что там меня будет окружать ослепительная красота!»

Сказать, что стремление девушки покорять горы поддерживали её родные, близкие и знакомые, было бы, по крайней мере, неправильно. Наоборот, многие бурно обсуждали ее увлечение, точнее — осуждали «непонятно зачем» и «непонятно с кем» лазающую по горам девушку. Мы же знаем свой национальный менталитет, и несложно догадаться, через что ей пришлось пройти. Но Лейла никогда и никому не доказывала истинную причину своего неуёмного желания видеться со снежными красавицами, а просто продолжала потакать этим желаниям.

По словам её мамы, с которой она жила в родительском доме, Лейла много плакала по поводу того, что её не понимали, а некоторые даже считали сумасшедшей. Свою скромную зарплату учительницы она тратила не на косметику и платья, а на альпинистское снаряжение, а в свободное от работы время изучала карты и новые горные маршруты.

Лейла была суеверным человеком. Плохо это или хорошо, не знаю, но она часто рассказывала, что постоянно видит вещие сны. «Я вижу все, что со мной будет, — говорила она. — И свой конец я найду именно там, в горах. Я во сне это увидела». А еще она никогда не говорила, что покорит горы, она считала, что покорить их невозможно. «Как можно покорить горы? — вопрошала она. — Ведь по преданию они и созданы на земле, чтобы им покорялись люди!»

Проект «Ингушетия на высоте», который состоялся в 2012 году, позволил Лейле Албогачиевой полностью реализовать свой потенциал альпиниста. К этому времени в её «копилке» были Килиманджаро, Аконкагуа и другие не менее сложные вершины. Поэтому Лейла стала главной участницей этого проекта, посвящённого 20-летию со дня образования Республики Ингушетия. Основной целью интернационального восхождения стало покорение горы Эверест. Вместе с Лейлой на штурм высочайшего пика мира пошли такие мастера спорта, как Сергей Богомолов — покоритель тринадцати горных вершин мира, Владимир Кореньков, дважды поднявшийся на Эверест, Азнор Хаджиев, сорок четыре раза поднимавшийся на Эльбрус, Муса Хадзиев, совершивший в августе 2011 года восхождение на Казбек по самому сложному скально-ледовому маршруту, а также Юсуп Евкуров, не раз покорявший Казбек и Эльбрус, Магомед Аушев и Висан Юсупов.

Но не все они увидели заветную макушку дивного Эвереста, над которым было только... небо. Наша бесстрашная Лейла была первой, кто взошел на высоченный гребень Джомолунгмы, откуда открывался великолепный чарующий вид.

«Анализируя эту поездку и само восхождение, я думаю, что без веры в святое невозможно подняться на такую опасную высоту и вернуться домой целым и невредимым, — говорила Лейла. — Эта экспедиция принесла для меня лично неоценимый дар, не сравнимый ни с какими материальными благами».

Через год, в 2013 году, Лейла Албогачиева вновь поднялась на Эверест, теперь уже в одиночку, став, таким образом, единственной россиянкой, дважды покорившей эту вершину. Ингушская альпинистка установила на Эвересте спортивный флаг Сочи-2014, который перед отъездом ей вручили в Олимпийском комитете.

Мы гордились этой неимоверно сильной, честной и доброй женщиной. И это чувство гордости переполняло нам грудь. Как натура увлеченная и творческая, Лейла как-то по-особому выделялась из «серой» толпы и обладала таким редким качеством, как прямота и непоколебимость в идейных взглядах, и не на словах, а на деле доказывала всем, что такое патриотизм. Все, кто ходил с ней в горы, поражались ее воле к победе и самоотверженности, а сколько душевной доброты было в этой маленькой и хрупкой женщине! Лейла всегда была настроена решительно, и, казалось, что никакая сила не помешает ей осуществить задуманное, ведь горы были для неё чем-то вроде живых существ, одухотворенных созданий, и поэтому она так бережно и с любовью относилась к этим безмолвным исполинам.

Также Лейла была на хорошем счету в коллективе школы. В детях она воспитывала чувство дружбы и преданности, прививала им любовь к труду и спорту. По мнению многих бывших коллег Албогачиевой, она умела настойчиво и последовательно добиваться поставленных целей. Лейлу Султановну всегда отличали лидерские качества, преданность своему родному краю и оптимистический настрой.

Л. Албогачиева относилась к такой категории людей, которые не любили почивать на лаврах, заслуженно и незаслуженно приковывая к себе внимание окружающих. До конца своих дней она осталась верна избранному пути, из раза в раз убеждая нас в том, что обладает большим запасом прочности и силой воли.

Касательно своего хобби, ради которого она не пожалела и собственной жизни, Лейла часто повторяла, что альпинизмом не увлекаются, им живут, сохраняя в себе постоянную тягу вновь и вновь увидеться с бескрайними горными горизонтами. Лейла часто делилась со мной своими радостями и горестями, а её грандиозные планы на будущее касались не личного благополучия и удачного замужества, а организации массового альпинизма на территории нашей республики, чтобы все желающие могли заниматься этим интересным и завораживающим видом спорта, не выезжая за пределы.

Несомненно, гибель Лейлы стала большим ударом не только для её родных и близких, но и для всех жителей Ингушетии, для тех, кто её знал, кто вместе с ней покорял неприступные горные вершины. Ведь она была не просто альпинисткой, а достаточно весомой фигурой и весьма известной личностью не только в нашей стране, но и во всем мире. Она была сильным, волевым человеком. Целеустремленная и патриотичная, готовая невозможное сделать возможным, она была национальным достоянием Ингушетии и гордостью России. Такой она и останется в наших сердцах!