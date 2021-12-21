Хусейн Суламбекович Шадиев родился 21 декабря 1956 года в городе Кокчетав Казахской ССР. В 1957 году семья Шадиевых вернулась на родину. В первое время они жили в селении Алкун. Отсюда семья переехала в селение Галашки. Здесь он окончил семь классов, а аттестат зрелости уже получил в школе станицы Слепцовская (ныне г. Сунжа). Хусейн был очень способным и целеустремлённым ребёнком.

«Знания ему давались легко, — говорит сестра Эсет. — Когда я пошла в первый класс и делала домашние задания, Хусейн сидел рядом и буквально на лету хватал всё. Родители приняли решение отдать его в школу вместе со мной. И не ошиблись. Он учился на отлично, отличался среди ребят дисциплиной и организованностью. Когда мы перешли в школу станицы Слепцовская, она поначалу нам не поддавалась. У нас в селе база была слабая, а здесь учились дети военных, и педагогический состав был сильный, соответственно, и требования такие же. В первое время мы растерялись, но уже через два месяца, после усиленной самоподготовки, догнали своих сверстников. Я ушла в училище после окончания восьми классов, а Хусейн с отличием окончил школу».

В 1973 году Хусейн Шадиев поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Республика в те годы остро нуждалась в профессиональных журналистских кадрах. А студент-отличник подавал большие надежды. И после окончания третьего курса его направили учиться на факультет журналистики Уральского государственного университета.

По возвращении на родину он устраивается на работу корреспондентом в газете «Комсомольское племя», затем переходит в газету «Сердало», в отдел жалоб, писем и предложений. Отсюда в 1979 году он уходит на срочную службу в Афганистан. Служит в должности заместителя политотдела. Через полтора года возвращается в газету «Сердало» и в 1991 году занимает должность заместителя главного редактора.

Хусейн Шадиев — человек, за плечами которого большой опыт творческой и организационной работы, он основатель республиканской газеты «Ингушетия», первый руководитель Госкомитета РИ по печати, журналист, с именем которого связаны многие страницы современной истории ингушских СМИ. Входил в состав президиума Союза журналистов СССР. С 1989 он работал в составе ревизионной комиссии Союза журналистов.

В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века начались неспокойные времена по всей стране, обострилась политическая обстановка и в Чечено-Ингушетии. Это были тяжёлые, трагические времена и для ингушского народа, и для чеченского, и вообще для всей нашей страны, которая как таковая перестала существовать. Но, тем не менее, для нашего народа это было время национального подъёма, необыкновенного патриотического накала и творческого порыва. В этом движении принимал активное участие и Хусейн Шадиев. Он понимал, что быть рупором народа, особенно в период сложной политической ситуации в стране и в республике, это очень ответственный шаг, но он готов был служить своему народу.

В 1993 году он основал и стал главным редактором республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» в недавно образованной молодой республике. В это время он сумел сплотить вокруг себя лучших журналистов, таких как Микаил Зангиев, Владислава Дашкевич, Раиса Хакиева, Мохмад-Башир Цицкиев и многих других, а также привлечь к работе молодых специалистов, дать им дорогу в журналистскую профессию. Выпуск первой республиканской газеты пришёлся на апрель 1993 года.

«Было очень тяжело, — вспоминает его брат Саварбек, — работать они начинали практически с чистого листа. Не было никакой материально-технической базы, не было даже бумаги, транспорта, типографии, старая не справлялась с нагрузкой. Газета ведь была создана на базе районной газеты «Знамя труда». Я работал рядом, в налоговой инспекции, и был постоянно у брата на подхвате. Выезжал с ним на личном транспорте по разным вопросам в соседние республики, в Кабарду, Дагестан. Знал всех журналистов, практически, не выходил из редакции».

Газета за короткий период стала одной из признанных и востребованных у читателей. Пользовалась большим успехом и выходила большими тиражами. Говорят, что газета носит отпечаток характера человека. И если исходить из этого понимания, то жизнь в редакции, по словам журналистов, на тот момент била ключом.

С 1994 по 1995 год Шадиев — председатель Госкомитета Республики Ингушетия по печати. Некоторое время он работал старшим преподавателем Ингушского госуниверситета, заместителем декана филологического факультета. С 2003 года — главный редактор общенациональной газеты «Сердало».

Это лишь короткое резюме о жизни и деятельности профессионального журналиста Хусейна Шадиева, который прожил короткую, но очень яркую жизнь. Он ушёл из жизни 28 января 2013 года, едва перешагнув рубеж пятидесятисемилетия.

О семье Хусейна Шадиева

Вырос Хусейн Шадиев в большой и уважаемой семье Суламбека Магомедовича Шадиева, человека достаточно образованного, мудрого и уважаемого в роду и в народе. Ещё до депортации 1944 года он окончил Астраханский сельскохозяйственный институт, являлся дипломированным аграрием. А в конце пятидесятых окончил партийную школу в Астрахани. Его карьерному росту дал старт Шадиев Ибрагим Сосиевич, талантливый управленец, видный партийный работник, который занимал до депортации пост первого секретаря райкома КПСС Пригородного района бывшей ЧИАССР.

«Отец занимал руководящие места в сельскохозяйственной отрасли бывшей Чечено-Ингушской республики, — вспоминает сын Саварбек, — по возвращении на родину он был направлен партией на должность председателя крупнейшего в то время совхоза Первомайского района. Когда мы переехали в станицу Орджоникидзевская (ныне г. Сунжа), он был назначен директором молочного завода, который снабжал продукцией почти весь Северный Кавказ.

Мы рано остались без матери, и надо отдать должное отцу, что, несмотря на свою занятость, он сумел стать для нас внимательным и заботливым отцом, дать нам образование и направить на праведный путь, благодаря чему мы, а нас было три сына и три дочери, заняли свои достойные места в нашем обществе. Старшим из сыновей был Хусейн. У нас, как это было принято в ингушском обществе, отношения строились на принципах уважения и почитания старших. Он был для нас авторитетом, и рядом с ним всегда были мы, младшие братья, поддерживали друг друга и по работе, и по жизни. А каким он был человеком и патриотом своего народа, скажут люди».

«Когда я пришла невесткой к ним в дом, — вспоминает супруга Хусейна Шадиева, Айшет Шадиева, — самое большое впечатление на меня произвели взаимоотношения между детьми и отцом. В ингушских семьях к родителям всегда было традиционно уважительное отношение. Но здесь больше был не сыновний и дочерний долг или дань традициям, а искренняя, трепетная любовь детей к своему отцу, предельная почтительность и уважение. Каждый вечер они собирались вокруг него, советовались, делились новостями с работы, учебы и своей общественной жизни. Такие же отношения потом Хусейн построил и в своей семье. Он тоже был заботливым отцом, но при этом предельно требовательным и строгим».

«А после смерти отца в 2007 году нам его заменил Хусейн, — дополняет младший брат Салман Шадиев. — Он старался быть таким же заботливым, добрым и предупредительным. И с этой ролью прекрасно справлялся. Что эта ноша не из лёгких, мы поняли лишь с его уходом. Это очень трудная задача — нести ответственность, быть опорой для родных и близких».

Говорят, что настоящий журналист сочетает в себе наравне с профессиональными качествами и высокие духовно-нравственные черты характера, благодаря которым он умело строит свои отношения с людьми, пользуется уважением и доверием, остаётся доступным, открытым, честным и принципиальным человеком. Таким Хусейн Суламбекович запомнился родным, друзьям и коллегам, своими воспоминаниями об этом они и делятся с читателями.

Журналист Альбика Газгиреева

Мы начинали работать С Хусейном Шадиевым вместе со дня основания газеты "Ингушетия".

— Внимание к газете было большое. Понятия времени, рабочего дня у нас в принципе не существовало. Она была востребована читателем. К нам приходило много писем. Редакция была похожа на улей. Всё бурлило, на ходу менялись материалы, корректоры, бывало, задерживались до часа ночи. Так как газета выходила в формате А3, мы должны были писать кратко, но ёмко. И в этой обстановке очень кстати были завидные организаторские и деловые качества Хусейна Суламбековича, которые в полной мере позволили использовать творческий потенциал журналистов и делать газету интересной для читателя. С ним было легко работать, поскольку он всегда оставлял для журналиста возможность самостоятельного творческого поиска, не лишал коллег права на собственное мнение, ценил в журналистах профессиональный подход к делу.

Он не переставал удивлять. У него было много достоинств. Он был человеком глубоких знаний. Он был в числе тех, кто в период перестройки выступил за свободу слова, за освещение в республиканской газете ингушской проблематики, за что был уволен вместе с другими, поддерживающими его коллегами. Но благодаря друзьям, бывшим сокурсникам, которые работали в известных изданиях, он избежал суда и был не только восстановлен на работе, но и назначен заместителем редактора газеты «Сердало».

С 1989 года Хусейн Шадиев входит в состав ревизионной комиссии Союза журналистов. На восьмом съезде Союза журналистов СССР он первым поднимает вопрос о восстановлении республики в прежних границах и ходатайствует за принятие закона о реабилитации репрессированных народов. В ответ съезд принимает решение об освещении ингушского вопроса, и через несколько дней 32 федеральных издания выходят с материалами ингушской тематики.

Хусейн Шадиев был ведущим передачи «Утро» на ингушском телевидении, приглашал на передачи известных людей. При всех своих достоинствах был очень скромным человеком.

Якуб Султыгов, заместитель главного редактора газеты «Сердало»

— Мы были знакомы с Хусейном Шадиевым ещё с тех пор, когда он руководил газетой «Ингушетия». Это были сложные во всех отношениях времена. Хусейн очень переживал за качество печати, оформление, уровень публикаций. Результаты были хорошие, но он хотел еще лучше. Всегда ставил задачу быть в числе первых, показать уровень журналистского мастерства. Поэтому непременно старался привлечь к работе знатоков своего дела и дать зеленый свет начинающим талантам.

Потом мы вместе работали в газете «Сердало». Хусейна Шадиева, как главного редактора, отличало редкое для современных начальников качество. Это умение сохранить уникальный голос, стиль отдельного журналиста, оберегать творческую работу пишущего человека от дежурного вмешательства. Притом он становился сразу жесткими и неуступчивым, если приходилось защищать интересы родного коллектива, отстаивать редакционную политику.

Хусейн был человеком, который любил жизнь. Мы все ее любим, но он делал это красиво, открыто и с особой изюминкой. Любил добрую шутку, был азартен в своих планах, удивительно лихо танцевал лезгинку, быстро становился своим в кругу новых знакомых, ценил кавказскую кухню, любил горы родной Ингушетии. И еще, когда ошибался, он просто сокрушался по этому поводу, и это подкупало своей искренностью.

Хусейн Шадиев был большим и сильным человеком, физически и ментально. Он один из журналистов Ингушетии, которые оставили для нас свой яркий и добрый след.

Санал Тимофеевич Шавалиев, председатель Союза журналистов Калмыкии

— С Хусейном Шадиевым мы были очень хорошо знакомы. Хороший был человек. Настоящий. Мы часто встречались по работе в Госдуме, на форумах, конференциях, различных мероприятиях. Могу о нём сказать всё самое лучшее, но главное, он был человеком большой души и, конечно же, профессионалом от Бога!

Все наши встречи носили добрый характер. Он занимал большое пространство. Так говорят о нём коллеги, потому как был человеком с невероятно высокой энергетикой. Большой, добрый, общительный, отзывчивый на чужую беду и готовый поддержать в любую минуту. И при всём этом — человек дела. Если была какая-то проблема, говорил, советовался, интересовался опытом коллег. Всегда переживал о том, что падает процент читателей среди молодых, очень беспокоился по этому поводу.

Была в нём ещё одна сильная черта характера — для него не было чужих людей. Он был со всеми свой. Обнимался крепко, за руку, и своим задором вносил добрую энергетику. Умел объединять людей в одно целое. Обладал поразительным жизнелюбием, потому смерть такого товарища для нас стала, конечно же, неожиданностью и потрясением.

Зейнеп Дзарахова, этнограф, доктор исторических наук

— Хусейн Шадиев был человеком с твёрдым характером и открытой душой. Это была личность. Он был прекрасным журналистом. Самодостаточным. Не любил, когда ему навязывали мнение. Писал самые серьёзные и очень сильные очерки на злобу дня, и если кто-то отмалчивался или говорил об этом обтекаемо, то Хусейн говорил открыто и конкретно. Он никогда не занимал позицию угодничества власти, вышестоящим чиновникам. У него была своя твёрдая позиции. Он уважал и ценил в человеке профессиональные качества и предпочитал именно такие публикации.

У нас было с ним понимание. Мы бывали вместе на форумах, часто выезжали на межреспубликанские мероприятия, и я видела, что он пользовался уважением коллег из других республик. Можно сказать, что он жил, как дышал. Был открытым, коммуникабельным, общительным, умел на лету ловить нужное, сказать веское слово, когда надо. Ценил дружбу.

Хорошим был человеком. Отдал всего себя без остатка работе и сгорел. Ушёл совсем ещё молодым.

Последние десять лет Хусейн Шадиев являлся главным редактором старейшей ингушской газеты «Сердало», успех которой во многом зависел от его профессионализма, коммуникабельности, прекрасного владения ситуацией в общественно-политической жизни страны и республики. Завидные организаторские и деловые способности позволяли ему в полной мере использовать творческий потенциал настоящих профессионалов и молодых журналистов и, таким образом, делать газету для читателя интересной.

Хусейн Плиев, журналист, заместитель главного редактора газеты «Ингушетия»

— Когда я работал в газете «Сердало» с Хусейном Суламбековичем, не раз наблюдал такую картину: на столе макет будущей газеты, он стоит, нависнув, разглядывает его, изучает, как командующий карту местности перед решающим штурмом. Затем, грузный и сосредоточенный, обходит стол, резко оживляется и начинает чертить стрелки, где самое место фотографии, какой материал куда перекинуть, а потом чуть ли не детская радость: «Удачно получилось!»

Хусейн Суламбекович Шадиев был эмоциональным человеком. Свое возмущение определенным поступком чиновника ли, коллеги ли по перу он не высказывал шёпотом или вполголоса, нет, говорил громко. Выполняя редакционное задание, я мог принести материал, который мог бы занять чуть ли не половину полосы газеты. У меня складывалось впечатление, что он даже не вчитывался, а просто пробегал его глазами. Даже если и так, Хусейн безошибочно выделял абзацы, в которых я откровенно «лил воду». Он, как набивший глаз и руку шеф-повар в своем деле, очень хорошо владел «искусством приготовления информации». Перечитывать свою статью потом анализировать, что он вырезал и почему — это тоже была учеба не только для начинающих, но и считающих себя маститыми журналистов.

Ахмед Газдиев, корреспондент газеты «Сердало»

— Да, Хусейн Шадиев был человеком с интересной неординарной биографией, большая часть которой связана с журналистикой. В этой сфере он помимо творческой индивидуальности обладал прекрасным организаторским талантом. Достаточно сказать, что именно он оказался у истоков образования газеты «Ингушетия», которая сегодня является одним из авторитетных печатных изданий Северного Кавказа. Долгие годы Хусейн успешно руководил общенациональной газетой Ингушетии «Сердало» и был одним из лучших представителей журналистского корпуса нашей республики, пользовался известностью и за пределами Ингушетии. Это был неравнодушный человек, душой болеющий за свой народ. В период борьбы ингушского народа за восстановление собственной государственности он принимал активное участие в национальном движении. Безвременный уход Хусейна Шадиева из жизни стал большой утратой для ингушской журналистики.

Под руководством Хусейна Шадиева творили не только известные журналисты, он умел объединить и зарядить на творчество и маститых журналистов, и начинающих, давая возможность начинающим реализовать себя, поддерживая их творческие начинания. «Считаю большой удачей, что в самом начале моего пути в профессии судьба свела меня с таким талантливым и увлеченным человеком, — говорит журналист Адам Хочубаров. — Он умел радоваться твоим успехам, как своим, и потом с гордостью говорил: «Это — мой ученик. Я знал, что он далеко пойдет».

Он жил, как дышал. Был настоящим борцом и прожил пусть короткую, но яркую жизнь, насыщенную борьбой и неотъемлемым желанием жить и творить во имя процветания народа. Для кого-то это могут быть просто слова, но для нашего героя они были смыслом жизни. Может быть и потому, что жил и творил он в эпоху больших исторических событий в жизни нашего народа.

Султан Мерешков, заместитель главного редактора журнала «Села1ад» («Радуга»)

— Хусейн Шадиев был настоящим профессионалом и благородным человеком. В годы своего руководства он газету «Сердало» сделал своего рода культурным очагом для ингушской интеллигенции и простых жителей республики. Сюда приходили писатели, поэты, актеры разных жанров, простые жители. Он ценил каждого за индивидуальность. И маститых журналистов, таких как Абу Гадаборшев, Азмат-Гири Угурчиев, Юсуп Чахкиев, Суламбек Котиев, и начинающих журналистов.

Он с каждым находил общий язык, общался со всеми, кто приходил в редакцию, приносил свой материал. Он всё перечитывал, аккуратно обрабатывал и никого не учил. Делал, конечно же, наставления молодым журналистам. Многие сегодня могут назвать его своим наставником и учителем.

И ещё, он был большим патриотом родины. Хотел творить и делать для Ингушетии как можно лучше и как можно больше, чтобы она развивалась и процветала. И с ним считались. Я его запомнил замечательным человеком, интересным собеседником, хорошим семьянином. Что до меня, то я печатался на страницах газеты на ингушском языке, и он приветствовал это, и даже не брался за редакцию, всецело доверяя моему знанию и умению писать на родном языке.

Шамсудин Боков, главный редактор газеты «Ингушетия»

Сегодня республиканской газетой «Ингушетия» руководит родной племянник Хусейна Шадиева — Шамсудин Боков. Образ дяди является для него определяющим как в жизни, так и по работе.

«Он сыграл большую роль в моей жизни, — вспоминает Шамсудин Боков, — повлиял на мировоззрение и в профессиональной деятельности, и в жизни в целом. Я рано потерял отца, и он в те годы, когда в человеке формируются базовые ценности, оказался рядом. Он считал своим долгом помогать и поддерживать всех людей, кто оказался с ним рядом. Он всегда был в хорошем расположении духа, поддерживал коллег, направлял молодых в правильное русло. Продолжая его дела, особенно в основанной им газете «Ингушетия», я чувствую большую ответственность и стараюсь быть достойным преемником своего дяди. Мне было у кого учиться и с кого брать пример».

«Дети, дочь и три сына, выросли достойным продолжением своего отца, — говорит сестра Эсет. — Они оправдали его доверие. Он мог бы ими гордиться».

Заслуги Хусейна Шадиева перед народом и Отечеством отмечены такими наградами, как орден «За заслуги» Республики Ингушетия; победитель Всесоюзного конкурса журналистов СССР (1987 год); почётный обладатель диплома Союза журналистов России и медаль имени Михаила Лермонтова «За мир и гуманизм на Кавказе»; юбилейная медаль к 20-летию вывода войск из Афганистана.

Также заслуги Хусейна Суламбековича Шадиева отмечены в книге «Знаменитые ингуши» и в шестом выпуске энциклопедии «Лучшие люди России — 2007».

Можно долго говорить о жизни и творчестве Хусейна Шадиева, но, резюмируя сказанное, можно отметить большой вклад в плодотворное и успешное развитие журналистики Ингушетии в интересах процветания и развития самой республики, в пропаганду лучших национальных идей и традиций «человека большой души и профессионала от Бога».