Блокада Ленинграда — одна из самых трагичных и в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Прославленный город на Неве стал местом многолетнего и крайне упорного сражения, которое повлияло на весь ход боевых действий. Ленинградцам и советским воинам — защитникам города пришлось действовать в крайне тяжелых условиях полной блокады, с возможностью опираться только на собственные силы и ресурсы.

Ленинградская блокада, длившаяся с сентября 1941 по январь 1944 года, стала значимой страницей в истории города и страны. Ленинградцы смогли упорной обороной спасти город от полного уничтожения, которое угрожало ему в случае падения.

27 января — день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады в 1944 году, — является одним из дней воинской славы России, который широко отмечается в нашей стране. Особенно активно проводятся в честь этого праздника мероприятия в образовательных учреждениях.

Свою лепту памяти о героически погибших жителях и воинах Ленинграда вносят и учащиеся Плиевской средней школы № 1, которые систематически организуют специальные акции, приуроченные к этому дню. По словам завуча школы Заремы Плиевой, историческая память крайне важна в нашем обществе, особенно в среде подрастающего поколения.

«Блокада Ленинграда — это тот подвиг советского народа, который никогда не будет забыт, поэтому, помимо тематических уроков, в преддверии годовщины мы запустили для учащихся нашей школы цикл памятных мероприятий и конкурсов, — говорит Зарема Башировна. — Также в рамках акции мы раздали учащимся открытки с информацией о блокаде Ленинграда и фотографиями того периода. Организаторы и учителя старших классов во время внеклассных часов рассказывают школьникам о тяжелейших испытаниях, через которые пришлось пройти ленинградцам, о «Дороге жизни» через Ладожское озеро, а также отвечают на многочисленные вопросы учащихся».

Не менее ответственно проходят эти дни памяти в школах Джейрахского района. К примеру, в ГБОУ «СОШ — детский сад с. п. Джейрах имени И. С. Льянова», руководство которого уделяет огромное внимание внеклассной работе с учащимися, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные подвигам славных сынов и дочерей Ленинграда, проявленным ими во время Великой Отечественной войны.

Как рассказала заместитель директора по учебной работе Эсет Магаметовна Богатырева, на уроках памяти учителя школы рассказывают ребятам о героях и событиях Великой Отечественной войны, а также подвигах советских солдат и офицеров, совершенных при прорыве блокады Ленинграда, длившейся почти 900 дней.

«События того времени отодвинулись от нас на десятилетия, — говорит Эсет Магаметовна. — Тем не менее, несмотря на то, что для нас с вами Ленинградская блокада — это книги, кинофильмы, рассказы старших, эти страшные дни в истории нашей страны никому нельзя забывать. Надо помнить и обязательно рассказывать об этом детям! Про голод и холод. Про бомбежки и Дорогу жизни. Про детей и взрослых, которые каждый день совершали маленький подвиг, даже просто продолжая жить...»

Сотрудники Общероссийского народного фронта Республики Ингушетия также не остаются в стороне от таких значимых праздников, коим, несомненно, является прорыв блокады Ленинграда во время войны. В преддверии дня снятия блокады города на Неве активисты ИРО ОНФ совместно с юнармейцами проводят тематические уроки для учащихся школ республики в рамках патриотического проекта «Памяти героев».

«Каждый раз, когда мы рассказываем детям о том, как голодал город Ленинград, и что норма выдачи хлеба на одного человека доходила всего до 125 граммов в сутки, они с изумлением слушают нас и недоумевают, как можно было выжить в таких нечеловеческих условиях, — делится с нами своими впечатлениями сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Ингушетия Мадина Богатырева. — К тому же из записей очевидцев тех страшных событий мы знаем, из чего состоял этот хлеб! Согласитесь, понять это сейчас, во время изобилия еды и разнообразного ассортимента на наших обеденных столах, тяжело, поэтому мы стараемся проводить с детьми наглядные акции, чтобы школьники могли узнать, чем питались в блокадном Ленинграде, отчего умирали и как выживали в те страшные дни. Ведь многие из них не знают о самых ключевых моментах периода блокады Ленинграда. Поэтому важно чаще проводить подобные акции и рассказывать детям о бессмертных подвигах людей, которые служат примером стойкости и патриотизма».

Также к 78-летию со дня освобождения Северной столицы нашей Родины от фашистских захватчиков активисты ИРО ОНФ вместе со своими юными друзьями организовали выставку в Малгобекском музее боевой и трудовой славы под названием «Блокада Ленинграда глазами художников». Открытие выставки прошло на днях и привлекло внимание многих малгобекчан и гостей города воинской славы.

Как рассказала Мадина Богатырева, накануне они получили в дар от директора благотворительного фонда имени А. П. Мамкина рисунки бойцов Красной армии периода 1941-1945 годов, которые заняли почетное место среди экспозиций выставки.

«Это очень ценный и трогательный подарок от настоящего патриота Евгения Ненашева, благодаря которому пополнился музейный фонд республики уникальными рисунками, выполненными простым карандашом обычными людьми, которые волею судьбы стали очевидцами тех трагических событий в истории нашей страны», — отметила она.

22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В тот же день в Ленинграде и Ленинградской области, как и во многих других регионах страны, было объявлено военное положение. На следующий же день командующим Ленинградским военным округом генерал-лейтенантом М. М. Поповым было отдано распоряжение о начале работ по созданию дополнительного рубежа обороны на псковском направлении в районе Луги. Ленинградцы охотно помогали красноармейцам строить укрепления, а также активно записывались в ряды народного ополчения. Все люди в едином порыве сплотились вместе в борьбе с захватчиками.

Иосиф Сталин отдал приказ защищать Ленинград до последней капли крови. В связи с этим, помимо наземных укреплений, проводилась и противовоздушная оборона. Для этого были задействованы зенитные орудия, авиация, прожектора и радиолокационные установки.

Когда фашистская Германия напала на нашу страну, советскому руководству стало ясно, что Ленинград рано или поздно окажется одной из ключевых фигур в немецко-советском противостоянии. В связи с этим власти Страны Советов распорядились эвакуировать город, для чего требовалось вывезти всех его жителей, предприятия, военную технику и предметы искусства. Однако на блокаду Ленинграда никто не рассчитывал.

Как и ожидалось, в первые же дни наступления главный ударный кулак войск гитлеровской Германии был нацелен на Ленинград. 5 июля части вермахта заняли город Остров в Ленинградской области, а через четыре дня был занят Псков, расстояние от которого до Ленинграда по дороге составляло всего 280 километров.

Но вражеским войскам не удалось овладеть городом с ходу. Эта задержка вызвала резкое недовольство Гитлера, который хотел захватить колыбель Октябрьской революции и полностью уничтожить оборонявшие город войска. Фюрер думал, что Ленинград не выдержит долгой осады и быстро капитулирует. Он заявил, насколько важен для него город на Неве, и что «в сравнении с Ленинградом, Москва для него всего лишь географический объект». Впоследствии фюрер планировал стереть город Ленинград с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта для него не представляло никакого интереса.

И вот, 8 сентября 1941 года войска вражеской Германии, захватив город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяли под контроль исток Невы и блокировали Ленинград с суши. И с этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. Были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Убежденность советского командования в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуации людей. Поэтому внутри кольца оказались практически все силы Балтийского флота и большая часть войск Ленинградского фронта — всего более полумиллиона человек. Помимо войск в кольце блокады оказалось всё гражданское население города — примерно 2,6 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей.

13 сентября в окруженную Северную столицу прибыл Г. К. Жуков, который сразу же приступил к командованию фронтом. По словам Маршала, положение, сложившееся под Ленинградом, советское командование в тот момент оценивало как катастрофическое. Однажды Сталин даже употребил слово «безнадёжное». Он говорил, что, видимо, пройдёт ещё несколько дней, и Ленинград придётся считать потерянным.

К этому времени местное руководство города уже подготовило к взрыву основные заводы, а все корабли Балтийского флота должны были быть затоплены. Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу.

Известие о блокаде Ленинграда разочаровало немцев, которые не хотели находиться в холодных окопах. Чтобы как-то подбодрить солдат, Гитлер объяснил свои действия нежеланием напрасно расходовать человеческие и технические ресурсы Германии. Он добавил, что вскоре в городе начнется голод, и жители просто вымрут.

Бои под Ленинградом к началу осени 1941 года приобрели ожесточенный характер. Немецкие войска приступили к разрушению города массированными артиллерийскими обстрелами и бомбёжками. Особенно сильными были бомбовые и артиллерийские удары в октябре-ноябре, когда немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб, чтобы вызвать массовые пожары.

Особое внимание было уделено уничтожению складов с продовольствием. Еще в самом начале фашисты разбомбили Бадаевские склады, где в огне сгорели основные продовольственные запасы, особенно сахар, мука и масло. Люди находились в тяжелом физическом и моральном состоянии. Каждый как мог искал для себя пропитание, наблюдая за тем, как ежедневно от недоедания умирают десятки и сотни людей.

Как отмечают многие исторические записи тех лет, к началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, который был открыт 22 ноября 1941 года. Эта транспортная магистраль в народе получила название «Дорога жизни».

Спустя два месяца движение по зимней дороге стало постоянным, хотя пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди его жителей. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали только на улицах около сотни трупов. Рыть могилы в промерзшей земле было тяжело, поэтому использовали взрывчатку и экскаваторы, и хоронили десятки, а иногда и сотни трупов в братские могилы, не зная имён погребенных.

По подсчетам, за всё время осады Ленинграда всего лишь 3% населения города и пригородов погибло от бомбежек, остальные 97% — от голода. Люди ели всё, что можно было съесть: цветы, отвары из корней растений и даже домашних животных. Изнеможённые жители города на свой страх и риск выходили на поля, где уже был собран урожай, и собирали нижние зеленые листья капусты, кочерыжки и ботву. В пищу особенно хорошо шел корм для птиц, который состоял из крупы — чечевицы, гороха, вперемешку с палочками и песком. Хвоя для блокадников была не только едой, но и источником витамина С. Из неё варили напиток, который спасал людей от цинги. Также под обстрелом врага люди делали проруби в Неве, брали воду и рыбачили.

Сохранилось много рассказов о людях, падавших от слабости и умиравших — дома или на работе, в магазинах или на улицах. Жительница блокадного города Елена Скрябина в дневнике записала: «Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают».

Люди получали хлеб и другие продукты по карточкам, выстраиваясь в огромные очереди. Тем не менее, ленинградцы продолжали трудиться на заводах, а дети ходить в школу. Маленькие граждане с большим энтузиазмом откликались на призыв о помощи со стороны местной власти. Они собирали металлолом для изготовления военной техники и снарядов, емкости для горючих смесей, теплые вещи для красноармейцев, а также помогали медикам в больницах.

За годы блокады Ленинграда погибло огромное количество детей, которые своими действиями воодушевляли взрослых и солдат. Позднее пережившие блокаду очевидцы признаются, что выжить в основном смогли те, кто чем-то занимался. А те люди, которые хотели сэкономить силы, оставаясь дома, обычно умирали в своих домах.

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. Зима 1941-1942 годов оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычного — по совокупным показателям она стала одной из самых холодных за весь период систематических наблюдений за погодой в Ленинграде.

С наступлением холодов в городе практически кончились запасы топлива: выработка электроэнергии составляла всего 15% от довоенного уровня. Прекратилось централизованное отопление домов, водопровод и канализация были отключены. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах (кроме оборонных).

В своей книге «Воспоминания» Дмитрий Лихачёв о годах блокады пишет так: «Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал человека насквозь. А голодное тело вырабатывало слишком мало тепла. Правда, человеческий ум умирал в последнюю очередь. Если руки и ноги уже отказывались тебе служить, если пальцы уже больше не могли застегнуть пуговицы пальто, если человек больше не имел никаких сил закрыть шарфом рот, если кожа вокруг рта становилась тёмной и лицо больше похоже было на череп мертвеца с оскаленными передними зубами — мозг продолжал работать. Иначе люди не писали бы дневники и не верили, что им удастся прожить хотя бы ещё один день».

Главным отопительным средством для большинства обитаемых квартир стали в те годы маленькие печки-буржуйки. В них жгли всё, что могло гореть, в том числе мебель, книги и паркет. Буржуйки были востребованы и в следующую зиму, ибо центральное отопление жилых домов в городе также не работало.

В первом полугодии 1942 года стационары, а затем столовые усиленного питания сыграли огромную роль в борьбе с голодом населения Ленинграда, восстановлении сил и здоровья значительного числа больных, что спасло тысячи ленинградцев от гибели. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы самих блокадников и данные поликлиник.

Удивительный факт, но в городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. В первую блокадную зиму продолжали работать несколько библиотек — в частности, на протяжении всего периода блокады были открыты Государственная Публичная библиотека и библиотека Академии наук. После эвакуации театральных коллективов, в городе оставалась труппа Ленинградского государственного театра музыкальной комедии и Симфонический оркестр Радиокомитета. В августе 1942 года была вновь открыта городская филармония, где стали регулярно исполнять классическую музыку. Действующие храмы также не останавливали свою работу во время блокады.

Огромную роль в жизни города играли многочисленные печатные издания и ленинградское радио. Объём всей печатной продукции, издающейся в блокадном Ленинграде, превышал объём продукции, выпускаемой в городе накануне войны. Периодическая печать помогала решать различные бытовые и социальные проблемы жителей, поднимала боевой дух ленинградцев.

Чтобы как-то подбодрить жителей, не прекращалось радиовещание. Оно передавало новости или же звук обычного метронома. Это был символ надежды, вечно бьющегося сердца непокоренного города.

Несмотря на блокаду Ленинграда и эвакуацию многих заводов, в том числе 92 крупнейших предприятий, оставшиеся производства города продолжали выпускать продукцию, хотя и, зачастую, в значительно меньших, чем до войны, объёмах.

В течение 1941-1942 годов советскими войсками было предпринято несколько попыток прорыва блокады, но все они оказались неудачными. К лету руководство нацистской Германии приняло решение активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь усилить артиллерийские обстрелы и бомбардировки города. Вокруг Ленинграда на железнодорожных платформах были развернуты новые сверхтяжёлые орудия и артиллерийские батареи. В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы.

Страна не могла прорвать окружение в первую блокадную зиму, но военным, морякам, ленинградцам удалось в условиях блокады провести по самому дну Ладожского озера три магистрали: телефонный кабель, трубопровод и линии электропередач. Блокадный город получил связь с Большой землей, получил топливо и электричество. Без этих подводных артерий город ждала верная гибель.

14 января 1944 года советские войска начали стратегическую наступательную операцию по освобождению Ленинграда и уже к 20 января добились значительных успехов. Оборонительная линия противника была прорвана, но значительная часть сил вермахта, бросив тяжелое вооружение, смогла вырваться из уготованного им окружения.

После освобождения Новгорода силы противника начали сдавать, и 27 января город-герой Ленинград был полностью освобожден и выведен из блокадного кольца.

Советские полководцы Л. А. Говоров и А. А. Жданов доложили Верховному главнокомандующему боевую обстановку и обратились к И. В. Сталину с просьбой разрешить им произвести в Ленинграде салют из трёхсот двадцати четырёх орудий в связи с такой важной победой наших войск. И. В. Сталин удовлетворил просьбу командования Ленинградского фронта, и 27 января в Ленинграде был произведён салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня.

После снятия блокады снабжение города было постепенно нормализовано и уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать «нормы продовольственного снабжения военного времени», установленные для других промышленных центров страны.

Каждое историческое событие — даже такое трагическое — имеет свой смысл, посыл в будущее. Второго Ленинграда в истории современных войн не было. Ни одному городу не довелось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться неприступным. Ни один город не принес для победы такую жертву. Северная столица стала для всей страны примером мужества. Ничто не могло заслонить этого мученического подвига.

1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего именно Ленинград был назван первым городом-героем. В России нет большей святыни, чем камни Пискаревского кладбища, где покоятся более полумиллиона блокадников.

Подвиг защитников города был высоко оценен: медалью «За оборону Ленинграда», которая была учреждена в декабре 1942 года, было награждено около 1,5 миллиона человек, свыше 200 офицерам Ленинградского фронта было присвоено звание Героя Советского Союза.

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли в виде Зеленого пояса Славы, идущего по бывшему блокадному кольцу.

Несомненно, блокада Ленинграда — один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. За годы блокады погибло, по разным данным, от шестисот до полутора миллиона человек.

Почти 900 дней и ночей люди держались мужественно и благородно. Жителям города пришлось многое преодолеть. Главная их цель была — выжить. В дни блокады горожане объединялись, чтобы помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Специальные бытовые отряды обходили квартиры. Когда находили детей, их забирали и отправляли в детские дома. Лежачим затапливали печь, согревали кипяток. Так было легче. И человек вставал, начинал потихоньку двигаться. Люди оживали...

Примером выдающего мужества и чести можно назвать в числе других и такой трагический случай, который произошел во время блокады в Ленинградском Всесоюзном институте растениеводства, обладавшим гигантским семенным фондом. Из всего селекционного фонда, содержавшего несколько тонн уникальных зерновых культур, не было тронуто ни одного зерна. 28 сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы, способные помочь послевоенному восстановлению сельского хозяйства. Это ли не подвиг во славу будущего страны?!

Да, немецкое руководство хорошо знало, что запас продовольствия у ленинградцев истощится очень быстро. А значит, взвесив несоизмеримость потерь и страданий, советские граждане прекратят бессмысленное сопротивление. Но они просчитались. И эта аксиома непоколебимости в очередной раз была доказана блокадным Ленинградом. Не гениальными штабными офицерами. Не профессиональным умением полководцев. А простыми людьми, которые не утратили воли к жизни, которые продолжали бороться изо дня в день, надеясь на скорую победу.

Поэтому блокада Ленинграда примечательна тем, что суровые тяготы войны, огромные жертвы и потери коснулись не только военнослужащих, но и простых граждан. Огромный город в течение двух с половиной лет подряд в практически полном вражеском окружении смог не только сражаться, но и продолжить работу своих предприятий, сохранять саму возможность проживания множеству людей.

Подвиг, совершенный людьми во время блокады, нельзя чем-либо измерить, его нужно чтить во все времена!