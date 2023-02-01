Не скрывала своего восторга мужеством и стойкостью советских солдат и информационная компания Би-Би-Си, которая писала: «За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 29 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за это же время немецкая армия продвинулась с одной стороны улицы на другую».

Нельзя не отметить, что в победоносном завершении Сталинградской битвы сыграло своё решающее значение и Малгобекское сражение, которое не дало возможности врагу освободить занятые здесь силы и перебросить их под Сталинград.

В обоих направлениях наступление немецко-фашистских войск началось одновременно, с разницей в несколько дней. Но немецкое командование не ожидало, что в Малгобеке фашистам окажут такое яростное сопротивление. По их размышлениям, это был всего лишь небольшой нефтяной посёлок, который как город появился на карте лишь в 1939 году, и Гитлер намеревался взять его, а также города Грозный и Баку до 25 сентября, с целью обеспечить нефтью себя и лишить советские войска ГСМ.

Целью сталинградского направления была блокировка транспортного сообщения между центральными районами страны и Кавказом, что создало бы плацдарм для дальнейшего наступления, опять-таки с целью захвата кавказских месторождений нефти. Помимо этого, привлекали и богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья.

17 июля 1942 года началось наступление немецких войск на сталинградском направлении. 25 июля 1942 года — на малгобекском направлении. В обоих наступлениях советские войска вынуждены были отступить и занять оборону.

3 сентября 1942 года началось массированное наступление на город Малгобек. Месяц шли кровопролитные бои, четырнадцать раз город переходил из рук в руки, малгобекские склоны были усыпаны погибшими немецкими и советскими солдатами. Но уже в октябре наши войска перешли в наступление, и 3 января 1943 года, ценою жизней около 120 тысяч советских солдат, немецкие войска под Малгобеком были разгромлены.

14 сентября 1942 года немецкие войска начали первый штурм города Сталинграда. Борьба шла ожесточённая — за каждую улицу, за каждый дом. Но 19 ноября инициатива перешла на сторону советских войск. По фашистским захватчикам одновременно ударили из 3500 артиллерийских орудий (в память об этом событии 19 ноября в СССР было объявлено Днём артиллерии, ныне это День ракетных войск и артиллерии).

2 февраля 1943 года, ровно через месяц после победы под Малгобеком, немец был разгромлен под Сталинградом, что стало символом стойкости и мужества советских солдат, ценою жизней 500 тысяч солдат Красной армии. Под Сталинградом в плен сдался германский фельдмаршал Ф. Паулюс вместе с 24 генералами, 2,5 тыс. офицерами и около 90 тыс. солдатами, оставив 140 тыс. погибших на полях сражения.

По мнению военных аналитиков, по целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествовавшие ей сражения мировой истории. Стратегическую инициативу советские войска после разгрома фашистских войск под Сталинградом уже не отпустили до конца военных действий Второй мировой войны.

По приказу Верховного главнокомандующего 1 мая 1945 года Сталинград был назван городом-героем.

Малгобеку в этом плане повезло меньше, его подвиг был оценён по достоинству 8 октября 2007 года. Ему присвоено было почетное звание «Город воинской славы» лишь спустя 62 года.

В Сталинградской битве принимали участие представители всех народов многонациональной страны, в том числе и ингушского народа, активное участие принимал в этом сражении и 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк. Всех имён наших соотечественников — участников Сталинградской битвы назвать не представляется возможным, но всё же скажем о некоторых из них.

Туган Хаджимохович Мальсагов награждён медалью «За оборону Сталинграда». Вернувшись домой после тяжёлого ранения, был депортирован в 1944 году вместе со своим народом в Казахстан. В 1955 году вернулся на родину и основал в память о воинах-ингушах в Назрани музей боевой и трудовой славы, который сегодня носит его имя.

Башир Бексултанович Костоев сражался под Сталинградом в инженерных войсках, награжден медалью «За отвагу».

Ахмед Эсмурзиевич Баркинхоев воевал в составе 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка, был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Магомет Османович Гадаборшев, командир взвода связи в воздушно-десантной дивизии Второго Украинского фронта. Награждён медалью «За оборону Сталинграда».

В боях под Сталинградом отличился сержант Аббас Эдельгиреевич Яндиев, командир отделения взвода стрелкового батальона, награжденный медалью «За отвагу»; закончил свой боевой путь командир артдивизиона, исполнявший обязанности командира артиллерийского полка 203-й стрелковой дивизии, майор Ахмет Дудургов; погиб Адиль-Гирей Заурбекович Мальсагов, старший сержант, командир танкового экипажа, который был представлен к званию Героя Советского Союза; награждён медалью «За отвагу» разведчик, красноармеец Юрий Иосифович Чахкиев.

За город на Волге сражались также Абдул Имагожев, Умар Балкоев, Идрис Албаков, Магомед Албогачиев, Султан Албогачиев, Бронк Арчаков, Мухтар Даурбеков, Султан Джантемиров, Ахмед Дзауров, Хасан Дзауров, Гази-Магомед Евлоев, Сараждин Евлоев, Яхья Котиев, Мажит Мальсагов, Магомед-Гирей Мерешков, Абдурахман Мержоев, Або Плиев, Дауд Хаштыров, Магомед Чилиев и ещё сотни воинов ингушской национальности, защищавших Сталинград в составе всех родов войск Красной армии, многие из которых погибли, а оставшихся в живых отправили в депортацию вслед за своим народом.

В 2013 году к 70-летию освобождения Сталинграда на Мамаевом кургане была открыта мемориальная стела с именами 84 уроженцев Ингушетии.

Вечная память героям — и тем, чьи имена удалось установить, и тем, кто числится безымянным.