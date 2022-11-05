Имя этого человека, настоящего патриота своей родины не требует официального представления, так как он являлся одной из ключевых фигур на политической арене в сложный для нашего народа исторический период. Едва узнав о развернувшихся в Пригородном районе трагических событиях, полковник Руслан Плиев, находившийся на тот момент на военной службе, вышел в отставку, и выехал в Ингушетию, чтобы вложить все свои силы, значительный багаж академических знаний и опыта в строительство будущего своей республики.

Сын своего отца, Плиева Султана Хадисовича — настоящего интернационалиста, память о котором до сих пор жива в республике, Руслан вырос человеком, безгранично преданным родной земле. Во всем и всегда он был верен заложенным в нем с детства жизненным принципам, в которых любовь к своей родине и народу занимала главенствующее положение.

Родился Руслан Плиев 5 ноября 1942 года в городе Назрани Чечено-Ингушской АССР. Период депортации и первое время нахождения ингушей в ссылке он не помнил, потому как маленькому Руслану было чуть больше года, когда Сталин сослал неугодный ему народ в далекие степи Казахстана и Средней Азии.

По возвращению на историческую родину, первым делом родители семьи Плиевых решили, что самое главное — это образование детей, и сделали все возможное, чтобы каждый из них избрал будущую профессию по душе.

Руслан с детства хотел стать военным, и это желание привело его в Бакинское высшее войсковое училище, которое он блестяще окончил в 1966 году. После окончания училища он поступил в Военно-политическую академию имени Ленина в Москве, и в 1979 году успешно окончил учебу.

В разные годы Плиев проходил военную службу в Закавказском, Среднеазиатском и Киевском военных округах, а также служил в Группе советских войск в Германии, Центральной группе войск в Чехословакии и на территории Узбекистана. Участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, был заместителем командира полка. В 1992 году в звании полковника вышел в отставку.

После увольнения с военной службы работал главой администрации Сунженского района республики, а с 1993 по 1995 годы руководил администрацией первого Президента Ингушетии Руслана Аушева.

Незаурядные способности проявил Руслан Плиев и в политике. С 1995 по 2003 год он возглавлял парламент региона. Грамотно и аргументировано выстраивал Руслан Султанович свою линию. Особенно его принципиальная и настойчивая позиция проявилась в вопросах непростых осетино-ингушских взаимоотношений. Позиция эта заключалась в рьяном отстаивании прав ингушей — жителей Пригородного района, опираясь на исторические источники и факты. Его мужественные, порой эмоциональные и лишенные конформизма выступления на различных встречах и форумах по поводу восстановления исторической справедливости в отношении ингушей, вызывали вполне оправданное уважение даже у его оппонентов, видя в нем непримиримого патриота и радетеля справедливости и равноправия.

Как рассказывают его соратники, с раннего утра и до глубокой ночи без выходных Руслан Плиев проводил на работе, при этом никогда не кичился своей должностью, жил очень скромно, всегда старался избегать чествований в свой адрес. Человек отзывчивый и доброжелательный, он был доступен каждому и принимал участие в жизни своих сотрудников.

Большой авторитет и заслуженное уважение среди российских парламентариев и государственных деятелей имел также Плиев и в Совете Федерации, куда с января 1996 года по март 2001 года входил по должности, и в комитете по делам федерации, федеративному договору и региональной политике, членом которого был избран.

Какую бы должность не занимал Плиев, он никогда не цеплялся за чины и звания. С достоинством выйдя на заслуженный отдых, Руслан Султанович отказался баллотироваться на третий срок, несмотря на то, что к нему не раз обращались с предложением переизбраться в новом созыве Народного собрания республики. Уйдя на пенсию, он с головой ушел в любимое занятие — языковые и исторические исследования и продолжал заниматься лингвистическими изысканиями, касающимися глубоких исторических корней культурных связей разных народов и носителя этих взаимосвязей — языка.

Несмотря на то, что жизнь свою Руслан Султанович посвятил политике, армии и военному искусству, бывал на самых передовых точках необъятной Родины на командных должностях, он успел защитить кандидатскую и стать блестящим знатоком филологии. Свойственный ему аналитический ум и высокая интеллектуальная подготовленность, характерная организованность и трудоспособность, позволили ему, несмотря на невероятную занятость, подготовить и издать несколько исследовательских трудов: «Нахские языки — ключ к этрусским тайнам», «Хранитель тайн — язык», «Язык — народа память», «Хождение нарта в орсы и росы».

Его лингвистические труды, основанные на античных источниках и летописях о русско-нахских лексических соответствиях в комплексе со свидетельствами антропологии, археологии и языкознания, известны читателям, интересующимся историей происхождения языков. Также Плиев выпустил ряд публикаций по историко-политической и языковедческой тематике.

Черты характера Плиева, казалось бы, как человека военного должны были бы быть жесткими, грубыми и бескомпромиссными. Но природная генетика сказалась в нем в лучших своих проявлениях: Руслан Султанович обладал доброжелательным и мужественным характером. В нем ярко было выражено здоровое чувство юмора, чувства соучастия и милосердия.

Еще одна, наиболее важная отличительная черта характера Руслана Султановича, безусловно, заключалась в том, что он никогда не стремился к материальному обогащению, не был алчным, скупым и падким на лесть, никогда не злоупотреблял служебным положением в угоду своим личным интересам. Все годы своей работы в ранге государственного чиновника он довольно скромно жил в выделенном ему государством служебном коттедже.

Как вспоминают его соратники и бывшие коллеги, работать под его руководством представляло истинное удовольствие: он считал своим долгом поощрить исполнительного и ответственного работника, стимулируя у него желание совершенствоваться и развиваться дальше. Не считал зазорным расспросить о семейных делах работников аппарата, независимо от их статуса: от начальника отдела до технических работников, а также при необходимости решал их проблемы. Никогда не пытался вознести себя соответственно занимаемой должности, не было в нем надменности и высокомерия.

Бывшая коллега Плиева по парламенту Фатима Хашиева вспоминает: «Я не помню случая, чтобы Руслан Султанович проявил в отношении подчиненных высокомерие и властолюбие, но в то же время, при необходимости он мог в жесткой форме указать на недостатки и упущения в работе. Будучи открытым и близким к народу, Руслан Султанович никогда не пользовался положенными должностному лицу такого высокого ранга машинами сопровождения и охраной. Он был истинно народным избранником, простым в общении и доступным для избирателей в любое время, и это доверие народа оправдывал сполна».

Из воспоминаний первого президента Республики Ингушетия Руслана Аушева, который служил вместе с нашим героем в Афганистане: «В годы нахождения советских войск в Афганистане, Руслан Плиев был участником боевых действий в самой горячей точке афганского противостояния — Кандагаре. Полковник Р. С. Плиев служил так честно и самоотверженно, что чувствовал себя в ответе за жизнь каждого военнослужащего, находящегося под его началом. Нельзя было допускать в них малейших признаков расхлябанности, слабости, малодушия, даже позволить солдатам уйти в воспоминания о доме, близких, так как это расслабляло и делало их уязвимыми в сложной боевой обстановке. Прикрываясь напускной резкостью, даже грубостью, он ни на миг не давал расслабляться своим подчиненным. Но особый, жесточайший спрос был у него с командиров. Держал он в постоянной готовности к бою и рядовой состав, что в военной обстановке сохраняло им жизни. Руслан Плиев заставлял соблюдать в бригаде железную военную дисциплину и боеготовность, что было крайне необходимо в условиях Афганистана. Такая позиция, возможно, не вызывала душевных к нему расположений, но вызывала уважение сослуживцев, во всяком случае тех, кто не был разгильдяем, придерживался воинской дисциплины и мог трезво оценивать ситуацию. Тем не менее, было видно, как Руслан Султанович переживал в случае гибели солдат и очень жалел их родителей».

Из воспоминаний сослуживца Владимира Лукинова, майора срочной службы: «Начальник политотдела бригады, подполковник Руслан Плиев был фигурой противоречивой, я бы даже сказал, спорной, но однозначно харизматичной. У него были качества, прочно цементировавшие его профессионализм, мастерство и закалку. Но самое главное заключалось в том, что Руслан Султанович знал свое дело в совершенстве, поэтому могу сказать, что я многому у него научился. Любая полезная инициатива им одобрялась и поддерживалась. Он держал слово, распекал, как правило, за дело, но «своих» в обиду не давал. Волшебные слова «это приказ начПо», прекращали любые служебные споры с командирами».

Как утверждали многие, этот принцип работы с людьми Руслан Плиев сохранил и на гражданской службе: высокая требовательность к себе и сослуживцам, безжалостное отношение к чиновникам-разгильдяям и чуткость к рядовым людям. Очень ценил профессионализм и ответственность в людях. Поэтому одни его боялись, а другие — любили, но уважали однозначно все!

Тем не менее, следует отметить, что не все и не всегда принимали категоричность и резкость Плиева в разговоре и суждениях, особенно если это касалось общественной и политической жизни республики в те годы. Но таков был его характер, которому были свойственны прямота и бескомпромиссность, неприятие лицемерия, лжи, трусости и низости.

Он считал, что в сложившейся в 90-е годы сложной ситуации в России, на Кавказе, и, особенно в Ингушетии, в период, закладывающий основу будущего нашего народа, нельзя ошибаться и расслабляться, особенно руководству, на которое ложится огромная ответственность. Для Плиева сложившаяся обстановка была сродни боевой, со стоящими перед возрождающимся ингушским государством многочисленными сложнейшими политическими, экономическими, социальными, идеологическими задачами, обеспечением безопасности, правопорядка и законности. Поэтому и отношение к своим обязанностям у Руслана Султановича было как на армейской службе: высокая сознательность и железная дисциплина в их исполнении.

Плиев был с нами, когда не хватало умных, рассудительных и деятельных людей. Им был пройден большой трудовой путь от рядового военного до спикера парламента. Большой практический опыт, знания и профессионализм снискали ему заслуженный авторитет и уважение в обществе. Этот человек показал, что чиновники могут повернуться лицом к народу, что с людьми надо общаться и вникать в их проблемы.

У Руслана Плиева было много правительственных наград. Но самую большую награду он видел в уважении людей.

Говорят, смерть забирает лучших. Поистине, 30 октября 2012 года — в день смерти Руслана Плиева, открылась еще одна скорбная дата в истории ингушского народа. Он не дожил до своего семидесятилетия всего несколько дней, покинул этот бренный мир в священный для всех мусульман праздник Курбан-Байрам.

Талантливый военачальник и кадровый офицер, политик, ученый-лингвист и истинный патриот своего народа, который своей многолетней плодотворной деятельностью внес весомый вклад в создание и укрепление ингушской государственности, ушел от нас в полном расцвете сил, энергии и творческих замыслов.

Говорят, что на его похоронах не могли сдерживать эмоции даже мужчины. Они говорили, что Руслан Султанович был полным олицетворением ингушского слова «Кьонах». Жаль, что он прожил такую короткую жизнь. Он бы мог еще долго приносить пользу нашему народу. Хочется верить, что светлые страницы, вписанные им в летопись новейшей истории нашей республики, в которых он выступил личностью, никогда не будут стерты из благодарной памяти потомков.