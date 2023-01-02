Первые числа января 1943 года навсегда вошли в историю ингушского города воинской славы Малгобека. 80 лет назад после четырех месяцев ожесточенных боев, Малгобекская оборонительная операция, в которой погибло более 120 тыс. советских солдат, закончилась поражением гитлеровских войск.

Малгобекская оборонительная операция является важной вехой в истории Великой Отечественной войны и занимает особое место среди событий, произошедших в нашей стране в военное время. Если Ростов гитлеровцы называли «воротами» Северного Кавказа, то Малгобек был своего рода ключом к нефтяным недрам. После занятия города командование немецких войск планировало захватить Грозный и далее двинуться в сторону Баку. Для этого на Кавказ было переброшено много военной техники и живой силы.

К середине лета 1942 года Красная Армия находилась в очень сложной ситуации. Истощены были все ресурсы — мобилизационные и продовольственные. Наша страна несла огромные потери, враг уже захватил Украину, Белоруссию, Прибалтику, Крым, Донбасс, в жесткой блокаде находился Ленинград.

Кандидат исторических наук Иосиф Тельман вспоминал: «Несмотря на то, что советское командование в начале войны претерпело неудачу в удерживании территории европейской части, после крупных поражений наши, наконец, добились серьезных успехов в боях под Москвой, и отстояли столицу. Поэтому Сталин и командование Красной Армии, в том числе Жуков, были уверены, что немцы в середине 1942 года опять предпримут генеральное наступление на Москву. Здесь они попытаются нанести главный удар. Однако этот удар Гитлер решил нанести советским войскам на юге, как это было предусмотрено разработанным его генералами планом «Голубой». Фюрер провел в штаб-квартире южной армейской группировки совещание командования Вермахта, на котором обсуждались задачи летнего наступления немецких войск. На этом совещании Гитлер заявил: «Если мы не получим нефть Кавказа, то вынуждены будем покончить с этой войной. Основной нашей задачей теперь становится реализация плана «Блау».

Военный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Хэнсон Болдуин в книге «Сражения, выигранные и проигранные», большое внимание уделил операции «Блау». Он писал, что в 1942 году Москва все еще манила Гитлера, но фюрера теперь больше привлекали нефтяные месторождения Кавказа по причине недостатка бензина в третьем рейхе и огромных расходов топлива на Восточном фронте. Кавказ с его нефтяными месторождениями становился главной целью для немцев.

Так или иначе, наступление на Кавказ стало для советского командования неожиданным. А Гитлер тем временем рассчитывал взять Кавказ и дойти до Баку за пару месяцев. К этой военной кампании немцы готовились основательно, ещё до войны засылая в эти края своих разведчиков под видом туристов. А в 1942 году сюда прибыли великолепно экипированные и хорошо обученные горнострелковые дивизии, в составе которых были альпинисты, спортсмены и врачи. Немцы превосходили нас по качеству вооружения, обмундирования, подготовке и боевому опыту. Но, забегая немного вперед, скажем, что мужество, героизм и огромная любовь к Родине советских воинов не позволили им осуществить задуманное.

28 июня 1942 года вермахт приступил к осуществлению операции «Блау». В директиве Гитлера цели операции были определены так: уничтожение сил противника на излучине Дона с последующим захватом нефтяных ресурсов Кавказа и преодолением горного барьера.

В ходе наступления немецких войск 1-я танковая армия под командованием генерал-полковника фон Клейста прорвалась на Кавказ и захватила Майкоп — первый нефтяной район, который, однако, полностью был разрушен перед отступлением Красной Армии. Войдя в город, немцы нашли лишь горящие нефтяные скважины. Им так и не удалось наладить здесь добычу нефти, хотя было даже создано акционерное общество «Немецкая нефть на Кавказе».

25 августа 1942 года немецкой стороной был взят Моздок. В последующем этот город стал плацдармом, с которого разворачивались наступательные операции в направлении Малгобека с целью дальнейшего прорыва на Грозный. Но в разгар боев на перевалах Кавказского хребта продвижение немецкой боевой техники застопорилось из-за нехватки бензина. По этой причине часто бездействовала авиация. Начальник германского генштаба генерал Гальдер записал в своем дневнике: «Горькая ирония в том, что мы, приближаясь к нефти, испытывали все больший ее дефицит».

В середине сентября 1942 года немцы устремились к перевалам центральной части Кавказского хребта. Наступавшие гитлеровские войска почти в два раза превосходили по численности защищавшие перевалы советские войска, но, несмотря на это, немцам был нанесен сокрушительный удар. Опасаясь окружения, они начали было отступать, однако при помощи хорошего подкрепления гитлеровцы продолжили бои за перевалы до наступления зимы. Под Малгобек была переброшена из района Новороссийска моторизованная дивизия СС «Викинг», представлявшая собой исключительно мощную боевую единицу. Прибытие этого соединения на Малгобекский участок фронта принесло свои плоды, и в начале октября 1942 года истерзанный город перешел под контроль вермахта.

Гитлеровцам нужно было много нефти, и они, во что бы то ни стало, хотели захватить Малгобек — этот стратегически значимый для них населенный пункт, через который им открывался путь к «черному золоту» Грозного и Баку. Немцы хорошо были осведомлены, что основанный в 1933 году в связи с открытием здесь нефтяного месторождения поселок городского типа Малгобек уже к 1939 году стал крупнейшим промыслом республиканского масштаба. Также они знали, что из уникальной по составу «зеленой» Малгобекской нефти изготавливали авиационное топливо высокого качества, которое так необходимо было немецкой армии.

«Как мы знаем, в тот период параллельно шли бои под Сталинградом, — рассказывает директор музея боевой и трудовой славы Малгобека Заурбек Албогачиев. — Немцы рассчитывали быстро захватить Малгобек, который пренебрежительно называли маленькой советской деревней, и перебросить силы на сталинградское направление. Действительно, Малгобек формировался как небольшой рабочий посёлок, статус города он получил лишь незадолго до войны. Но здесь добывали так называемую зелёную нефть — с качеством настолько высоким, что её можно было использовать в качестве топлива даже без предварительной очистки и переработки. Что оказалось очень кстати во время Великой Отечественной войны: Малгобекскую нефть заливали прямо в баки советских танков и крушили врага. Также, понимая стратегическую важность этой работы, военкоматам в то время было запрещено отправлять на фронт нефтяников. Но многие всё равно находили возможность туда попасть, чтобы биться с захватчиком с оружием в руках. А оставшиеся в тылу продолжали свой трудовой подвиг. От чёрного золота, которое малгобекцы поднимали из недр земли, зависела боеспособность нашей армии. Как мы знаем, к моменту начала Малгобекской операции у фашистов уже был неудачный опыт в Майкопе, поэтому здесь они ставку сделали на молниеносность. Однако советские войска не дали врагу осуществить эти планы: немцы на Кавказе увязли надолго. И этот факт, по мнению военных историков, способствовал также их поражению в Сталинградской битве».

В случае успеха Германия могла бы получить доступ к нефтяным месторождениям, а нефть (точнее отсутствие собственной добычи) была самым слабым местом Третьего Рейха. Советский Союз же, лишившись основного источника нефти, оказался бы в крайне трудном положении.

Одним словом, немцы рассчитали всё, но они и предположить не могли, с каким отчаянным сопротивлением, мужеством и героизмом людей им придется здесь столкнуться. Отважным советским бойцам помогали противостоять врагу партизаны, местные жители, которые рыли окопы, строили укрепления, добывали ценную для нашей армии информацию о захватчиках.

«Вклад горожан в победу над фашистами сложно переоценить, — говорит Албогачиев. — Доподлинно известно, что среди местных жителей было много отличных разведчиков. Пока шли бои в Малгобеке, они помогали солдатам, а потом ушли с ними, некоторые дошли до Берлина».

«Дни ожесточенного сопротивления наших войск против гитлеровских захватчиков в Малгобеке я хорошо помню, несмотря на то, что мне тогда было всего 6 лет, — рассказывает жительница города воинской славы Мадинат Тумгоева. — Меня мама всегда брала с собой, когда шла рыть противотанковые окопы, а отец воевал на фронте. Ещё засветло мать будила меня и старшего брата, и мы с другими женщинами из нашей улицы, вооружившись лопатами, мотыгами и ведрами, выходили на передовую, и, рискуя жизнью, помогали нашим бойцам укреплять тыл. Конечно, силы наши тогда были на исходе, потому что кушать было почти нечего, но мы держались. Основную часть еды мы оставляли для солдат, которые с оружием в руках воевали на линии фронта. Наша мама всегда говорила нам, что скоро всё это пройдет и наступят очень хорошие времена. И мы ей верили».

Сохранилось также много воспоминаний военных, которые сражались здесь. К примеру, поэт Лев Цирульников говорил, что Кавказ был единственным местом, где бойцы наедались досыта. А командующий 52-й танковой бригадой Владимир Филиппов в подтверждении этих слов рассказывал, как помогали им местные жители, особенно с продовольствием.

Кровопролитные бои на Малгобекском оборонительном рубеже длились в течение 127 дней и ночей. За это время город нефтяников много раз переходил из рук в руки. И каждый раз, когда наши войска терпели поражение, во всех средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что СССР может потерять свой контроль над югом страны. К примеру, газета «Правда» писала в те дни: «В предгорьях Кавказа идут невиданные по своим масштабам ожесточенные бои. Над Советской Родиной нависла серьезная опасность. Враг захватил важные районы нашей страны. Он хочет лишить нас хлеба, нефти. Он поставил перед собой задачу — отрезать от нашей страны Советский юг».

Газета «Красная звезда» также отмечала, что от исхода боев на юге зависит судьба Отечества. «На защитниках Советского юга лежит сейчас важнейшая ответственность за исход летней кампании 1942 года, за судьбу Советского государства. Их ответственность можно сравнить лишь с ответственностью защитников Москвы 1941 года...», — писали военные корреспонденты «КЗ».

Осознавая важность нефти и хлеба для победы, немцы двинули в наступление на Малгобек свои отборные части, но встретили здесь яростное сопротивление, которое немцы никак не ожидали.

В первые годы наступления германских войск, в том числе в направлении Кавказа, в Ингушетии действовали лечебные учреждения различных направлений. По данным Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, почти все больницы, санатории, школы и дошкольные учреждения на территории республики были превращены в военные госпитали. Медсанчасти открывались в частных домах, как это было, к примеру, в селении Пседах — в доме Мусоста Батыгова. Больница селения Галашки работала в режиме госпиталя, а в селах Пригородного района Ингушетии — Ангуште, Базоркино — были развернуты медсанчасти. Селение Барсуки принимало раненых из Малгобека, Орджоникидзе и других мест. Жители селения Яндаре несли продукты питания для раненых и врачей госпиталя, который развернулся здесь.

Лечебные учреждения находились в этих местах от одного месяца до трех лет. По мере продвижения фронта они тоже меняли дислокацию. Самоотверженно трудились врачи и медсестры в подвижных госпиталях, которые, как известно, шли вслед за армией.

В Ингушетии во время битвы за Кавказ и Малгобекской оборонительной операции участвовали в эвакуации раненых, их лечении представители самых разных национальностей. Население республики проявляло большую заботу о раненых фронтовиках. Задачей этих людей было не только лечить, но и вселять в воинов оптимизм, бодрость духа и уверенность в нашей победе над врагом, ведь большинству из них предстояло снова вернуться на фронт. Нелегче было и медикам: видя бесконечный поток смертей, они испытывали тяжелейшие душевные переживания, находясь среди стонущих, искалеченных людей. А эта была не только физическая, но и глубокая психологическая нагрузка для людей в белых халатах, подвиг которых зачастую оставался «за кадром».

В боях за Малгобек немецкому захватчику противостояла многонациональная Советская армия, в том числе и знаменитые «ночные ведьмы» — женский авиационный полк, наводивший настоящий ужас на врага. В рядах защитников города были такие известные люди, как народный артист России Владимир Этуш, поэты Лев Цирульников и Михаил Владимов, и многие другие, которые воспевали в своих произведениях подвиг небольшого городка нефтяников, олицетворяющий большое начало победного конца.

Полностью Малгобек освободили от фашистов 3 января 1943 года. И ни один литр Малгобекской зелёной нефти им не достался. С этого момента начались наступательные действия Советской армии, стремительно вытеснявшей захватчиков с Кавказа. После освобождения Малгобекской земли от фашистско-немецких захватчиков разрушенные город и нефтяные промыслы быстрыми темпами восстанавливались. Меньше чем через месяц из старых скважин стали добывать нефть. А в начале мая 1943 года уже вступили в строй действующие первые скважины. Восстановленное нефтяное хозяйство в кратчайшие сроки начало работать в полную мощь.

История знает много событий, в которых ингушский народ достойно отличился, защищая свою Родину. Но особенно героически проявили себя малгобекчане, которые с первых дней начала Великой Отечественной войны ушли на фронт, а оставшиеся жители — труженики тыла круглосуточно работали, добывая нефть, очень нужную для обороны страны. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, город Малгобек указом Президента Владимира Путина от 8 октября 2007 года удостоен почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Малгобек — один из немногих городов, где есть Могила Неизвестного Солдата. В старой части города обозначена линия обороны в годы Великой Отечественной войны. Сейчас идёт реконструкция большого мемориала, расположенного в парке. Здесь захоронен 791 солдат. Память об этих и других героях войны нынешние жители Малгобека стремятся сохранить и передать потомкам.

Надо сказать, что в городе много памятных мест — мемориалов и братских захоронений. Подвиг защитников Малгобека увековечен в граните и бронзе многочисленных памятников и монументов, воздвигнутых в Малгобеке благодарными горожанами. Этот подвиг живет в сердцах малгобекчан, он воспет в послевоенных стихах и песнях.

24 мая 2022 года в районе старой части города Малгобек состоялось торжественное открытие памятника «Братская могила № 2» после реконструкции. Здесь захоронены погибшие в Великой Отечественной войне воины разных родов войск и разных национальностей, защищавшие город Малгобек. 335 имен увековечено на мемориальной плите памятника, их солдатская доблесть и лучшие человеческие качества стали вечным примером для многих поколений земляков.

Там же установлен памятник 14-летнему разведчику Володе Мордвинову, снабжавшему наших бойцов важной информацией, добываемой в тылу противника, и погибшего от рук врага в октябре 1942-го. Также в мае прошлого года состоялось торжественное захоронение восьми солдат Красной армии, павших смертью храбрых в ходе Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны. Останки ранее были подняты в ходе весенней полевой поисковой экспедиции в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти 2022г».

С 2010 года в Ингушетии, на местах, где шли сражения, ведется активная поисковая работа. Нужно отметить, что поисковые отряды, которые ведут работы по розыску неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков погибших солдат времен Великой Отечественной войны, занимаются благородным делом. Каждый солдат заслужил достойные проводы в последний путь на вечный покой, так как каждый из них был верен воинскому долгу.

По словам директора музея боевой и трудовой славы, за последние два года на территории Малгобекского оборонительного рубежа удалось установить имена около 2,5 тыс. погибших бойцов. «Совместно с нашей администрацией, поисковыми отрядами, военкоматом и архивными службами мы неустанно ведём эту работу, — говорит Заурбек. — Сейчас появилось много информационных ресурсов, рассекречиваются документы. Обращений родственников погибших солдат стало в десятки раз больше».

«Мы работаем по картам. Смотрим, где шли бои и разворачиваем там лагерь, начинаем искать, — рассказывает руководитель поискового отряда «Патриот» Юсуп Хаматханов. — Пару лет назад мы обнаружили и подняли из земли останки 21 бойца Красной армии, перезахоронили их со всеми почестями».

На карте боевых действий невозможно найти места, где бы ни проявили мужество и героизм ингушские воины. Наши земляки были среди тех, кто первым встретил врага на границе у Брестской крепости, защищал Москву и Ленинград, сражался в битвах за Кавказ и Сталинград, на Курской дуге, оборонял Одессу, Киев, стоял насмерть на всех фронтах Великой Отечественной войны.

Сегодня мы всё дальше и дальше отдаляемся от этих трагических событий военного лихолетья. Все меньше среди нас их непосредственных участников и очевидцев. И тем важнее и сложнее задача, стоящая перед ныне живущими, — сохранить для грядущих поколений память о героическом прошлом Отечества, о Великой Победе, доставшейся огромной ценой — миллионами отданных жизней и изломанных судеб.