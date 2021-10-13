«И вровень встать с историей своей»
К 80-летию со дня рождения большого друга ингушского народа поэта Игоря Ляпина
«Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестаёт...» Эти строки Константина Симонова как нельзя лучше выражают смысл жизни творцов поэзии, литературы и искусства, среди которых достойное место занимал русский поэт Игорь Ляпин, который в трагические 90-е стал посланником мира для народов Кавказа.
10 октября с. г. исполнилось 80 лет со дня рождения известного русского поэта, преданного друга ингушского народа Игоря Ивановича Ляпина. Родился он в городе Каменске-Уральском, но детство поэта прошло в городе Никополе Украинской ССР, где родители восстанавливали разрушенный гитлеровцами трубный завод.
Ровесник отца Игоря Ляпина Владимир Сорокин вспоминал: «Мальчик Ляпиных — Игорь бегал в контору отца, принимавшего холодных и голодных тружеников, рабочих израненной, измученной войнами страны, кому — дай жилье, кому — дай прописку, кому — дай помощь, так как семью содержать было не на что. Будущий поэт, мальчишка, строго всматривался в сухую и бедную перспективу возводящих корпуса заводов, открывающих новые шахты в Донбассе. Но нести чужую боль по жизни не каждому дано, а отец поэта мог. Он отдает женщине, солдатке, собственные хлебные карточки. Дома у него семья. Но ничего. Он — с ними. Честность — с ними. И вот такой честный и бескомпромиссный образ отца поэт пронесет через годы и годы».
У Игоря Ляпина было тяжелое детство. В 9 лет он лишился отца. О судьбе своего поколения поэт пишет так: «Ведь наши книжки трудовые постарше наших паспортов».
В 16 лет после окончания школы Игорь начинает свою трудовую деятельность в цеху Южно-трубного завода и поступает учиться в металлургический техникум. Тогда же юноша начал писать стихи и печатать их в заводской многотиражке. Также Игорь Ляпин активно занимался в городском литературном объединении и публиковал свои стихи в местной печати.
В своих заметках он писал: «Украина — это и моя родина... Это мой Никополь. Это детство и юность. Это школа с учителем в старенькой гимнастерке, техникум, до которого добирался на рабочем поезде. Старая площадь, на которой три столетия назад Богдан Хмельницкий был избран гетманом Украины. Это возрожденный из руин Южно-трубный завод с его горячими печами, грохочущими прокатными станами и, несмотря ни на что, романтичными ночными сменами. Это первое литературное объединение при городской газете, в котором работал известный журналист Олесь Корниенко. С каким сочувствием и любовью он смотрел на нас! Украинский писатель Степан Чернобривец — первый, кто рассказал мне о Литературном институте. Отслужив в армии и уже будучи студентом этого института, я скучал за родным городом. Беленькие хатки-мазанки под соломенными или камышовыми крышами так и стоят перед глазами. Потом ко всему этому добавились отцова могилка и постаревшая мать».
После службы в рядах Советской армии Игорь Ляпин в 1966 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького и во время студенческих каникул работал в Сибири и на Севере матросом и плотогоном, а также проходчиком на строительстве Московского метрополитена.
После окончания института пришел работать в издательство «Современник» в качестве заведующего отделом поэзии, впоследствии занимал должности главного редактора в других, не менее престижных книжных издательствах. Многие годы был первым секретарём Союза писателей России, председателем приёмной комиссии, вёл семинар в Литературном институте. Игорь Ляпин являлся членом-корреспондентом Международной славянской академии наук, культуры, искусства и образования.
Окончив Академию общественных наук, работал заместителем главного редактора в издательстве «Советская Россия», главным редактором издательства «Детская литература», главным координатором Всероссийской ассоциации любителей отечественной словесности и культуры «Единение».
Игорь Ляпин — автор двадцати двух поэтических книг, многочисленных журнальных и газетных публикаций. Первую книгу стихов «Междуречье» поэт издал в 1973 году. Она принесла ему всемирную славу и успех, и в 1974 году Ляпин был принят в Союз писателей СССР.
Потом были книги «Стороны света», «Живу тобой», «Не вешние воды», «Линия судьбы», «Избранное», «Ее зовут Россией», «А вечности в запасе нет» и другие издания. Последняя книга стихов И. Ляпина «Чаша» вышла в 2004 году.
Одним из итогов активной политической позиции Ляпина, его художественного мастерства стала книга «Чаша сия», которая увидела свет в 2000 году. В нее вошли известные стихотворения поэта «Гимн Советского Союза», «Вина России», «Позывные Москвы» и другие, которые публицистичностью содержания и доходчивостью формы поставили поэта в первый ряд писателей — патриотов России.
Как подчеркивал русский критик, публицист и общественный деятель Михаил Лобанов, для Ляпина характерно «не идеализирование прошлого, советского, не сентиментальная ностальгия по нему, но очень реальное восприятие прошлого и настоящего — и оттого целостное в главном. И это главное для него — история великой страны с ее героическим прошлым и нынешним поражением».
«Обжечься послевоенным детством, почувствовать радость заводского труда и тяжесть ответственности, переходящую на твои еще юношеские плечи, хлебнуть морского простора и таежной широты — и задохнуться от впечатлений, и закалить свою душу на бесценном огне воспоминаний, и вынести ее на свет, то есть начать писать стихи. Таков был мой путь в поэзию». Эти строки автора из предисловия к книге хорошо выражают содержание, тематический реализм творчества гениального стихотворца.
На литературном вечере в Центральном доме Российской армии в 2001 году, отмечавшем выход новой книги «Чаша сия» и 60-летие поэта, председатель Союза писателей России, писатель, журналист, общественный деятель Валерий Николаевич Ганичев сказал: «Игорю Ивановичу Ляпину исполнилось такое количество лет, которое знаменует высокую зрелость, поэтическое мастерство, имя в отечественной литературе. Сегодня вышла к читателю его новая книга „Чаша сия“, но он не испил её до конца, ещё много предстоит сделать ему живительных и горьких глотков этой жизни — поэтической, творческой и просто человеческой. Но то, что он уже испил на своём жизненном пути, сделало его человеком знаменитым у нас в стране, известным во всём поэтическом мире, нужным всем нам. Все знают Игоря Ивановича как человека высокого чувства долга поступка, служения русской литературе, а с другой стороны, он самый земной, близкий нам человек, разделяющий наши горести и беды, радости и успехи».
Как отмечают литературные критики, «Чаша сия» была в жизни И. Ляпина и радостной. Второй раздел его замечательной книжки несет в себе чистоту отношений того времени, радость общения с людьми.
Наряду с открытой публицистикой, которая под пером поэта никогда не скатывается в прямую дидактику, в упрощенную плакатность, а облечена в метафорическую форму, Ляпин активно выступает и как лирический поэт (цикл «Стихи Татьяне»), но и здесь драматизм жизни пронизывает, как горький запах дыма от пепелищ, содержательную и стилистическую ткань стиха. При этом поэтика Ляпина в основе своей глубоко оптимистична, и нет предела постижению жизни, которая дана человеку для радости и открытия.
Как выразился один русский критик Владимир Костров, Игорь Ляпин «держит удар времени, продолжая замечательную гражданскую традицию, традицию сочувствия. Он — плоть и кровь своего народа и настолько глубоко чувствует современность, всю боль нашу. Но тем не менее, его стихи и нежны, и мужественны, и пронзительны... Я считаю, что Игорь Ляпин является ярким продолжателем некрасовской традиции в русской литературе...»
Поэзия Ляпина внушает веру в неизбывность людской доброты: поэт говорит с читателем простым языком, в его стихах не найти модных нынче словесных забав. И поэту веришь, и чувство это пробуждается от ощущения настоящего, земного, неподдельного...
Отслеживая творчество Игоря Ляпина, можно понять, что он поэт яркого гражданского накала, искренней совестливости, глубокого патриотического чувства. Он ни в чём не кривит душой, соединяя в себе жёсткую критику и нежную внимательность к людям.
В предисловии к его «Избранному» (1989) советский писатель и критик Евгений Осетров охарактеризовал суть поэзии Ляпина, которая с наступлением иных времен в истории России лишь окрепла: «Неравнодушие — так бы я определил основную черту Ляпина-поэта („душа в груди моей, как мина“). Поражает его обнаженное, пристрастное отношение к миру, он, как аккумулятор сострадания, отпущенного людям природой...»
По воспоминаниям родных, близких и коллег, Игорь Иванович всегда был человеком долга, истинного служения литературе. Достаточно сказать о том, что он одним из первых оказался после аварии в Чернобыле, а в трагические дни октября 1993 выступал перед осажденным зданием Верховного Совета РСФСР и вместе с другими москвичами защищал российский парламент. Но за своё бескомпромиссное отстаивание лучших традиций отечественной литературы, за честность в работе Ляпин не раз подвергался критике со стороны бюрократического аппарата и попадал в опалу.
Большое место в творчестве поэта И. Ляпина занимают переводы с языков народов страны и мира. Он переводил произведения Е. Чаренца, Т. Зумакуловой, А. Бицуева, К. Мячиева и многих других авторов. К примеру, в 2002 он перевел с кабардинского языка книгу стихотворений Л. Балаговой «Молюсь я на адыгском языке», которая приобрела мировую популярность. И даже тогда, когда всё переводческое дело потерпело фиаско и никаких материальных средств для этого не выделялось, Ляпин приложил немало усилий для того, чтобы национальные поэты не чувствовали себя изгоями, и помогал им выходить в свет. Сам Игорь Иванович неустанно переводил поэтов из провинций и публиковал их, где мог. И это тоже была миссия русского поэта Игоря Ляпина, которую он осуществлял всю свою жизнь.
Известный литературный критик Владимир Сорокин говорил о его творчестве так: «Игорь Ляпин — поэт широкого вздоха, широкого поля, поэт, воспринимающий судьбу страны во многих ее трагических глубинах, во многих ее утратах и приобретениях. Но он не только поэт, но и переводчик. Поэтому нельзя не обнаружить в Игоре Ляпине давно сформировавшегося оригинального крепкого национального поэта. Более того, он открыт, весь во внимании. Радостно или тяжко ему, одиноко или прилюдно, поэт живет, горит, работает и тянет за собой всех, кому небезразлична наша жизнь».
Как мы знаем, Игорь Ляпин занимался переводами кавказских поэтов. Он переводил стихи многих авторов из Дагестана, Чечни, Ингушетии. За такое неравнодушное отношение к малым народам России Расул Гамзатов низко кланялся своему русскому коллеге. Так поэт был приобщен к Кавказу — не к курортному, с которым он был знаком и раньше, а к народному.
Отрадно, что сегодня многие произведения выдающегося поэта и мыслителя Игоря Ляпина звучат и на ингушском языке, и в этом есть наше уважение к великому мастеру слова и проявление восторга к его таланту.
По поручению Союза писателей и по своей творческой судьбе Игорь Иванович находился в самых неожиданных местах. Это и Лена, и Орёл, и Северный Кавказ, которому он отдал много и душевных и физических сил. Поэтому Игоря Ивановича хорошо знают и помнят в Ингушетии.
«Я люблю ингушей, они для меня родные люди», — такими словами сопровождал он неутихающую боль многострадального ингушского народа, которую он воспринимал как свою собственную и заговорил о ней во весь голос.
Вот как о нём вспоминает ингушский поэт и публицист Якуб Патиев: «Да, Игоря Ляпина мы помним, как преданного друга нашего народа, пропустившего через свое сердце нашу боль и трагедию 1990-х годов и написавшего об этом большой цикл стихов. Все, кто знаком с творчеством Ляпина, знает, что он писал изумительно легкие для чтения и запоминающиеся стихи, которые отличаются своей чистотой и ясностью, скажу даже пушкинской легкостью, а форма строфы поэта из пяти строк тем более оригинальна. В свое время я прочитал полностью, а недавно заново прошелся по его поэзии в 4-х его сборниках из своего собрания, в том числе и не касающимся этнической или трагедийной «ингушской темы» стихам. Мне также посчастливилось видеться с ним несколько раз. Однажды в самом начале 1990-х Игорь Иванович неожиданно для нас, по чьему-то совету, появился в нашем доме в с. Куртат (Гадаборшево) с символичными русскими подарками, и мы с ним долго беседовали о литературе и ситуации, разумеется. В другой раз уже я приехал к нему в гостиницу «Владикавказ». Он специально уехал от излишне гостеприимных друзей-ингушей в Назрани, чтобы писать навеянные здесь стихи. Помню, прямо на кровати в его номере лежали листы с неоконченными произведениями, и Игорь прочитал некоторые законченные строки. В его стихотворениях трудно было найти мотивы уныния и разочарования, которые характерны для отечественной поэзии на смене веков, а наблюдались лишь борцовские качества жажды победы, справедливости, русской силы и сметки. Да и вся его поэзия, в принципе, была наполнена гражданским мужеством, любовью за великую Родину. В тот день мы также долго беседовали. Было видно, что Игорь Иванович искренне болел нашей болью и чувствовал, что трагедия неминуема. Он и предсказывал эту трагедию в своих стихах. Но кто слушает поэта? Надеюсь, что об этом великом человеке мы будем помнить всегда. Но для этого необходимо говорить о нём с экранов телевизоров, по радио, писать о его творческом пути и дружественных отношениях с ингушами и называть его именем улицы, скверы, учреждения. Игорь Ляпин своим трудом и жизнью заслужил такого высокого внимания к себе, чем многие, чьи имена мы сегодня восхваляем».
Как видно из открытых источников информации, Игорь Ляпин несколько раз посещал Ингушетию в 70-90-х гг., любил этот край, дорожил дружбой с ингушским народом и очень тяжело переживал его трагические страницы истории. Сумел стать своим в каждом ингушском доме. «То ли я уже ингуш, то ли все вы — русские», — писал он в одном из своих произведений.
«Он исколесил все уголки республики, встречался с сотнями горцев, подолгу разговаривал со стариками, расспрашивал о пережитом. Русская душа, всегда отзывчивая к чужому горю, распахнулась навстречу душе ингушской...» — писал в предисловии его сборника известный ингушский литератор и друг Ляпина Муса Албогачиев.
Осенью 1992-го во время осетино-ингушского конфликта, когда начались кровавые события в Пригородном районе, поэт находился дома, в Москве. Но как только он узнал о том, что произошло, сразу же устремился в Постпредство Ингушской Республики, чтобы ему помогли как можно быстрее добраться до Ингушетии. Его отговаривали, говорили об опасности, но он решительно пресек эти разговоры: «Вы хоть понимаете, что мне говорите? Когда ингушам было хорошо, я был рядом, а когда им плохо, я должен отсиживаться в Москве?!» — был его ответ.
Площадь Согласия в Заводском районе Назрани была переполнена людьми в эти трагические дни. Сюда, через запасной вход здания райкома, где располагался Временный комитет, свозились обезображенные трупы людей — мирных жителей Пригородного района ингушской национальности, которые были зверски убиты и истерзаны военными ополченцами Осетии. Неописуемо страшная картина происходящего закаляла сердца людей, и они шли на опознание тел с тайной надеждой, что среди мертвых не окажутся их родные.
Очевидцы рассказывают, что в этой поездке Игоря берегли как могли, охраняли. Но не всегда это удавалось, для него как будто не существовала опасность. Прошёл и проехал — где пешком, где на «жигуленке», где на БТРе — по дымящейся, истерзанной, залитой кровью земле, своими глазами увидел следы чудовищного геноцида, пообщался с сотнями очевидцев в Назрани, Карца, Чермене.
Как сегодня помню этот день, когда Игорь Иванович Ляпин приехал в Назрань поддержать ингушский народ. Я работала тогда членом Временного комитета, и для встречи с ним наш штаб подготовил всю необходимую информацию. Для начала высокий московский гость попросил разрешения у руководителя штаба поговорить с людьми и вместе с охраной поднялся на трибуну. Комом в горле нахлынувшие слёзы долго не давали ему говорить, но всё же он осилил это состояние и произнёс: «Дорогие мои братья-ингуши! Я знаю, что никакими словами утешений не облегчить ваше горе, но я хочу, чтобы вы знали, что простой русский народ и все народы страны искренне сочувствуют вам и разделяют с вами желание жить в мирной и свободной республике. Дай Бог вам сил и терпения достойно выдержать эти испытания, и помните, что справедливость рано или поздно восторжествует. А вы, как истинные горцы, умеете ждать и с честью нести свое имя!»
За храбрость и человечность, проявленные Ляпиным в эти дни и последующие годы, поддерживая ингушей, на II съезде ингушского народа ему были вручены главные символы горской отваги — именной серебряный кинжал и конь.
Учитывая высокий профессионализм, моральную и творческую поддержку молодых литераторов Ингушетии и объективное освещение событий осени 1992 года, одной из улиц села Берд-Юрт было присвоено имя Ляпина Игоря Ивановича.
Ляпин был почетным гражданином города Назрани и обладателем премии «За гуманизм, человечность и социальную справедливость» имени ингушского просветителя Вассан-Гирея Джабагиева. А незадолго до смерти, в 2003 году, Игорь Ляпин был удостоен ордена «За заслуги» — высшей государственной награды Ингушетии.
Поэт писал в то время, что «глубоко тронут высокой наградой Республики Ингушетия, и что всегда принимал близко к сердцу все радости и огорчения ингушского народа».
В своей книге «Русский орден внутри КПСС» Александр Байгушев пишет: «Ляпин — прекрасный русский человек. И о нём стоит сказать чуть подробнее. В 1971 году он пришел в издательство „Современник“ и быстро вырос и как крупный поэт-трибун с собственным самобытным лицом, и как хваткий организатор. Был выдвинут издательством на учебу в высшую партийную школу, после которой по линии партноменклатуры распределился в мощное издательство „Советская Россия“ заместителем главного редактора — по всей художественной литературе. Там Игорь Иванович хорошо проявил себя, и с подачи „Русской партии“ был брошен на прорыв — главным редактором в издательство „Детская литература“. Три года, с 1979 по 1981 год, он вёл неравную борьбу. Но провести кадровую перестановку и привести за собой проверенных и честных людей ему не дали — руки у него оказались связанными. Тем не менее, Игорь Ляпин за это время многое успел сделать. Но, как говорится, один в поле не воин... Он трезво оценил обстановку и подал заявление о переходе на творческую работу».
Это был, конечно, сильнейший стресс для Ляпина, и здесь недолго сорваться с тормозов. Но что делает в этот тяжелейший для семьи момент любящая жена Игоря: буквально на следующий день она звонит как нельзя кстати оказавшемуся в Москве многолетнему другу Игоря ингушу Мусе Албогачиеву. Их дружба, зародившаяся ещё в годы учебы в Литературном институте имени Горького, прошла испытание временем, и они дружили семьями.
Муса живо откликнулся на беду друга и тут же помчался к ним домой. Албогачиев, как верный и чуткий друг, сразу понял, что нужно Игорю в этот трудный момент жизни — резкая перемена обстановки. И сразу же взял быка за рога: «Куда ехали великие люди России в трудную минуту?» — «По этапу в Сибирь, куда же ещё?» — «Серость ты морская, на Кавказ ехали, на перекладных. И тебе пора последовать их примеру».
После этой первой поездки И. Ляпин приезжал в Ингушетию много раз. Это стало для поэта какой-то душевной потребностью.
В начале июля 2017 года в Национальной телерадиокомпании «Ингушетия» состоялась презентация книги М. Албогачиева «Кавказский пленник», посвященной жизни и деятельности И. Ляпина. На встрече помимо почетных гостей присутствовал и сам автор издания. Первый секретарь правления Союза писателей России Г. В. Иванов высоко отозвался о книге Албогачиева и вручил автору высшую награду Союза писателей РФ — «Золотую медаль Василия Шукшина».
Работа над этой книгой воспоминаний об Игоре Ляпине, как рассказал Муса, началась после того, как в конце 80-х Игорь Иванович вынужденно оставил издательство «Детская литература» и очень сильно переживал по этому поводу. Свою книгу наш маститый писатель и поэт заканчивает обращением к своему ушедшему в 2005 году другу и брату: «Одно скажу тебе точно: ингуши тебя не забыли... Твоим именем будут названы улицы, аллеи, скверы и стихи твои будут включены в школьные учебники...»
Ингушский журналист, публицист, долгое время возглавлявший газету «Ингушетия» Абу Гадаборшев вспоминает: «Я познакомился с Игорем Ивановичем Ляпиным в самом конце 80-х годов прошлого века. Тогда в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) образовалась довольно большая группа ингушей среднего возраста, которых объединяла общность интересов, и мы довольно тесно общались. Как-то мне позвонил Мурад Долгиев, у которого был довольно успешный строительный кооператив, и сообщил, что в гостинице „Владикавказ“ живёт известный московский поэт и большой друг ингушского народа. Основное время он проводит в Ингушетии, а во „Владикавказе“ уединяется, чтобы ему не мешали творить.
Уже не помню подробностей, но к Игорю мы пошли большой группой. У него, на наше счастье, оказался и Муса Албогачиев, которого я раньше тоже не знал. Как стало известно потом, писатель и поэт Муса Албогачиев никогда не был обласкан властями тогдашней Чечено-Ингушетии, поэтому для того, чтобы творить, он периодически ездил в Москву. Зато в друзьях у него была вся интеллигенция Ингушетии, а это, знаете, во много раз важнее внимания и почета власть имущих. Именно в объятия этих друзей Мусы, как рассказывали тогда, и попал Игорь Ляпин по приезде в Ингушетию.
Несколько дней мы тесно общались, выезжали на природу, в горы, к башням, если удавалось выкроить „окно“ в плотном графике приёма высокого гостя. И там, в окружении неописуемых красот, поэт отдыхал душой и набирался сил для новых творческих идей.
Игорь Иванович с удовольствием откликался на наши просьбы почитать нам свои стихи, а мы только и делали, что млели, слушая его, ведь до этого в советской литературе на что-либо хорошее про ингушей было строгое табу».
Наверное, не все знают, но именно в одну из таких поездок и родилось у Игоря Ивановича стихотворение «Гармоника». Ритм этого стихотворения как нельзя был под стать горячему и взрывному характеру горца. Поэтому неудивительно, что произведение сразу же стало любимым в Ингушетии, а после того, как к его словам была написана музыка молодым питерским композитором Игорем Азаровым, а песню исполнил блистательный ансамбль в составе Руслана Наурбиева, Ибрагима Бекова и Тимура Дзейтова, и вовсе стало всенародным шлягером.
«Эх, гони тоску с души! Жизнь, она не ровненька,
Ну-ка, братцы-ингуши, где у вас гармоника?
Ну-ка, брат Абу-Бакар, сто забот — помеха ли?
Раздувай в душе пожар, эх пошли — поехали!
Асса! Асса! Магомед! Все на свете вертится.
Девяносто девять бед, будет сто — ответится.
Как одна — двенадцать душ, тянем песни грустные.
То ли я уже ингуш, то ли вы все — русские».
Как поэту удалось так тонко уловить и нюансы натуры горцев, и особенности природы Кавказа, мы видим в заключительных строчках этого стихотворения: благородная, открытая нараспашку натура Игоря Ляпина приняла в себя ингушей, и он видел, что и они так же относятся к нему — русскому человеку. О Ляпине говорили, что он прописался в Ингушетии. А ингуши отвечали: «Не прописался, а стал своим». Вот они ключевые слова — стал своим!
В начале 90-х обстановка в регионе накалялась, и было не до сантиментов. Но Игорь Ляпин, как и обещал, не остался в стороне от проблем так полюбившегося ингушского народа. Он стал активным участником движения ингушского народа за восстановление своей государственности в составе России.
И. Ляпин не был рядовым наблюдателем за отчаянной борьбой маленького ингушского народа за свои права, он был на его стороне и активно участвовал в его переломных моментах. Вот эпизод, связанный с приездом депутатской комиссии Верховного Совета СССР во главе с Беляковым после осетино-ингушского конфликта, когда у Дома культуры селения Экажево собрались люди с надеждой донести до московских чиновников правду. Многие выступали, но самое сильное впечатление произвело на членов комиссии выступление Игоря Ляпина. Он говорил четко, ясно, доходчиво. Члены комиссии горячо пожимали ему руку и сошлись во мнении, что, когда представитель другого народа с такой болью и неподдельной искренностью говорит о трагедии другого народа, такому человеку невозможно не верить. Аскар Акаев (в то время президент Киргизии) обнял Игоря и сказал: «Какой же вы молодец, Игорь Иванович!»
Все ингуши старших поколений помнят знаменитое выступление Мусы Дарсигова на съезде народных депутатов СССР. Однако мало кто знает, что готовился этот доклад на квартире у Ляпина. Дарсигов, в рамках жесткого регламента, должен был кратко и всеобъемлюще сказать всё о главной проблеме ингушского народа. Поэтому готовилось выступление депутата коллективно и несколько раз переделывалось. Игорь Иванович отпечатал текст на своей пишущей машинке и, вручая его Мусе Дарсигову, дал некоторые напутствия. Таким образом, можно сказать, что квартира Ляпина была в полном распоряжении ингушей, и её, не без основания, называли тогда штабом народного совета.
Своими стихами И. Ляпин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной литературы. Своей подвижнической деятельностью он заслужил искреннее уважение товарищей и коллег, среди которых было много единомышленников. О безукоризненном трудовом пути говорят и награды героя: за книгу стихов «Не в чистом поле» и поэму «Линия судьбы» (1982) И. Ляпин был награжден премией Ленинского комсомола и орденом Дружбы народов, неоднократно становился лауреатом Всероссийской литературной премии «Сталинград», лауреатом Международной литературной премии имени М. А. Шолохова.
Последние годы жизни тяжелая болезнь пыталась сломать Игоря Ивановича и физически, и морально. Усугублялось состояние здоровье поэта ещё и несчастным случаем, когда в 1998 году в квартирном пожаре он потерял жену. Татьяне Сергеевне Сартаковой в момент гибели было всего 53 года, и Игорю Ивановичу было невыносимо трудно смириться с такой потерей, но никто не слышал от него слов уныния и растерянности. После трагического ухода жены он не только мужественно переносил страдания, но и продолжал вдохновенно писать стихи, занимался переводами кавказских поэтов. До последнего дня принимал участие в работе приёмной комиссии Союза писателей России.
2 июня 2005 года после тяжелой болезни перестало биться сердце замечательного поэта и мужественного человека Игоря Ивановича Ляпина. Будучи знаменитым у нас в стране и известным во всём поэтическом мире, он покинул этот бренный мир, оставляя на земле яркий и незапятнанный след. Эта печальная весть отозвалась искренней скорбью в сердцах многочисленных писателей и читателей в России, особенно в Ингушетии. Ведь Игорь Ляпин был единственным литератором общероссийского масштаба, который значительную часть своего творчества посвятил Ингушетии, боролся вместе с нами за восстановление попранных прав, подставляя своё крепкое плечо в дни трагедии осени 1992 года.
В Ингушетии в эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения поэта, снискавшего к себе уважение в нашем горном крае.
К юбилею Игоря Ивановича Ляпина в библиотеках республики организованы книжные выставки, на которых представлен весь «ингушский» цикл жизни и творчества поэта. Помимо сборников автора «Гармоника», «Черная среда», «Бехке доаца кхаьра», а также многочисленных публикаций в журналах и газетах, внимание читателей привлекает книга ингушского писателя Мусы Албогачиева «Кавказский пленник. Игорь Ляпин».
Вечная память поэту, творчество которого занимает достойное место в золотом фонде русской поэзии, потому что эта поэзия мужества, чести и достоинства.