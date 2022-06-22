К такой категории людей смело можно отнести и героя нашего повествования — ученого Хасолта Акиева, многогранный талант которого позволил ему проявить себя в науке, живописи и поэзии. Он прожил яркую жизнь, наполненную чистыми и честными открытиями в научной сфере и национальном искусстве, и оставил после себя нетленный земной след.

Сегодня вполне заслуженно Хасолта Акиева считают одним из видных деятелей науки и искусства Республики Ингушетия. Имя ученого-историка, художника и поэта Хасолта Акиева хорошо известно не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Он вел активную научно-исследовательскую деятельность, преподавал и душой болел за свой многострадальный народ.

Родился Акиев Хасолт Алхастович 18 июня 1942 г. в селении Базоркино Пригородного района Чечено-Ингушской АССР (ныне с. Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия). Его детство прошло в Казахстане, где семья спецпереселенцев Акиевых жила после депортации ингушей.

Совсем маленьким мальчиком испытал он все тяготы и лишения, когда был изгнан из родного дома как враг народа. 23 февраля 1944 года в суровую февральскую стужу полуторагодовалого малыша прижимала к себе ничего не понимающая встревоженная мать Хасолта, вопросительно оглядываясь по сторонам, когда их согнали на железнодорожную станцию. Скотские вагоны, долгая дорога в неизвестность. Конечная остановка — Целиноградская область Казахстана.

Но они не сломились, выдержали и всем смертям назло через долгие годы разлуки с родиной вернулись на землю предков. Правда, семье Акиевых, как и многим другим ингушам, не удалось поселиться в своем родительском доме, что в селении Базоркино, из которого их когда-то согнали. Поэтому им пришлось искать новое поселение.

Первым делом, вернувшись на Кавказ в начале 60-х, Хасолт Акиев цепляется за получение знаний и в 1963 г. успешно заканчивает учебу в Назрановском зооветеринарном техникуме, а после возвращения из армии сразу же подаёт документы на исторический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Как рассказывает вдова ученого, Хава, учился он всегда прилежно, потому как был очень ответственным человеком, всегда выполнял данное слово и никогда не лукавил душой. Честность, прямота и доброе отношение к людям были основными качествами его характера. Так говорят его коллеги и все, кто соприкасался с ним когда-то по роду службы или в быту.

В 1969 году с дипломом в руках об окончании ЧИГПИ Хасолт занялся научной работой в стенах Чечено-Ингушского краеведческого музея. Чуть позже он становится старшим научным сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка, социологии и филологии.

В 1989 году Х. Акиев перевелся в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт, где только благодаря его активной и целенаправленной работе был открыт художественно-графический факультет. Хасолт Алхастович исполнял обязанности декана этого факультета и был заведующим кафедрой эстетического воспитания. Но, к сожалению, из-за военных событий, начавшихся в Чеченской Республике, ему пришлось приостановить эту работу и переехать жить и работать в Ингушетию. Здесь первым делом Акиев открыл публичную библиотеку, фонд которой состоял из его личной книжной коллекции.

«Ничего случайного в истории нет, — говорил Хасолт, когда наступила трагическая осень 92 года, — прошлое взаимосвязано с сегодняшним днем, и проблема Пригородного района была заложена ещё в 1944 году. Нашу семью никто не ждал в селении Базоркино, где я родился, и после реабилитации в 1957 году. Но мы были на Кавказе, на родной земле. Я осознавал, что для того, чтобы вернуть утраченное и доказать свою правоту, ингушам нужно учиться, потому как именно знания позволят добиться социальной и общественной справедливости».

Рассказывают, что именно Хасолт Алхастович воплотил в жизнь идею о воссоздании Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук, и он становится его первым директором. В период руководства Х. А. Акиева Ингушским научно-исследовательским институтом впервые была затронута самая злободневная и в политическом плане неудобная для властей тема депортации: в 1994 году была проведена IV Всероссийская научно-практическая конференция «Репрессированные народы: история и современность» (к 50-летию депортации ингушей и чеченцев). В том же году выходит распоряжение об упразднении Научно-исследовательского института гуманитарных и прикладных наук имени Ч. Э. Ахриева, явившееся последствием несовпадения политических и научных принципов Хасолта Акиева с задачами руководства.

Через год он переводится в Ингушский государственный университет. Кандидат исторических наук Хасолт Акиев стал доцентом, а в 2007 году и профессором кафедры истории Ингушского государственного университета. Десятки его научных публикаций, которые и сегодня вызывают широкий интерес, посвящены прошлому народов, населяющих Северный Кавказ, а также истории культуры и искусства ингушей и чеченцев.

Акиев Хасолт как историк уделял большое внимание вопросу изучения истории Ингушетии восемнадцатого-девятнадцатого веков, а также древней истории вайнахов. Он автор книги «Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов». В то время этот аспект оставался полностью неисследованным.

Путь Хасолта Акиева в науке, как ученого историка, был однозначно трудным. Об этом не дадут соврать те, кто шел с ним бок о бок и, преодолевая все препоны, добивались поставленных целей. Но были и те, которые при каждом удобном случае не переставали ставить ему палки в колёса. Достаточно сказать о том, что готовая к печати рукопись кандидатской диссертации, рекомендованная ученым советом Ленинградского университета имени А. Жданова еще в 1980 году, многие годы пролежала без движения. Дело в том, что официальные власти не хотели пропускать правду об участии народов Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, поэтому многие моменты, которые приводил ученый в своих трудах, считались излишними. Автора диссертации обвиняли в превышении значения меркантильных интересов, которых он в принципе не преследовал.

«Меня упрекали в несусветных грехах и требовали, чтобы я не выявлял истинных сторонников войны, — рассказывал ученый своим единомышленникам, — а ведь вопрос горцев Северного Кавказа в русско-турецких отношениях накануне войны 1877-1878 гг. занимает в историографии особое место. Вернее будет сказать, что оно представляет собой большое размытое пятно, практически никем не исследованное. Описание русско-турецкой войны на Балканском полуострове вышло только в начале двадцатого века, поэтому мы можем говорить, что история этой войны и опыт, приобретенный в турецкой войне, ушли в прошлое. А официальная история не только не дает надлежащей критики событиям, но и замалчивает важные документы».

В итоге этот труд был всё-таки выпущен Акиевым на свои сбережения после рекомендации ученого совета Ингушского государственного университета. Эта работа описывает Кавказский фронт войны, и как в русской армии и казачьих войсках использовался опыт горцев. Здесь интересующиеся историей Северного Кавказа найдут материал о месте горцев Северного Кавказа в военных планах Турции накануне и в ходе войны 1877-1878 годов. Как говорят ученые-кавказоведы, вопрос участия горцев Кавказа в войнах России имеет не только воспитательное значение. Дело в том, что военный опыт горцев был использован в русской армии и милиции.

Вот что пишет доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой историографии и источниковедения Чеченского государственного университета Ш. Ахмадов: «Тема работы профессора Х. А. Акиева актуальна. Она всегда будет стимулировать подрастающую молодежь к интернациональному и патриотическому воспитанию. Отрадно заметить, что работа полностью выполнена на новых материалах, впервые вводимых им в научный оборот».

Кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор А. Танкиев также достойно оценил вышеупомянутую монографию. Он говорит: «Работа в целом, помимо других достоинств, содержит историческое, социально-психологическое и философское осмысление исследуемых событий в жизни горцев Северного Кавказа XIX века. В этом плане автором освещаются некоторые существенные стороны философии той войны и философии истории».

Заслуженный деятель науки РИ, почетный работник образования РФ Хасолт Акиев является автором более 50-ти научных работ по истории народов Северного Кавказа, истории культуры и искусства ингушей и чеченцев, несколько крупных монографий. Им подготовлено более 45 учеников-художников, несколько сот историков и преподавателей начальных классов. Незадолго до смерти Хасолт Акиев завершил работу над докторской диссертацией по теме «Древняя духовная культура ингушей», в которой освещаются вопросы истории возникновения религиозных верований, ритуалов и обрядов, связанных с язычеством, а также вопросы происхождения и расселения ингушей с древнейших времен до наших дней.

Сегодня документы из личного архива Хасолта Акиева: рукописи научных трудов, полевые записи, тексты докладов и выступлений, письма, статьи, стихи, печатные издания и другие интереснейшие свидетельства — находятся на хранении в Госархиве Ингушетии. Эти документы, свидетельствующие о жизни и деятельности историка, видного деятеля науки и искусства Ингушетии, внёсшего большой вклад в развитие ее культуры, представляют собой богатейший материал для исследователей и для всех, кому небезынтересна история ингушского народа и народов Северного Кавказа.

Свою творческую активность Хасолт Алхастович проявлял не только в науке, но и в живописном искусстве. Родные и близкие ученого рассказывают, что живопись являлась для него какой-то отдушиной. Но как показывает время, художественное искусство стало для этого человека неотъемлемой частью выражения индивидуальности и таланта. Художественные критики отмечают, что творчество Х. Акиева несет в себе идею глубокого уважения к человеку, достижения гармонии через художественные образы, утверждения в нем доброго начала. Его произведения отличаются глубоко индивидуальным видением мира, духовно-нравственной наполненностью.

Необходимо отметить, что интересоваться живописью и пробовать себя как художник Хасолт Акиев начал ещё со студенчества. Он активно участвовал в выставках самодеятельных художников различного уровня. Получилось даже так, что одна из его работ «Письмо сына» получила первое место на Всесоюзной выставке в Москве. Периодические издания тех лет писали, что «Образ матери, созданный молодым художником Х. Акиевым, при всей своей обыденности, необычайно содержателен, богат тонкими оттенками живого чувства. Смотришь на картину и видишь, как внутренняя теплота и тихая умиротворенность женщины-матери рождают ощущение веры и надежды о скором возвращении сына. На выставке не нашлось человека, которого бы оставила равнодушным эта работа». Позже картина «Письмо сына» экспонировалась в различных городах страны.

В произведениях Х. Акиева нашли свое отражение два главных жанра живописи: портрет и пейзаж. Яркая, нерукотворно-красивая природа горной Ингушетии и эмоционально наполненные образы наших современников — вот основные темы творчества художника. С портретов кисти Хасолта Акиева на нас смотрят герои тех дней, кто когда-то жил и трудился с ним рядом. А это и политики, и ученые, и простые жители городов и сёл.

Серьезные, и даже суровые лица героев художника имеют мужественные очертания. На этих лицах нет радостных улыбок: все персонажи картин несут оттенки печали и отличаются трагичностью. Это говорит о том, что земляки автора картин повидали на своем веку немало горя. Это и напоминание о годах ссылки ингушского народа в Казахстан, и раздумья о вечности, в которых нет места ярким краскам. А по-другому, наверное, и быть не могло: на этих полотнах изображен, по сути, самый печальный, сложный период истории нашего народа: гнет советской власти, голод и холод в бескрайних степях Казахстана, а также трагедии времен постсоветского периода.

Критики говорят, что неординарность мастера проявляется в том, что все участники его творчества передают нам всю свою боль и душевные переживания, которые читаются в глазах портретируемых. С точки зрения академичности искусства, в этих портретах людей, с кем его сводила судьба, в том числе и автопортретах, могут встречаться какие-то изъяны, но ни одна из его работ не лишена индивидуальности, самобытности и красоты собственной души автора.

Среди тех, кто знаком с творчеством Х. Акиева, вряд ли найдется тот, кто назовет его светлым и жизнерадостным. Даже природа на его картинах проникнута не светлой грустью, как у классиков, а затаенной печалью, неразделенным горем. Акиев писал пейзажи своей родины и натюрморты с обыденными мотивами. Но они настолько реалистичны, как, впрочем, и у многих русских живописцев: они не выдумывали, не сочиняли, а творили с натуры, ничего не аранжировали и не украшали, а передавали истинные формы природы, а вместе с ними показывали свои собственные душевные впечатления.

В каталоге «Хасолт Акиев. Художник, историк, поэт» профессор, доктор филологических наук А. М. Мартазанов отметил творческую индивидуальность художника, основанную на стремлении к широкому освоению культурного наследия прошлого, традиций народного творчества, а также опыта западноевропейского искусства.

В интервью газете «Ингушетия» художник Хож-Ахмед Имагожев отметил: «Хасолт относился к числу наиболее ярких мастеров нашей живописной школы. Хотя сам он себя профессиональным художником не считал. Он в первую очередь был человеком науки. Но его картины, тем не менее, говорят о его большом художественном даровании. В его работах чувствуется не только творческий поиск, но и научный. Я очень внимательно изучал его работы, его видение соотношения цветов, как он соблюдает закон перспективы, его параметры отражения в полотнах психологии и внутреннего мира своих моделей и т. д. Это и есть то, что называют уникальным творческим почерком. В поисках моделей для своих замечательных портретов он не искал красивых людей. Его интересовали люди с характерами, с богатым внутренним содержанием, и чтобы это богатство души находило отражение в их лицах. Поэтому его портреты так надолго приковывают к себе внимание, и их хочется подолгу рассматривать. Мне лично очень нравится его портрет поэта Али Хашагульгова. Здесь так талантливо схвачена внутренняя суть этого незаурядного человека, его внутренняя духовная работа, напряжение. Поверьте, передать такое на полотне удается не каждому».

По мнению председателя Союза художников Ингушетии Мусы Мартазанова, интерес к творчеству Хасолта Алхастовича с годами лишь растет. «С художником его масштаба и мастерства иначе и не могло быть, — говорит Муса. — Хасолт Акиев — это яркий и самобытный художник, искавший в творчестве собственный путь и неповторимый почерк. И сегодня, несмотря на то, что уже много лет Хасолта Алхастовича нет с нами рядом, тем не менее, говорить о нем в прошедшем времени не хочется. Он с нами и по сей день в своих полотнах, в своих научных трудах».

Свою творческую активность Акиев Х. А. посвятил также подготовке и изданию огромного количества статьей, очерков о первых и современных ингушских художниках, о развитии изобразительного искусства Ингушетии.

Как говорят специалисты в области художественного искусства, место Хасолта Алхастовича в мире ингушской живописи уникально. Достаточно сказать, что он единственный представитель национальной художественной школы, чья работа хранится в Государственном историческом музее. Картина «Двор вайнахской сакли» впервые была представлена на выставке в 1971 году в рамках экспозиции профессионального художественного творчества автономных республик РСФСР. Она получила высокую оценку специалистов и позднее была куплена одной из главных кунсткамер страны. И это притом, что Хасолт Алхастович не относился к категории профессиональных живописцев, получивших специальное образование. Он был самородком. Историк по образованию, педагог по роду занятий, он нигде профессионально не учился живописи, но всю жизнь писал картины. Его авторскую манеру профессионалы определяют как «ингушский примитивизм». Он был самодеятельным художником, но, несмотря на это, участвовал в серьезных выставках, был членом Союза художников СССР и России.

Работы Акиева Хасолта не раз экспонировались на различных выставках. Они неизменно завоевывали внимание зрителя, отмечались критиками.

«Персональные выставки, выставки художников Чечено-Ингушетии, художников Северного Кавказа и бывшего Советского Союза. Сколько их было!» — рассказывает Хава Акиева, вдова и надежный хранитель фондового наследия Хасолта Акиева.

В разные годы работы художника могли увидеть посетители выставок в Москве, Ленинграде, Краснодаре, Грозном, Пятигорске. Признание специалистов получили многие работы Х. Акиева. Среди них такие картины, как «Двор вайнахской сакли», «Портрет Ширвани Костоева», «Чах Ахриев», «Автопортрет», «У зеленых дверей», «Одинокая башня», «У дупла», «Тревога земли», «Серый день», «Судьба моя» и многие другие. И вполне закономерно, что в 2001 году, во время пребывания в Ингушетии, Зураб Церетели, внимательно ознакомившийся с творчеством ингушских художников, особо выделил и высоко оценил картину Хасолта Акиева «У зеленых ворот».

Многочисленные полотна автора сегодня хранятся в музеях Краснодара, Москвы, Суздаля, Ростова-на-Дону, Франции и Португалии. Настоящим достоянием республики считаются работы Х. Акиева в двух главных музеях Республики Ингушетия и в частных коллекциях в России и за рубежом. Также художественные творения мастера были закуплены национальным музеем Чеченской Республики. Но есть и такие работы, которые были вывезены неизвестно куда в годы трагических событий в Чечне.

В наши дни в Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева проходила книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения Хасолта Акиева, которая состояла из трех разделов. Раздел «Ученый-историк» включает библиографическую справку Хасолта Акиева, а также список научных публикаций в сборниках научных трудов и периодических изданиях. В разделе «Акиев — художник» представлен список основных произведений и сведения об участии в художественных выставках, фотоматериалы. Раздел «Акиев — поэт» знакомит посетителей со сведениями о стихах ученого, опубликованных в периодических изданиях. Также здесь представлены тексты некоторых публикаций.

По словам организатора выставки Заремы Евлоевой, подобные мероприятия играют очень большую роль в воспитании молодежи.

«Жизнь творческого человека выражается в его трудах, — говорит Зарема. — Слова здесь излишни. Если в свободное от основной работы время герой нашей выставки писал картины, то, когда его посещала муза, он не мог отказать себе в безудержном желании сочинять стихотворные рифмы. Научные мужи и литературные критики потому и отмечали, что во всех своих жизненных проявлениях Хасолт Алхастович был неповторим. Если он заставляет нас через свои художественные полотна пережить те чувства, которые он испытывал сам, то о своих мироощущениях он очень коротко и лаконично пишет в стихотворных строках, которые каждому из нас становятся близки и понятны. Для того, чтобы понять, каким человеком был Хасолт Акиев, достаточно просто ознакомиться с его искусством, где каждый откроет для себя целый мир. Именно с такой целью мы и проводим свою работу».

Как рассказали нам в администрации Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, семья Акиевых (в том числе и после смерти Хасолта Алхастовича) многие годы занимается сбором этнографической и археологической коллекций. Это и предметы быта ингушей периода позднего средневековья, частично отреставрированные самим художником. И сейчас вдова Хасолта Алхастовича на выставках использует экспонаты, которые удивительным образом вписываются в экспозицию картин, не нарушая, а дополняя ее философскую концепцию. Это бытовые предметы начала XIX века ручной работы: войлочный ковер с орнаментальным центром, медный водоносный кувшин с орнаментом, платок осетинской женщины с бахромой из шелковых нитей, кумган (медный кувшин с тонким носом, туалетная принадлежность), а также тарель, ковш из меди с национальным орнаментом.

Рассказывая о большом жизненном и творческом пути Хасолта Акиева, нельзя упустить из виду то, что все эти годы рядом с ним жила и творила его верная спутница, жена, друг, соратник и первый критик Хава Магомедовна. Заслуженный деятель искусств Ингушетии Хава Акиева является одним из номинантов энциклопедии «Лучшие люди» — международного книжного проекта, рассказывающего о признанных профессионалах своего дела, которые многого достигли, но стремятся идти дальше, к новым свершениям, в интересах соотечественников и своих стран.

В 1984 году под её авторством вышел каталог «Декоративно-прикладное искусство чеченцев и ингушей XIX-XX вв.» — единственная в своём роде работа. В 1989 году она выступила организатором и экскурсоводом на международной выставке в Дамаске.

Супруга Хасолта Акиева и сегодня продолжает преподносить подарки культурным учреждениям республики в память о своем покойном муже. Одной из последних добавленных в экспозицию выставки «Дары музею» стала живописная картина Акиева Хасолта «Пейзаж». Эта работа написана автором в 1970 году в привычной для него технике.

Доцент кафедры философии ИнгГУ, искусствовед Государственного музея изобразительных искусств, кандидат философских наук Хава Акиева часами может рассказывать о своем муже. И всё, что она говорит, идет из глубины её души, без лукавства и фальши.

«С ранней юности мой муж Хасолт Алхастович познал настоящую цену жизни и сталкивался с примерами несправедливого отношения к представителям депортированных народов, — рассказывает Хава. — Возможно, поэтому во всех проявлениях его творческой натуры: живописи, поэзии, научных работах и общественных выступлениях — слышался отзвук тринадцати лет ссылки вдали от родины, голода, холода и смерти, выпавших на его долю. Но Хасолт Алхастович, привыкший бороться с жизненными трудностями, с годами выработал в себе стремление быть более настойчивым в достижении цели, сильным. За долгие годы совместной жизни я не раз убеждалась в том, что для него не существует понятия «не могу». Он был интеллектуалом и интеллигентом до мозга костей.

Кровавые события 1992 года в Пригородном районе, а затем чеченские войны и последовавшие за ними переселения, конечно же, причиняли ему боль и душевные страдания. Вообще, когда затрагивалась историческая проблема, касающаяся народов Северного Кавказа, особенно ингушского, его слова отличались аргументированностью и обоснованностью. Несмотря на то, что он всегда был спокоен, сдержан, внутреннее напряжение, волнение, обостренное чувство справедливости чувствовалось в каждом его слове. В обсуждении различных проблем Хасолт Акиев был человеком принципиальным, всегда жестко отстаивавшем свое мнение.

В самые сложные годы Хасолту трудно было молчать и не говорить правду, трудно было пережить несправедливость. Так он поступал и в спорные 70-е годы во время общенационального гражданского митинга ингушей или в период формирования общественно-политического движения в Чечено-Ингушской АССР, этими же принципами он руководствовался в деле восстановления ингушской государственности».

Всем сердцем преданный своему народу, Хасолт Алхастович Акиев входил в состав оргкомитета по восстановлению ингушской государственности. Вспоминая о нем, известные люди нашей республики говорят, что Хасолт Акиев оставил нам в наследие пример бескомпромиссного служения Родине и правильного следования жизненным принципам. Когда вопрос касался истории всего ингушского народа и необходимо было отстаивать правоту достоверных исторических фактов, Хасолт Акиев, невзирая ни на какие авторитетные мнения, выражал свою точку зрения и изо дня в день доказывал, что искренне болеет за будущее своего народа. Не привыкший греть руки при каждом удобном случае, он приложил немало усилий для обогащения национальной культуры. Ровесники и единомышленники Хасолта Акиева были представителями одного поколения, и на их судьбах тринадцать лет ссылки отразились горьким отпечатком, поэтому характеры у лидеров воссозданной республики были жесткие, сложные, прямолинейные.

Председатель организационного комитета по возрождению ингушской государственности Бексолт Сейнароев пишет: «Когда начался переговорный процесс между Ингушетией и Чечней по территориальному размежеванию, в состав ингушской делегации вошли наиболее подготовленные и известные богословы Ингушетии, крупные историки, представители национального движения за возрождение ингушской государственности. Среди них был и Хасолт Алхастович Акиев, как один из авторитетнейших людей того времени».

Как мы знаем, 9-10 сентября 1989 года, в условиях политического обострения и напряженности в г. Грозном, во Дворце культуры имени Ленина состоялся II Съезд ингушского народа с повесткой дня «О социально-политическом положении ингушского народа». Для руководства ингушским движением съезд избрал организационный комитет по восстановлению ингушской государственности в составе 31-го человека. Этот орган, по существу, стал мозговым центром национального движения, штабом создателей республики. Хасолт Алхастович Акиев, как один из активных участников ингушского национального движения, внёс большой вклад в дело восстановления исторической справедливости. Он запомнился своим соратникам, как один из мужественных людей, который бескомпромиссно следовал жизненным принципам.

Так, например, многие, наверное, помнят один случай, произошедший во время открытия выставки полотен российского живописца — портретиста «из чеченцев» Петра Захарова в Государственном музее изобразительных искусств в г. Грозном. Среди приглашенных на открытие были почетные гости из Москвы Виталий Виноградов, другие известные художники и Хасолт Акиев. Зал с большим вниманием слушал выступление В. Виноградова, которое сводилось к тому, что Петр Захаров стал известным художником благодаря «выдающемуся государственному деятелю, генералу Ермолову, который дал возможность молодому человеку получить светское образование и приобщиться к европейской культуре». Однако это выступление произносилось среди людей, в чьих сердцах живой болью горели ужасы коллективизаций, большевистской и сталинской несправедливости, в чьей памяти хранились имена предков, убитых, расстрелянных в годы репрессий и сгинувших в Сибири.

И вдруг слово для ответного выступления попросил Хасолт Акиев. С трудом сдерживая нахлынувшие эмоции, Хасолт Акиев начал говорить как историк, называя вещи своими именами, и приводить точные факты, давая реальную оценку событиям Кавказской войны, отразившимся на судьбах чеченского и ингушского народов.

«Талант художника Захарова мог бы в полной мере проявиться и здесь, у себя на родине, — говорил Хасолт, — и его судьба, равно как и судьба его родителей и жителей целого селения, которое было стёрто с лица земли, не были бы столь трагичными, если бы не бессмысленная жестокость, не губительные последствия карательных экспедиций и территориальных экспериментов цивилизованной России».

Присутствующие долгими и продолжительными аплодисментами встретили выступление Х. Акиева. Понимая, что немногие из собравшихся могли бы выступить с такой резкой критикой против официально принятой версии истории Кавказской войны и против ученого В. Виноградова, поддерживаемого советской властью, Хасолта долго обнимали по-ингушски, говоря искренние слова поддержки.

Спустя годы, присутствуя на общественных мероприятиях с его участием, мне, как журналисту, приходилось не раз убеждаться в принципиальности Х. А. Акиева. Он всегда говорил правду в глаза, говорил, как считал нужным, и не подстраивался под чьё-то чуждое ему мнение. Да, он порою был резок, но говорил он всегда аргументированно и убедительно, опираясь только на конкретные факты. Поэтому не согласиться с ним было невозможно.

«Я знал Хасолта и его семью давно. Еще в годы студенчества, когда вместе учились, — вспоминал Муса Багаев, близкий друг и коллега Акиева. — Хасолт был человеком с большой буквы, замечательным другом. Он очень любил свою родину и посвятил ей всю свою жизнь. Он был и хорошим преподавателем. Я помню, как вокруг него всегда сбирались студенты. Это говорило о том, что он отдавал всего себя людям, без остатка».

Вся жизнь Хасолта Акиева, его поступки и начинания пронизаны безграничной любовью к родине. На праздновании своего 65-летия и открытия очередной персональной выставки художественных произведений профессор Х. А. Акиев произнес такие слова: «Как бы мы ни относились к нашему прошлому, именно в нем, в нашей древней истории заложены основы национальной самобытности ингушей, аккумулированы мировоззренческие ценности и традиционные социальные ориентиры. Нам посчастливилось родиться ингушами, народом древнейшей истории и культуры, на уникальной по своей красоте земле. Я не перестаю удивляться, как наши предки нашли это место земли и обосновались здесь. Уверен, что в мире нет повтора, так уникальны пейзажи родной земли. Народ, который не помнит свою историю и культуру, не чтит традиции отцов, не может иметь будущего. С позиции сегодняшнего дня, хочу надеяться, что, несмотря на все политические препятствия и социальные угрозы современной жизни, ингуши смогут сохранить главное — не предавать забвению великое наследие и память предков, бережно преумножать и сохранять их».

Прошло уже тринадцать лет, как его нет с нами, а слова, сказанные Хасолтом Акиевым, с каждым днем приобретают все большую актуальность. Этот необыкновенно талантливый человек оставил после себя не только научные и художественные творения, но и хорошее имя. Богатейшее наследие, унаследованное нами от профессора Акиева, продолжает служить народу, достойным сыном которого он был и останется для будущих поколений.

Хасолт Акиев был до конца верен своим идеалам и останется в памяти всех, кто его знал светлым, искренним и исключительно порядочным человеком!