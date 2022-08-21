Так уж довелось, что обычно мы вспоминаем людей по случаю дня их рождения или, что еще хуже, только после того, как они прекращают свой земной путь и уходят от нас в иной мир. Но бывают такие люди, о которых хочется вспоминать и говорить чуть ли не каждый день, ибо их жизнь и отношение к окружающему обществу сравни только с самим совершенством.

Именно к такой категории людей относится и наш сегодняшний герой — известный ингушский общественный деятель, просветитель, педагог, журналист, поэт и писатель Султан Шадиев, который в эти дни отмечает свое 85-летие. Как говорят его коллеги и друзья, с которыми он был близко знаком, глубокая порядочность и благородство этого человека — это высшая школа интеллигентности и ума.

Родился Султан Арсамакович Шадиев 21 августа 1937 года во Владикавказе. Исследуя его родословную, можно с уверенностью сказать, что Султан Арсамакович произошел из знатного и интеллигентного рода. Отец его — Арсамак Мурцалович Шадиев, 1904 года рождения до революции учился в гимназии г. Владикавказа. В годы гражданской войны гимназия была закрыта, и лишь в 1920 году возобновила свою работу. Арсамак Шадиев заканчивает учебу в гимназии и поступает учиться в Московский университет на факультет журналистики. Это была большая редкость не только по тем временам, но даже и в наши дни среди наших действующих журналистов встречается мало людей с таким образованием.

В тот период, когда отец Султана окончил институт и приехал домой, во Владикавказ, здесь функционировало ингушское издательство «Сердало» (Свет), которое выпускало одноимённую газету и другие печатные издания, необходимые для просвещения ингушского населения. Вся периодическая печать и учебная литература выходили в свет на основе латинской графики, которую разработал Заурбек Куразович Мальсагов применительно к ингушскому алфавиту.

Арсамак Шадиев, прекрасно владевший русским и ингушским языками, быстро овладевает навыками письма на основе латинской графики и становится редактором-переводчиком издательства «Сердало».

Это были годы становления и развития ингушской письменности, и издательство «Сердало» уделяло больше внимания просвещенческой деятельности. На страницах газеты стали выходить первые произведения Х-Б. Муталиева, Т. Бекова, Дж. Яндиева, И. Базоркина, А-Г. Гойгова и других авторов.

Также читателю стали доступны произведения классиков русской литературы Пушкина, Лермонтова, Горького, Маршака, Серафимовича, которые переводились на ингушский язык нашими переводчиками Б. Зязиковым, Х-Б. Муталиевым, Б. Дахкильговым. М. Мальсаговым, Азаматом и Арсамаком Шадиевыми и многими другими.

Ингушская поэзия и проза только становились на ноги. Поэтому издательство стремилось как можно больше выпускать художественную, массово-политическую, сельскохозяйственную и учебную литературу. Некоторая часть из книг, выпущенных в те годы, сохранилась до наших дней, благодаря бережному отношению к ним внуков и правнуков авторов и переводчиков этих изданий.

Султан Шадиев тоже до сих пор хранит книги на латинской графике, изданные его отцом в 30-х годах прошлого столетия. Сегодня по ним можно определить проблемы жизни ингушей того времени и как они решались, узнать их быт и образ жизни.

После слияния Ингушетии и Чечни «Сердало» потеряло свой статус издательства. Вновь созданное издательство стало называться «Чечингиздат». Сохранилось лишь название ингушской газеты «Сердало».

Недолго пришлось работать в новом издательстве отцу нашего героя Арсамаку Шадиеву и его товарищам по работе Мухтару Мальсагову и Хаджибикару Ахриеву (первому профессиональному художнику среди ингушей). Они были оклеветаны и арестованы органами ЧК НКВД в декабре 1937 года. На момент ареста отца, маленькому Султану было всего три месяца от роду.

Рассказывают, что поводом для обвинения этих замечательных людей послужил донос о том, что они допустили искажения в биографии В. И. Ленина. Переводчиком был М. Мальсагов, редактором книги — А. Шадиев, художественным редактором — Х. Ахриев. Какое искажение, в чем оно заключалось — никто разбираться не стал. Всех троих посадили и отправили в разные лагеря. Арсамак Шадиев был осужден на 10 лет тюремного заключения и отправлен отбывать наказание в Коми АССР, где он и умер в 1941 году от тяжелой болезни.

Вскоре после ссылки умирает и мама Султана, и он, будучи круглой сиротой, воспитывается в многодетной семье деда по матери — Амерхана Цурова, которая обосновалась в городе Ош. Здесь прошло все сознательное детство мальчика. Семья Цуровых была большая, поэтому дедушке приходилось работать с утра до поздней ночи, заниматься плотницким трудом, чтобы прокормить всех, одеть и обуть. Дедушка любил и лелеял внука, который так рано остался без родителей, а Султан старался быть ему верным помощником.

Было нелегко, но об этом ни Султан, ни его ровесники не думали в годы депортации, а просто выживали вместе со взрослыми. Учился Султан прилежно, но после окончания восьмого класса ему пришлось перейти на вечернюю форму обучения, так как устроился на работу в артель «Металлист». Предприятие это не имело нормальных условий труда, и даже спецовок. И после произошедшей трагедии с его напарником, Султан решил уйти с этой работы, и вскоре устроился на работу диспетчером на таксомоторную базу.

Его работоспособность и деловитость всегда вызывали доверие. Постепенно юноша стал получать высокую зарплату, но Султан хотел учиться, и непременно стать военным. После смерти Сталина и наступившей политической оттепели, ингушам, как и другим депортированным народам, наконец-то разрешили поступать в военные училища, и Султан решил испытать свое счастье. Сдав экзамены в Молотовское военное училище, он рассказал деду о своем решении, но тот, спокойно выслушав внука, сказал: «Ты — один единственный сын у своего отца, которого, несмотря на чины и должности, безвинно арестовали и посадили в тюрьму, где он и умер. Дед твой и все братья твоего отца также были смелыми и отважными людьми, участвовали во всех войнах, в том числе и Великой Отечественной войне. Я хочу сказать, что судьбы военных складываются по-разному. И если с тобой что-то случится, то закончится ваша фамильная ветка. Поэтому мой тебе совет: поезжай домой, на Кавказ и учись мирным профессиям. Я уверен, что любая профессия будет тебе по плечу».

Султан не мог ослушаться деда, который стал для него главной опорой в жизни. На этом разговоре и закончилась мечта юноши стать военным летчиком, и Султан отправился домой, на Кавказ. Шел 1957-й год.

Дальнейшая судьба героя этого очерка, можно сказать, сложилась так, что ему суждено было продолжить дело отца. По прибытии домой, Султан Шадиев остановился в Грозном и сдал документы на технологический факультет нефтяного института. Но когда начал сдавать экзамены, узнал, что существует негласная установка сверху: ограничить прием абитуриентов из числа возвращающихся домой ингушей и чеченцев, и она негативно сказалась на судьбе молодого абитуриента. Но помог один случай: в городском скверике перед вузом, где собрались ребята, которым, как и Султану, было отказано в приёме в нефтяной институт, сидел один пожилой человек с доброй внешностью. Услышав родную речь, он подошел к ребятам и познакомился с ними. Им оказался Дошлуко Мальсагов, учёный-кавказовед, поэт, писатель, литературный критик и языковед. Узнав о том, что эти молодые ребята не смогли поступить в нефтяной институт, Дошлуко, недолго думая, пригласил их всех в приемную комиссию педагогического института, где к тому времени уже в полном разгаре шли вступительные экзамены.

В кабинете ректора Дошлуко провел около часа, но, в конце концов, убедил его принять документы у этих ребят и, более того, добился, чтобы их допустили к экзаменам. В конечном итоге, все эти десять человек, которым помог Дошлуко Мальсагов, оказались в числе первых студентов, которые после реабилитации поступили и окончили Чечено-Ингушский государственный пединститут (с 1957 по 1962 годы).

«Я помню этот день, когда впервые познакомился с известным языковедом, настоящим патриотом своего народа и просветителем Дошлуко Доховичем Мальсаговым, который впоследствии стал одним из моих наставников и во время учебы и после ее окончания, — рассказывает Султан. — Но больше всего мне впало в душу то, что он рассказал, что хорошо знал моего отца Арсамака Шадиева, которого я в глаза не видел. Конечно, мне очень приятно было слышать из уст такого почитаемого человека хороший отзыв о своем отце. И я до сих пор этим горд и счастлив! И вообще следует отметить, что наша фамилия дала немало славных имен, добрых и полезных людей для истории Ингушетии, которые были цветом ингушской интеллигенции, верно служили своему Отечеству и отважно воевали на фронтах различных войн и сражений, не осрамив ни своей чести, ни чести народа. Сегодня славную жизненную эстафету старшего поколения достойно несут их потомки».

В 1962 году после успешного окончания института, Султан Шадиев получил специальность «учитель русского языка и литературы, ингушского языка и литературы» и пошел преподавать в Плиевскую начальную школу, но учительство пришлось прервать из-за срочной службы в армии.

Отслужив два года в армии, Султан вернулся домой и всецело увлекся журналистской деятельностью. В 1964 году он был принят на работу редактором молодежной редакции Чечено-Ингушского государственного телевидения. Его наставником на этом пути был известный писатель Багаудин Зязиков. Надо сказать, что, как утверждают многие единомышленники С. Шадиева, работа на телевидении стала стартовой в творческой биографии молодого человека. Ему нравилось работать на ТВ, несмотря на то, что аппаратура тогда была намного сложней, чем сегодня, да и съемочная техника была тяжелая. Поэтому прямые эфиры снимать было сложно, а делать выезды куда-нибудь удавалось только раз в неделю. Но для Султана такие препятствия не имели особого значения: для него главным было стремление показать жизнь молодежи в республике, которая только-только начала вставать на ноги. Он готовил интересные передачи, которые были узнаваемы и интересны.

Работа на телевидении Чечено-Ингушетии показала уникальные способности молодого человека. Обратил на него внимание и главный редактор газеты «Сердало» Мустафа Льянов, который предложил Султану перейти на работу к нему. Так, в марте 1965 года Султан стал корреспондентом «Сердало», где работа оказалась более кропотливой.

Султан Шадиев и сегодня с благодарностью вспоминает Льянова Мустафу Киримовича, проработавшего главным редактором «Сердало» с 1959 по 1971 годы.

«Мустафа был высокообразованным и хорошим человеком, в совершенстве знал ингушский и русский языки, — рассказывает Султан. — А у журналистов того времени бывали сложности в работе из-за незнания родного языка, потому как ингуши долгие тринадцать лет пребывали в другой стране, среди иноязычных людей, где родной язык вообще не преподавался. Но Мустафа Льянов был строгим к качеству работы сотрудников, и обязал всех, особенно пишущих журналистов, изучить ингушский язык. «Без знания родного языка, вы не сможете овладеть искусством слова», — говорил он. Постепенно все журналисты издания стали писать на родном языке более уверенно, и со временем стали настоящими специалистами своего дела. А заслуга в этом принадлежала Мустафе Киримовичу, который смог создать сильный коллектив «Сердало» в такое тяжелое время для нашего народа».

Султан писал в газете очерки на самые злободневные общественно-политические и культурно-исторические темы. Если пролистать старые газетные подшивки, можно убедиться, что красной нитью через всё его творчество проходит тема патриотизма и верности Отечеству.

Тем не менее, несмотря на верность родине и огромный опыт работы, Султана Шадиева уволили из газеты в 1973 году. Это было время, когда в Грозном состоялся мирный митинг ингушей, обратившихся к руководству страны с письмом, в котором были изложены факты нарушения гражданских прав ингушей, проживающих в СОАССР.

Но, в ответ на мирную демонстрацию, всех участников митинга, идейных вдохновителей, в том числе общественных деятелей и литераторов, подписавших письмо, стали увольнять с работы и преследовать, как настоящих политических преступников. Особое давление оказывалось на интеллигенцию.

Потребовали и от Султана Шадиева в письменном виде, через газету осудить общественных деятелей, принимавших участие в митинге, в числе которых был и его тесть Султан Плиев. Султан Арсамакович в то время являлся ответственным секретарем газеты «Сердало», и за отказ написать подобную статью, был уволен с работы и исключен из партии. Для Султана Шадиева такой поворот событий стал полной неожиданностью и потрясением. Но отчаиваться он не стал, ведь перед совестью и народом он был чист. А это было главное.

«Да, действительно, газета «Сердало» считалась органом обкома партии, и за то, что я отказался осудить в прессе авторов письма в ЦК КПСС «О судьбе ингушского народа», называя их поименно, меня уволили. Но поданная мною вскоре в ЦК партии апелляция о восстановлении на работе помогла мне в 1976 году снять с себя все обвинения, но на работу в редакцию газеты «Сердало» я уже не вернулся. К тому моменту я работал уже в книжном издательстве».

Вспоминая этот непростой период из своей жизни, Султан Арсамакович говорит, что проведенное в стенах «Сердало» — этого исторического издания, время (а это без малого одиннадцать лет) навсегда остались в его памяти.

«Даже спустя годы газета «Сердало» осталась для меня родной, — говорит Султан. — И не только для меня одного. Эта ведущая ингушская газета стала неким символом нашего народа, она и по сей день является высшей школой журналистского искусства, где не должно быть места для лжи и лицемерия. Лично мне газета «Сердало» дала очень много ценного. Уроки, которые я получил здесь, мне пригодились по жизни. А если говорить о профессии журналиста, то я считаю, что журналист обязательно должен быть честным, чтобы ему верили. Должен разбираться в жизни, со знанием дела ориентироваться на читателя разного уровня. Только тогда между ним и читателем появятся доверительные отношения, которые очень важны для обеих сторон».

Семнадцать лет из своей жизни наш герой посвятил Чечено-Ингушскому книжному издательству. Это время в творческой биографии Султана Шадиева стало наиболее плодотворным. Также он очень часто готовил просветительские передачи на Чечено-Ингушском телевидении.

«С 1976 по 1993 год я работал в Чечено-Ингушском книжном издательстве зав. отделом учебно-методической литературы, — вспоминает Султан. — Через мои руки проходили в печать не только учебники и учебная литература для школ республики, но и все художественные произведения ингушских писателей. Работая в издательстве, я получил хорошие навыки для творчества. Но самое главное, я работал там, где когда-то приложил свою руку мой отец. И поэтому я всегда говорю, что благодарен судьбе, что таким образом продолжил дело своего отца».

Кроме выполнения своих служебных обязанностей, в это время Султан Арсамакович начал писать произведения для детей, рассказы и стихи для учащихся школ. Выбрал он эту категорию потому, что всегда считал, что для детей надо писать просто и доступно. Ведь ребенка не обманешь. Очень быстро полюбились его рассказы на ингушском языке: «Металлический рубль», «В ущелье Ассы», «Зависть», «Старик и волк», «Как я угнал тачанку», и другие, которые позже вошли в прозаический сборник «Даде дувцараш».

Также очень ценным подарком для детей стала книга ингушских народных сказок о животных, изданная С. Шадиевым в 1991 году. В том же году выходит в свет и сборник его стихов и рассказов для детей, вслед за которым С. Шадиев был принят в Союз писателей России.

Таким образом, С. Шадиев работал не только в подготовке методических материалов и учебников для школ, но и издавал свои авторские произведения, которые в разные периоды времени публиковались в литературном альманахе «Утро гор», журнале «Литературная Ингушетия», детском журнале «Села1ад».

Отдельным словом, наверное, надо выделить из широкого творческого поля Султана Шадиева то, что он является искусным переводчиком. Причём переводит он много и без устали. Как он сам объясняется, им двигает желание, чтобы ингушский читатель мог шире познакомиться с творчеством писателей и поэтов других национальностей, а также прочитать на ингушском языке — на языке матери произведения своих же соотечественников, которые по разным причинам пишут на русском языке.

Так, например, переведенная им с киргизского языка сказка для детей «Хитрый Ашик», очень нравится детишкам и пользуется в библиотеках большим спросом. Есть у Султана Шадиева также переводы на ингушский язык с чеченского, русского и других языков.

Известно, что писать прозу или поэзию нелегко. Но ещё труднее переводить произведения, в точности передавая их смысл, настроение и душевные эмоции автора. Поэтому понятно, через какие трудности пришлось пройти Султану Арсамаковичу, когда он переводил с русского языка на ингушский язык великие произведения Созырко Мальсагова «Адские острова» и Виссангирея Джабагиева «История покорения народа», которые стали настоящими бестселлерами.

«Каждую строчку этих произведений я пропускал сквозь собственную душу и жил жизнью тех, о ком были эти исповеди», — вспоминает Султан.

Попробовал себя наш герой и в драматургии. В совершенстве владея литературным и устным ингушским, русским, узбекским и киргизским языками, он и к театральному искусству прикоснулся в качестве переводчика. Так, по просьбе ингушской труппы Чечено-Ингушского драмтеатра, он перевел пьесу «Железная женщина» с узбекского языка на ингушский язык, и эта постановка имела большой успех среди ингушских зрителей.

С образованием Ингушской Республики на самых разных направлениях — в системе образования, телевидения и журналистике — Султан Шадиев был незаменимым специалистом. Его опыт оказался востребованным в самый ответственный период возрождения государственности Ингушетии. Он умело организовывал работу, мог помочь каждому словом и ценным советом.

В это сложное для республики время он занимал ответственные и руководящие должности в качестве заместителя министра по печати и информации Ингушской Республики (1994), руководителя ГТРК «Ингушетия» (1995-1996), председателя Союза писателей Ингушетии (2005).

Но, справедливости ради, надо отметить, что Султан Арсамакович всегда спокойно относился к должностям, не выпячивал себя и оставался верным писательскому мастерству и творческой деятельности. Султан по-прежнему продолжал писать для детей, и под его авторством выходили новые учебники и учебные пособия для детей и юношества.

Как рассказала нам доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, в Ингушский научно-исследовательский институт имени Ч. Ахриева Султан Шадиев был приглашен директором НИИ И. А. Дахкильговым в 2005 году.

«Выступления Султана Шадиева на научных форумах и семинарах в НИИ всегда ждали с особым интересом, — вспоминает Зейнеп. — О чем бы он ни рассказывал — о литературе или журналистике, депортации или возвращении домой, тонкостях работы над учебниками и детскими произведениями, всегда было что-то новое и неожиданное для нас. За годы работы в НИИ Султаном Шадиевым, помимо плановой научной работы, были подготовлены научные статьи. Глубокий профессионал своего дела, он хорошо и глубоко разбирался в ингушской литературе, мог ответить на любой интересующий вопрос по ингушскому языку и литературе, фольклору и журналистике и др. Используя весь свой опыт работы, он был верен литературоведческой деятельности и одновременно являлся наставником молодых ученых. Все замечали, что ему была свойственна основательность в работе, всестороннее изучение вопроса».

Вся творческая и научная деятельность С. Шадиева связана с просвещением, образованием нашего народа. Он внес неоценимый вклад в развитие ингушского языка и литературы. Но самыми главными ценностями в его жизни, как он сам выражается, были и остаются нравственные качества и благородство, которые определи вектор его жизни. Султан Арсамакович достойно прошёл все ступени роста и всего добивался честным трудом. Этому он учил и своих детей, и нашу молодежь.

Можно сказать, что наш герой является счастливым семьянином, что очень важно для творческого человека. Семья, по его мнению, должна быть надежным тылом особенно для мужчины, и только тогда он сможет добиться хороших результатов в своей профессии. И в этом плане Султану Арсамаковичу однозначно повезло. Вместе с женой Людмилой Султановной Плиевой, которая была и остается для него верным соратником, они создали дружную семью, вырастили четырёх сыновей и дали им прекрасное воспитание и образование. Сегодня в дружбе и согласии они помогают воспитывать любимых внуков.

«Когда у меня появилась своя собственная семья, я поставил перед собой задачу: быть хорошим отцом и заботливым семьянином, — делится с нами Султан Арсамакович. — Таким образом, наверное, я хотел восполнить ту любовь, которую в свое время не смог дать мне мой отец, и передать эти чувства следующим поколениям. Да и материнской любви я немного видел. Одним словом, мне было нелегко в этой жизни. Как и любому ребенку, мне хотелось родительской ласки, советов, наставлений, но я был лишен всего этого. Тем не менее, я благодарен судьбе, своему дедушке за то, что вырастил меня, вскормил в голодные годы, и не дал умереть. Поэтому я всегда дорожил и сейчас дорожу родственными связами, никогда не поддерживал идею разрывать родство между людьми и всегда ценил людей».

Доказательством этих слов является то, что все родственники семьи Шадиевых и их знакомые очень хорошо относятся к Султану и уважают его. И раньше, и сейчас в их доме всегда бывает много гостей. По словам супруги Султана, когда они жили в Грозном, многие известные общественные деятели и литераторы, историки и журналисты, многочисленные друзья и единомышленники Султана Арсамаковича шли к ним и знали, что их всегда здесь ждут. Гостеприимная хозяйка накрывала хлебосольный стол, и за чашкой чая они проводили счастливое время.

Свой 85-летний юбилей Султан Шадиев также будет отмечать дома, в кругу своих друзей и близких. Несмотря на то, что он находится на заслуженном отдыхе, Султан до сих пор не может сидеть без дела. Много читает, пишет. А вдохновляют его на это, как и прежде, богатая библиотека, новые идеи и люди, которые его окружают.

Также Султан Арсамакович не остается равнодушным по отношению к житейским и бытовым проблемам жителей города Сунжи. К примеру, как почетный гражданин города Сунжа недавно Султан Шадиев открытым письмом обратился к Главе Республики Ингушетия Калиматову с просьбой устранить недостатки, связанные с ремонтом улицы, на которой семья Шадиевых живет после переезда из Грозного. Также в своем обращении, проникнутом заботой о людях, Султан Арсамакович посетовал на то, что питьевая вода, которая поступает в город, не пригодна для потребления из-за плохого качества, и при этом отметил, что это только небольшая часть проблем, с которыми жителям Сунжи приходится сталкиваться каждый день.

Подобные проявления заботы не только о себе и собственном благополучии, в лишний раз говорят о том, что Султан Арсамакович душой болеет за всех, кто его окружает и не может равнодушно смотреть на недостатки, которые можно решить при желании ответственных людей.

Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, Султан Арсамакович говорит, что нам, ингушам не нужно никому подражать, а нужно знать свои корни, беречь свою культуру и верить в свои силы. По мнению мудреца, нашими главными ориентирами в жизни должны быть духовно-нравственные ценности, заложенные в исламе и ингушских адатах. Он по праву может так говорить и утверждать, потому как сам следовал этим принципам и жил по законам совести.

Дорогой Султан Арсамакович!

От всей души хочется поздравить Вас с очередным юбилеем и пожелать Вам здоровья, вдохновения и новых сил для творчества. Живите долго и будьте счастливы!