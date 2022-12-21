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Жизнь, посвященная науке

К 85-летию со дня рождения академика Багаудина Гайтова

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Трудовой путь профессора, первого доктора технических наук среди ингушей и на Юге России Багаудина Хамидовича Гайтова, которому в эти дни исполнилось бы 85 лет, стал для многих его воспитанников достойным примером для подражания. Ученый и педагог, человек высокой эрудиции и культуры, Багаудин Хамидович пользовался заслуженным уважением среди коллег, студентов и представителей ученого совета.

Область научных интересов ученого была весьма широка: методы расчета и конструирования частотно-управляемых асинхронных двигателей, их математическое моделирование, а также двухвходовые машины нетрадиционной энергетики.

Заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный академик АЭН РФ Багаудин (Борис) Хамидович Гайтов родился 16 декабря 1937 года. Это было непростое время по политическим и экономическим прогнозам. Детство маленького Багаудина, как и у всех ингушских детей того времени, прошло не у себя на родине, а на чужбине. Волей судьбы в семилетнем возрасте он, объявленный врагом народа, был выслан из родного края в бескрайние степи Средней Азии и Казахстана.

Будучи уже юношей, Багаудин всерьёз начал увлекаться физикой и математикой, и после окончания школы он поступает в Карагандинский политехнический институт (ныне Карагандинский государственный технический университет) на электромеханический факультет. С честью выдержав все годы учебы, он оканчивает вуз в 1961 году. С дипломом об окончании института Багаудин Гайтов распределяется на работу в Карагандинский НИИ угольной промышленности. Там он проработал больше года, после чего уехал в г. Грозный, на свою историческую родину, и устроился ассистентом на кафедре Грозненского нефтяного института имени М. Д. Миллионщикова.

Окончив очную аспирантуру и защитив в 1965 г. кандидатскую диссертацию по высокоскоростным частотно-управляемым асинхронным двигателям повышенной частоты (400 Гц), Б. Х. Гайтов переходит на работу в Краснодарский политехнический институт (ныне Кубанский государственный технологический университет). На Кубани молодой ученый прошел путь от старшего преподавателя, доцента, до заведующего кафедрой и декана факультета.

В 1978-1984 гг. Багаудин Хамидович с сотрудниками шведской фирмы Alfa-laval разработал скоростные двигатели-сепараторы для пищевой промышленности. Именно в этот период Багаудин Гайтов защитил в МЭИ докторскую диссертацию по теме «Управляемые асинхронные двигатели с массивными многофункциональными роторами» и получил учёное звание профессора.

Багаудин Хамидович Гайтов является основоположником школы «Нетрадиционные электромеханические комплексы и системы». Его теоретические работы стали основой для создания специальных электроприводов. Гайтовские управляемые двигатели, двигатели-сепараторы для микробиологической промышленности экспонировались на ВДНХ и получили признание общественности, а их создатель был награждён медалями ВДНХ.

Двигатели-сепараторы Гайтова для микробиологической промышленности успешно экспонировались и на международных выставках, где также получили высокую оценку и международное признание. А ряд изобретений в области специальных аксиальных электрических машин ингушский профессор внедрил и довел до серийного выпуска на электромашиностроительной фирме «Бей Гуань» (Китай), где работал в 1993 году на контрактной основе. Также с 1992 по 1994 год Багаудин Гайтов в качестве научного руководителя и исполнителя стал победителем конкурса грантов Российской Федерации в области исследований по электротехнике и энергетике.

Научная деятельность ученого охватывает вопросы теории, математического моделирования, методов расчета и конструирования специфических частотно-управляемых асинхронных двигателей, в том числе двигателей-машин, а также двухвходовых, двухмерных машин для нетрадиционной энергетики. Управляемые двигатели-машины представляют собой машины нового поколения, выполненные с бесконтактным электроприводом и выгодно отличающиеся от известных по своим технико-экономическим показателям.

Багаудин Гайтов за свою научную жизнь имел более 70 изобретений, являлся автором около 400 научных работ. Под его руководством было подготовлено и защищено около 30 кандидатских диссертаций, включая шесть диссертаций аспирантов зарубежных стран. Кроме этого, профессор Б. Х. Гайтов много сделал для совершенствования учебного процесса, подготовки инженерных и научно-педагогических кадров, развития материально-технической базы Кубанского государственного технологического университета, в стенах которого он проработал 40 лет в качестве заведующего кафедрой электротехники и электрических наук.

Плодотворную научную и педагогическую деятельность академик Б. Х. Гайтов успешно сочетал с научно-организаторской и организационно-методической работой. В разное время Багаудин Хамидович был председателем научно-технической секции Краснодарской краевой организации «Знание», членом научно-методического совета (НМС) по электромеханике Минвуза СССР, членом президиума НМС по теоретической электротехнике, председателем регионального методического объединения НМС по теоретической электротехнике вузов юга России и Северного Кавказа, а также членом редколлегии журнала «Известия вузов. Электромеханика». С 1995 года Багаудин Гайтов возглавлял постоянное представительство Республики Ингушетия в Краснодарском крае.

Этот человек очень многое сделал для науки и техники всей страны. Особенно значимым стал вклад академика Гайтова в дело становления новой России в лихие 90-е, когда кругом царила экономическая разруха и политический хаос. Но Багаудин Хамидович и тогда понимал, что процветание государства возможно только в том случае, если каждый на своем месте будет трудиться так, как будто от него зависит дальнейшее положение дел всей страны. И благодарные потомки, ученики профессора Гайтова, особенно его коллеги и соратники помнят об этом и высоко чтут память своего верного товарища и наставника.

В возрасте 83 лет Багаудин Хамидович покинул этот мир. Он умер в августе 2020 года и был похоронен на родовом кладбище. Дала гешт долда цох, вийрза моттиг даькъал йойла!

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