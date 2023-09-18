Шестилетним ребенком Гапур Уматгиреевич был депортирован вместе со своим народом в Казахстан, где получил школьное образование, а затем и профессию врача, о которой он мечтал с детства. Родители Гапура жили очень скромно, если не сказать бедно, но при этом считали своим долгом дать детям образование. В итоге все шестеро детей семьи Мальсаговых стали обладателями дипломов высшей степени в различных областях жизнеобеспечения людей.

Вспоминая свои младенческие и школьные годы в холодной высылке, когда его родители еле-еле сводили концы с концами, чтобы прокормить многодетную семью, Гапур Уматгиреевич говорил, что очень хотел бы всё это забыть, вычеркнуть из памяти, как страшный сон.

«Только боюсь я, что это невозможно: слишком глубоки для нашего народа эти пережитые страдания в далеком Казахстане, когда смерть ежедневно косила людей от голода и болезней, — говорил он. — Поэтому на фоне 44-го года, к сожалению, все остальное меркнет. Конечно, можно постараться принять это как давно уже сложившийся исторический факт, но это не просто перевёрнутая страница жизни людей, это часть биографии вайнахов, причем очень трагическая и незабываемая. Поэтому всё это слишком живо в памяти каждому из нас».

В 1955 году, за год с лишним до объявления реабилитации репрессированных народов, Гапур поступает в Казахский медицинский институт, который оканчивает с красным дипломом. К тому времени вайнахи уже получили право возвращаться на Кавказ. По распределению из института Мальсагов попадает в 1-ю городскую больницу г. Грозного, куда продолжали прибывать реабилитированные ингуши и чеченцы. Работы было, как говорится, навалом, и он полностью отдавал себя любимому делу, не зная ни сна, ни отдыха.

С первых же дней молодой врач-хирург завоевал почет и уважение в коллективе, а среди больных он слыл очень грамотным доктором. Но выпускник с красным дипломом и такими высокими перспективными надеждами в области медицины не мог работать простым врачом, и поэтому в Минздраве СССР решено было направить Г. Мальсагова в ординатуру. Таким образом, в 1963 году Гапур Уматгиреевич для дальнейшей практической деятельности получает направление в клиническую ординатуру кафедры госпитальной хирургии 1-го Московского медицинского института имени Сеченова. Здесь оценили подготовленность и стремление молодого специалиста к научной деятельности и предоставили ему место в аспирантуре Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР, где в 1967 году он уже досрочно защитил кандидатскую диссертацию.

Как рассказывал сам Гапур Уматгиреевич, решение связать свою жизнь с медициной не пришло к нему внезапно. Он с детства относился к этой профессии с должным уважением, поэтому никто не удивился его осознанному выбору. «Врач поддерживает в человеке жизнь и всеми своими знания и силами, по воле Всевышнего, сохраняет и продолжает её, — говорил он. — И когда передо мной стал выбор специализации, я понял, что средоточием человеческой жизни является сердце, и решил стать кардиологом. Ведь к сердцу не только медики, но и обычные люди относятся с большим трепетом: это не просто орган, это «пламенный мотор», в течение всей жизни осуществляющий беспрерывную подачу крови во все части нашего тела, работая без остановки и отдыха. Разве это не поразительно? Более того, кардиохирургия — это как раз та область медицины, где с безнадежными больными сталкиваешься достаточно часто. И это не просто эпизоды из профессиональной практики врача, а повседневная непростая действительность. Особенно в случаях с детьми, когда каждая такая история — это зрелище и испытание не для слабых духом».

За свою многолетнюю практику долгими часами простаивая за операционным столом, кардиохирург Гапур Мальсагов спас не один десяток жизней. При этом сам доктор считал, что лечить людей — это его священный долг, а значит — обязанность, а не одолжение больным, которые надеются снова быть здоровыми. Сполна используя данный ему Всевышним дар целительства, Гапур Уматгиреевич возвращал к жизни даже тех, на ком родные и близкие давно уже «поставили крест» и не надеялись больше увидеть их живыми и здоровыми. Но умелые руки доктора Мальсагова совершали настоящие чудеса.

В 1968 году Гапур Уматгиреевич был приглашён на работу в Институт кардиологии имени Мясникова АМН СССР в качестве научного сотрудника. Здесь он проводил клинико-экспериментальные исследования патогенеза и лечения так называемой симптоматической артериальной гипертонии, осваивал аортокоронарное шунтирование.

Тринадцать лет подряд (с 1973 по 1986 год) молодой учёный работает уже в самом известном Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где свою лечебную практику совмещает с научной деятельностью. В результате многолетних исследований по диагностике сложных врождённых пороков сердца Г. У. Мальсагов защищает докторскую диссертацию и становится первым доктором медицинских наук из представителей ингушского народа.

У Гапура Уматгиреевича как-то спросили, повлияло ли его знакомство с Лео Бокерия на его профессиональную деятельность, и он ответил, что виртуозная работа такого высокопрофессионального мастера не может оставить равнодушным никого.

«Лео Антонович — это знаковая фигура в кардиохирургии. Он относится к небольшому числу кардиохирургов мира, владеющих полным арсеналом операций на открытом сердце. И эти операции порой просто уникальны. Особенно если говорить об операциях на крошечном сердце ребенка! Эта работа куда более тонкая, нежели работа самого искусного ювелира, настолько высоко должно быть мастерство хирурга! И такая великая ответственность и мужество не могут не вдохновлять нас», — сказал он.

В 1986 году решением Минздрава СССР Мальсагов Гапур Уматгиреевич назначается министром здравоохранения Чечено-Ингушской АССР, в должности которого он находился пять лет. Это были сложные и напряжённые годы не только в республике, но и во всей стране. Впереди были переломные 90-е, но, несмотря на это, ему удалось за короткий период провести в республике значительные изменения по развитию и укреплению здравоохранения. Были отстроены ряд больниц, поликлиник, налажена система медицинской работы, включая взаимодействие между амбулаториями и стационарами. Была также разработана и внедрена система санитарно-противоэпидемических мероприятий, практически решены вопросы с нехваткой транспорта и основного медицинского оборудования. Но самое главное — ему удалось снизить не только общую заболеваемость, но и высокий уровень детской смертности, а также открыть медицинский факультет при местном университете для подготовки врачебных кадров.

Как мы хорошо помним, очень серьезной проблемой здравоохранения республики на тот момент был самый высокий в Советском Союзе уровень детской смертности. За годы своей работы министром здравоохранения Гапуру Мальсагову удалось существенно снизить этот уровень до средних показателей и поднять уровень качественного лечения. И это был титанический труд. Но из-за начавшихся в Чечне политических волнений решение вопросов здравоохранения отодвинулось на второй план, и профессор Г. Мальсагов по приглашению бывших коллег возвращается в стены своей родной альма-матер на должность заместителя директора Института коронарной и сосудистой хирургии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, где он одновременно возглавляет и консультативный отдел.

Он много и плодотворно работает и считает себя счастливым человеком. Отвечая на вопрос журналиста, Гапур Уматгиреевич сказал: «В целом я могу сказать, что доволен жизнью. У меня есть любимая работа, семья, супруга, тоже врач по профессии, которая не только разделяла со мной общие профессиональные интересы, но и воспитала достойных сыновей и дочь в традициях ингушского народа. А это, на мой взгляд, одна из наиболее фундаментальных составляющих того, что называют счастьем. В профессиональном и личном плане, мне кажется, я достиг многого из того, к чему стремился, и стал тем, кем должен был стать».

Гапур Уматгиреевич продолжал работать, даже находясь на заслуженном отдыхе, и, несмотря на пошатнувшееся здоровье, сполна отдавал себя избранной профессии. Даже тогда, когда он чувствовал, что силы уже не те, он делал новые открытия, которые позволяли в сложных условиях побеждать болезнь.

Много сил он отдает и благотворительности. Особенно надеялся на то, что оздоровительная акция «Прикоснись к сердцу ребенка», проведённая его научным центром в Ингушетии в 2012 году, будет иметь своё логическое продолжение. Но этого не случилось. С целью продолжить такой важный и нужный проект профессор несколько раз встречается с руководством Ингушетии в постпредстве республики в Москве, но стороны так и не смогли договориться.

Комментируя свое стремление наладить эту работу, Гапур Мальсагов говорил: «Конечно, я понимаю, нельзя «встать на ноги» сразу, только родившись. Наша республика совсем юна, но вопросы здравоохранения не терпят отлагательств. Как врача, меня в самую первую очередь беспокоят онкология, инфекционные заболевания и, опять же, детская смертность на фоне сердечных заболеваний. Все эти болезни, к сожалению, продолжают прогрессировать в Ингушетии. Поэтому я очень надеялся посредством акции снизить показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям детей и думал, что такая работа, направленная на лечение тяжелобольных юных граждан республики, наберет свои обороты и в Ингушетии. Ведь без здоровья детей сложно представить нормальную здоровую жизнь общества».

Гапур Уматгиреевич не уставал повторять, что нельзя смотреть на проблему здоровья нации только лишь через призму дорогостоящего оборудования или новых больниц. «Медицина — она не только в стенах учреждений, она в жизни каждого из нас, на каждом шагу фактически», — говорил он и делал всё возможное, чтобы работа в этом направлении велась одновременно на всех фронтах. Это и внедрение здорового и активного образа жизни, и популяризация спорта, а также укрепление института семьи и создание всех предпосылок и условий для духовного и физического развития личности.

Будучи заместителем директора НЦССХ имени Бакулева, Гапур Уматгиреевич всегда помогал своим землякам, которые обращались к нему за помощью. Он с теплотой и нежностью относился ко всем людям — было бы удивительно, если бы он поступал иначе, когда речь шла о здоровье человека. Впрочем, по мере своих возможностей любой врач должен помогать абсолютно всем, скажете вы. Да, это так. Но у нашего героя было особое отношение к жизни, какое может быть только у исключительно порядочного человека. Другим быть он и не мог, потому что родился и вырос в уникальной семье. Под стать своим родителям, такими же уважаемыми и известными среди ингушей выросли и братья нашего героя: Ахмед стал профессором физических наук, работал в Нефтяном институте, Алихан (по прозвищу Черчилль) работал в ЧИГУ завкафедрой иностранных языков, Султан стал профессором математических наук, работал в ИнгГУ, Ибрагим закончил МТИ и тоже добился определенных успехов.

Образованные, эрудированные, красивые мужчины, всецело посвятившие себя служению своему народу. Каждый из них — это целая эпоха! Тем не менее, о единственной сестре Гапура хочется сказать отдельно. Рукият Уматгиреевна являлась эталоном и примером для ингушских женщин, и не только. Умная, честная, красивая, жизнерадостная. Сколько было в ней тепла! Особое внимание она уделяла традициям своего народа и чтила их, тем самым воспитывала своих детей в духе национального приоритета.

Рассказывают, что ее дед Хасбот Мальсагов, который был имамом (богословом) альтиевской мечети в Ингушетии, очень обрадовался, когда родилась Рукият, и поэтому души не чаял в своей единственной внучке. И когда большинство родственников были против того, чтобы Рукият училась наравне с мальчиками, дед поддержал ее и сделал все возможное, чтобы в будущем она стала дипломированным специалистом. В итоге Рукият Мальсагова после школы поехала в Москву и поступила в Плехановский институт, который блестяще окончила. Больше полувека прожила она со своим мужем, известным политическим деятелем Сергеем Мажитовичем Бековым. Была хорошей хозяйкой, верной женой и другом своего мужа.

С особой гордостью Рукият Уматгиреевна рассказывала о своем брате, докторе Гапуре, который лелеял свою единственную сестру и до конца своих дней поддерживал с ней самые теплые отношения.

В общем, как было отмечено выше, Гапур Уматгиреевич Мальсагов, как выходец из очень интеллигентного рода и порядочной семьи, не мог строить свою жизнь иначе. Такая судьба была предначертана ему свыше, и он не на словах, а на деле показал, что соответствует всем параметрам добропорядочного гражданина своей страны.

29 июля 2016 года большое и чистое сердце истинного врачевателя и борца за человеческую жизнь Гапура Уматгиреевича Мальсагова перестало биться, и он отошел в мир иной, оставив нам в наследство глубокие знания в области медицины и человеческое достоинство.