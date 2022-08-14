И. А. Дахкильгова знают и почитают как видного представителя научного сообщества не только в Ингушетии и Северном Кавказе, но и во всей России. Труды профессора невозможно переоценить, — говорят многие российские ученые, которые воспитывались на его многогранной деятельности. Помимо статей по ингушскому фольклору, которым сам профессор отдавал наибольшее предпочтение, он является автором новых материалов из творческого наследия первых ингушских литераторов.

По словам единомышленников И. Дахкильгова, он олицетворяет собой нравственный ориентир для всех поколений. Остается только искренне позавидовать студентам, которым преподавал Ибрагим Абдурахманович. Для них он был не просто учителем, а мудрым наставником и человеком, который мог дать ответ на любые вопросы. Поэтому Ибрагима Дахкильгова помнят сегодня в научной среде как высокообразованного, компетентного и принципиального не только в вопросах науки, но и высокоинтеллигентного в общении с подчиненными и окружающими человека. И будут помнить!

Родился Ибрагим Абдурахманович Дахкильгов 14 августа 1937 года в городе Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Отец и мать будущего ученого были образованными людьми.

Раннее детство Ибрагима прошло в селе Балта на берегу Терека. В 1943 году мальчик пошел в местную школу, где директором был его отец, а мама преподавала в начальных классах. Тяготы депортации своего народа он пережил в семилетнем возрасте, когда оказался в Казахстане, куда наш народ был выслан по надуманному обвинению в феврале 1944 года. Ибрагиму удалось не прерывать учебу, и среднюю школу он окончил уже в Казахстане, и, как многие его сверстники, с детства начал работать. Был штамповщиком алма-атинского завода «Эмальпосуда», но с желанием учиться, и непременно дома — не расставался никогда.

В 1957 году семья Дахкильговых в числе первых вернулась на Кавказ. В том же году с группой первых представителей ингушской молодежи Ибрагим Абдурахманович поступает на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Он был большим энтузиастом и принимал участие в различных вузовских мероприятиях, как научного, так и общественно-культмассового характера. Как вспоминали его однокурсники, прекрасно танцевал, и, будучи студентом, выступал на широкой сцене ВДНХ, когда проходили дни Чечено-Ингушетии в Москве. Также еще со студенческих лет Ибрагим Дахкильгов начал писать живописные картины, которые он позднее использовал, оформляя свои произведения. Это говорит о том, что Ибрагим Абдурахманович изначально обладал не только научными идеями, но и художественным талантом.

В 1962 году И. Дахкильгов с отличием окончил Чечено-Ингушский пединститут, и с этого времени до самой смерти беспрерывно работал в высшей школе. После окончания института Ибрагима Абдурахмановича как отличника и активиста оставили на работе в родном вузе в качестве заведующего кафедрой и деканом филологического факультета. Именно здесь еще в студенческие годы началась его творческая деятельность. В 1969 г. в Институте мировой литературы в Москве И. Дахкильгов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление ингушской литературы» и продолжал плодотворно работать на ниве просвещения. На ее основе молодой ученый позже написал монографию «Ингушская литература (период развития до 1940-х гг.)». Это была первая диссертация и первая монография в истории, целиком посвященные проблемам становления и развития ингушской литературы.

Но в начале 90-х, в связи с начавшимися боевыми действиями в Чечне, семье Дахкильговых пришлось переехать из Грозного в Ингушетию, и Ибрагим Албурахманович начинает свою трудовую деятельность в новом Ингушском госуниверситете. В стенах этого учебного заведения он не только читал лекции, но и проводил конференции, семинары, различные мероприятия.

В начале нулевых, когда в Ингушетии вновь была предпринята попытка открыть научно-исследовательский вуз, Дахкильгову одним из первых поступило предложение возглавить Ингушский НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Он согласился, и в феврале 2004 года стал его директором.

Как рассказывает доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, которая проработала с Дахкильговым много лет, он хорошо понимал, что будет непросто поднять на должный уровень этот институт, так как здесь не были до конца укомплектованы отделы, и при минимальной численности штатных сотрудников нужно было заниматься фундаментальными исследованиями.

«Также сказывалось то, что у нашего НИИ не было своего здания, но Ибрагим Абдурахманович все свои силы направлял на поднятие престижа и уровня института гуманитарных наук, — говорит Зейнеп Магомет-Тагировна. — Именно здесь, по моему мнению, и проявился его высокий организаторский талант. Подбор кадров и определение научных задач шло одновременно с изданием трудов, работой с молодыми специалистами. Ибрагим Абдурахманович понимал, что основными задачами института являются пропаганда знаний в области истории Ингушетии в контексте истории Кавказа и фундаментальные исследования на этой почве. Для решения возложенных на институт научно-исследовательских задач имелись структурные подразделения, отделы, библиотека, архив и так далее. И в то же время небогатый фонд библиотеки и тесные условия работы осложняли профессиональную деятельность сотрудников. Ибрагим Абдурахманович всегда живо интересовался проблемными вопросами института и сам лично доставал нужную для работы литературу, в том числе и раритетные книги, зная, что без них деятельность вуза будет приостановлена.

Постепенно, в НИИ стали функционировать отделы ингушского фольклора, ингушской литературы, ингушского языка. Я не говорю уже об отделе истории, который Ибрагиму Абдурахмановичу пришлось заново создавать в 2004 году. Принимая на работу историков, с каждым из них он говорил о тех важных задачах, которые стоят перед этим НИИ и отделом истории, в частности.

Нельзя не отметить также, что И. Дахкильгов стал инициатором создания и развития еще одного исторического отдела — отдела этнографии для изучения вопросов этногенеза ингушей и проведения историко-этнографических исследований. Ибрагим Дахкильгов обращал внимание исследователей на важность сбора полевого материала, так как многие этнографические и фольклорные ценности уходят с нашим старшим поколением в небытие».

Как нам удалось узнать, именно при И. Дахкильгове в Ингушском НИИ была начата защита докторских диссертаций. Первым доктором наук из числа сотрудников современного НИИ стала Зейнеп Дзарахова, защитившая докторскую диссертацию по теме «Этнокультура как основание формирования национального самосознания ингушей». По ее словам, в процессе работы над диссертацией они часто общались с Ибрагимом Дахкильговым по историко-культурным аспектам. Да и в Ингушский НИИ он ее пригласил сам лично, подчеркнув ее работоспособность и научную интуицию. Поэтому при разговоре Зейнеп всегда говорит, что может гордиться тем, что ее научным руководителем при защите диссертации был Ибрагим Дахкильгов.

За годы научной и творческой деятельности И. Дахкильгов прошел нелегкий путь от ассистента до профессора. В 1987 году Ибрагим Абдурахманович был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Чечено-Ингушетии», в 1997 году — звания «Заслуженный работник образования Республики Ингушетия», а в 2001 году ему было присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». С 1991 года И. А. Дахкильгов являлся членом Союза писателей России, а с 1999 года — академиком Академии социальных наук.

Научной деятельностью Ибрагим Абдурахманович начал заниматься, будучи студентом второго курса, когда он на полном серьезе заинтересовался изучением фольклорных материалов по краеведению. В 1958 году вместе с энтузиастами через институтский местком он снарядил экспедицию и повез ее в горы. С тех пор он ежегодно совершал экспедиции в горную Ингушетию. Обходил горы и ущелья, аулы и хутора, осматривал жилые и боевые башни, склепы, встречался с жителями самых отдаленных районов, изучал историю и географию края, вел записи старинных песен, мифов, легенд и сказаний. Позже Ибрагим Абдурахманович вспоминал: «Поистине молодость бывает безрассудна. Не было тогда ни нормальных дорог, ни переправ через реки, а сложные и непроходимые тропы. Но зато в руках был «Путеводитель по Ингушской области» И. Щеблыкина, и поистине огромное желание познать».

С этим желанием познавать и изучать доселе неизведанное, Ибрагим Абдурахманович и прошел по жизни, отдав науке более пятидесяти лет. На протяжении всей своей жизни он собирал фольклор народа, исследовал его корни и создал целый ряд программ, учебных пособий для школ и вузов бывшей ЧИАССР, а позже и Ингушетии. Он тщательно копил бесценный научный материал, и это позволило ему осуществить выход в свет 10-томного проекта «Антология ингушского фольклора» на ингушском и русском языках. В него вошли материалы, которые собирались и записывались еще в XIX веке, а также полевые материалы современников.

Ибрагим Абдурахманович говорил, что «какую бы область духовной и материальной культуры мы ни взяли, мы так или иначе обращаемся к устному народному творчеству и в нем черпаем знания, ставим новые вопросы, и так по витку уходим всё глубже, понимая, что мифы, легенды, предания, сказки имеют огромный объём информации».

«Устное народное творчество является философским осмыслением окружающего мира, носителем фольклоризированной истории, кладезем мудрости, умным и чутким воспитателем, хранителем живительных истоков гибкого и выразительного языка народа», — говорится в водной части первого тома антологии.

Сегодня мы имеем на руках этот богатейший источник информации благодаря усилиям Ибрагима Дахкильгова и его научных коллег. Неспроста 10-томный проект «Антология ингушского фольклора» в научном мире называют большим достоянием нашей культуры.

Также при И. Дахкильгове усилиями ученых был издан фундаментальный труд «История Ингушетии», на основе которого созданы учебники по истории Ингушетии для общеобразовательных школ республики. Нужно сказать, что нашей читательской аудитории широко известны книги И. Дахкильгова: «Мифы и легенды вайнахов», «Исторический фольклор чеченцев и ингушей», «Мудрые наставления наших предков», «Ингушские сказки, сказания и предания» и другие.

Последней монографией ученого стал труд «Ингушский нартский эпос», изданный в 2012 году, которым автор дорожил по праву.



За 9 лет работы в должности директора ИнгНИИ И. Дахкильговым было сделано очень много. Помимо вышеназванных трудов, под руководством профессора были изданы сборники научных статей «Ученые записки ИнгНИИ. Вопросы истории Ингушетии» (9 выпусков), «Ученые записки ИнгНИИ. Серия «Фольклор и этнография» (4 выпуска), «Ученые записки ИнгНИИ. Серия «Этнология» (2 выпуска) и подготовлено к изданию более двадцати монографий.

Коллектив института активно сотрудничал с научными учреждениями других регионов, принимал участие в научных форумах и сам проводил региональные конференции, совещания, симпозиумы, круглые столы.

Значимой стороной писательской деятельности Ибрагима Дахкильгова было то, что большую часть произведений он писал на родном ингушском языке. Многие годы И. А. Дахкильгов изучал ингушское литературоведение, составлял учебную литературу, издавал художественные произведения и становился научным редактором трудов различных авторов. Также он является составителем ряда книг по творчеству ингушских писателей Заурбека Куразовича Мальсагова, Хаджи-Бекира Шовхаловича Муталиева и других. Им был составлен ряд поэтических сборников ингушских поэтов и писателей.

Если говорить о писательском творчестве И. Дахкильгова, надо сказать, что самые первые свои художественные произведения для детей и газетные публикации он начал выпускать в периодической печати под псевдонимом «И. Боскаров». Отдельный сборник его рассказов «Кукий денал» под настоящей фамилией у автора вышел в 1976 году, а вслед за ним появились книга повестей и рассказов «Шутар» и роман «Берд». Это произведение навевает мысль о единстве, мире, согласии, которые должны быть в основе человеческой жизни. А психологические портреты персонажей — насыщены, образны и положительны, что является хорошей школой для подрастающего поколения.

По признанию самого автора, впервые художественные произведения для детей он начал писать по просьбе Азамата Зязикова, который в 70-е годы работал главным редактором Чечено-Ингушского книжного издательства. В то время ощущалась острая нехватка детской литературы на ингушском языке, потому что мало кто из писателей хотели писать для детей и юношества. Поэтому вскоре после выхода произведений И. Дахкильгова, он стал признанным ингушским писателем.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что профессор И. А. Дахкильгов относится к числу выдающихся ученых России. В творческом багаже писателя и ученого были пять монографий, три книги рассказов, роман, большое количество научных и публицистических статей. Его научная деятельность была многогранна. Он был историком, лингвистом, этнографом, фольклористом одновременно. Результаты его исследований являются ценным вкладом в кавказоведение.

Наверное, не все из наших читателей знает, что автором рисунка Государственного флага Республики Ингушетия тоже является Ибрагим Дахкильгов. Причем, изображение солярного знака, который красуется теперь на фоне ингушского знамени, автор опубликовал в своей книге рассказов «Кукий денал» за несколько лет до этого. И в 1994 году этот эскиз был положен в основу рисунка символа ингушской государственности.

В начале 2013 года И. А. Дахкильгов ушел на пенсию. Перед этим, Ибрагим Абдурахманович долгие годы добивался строительства нового типового здания для ИнгНИИ, но, когда его начали строить, он по состоянию здоровья уже не мог работать. Однако, очень часто приходил на объект и наблюдал за ходом строительства. К сожалению, до открытия института он не дожил.

Скончался профессор Ибрагим Абдурахманович Дахкильгов 15 марта 2014 года на 77 году жизни. Он оставил нам бесценное наследие — труды, по которым будут учиться многие поколения.

После смерти И. А. Дахкильгова, его вдова в память о своем муже передала в музей МКЖР несколько партий книг из личной библиотеки ученого. Среди них русская и зарубежная литература, учебники, словари, произведения ингушских писателей, и, конечно, авторские издания.

Прошло уже восемь лет, как Ибрагима Дахкильгова нет с нами рядом, но его имя осталось навеки в истории ингушской науки, ингушского народа. Он был честным и чутким человеком, прекрасным семьянином и верным другом, который умел дорожить временем и людьми. Как говорят его ученики, они испытывают настоящую гордость за то, что судьба дала им шанс жить в одно время с таким человеком, который в любом деле: в образовании, науке, культурном творчестве, на работе был всегда в числе лучших и первых.

Сегодня мы смело можем говорить, что И. А. Дахкильгов задал верный вектор в развитии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Улучшение материально-технической оснащенности ИнгНИИ, несомненно, является заслугой И. Дахкильгова и его неустанной заботы о том, чтобы сотрудники этого учреждения имели соответствующие условия для плодотворной работы.

Все ученые, которые работали с Ибрагимом Абдурахмановичем, говорят, что годы его работы директором научного института были наиболее плодотворными. Кроме этого, здесь при его жизни всегда царила глубокая научная атмосфера. Каждый сотрудник мог прийти к директору, пообщаться, получить вдохновение. Двери его кабинета всегда были открыты для посетителя. Он никогда не поднимал голоса и даже близко не допускал мысли о том, что есть какие-то нормы наказания, выговоров, так как сам был очень тактичным, порядочным, интеллигентным до мозга костей, человеком, с высокой культурой поведения.

Таким мы его и запомним!