Абдурахман Хасанович Аушев родился 1 сентября 1932 года в родовом селении Эгикал Первомайского района ЧИАССР. Уже в 12-летнем возрасте он оказался в ссылке, куда семья была депортирована вместе со всем ингушским народом в годы сталинских репрессий. Семья жила в городе Павлодаре. Днём он работал, как и все его ровесники в те тяжёлые годы, потом шёл на занятия в вечернюю школу.

По окончании школы Абдурахман Аушев поступил в Карагандинский медицинский институт, который окончил с отличием в 1959 году и получил специальность «врач-анатом». В годы учебы в институте он возглавлял профком и комитет комсомола вуза, был секретарем партбюро факультета и заместителем секретаря парткома института. Преуспевающего, перспективного выпускника за активное участие в жизни комсомольской, затем и партийной организации руководство вуза не желало отпускать и предложило остаться в институте, чтобы он продолжил образование и далее работал со студентами. Так началась трудовая деятельность Абдурахмана Аушева в родной альма-матер на кафедре нормальной анатомии в качестве ассистента, которую он совмещал с общественной нагрузкой, будучи секретарем Ленинского райкома комсомола г. Караганды, одновременно занимаясь и научной работой.

В 1965 году он окончил аспирантуру кафедры анатомии Карагандинского мединститута под руководством профессоров З. Г. Слободина и Б. М. Эрез с защитой кандидатской диссертации на тему «Возрастные особенности строения поясничного отдела симпатического ствола человека и лабораторных животных».

В 1968 году избирается доцентом кафедры нормальной анатомии, которую возглавляет по решению педагогического состава в 1970 году.

Более тридцати лет он работает в медицинском институте г. Караганды, преподаёт очень сложную науку, совершенствуя и оттачивая свой профессиональный уровень и подготавливая квалифицированных специалистов для медицины.

В 1990 году опытный педагог, кандидат медицинских наук, доцент Абдурахман Аушев едет по приглашению на родину, где он возглавит в Чечено-Ингушском государственном университете медицинский факультет. Но с родным институтом он не порывает связей. Его помнят и чтят бывшие коллеги и благодарные ученики. В 2000 году по поводу торжественного празднования 50-летнего юбилея Карагандинской медицинской государственной академии ему был вручен диплом почетного профессора академии. А в 2003 году он по приглашению вуза принимает участие в международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения бывшего ректора медицинского института г. Караганды П. М. Поспелова, где Абдурахману Аушеву вместе с почётной грамотой был подарен и национальный костюм.

В Чечено-Ингушетии, как мы уже отметили, он возглавит только что открывшийся в государственном университете медицинский факультет. С собой из Караганды он привёз несколько тысяч своих книг по специальности, экспонаты и другие остро необходимые материалы для работы со студентами. Здесь же, в стенах вуза, он открыл учебный музей. Но вскоре в республике начались политические волнения, которые на долгие годы сковали жизнь в этом регионе. Во время военных действий в Грозном кафедра со всем оборудованием сгорела и была уничтожена.

Оказавшись волею судьбы в Ингушетии, Абдурахман Аушев в 1996 году стал инициатором и организатором открытия медицинского факультета в Ингушском государственном университете, которое состоялось благодаря поддержке руководства вуза и республики. Под чутким руководством Абдурахмана Хасановича был собран грамотный, квалифицированный коллектив. Общими усилиями была организована учебно-воспитательная работа, заложена образовательная база кафедры, обеспечивающая подготовку медицинских кадров на должном уровне. При факультете был открыт анатомический музей. На высоком уровне велась научно-исследовательская работа, сформирована была разносторонняя деятельность студенческих научных кружков, члены которых участвовали в олимпиадах, в научно-практических конференциях вузов как регионального, так и международного значения. Лучших кружковцев поощряли почетными грамотами и денежными вознаграждениями.

Абдурахман Хасанович — профессор, отличник здравоохранения, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, отмеченный множеством благодарностей и грамотами, а также медалями «За освоение целинных земель» и «За доблестный труд» — работал до последнего дня, пока болезнь не сковала его окончательно. Несчастный случай и последовавшая за ним операция предрешили его судьбу. Он ушёл из жизни в ноябре 2007 года, оставив после себя плеяду замечательных врачей и добрую память у всех, кто его знал при жизни.

Благодарные отзывы об Абдурахмане Аушеве

«Да, это был настоящий учёный, — говорит член журналистов России Хава Аушева, — очень интеллигентный, воспитанный человек. Все его студенты остались ему признательны за всё, что он для них сделал, а сделал он их настоящими профессионалами. Это была гордость нашего народа».

«Он был замечательным человеком, универсальным специалистом, — говорит доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. — Таких людей единицы. Что достоинство, что знания, что желание донести их до каждого студента — всё было при нём. В большей степени, что первый поток медиков врачей у нас успешно состоялся, это его заслуга».

«Педагог и анатом с большой буквы, — говорит заведующая кафедрой „Анатомия человека“ медицинского факультета ИнгГУ Мадина Болгучева. — Когда я говорю о своем наставнике Абдурахмане Хасановиче Аушеве, во мне всплывает огромное чувство благодарности за его заботу, доброту, требовательность, справедливость и человечность. Благодаря знаниям, которые он дал нам, его студентам, мы чувствовали себя уверенно в любом научном медицинском обществе. Его индивидуальный подход к каждому студенту дал свои всходы, которые проявились на просторах медицины в виде квалифицированных специалистов и грамотных врачей.

Помню, когда я перевелась из ЧИГУ в ЯГМА (ныне Ярославский государственный университет), на кафедре неврологии заведовала профессор Зинаида Сергеевна Манелис. Когда она проводила фронтальный опрос входных знаний по анатомии центральной нервной системы, то была приятно удивлена моим познаниям в области анатомии и поинтересовалась, кто же вёл у нас эту дисциплину, и когда услышала имя Абдурахмана Аушева, ей всё стало ясно. Она с ним познакомилась на международной научной конференции, где он выступал с докладом. И Манелис сказала, что профессор Медицинского университета Караганды Абдурахман Аушев входил в пятерку лучших анатомов СССР. Разумеется, словами не передать то чувство гордости, которое я испытала на тот момент, и вообще всегда, что у нашего народа есть такие люди, как Абдурахман Аушев».

«Декан нашего факультета Абдурахман Хасанович ставил перед каждым студентом высокие требования, — говорит бывшая студента, ныне врач-ортопед Жанна Ганиева. — Никаких поблажек нам при этом и не предвиделось. Честно говоря, тогда мы порой и обижались на него, но потом были безмерно благодарны. Ведь любая поблажка оказалась бы в будущем медвежьей услугой. Когда остаешься один на один со своим пациентом и тебе надо немедленно принимать самостоятельное верное решение, знания, полученные от университетских наставников, становятся на вес золота. Я всегда с благодарностью вспоминаю каждого из них — таких внимательных и чутких, но в то же самое время требовательных и строгих».

«В Чечено-Ингушском государственном университете была хорошая база медицинского факультета. Был очень сильный преподавательский состав, и один из них — Абдурахман Аушев, в последующем декан медицинского факультета Ингушского государственного университета», — вспоминает кардиолог Лече Бичуев.

«Настоящий интеллигент, человек советского духа. Сумел стать для нас, студентов, настоящим наставником и привить глубокий интерес к медицине», — говорит хирург Осман Кузьгов.

«Он верил в меня ещё тогда, когда никто не принимал всерьез, — вспоминает бывшего наставника и учителя врач-хиропрактик Юрий Колягин, выпускник мединститута г. Караганды, — когда официальная медицина называла нас, частно и честно практикующих врачей, „шарлатанами“. Доцент кафедры Абдурахман Аушев преподавал нам, желторотым студентам, анатомию. Преподавал живо, очень интересно. Это был прогрессивно мыслящий большой ученый, проработавший в вузе с 1959 по 1990 год, а позже уехавший на родину, в Ингушетию, поднимать медицину с нуля. И я на свой путь в медицине вырулил не без его поддержки. Как человек гибкого ума и отличный профессионал, он, конечно, не мог не понимать, что хиропрактический подход к восстановлению здоровья не только оправдан, но и показан многим пациентам. А в отдельных случаях (и часто) даже необходим и единственно возможен. Мой преподаватель видел в этом колоссальный потенциал и массу возможностей для тех, кто лечит. И тем более для тех, кто лечится. Мы общались довольно часто, и могу сказать, что он благословлял меня на работу в этом направлении, оберегал меня от нападок недоброжелателей и позволил благополучно закончить обучение. Его поддержка придавала мне силы».

«Абдурахман Хасанович — первый декан факультета, практически основавший и оборудовавший ценой невероятных усилий медицинский факультет Ингушского государственного университета, — говорит врач-травматолог Магомед Султыгов. — Параллельно он возглавлял кафедру анатомии, гистологии, судебной медицины и права. Вёл серьёзную дисциплину, можно сказать, базовую для будущих специалистов. Он хорошо знал своё дело. С первого курса был и оставался для каждого студента той центральной фигурой, от которой зависело — станет он врачом или нет. Молодым людям, не призванным быть врачами и оказавшимся среди студентов-медиков случайно, проскользнуть мимо Абдурахмана Хасановича на следующий курс было невозможно. А получить сколько-нибудь положительный отзыв из уст Аушева было величайшей наградой, обязывающей быть лучше и постоянно совершенствовать свои знания. Весь жизненный путь этого ученого был ярким образцом для каждого, кто знал его».

Сам Магамед был одним из тех, кому оказал доверие Абдурахман Аушев. Он бережно хранит у себя «Карманный атлас анатомии человека» с дарственной надписью: «Лучшему студенту Магамеду Султыгову на память от декана Аушева Абдурахмана Хасановича. Назрань, 2007 год».

Абдурахман Аушев гордился успехами своих учеников и в напутствие оставил им мудрое наставление, по которому жил и творил сам. «Все, о чем я вас попрошу, — сказал он, — это чтобы вы учились. Учитесь — это самое дорогое, лучшее, что вы сделаете для меня и для своего народа!» Нет сомнений, что светлая память об учителе обязывает следовать этому назиданию.