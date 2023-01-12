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Быть мерилом

К 90-летию со дня рождения Бориса Хамхоева

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Певец, деятель культуры, первый профессиональный солист Чечено-Ингушской государственной филармонии, педагог и наставник. Рассказывают, что в концертных залах во время выступления этого артиста всегда были аншлаги.

Имя талантливого вокалиста Бориса Хамхоева в республике и за ее пределами знают многие. Свою творческую деятельность он начал ещё в далеком 1950 году артистом хора в Киргизской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Обладая красивым голосом широкого диапазона, Борис Хамхоев стал занимать ведущее место и среди солистов Чечено-Ингушской государственной филармонии. Кроме этого, Борис Макшарипович активно занимался общественной деятельностью, помогал подрастающему поколению.

Являясь солистом высшей категории Ингушской филармонии и имея в своем репертуаре более 50-ти песен, этот певец радовал слушателей высоким искусством исполнителя-вокалиста.

Родился Борис Макшарипович Хамхоев 9 января 1933 года в с. Крепость Назрановского района Ингушской автономной области. В начале 40-х мальчик пошел в первый класс местной школы, но долго учиться он там не смог. Школа села Крепости была организована при сельскохозяйственном техникуме, а с началом Великой Отечественной войны здание техникума было отдано под тыловой госпиталь, и учеба маленького Бориса прервалась на долгие годы.

«Я помню, как бомбили станцию Назрань, тыловой госпиталь, но самый горький день — это высылка ингушей 23 февраля 1944 года. Мне тогда было одиннадцать лет, и я всё это очень хорошо помню», — вспоминал Борис Макшарипович.

Во время депортации семья Хамхоевых попала в г. Джетыгара Кустанайской области Казахской ССР. Там они прожили в течение трёх лет, и в этот период Борис окончил три класса начального образования.

Из воспоминаний Б. М. Хамхоева: «В 1947 году в благодарность за то, что мы опекали его семью во время депортации, известный разведчик, подполковник Джабраил Картоев помог нам перебраться в Киргизскую ССР. И вот здесь, в городе Фрунзе, началась моя творческая деятельность. Это были теплые места, с очень благодатным климатом. Здесь жил ещё мой дядя — поэт, певец и композитор Ахмет Хамхоев, который работал в Киргизской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Мой дядя был слепой, и поэтому я водил его на работу, репетиции и концерты, и после их окончания приводил обратно домой. И вот тогда художественный руководитель филармонии, заметив мой интерес к музыке, провел проверку моих вокальных данных, в частности, наличие музыкального слуха, и меня после этой проверки взяли для пения в хоре. С тех пор, с 1950 года, я, можно сказать, работаю в искусстве».

В 1957 году семья Бориса Хамхоева вместе с дядей Ахметом вернулась на Кавказ, и они обустроились в городе Грозный. Как люди искусства, Борис и Ахмет Хамхоевы, пройдя отборочный конкурс, начали работать в ансамбле песни и танца ЧИАССР. Но Борис хорошо знал, что без специального образования он не сможет стать настоящим профессионалом, и без отрыва от производства поступает в Чечено-Ингушское музыкальное училище на вокальное отделение. Сразу же после окончания училища Борис Хамхоев становится солистом Государственной филармонии ЧИАССР.

Начало 60-х годов прошлого столетия было ознаменовано для Бориса Хамхоева ещё и тем, что он попадает на первую декаду Чечено-Ингушского искусства и литературы в Москве и начинает шестимесячные гастроли с Махмудом Эсамбаевым.

«Для меня, 27-летнего молодого парня, эти дни были настоящим чудом, — вспоминал Борис Макшарипович. — Никогда не забуду, в какой теплой, благоприятной обстановке проходили наши встречи со зрителем. А что касается Махмуда Эсамбаева — так это была незаурядная личность, каких поискать надо!»

В 1964 году Борис Хамхоев в целях повышения своего профессионализма поступает в Кабардино-Балкарский государственный университет, который он блестяще окончил в 1970 году. Таким образом, он приобрел и высшее педагогическое образование, которое Б. Хамхоев использовал с пользой для себя и для своих наставников. Преподавал в школах и воспитал целую плеяду известных ныне историков и этнографов.

Борис Хамхоев сделал всё возможное для того, чтобы увековечить имя своего талантливого предка, певца, поэта и композитора, заслуженного артиста РСФСР Хамхоева Ахмета Эльмурзиевича, чьим именем сегодня названа Государственная филармония Республики Ингушетия. После того, как архив известного ингушского ашуга был уничтожен, его племянник и верный продолжатель творческой династии Борис Хамхоев провел огромную работу по восстановлению творчества своего дяди.

Композитор, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Александр Чередниченко вспоминает: «Премьера моей песни «Мой салам тебе, Ингушетия!», которую я написал под впечатлением от инаугурации первого президента Республики Ингушетия Руслана Аушева, состоялась на фестивале «Мир Кавказу» в Нальчике. В числе участников ингушской делегации, сопровождающих детский хор ДШИ г. Малгобека, на данном форуме был и работник аппарата Министерства культуры РИ Борис Хамхоев, который решал вопрос с размещением. Небольшого роста, плотный, с открытым добрым лицом и приятной внешностью, он никак не походил на чиновника, но при этом было видно, что он очень хорошо разбирается в людях и знает, что такое быть ответственным. В свободное от выступлений время мы много говорили с Борисом о республике в целом, особенно его интересовала тема одарённых детей, и отсутствие у нас возможности обучать их в вокальной школе сильно беспокоило его. После этой поездки мы часто виделись с Борисом Макшариповичем, и каждый раз я замечал, что он не может хладнокровно и равнодушно смотреть на то, что развитие культуры идет в нашем регионе очень слабо. Спасибо ему за эти беседы, именно от него я тогда заряжался положительной энергетикой, которая помогала мне в работе».

Борис Хамхоев был видным общественным деятелем и запомнился всем, как яркая личность. Являясь солистом высшей категории, он участвовал в художественном руководстве Государственной филармонии Ингушетии, также он замещал председателя общественной организации «Даймохк», которая вела большую работу по реализации подписанных соглашений между президентами Северной Осетии и Ингушетии.

О себе Борис Хамхоев рассказывал так: «Знаете, я человек интересной судьбы. Мне всегда везло на хороших людей, несмотря на то что судьба очень часто бросала меня в самые крутые водовороты. Конечно, у меня тоже, как и у всех людей, не всё шло гладко, были и тернистые дороги. Достаточно вспомнить начало войны, высылку 1944 года, а также военный конфликт осени 1992 года и чеченскую кампанию, из-за которой я вынужден был уйти с работы и вместе с семьей покинуть родной очаг. Здесь, в Ингушетии, у нас не было своего жилья, и мы ютились по съемным квартирам. Но жили дружно. Одним словом, что бы ни случилось, я не сдавался, не падал духом, стойко и достойно преодолевал все трудности и упорно шел к своей мечте. Поэтому я могу сказать, что я счастливый человек!»

В общей сложности Борис Хамхоев проработал в искусстве более полувека. Его заслуги перед Отечеством были по достоинству оценены. Лауреат Всероссийского и Всесоюзного конкурсов народного творчества, заслуженный работник культуры ЧИАССР, народный артист Республики Ингушетия, был награжден медалью «За доблестный труд», знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», многочисленными грамотами.

Как вспоминают родные и близкие Бориса Макшариповича, он был заботливым семьянином и очень любил животных. Вместе с женой они вырастили и воспитали одиннадцать детей, среди которых есть художники, историки, врачи, военные и представители других не менее важных и нужных профессий.

«С детства помню, как к папе тянулись дети — что свои, что чужие, — рассказывает его дочь Фатима, которая работает главным хранителем в музее краеведения имени Т. Мальсагова. — А как мы знаем, дети интуитивно чувствуют человеческую доброту и искренность. Папа был удивительно легким и приятным в общении человеком. И нас он учил быть такими: добрыми, отзывчивыми, неравнодушными к чужой беде и искренними. «Никогда не притворяйтесь. Живите открыто и в ладу с самими собой», — говорил он нам. И мы стараемся быть похожими на отца, ведь он для нас был мерилом света и доброты».

Борис Макшарипович Хамхоев ушел из жизни в самом расцвете творческих сил. Его не стало 22 мая 2006 года. Дала гешт долда цох. Вийрза моттиг даькъал йойла!

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