ХХ век явился сплошным испытанием на прочность, и ингушский народ достойно выстоял, благодаря своим ярким личностям, которые оберегали свой народ и шли вперед. Среди других сфер искусства, которые выступали за социальное развитие, скульптура оставила яркий след в истории художественного ремесла, олицетворяющего лучшие черты национального характера и достоинства. Советская скульптура знаменита многими талантливыми мастерами, среди которых свою достойную нишу занимает и наш соотечественник, выдающийся представитель ушедшей эпохи, ингушский скульптор-монументалист, художник Руслан Израилович Мамилов.

Он родился во Владикавказе 7 ноября 1928 года. Его отец Израил Астемирович был служащим, а мать Нина (Нино) Николаевна Гудушаури — грузинка из села Сно Казбекского района, происходила из древнего княжеского рода и была весьма образованной женщиной. В доме Мамиловых всегда звучала музыка: Нино прекрасно играла на фортепиано и прививала любовь к музыке своим детям.

Детство и школьные годы Руслана и его брата, как и многих сверстников из интеллигенции, прошли во Владикавказе. Ещё в первом классе параллельно с занятиями в школе Руслан стал посещать Орджоникидзевскую изостудию в Доме Красной Армии. Сюда по велению сердца мальчик пришел в сопровождении мамы, которая понимала толк в изобразительном искусстве.

Но размеренная жизнь семьи оборвалась в связи с началом Великой Отечественной войны. Руслан учился тогда в шестом классе, но из-за боязни распространения войны вглубь Северного Кавказа, отец Руслана решил перевезти семью в более безопасное место — в аул Эрзи в Джейрахском районе, откуда произошли Мамиловы. Здесь, в горах, продолжить учебу Руслану не удалось, но зато было много свободного времени, чтобы заниматься творчеством. Благо, окружающая среда благоприятно способствовала этому, ведь аул Эрзи считается одним из самых красивейших мест горной Ингушетии. Позже Руслан Израилович говорил, что неописуемая красота родных башен на фоне гор и облаков, увиденная им в отрочестве, оставила в его душе неизгладимый след, который впоследствии вылился в творческий процесс.

Тотальное спецпереселение ингушей и чеченцев совпало с юношескими годами Руслана Мамилова. В депортации их семья оказалась в Киргизии, в том самом месте, где собралась значительная часть ингушской интеллигенции. Как и весь его народ, он перенес все тяготы, выпавшие на долю репрессированных. С трудом удалось ему продолжить учебу в школе, но о том, чтобы бросать заниматься живописью и скульптурой, не могло быть и речи.

Рано проснувшаяся в нем тяга к искусству не остается незамеченной: учителя поддерживали будущего мастера, но первыми, кто обнаружил дарование Руслана, были его лучшие друзья Идрис Базоркин и Махмуд Эсамбаев, с которыми он был знаком с начала переселения. Махмуд Эсамбаев к тому времени был уже известным танцором и поэтому в его окружении было много творческих людей и артистов. Именно он познакомил Руслана с народным художником Киргизии, известным скульптором Ольгой Мануйловой, которая стала его учителем в искусстве скульптуры. Получилось так, что первые серьезные шаги в художественной деятельности Руслан Израилович сделал в мастерской Мануйловой, которой очень понравились первые работы Руслана.

«Когда Руслан зашёл ко мне и увидел сотни моих лепных работ, ему так понравилось это дело, что он решил стать скульптором, — вспоминала О. М. Мануйлова. — Я спросила его, лепил ли он когда-нибудь раньше. Нет, никогда, — прозвучал ответ, а через несколько дней Руслан принёс свой автопортрет. Я была поражена и восхищена сходством и вполне профессиональной техникой исполнения».

Отсюда мы можем сделать вывод, что именно Мануйлова рассмотрела в одаренном юноше задатки будущего монументалиста, познакомила с реалистическим искусством, научила упорно и настойчиво идти к поставленной цели. Убедившись в том, что Руслан Мамилов является талантливым человеком, педагог поручает ему очень ответственную самостоятельную работу — скульптурное оформление фронтона Киргизского академического театра оперы и балета, которое и сейчас украшает этот театр.

Постепенно у Руслана раскрывался талант в самых разных жанрах художественной культуры. Работая в художественно-производственных мастерских г. Фрунзе, он создавал скульптуры, писал картины и со временем стал студентом Алма-Атинского художественного училища. Его зачислили сразу на третий курс. А в 1958 году Руслан поехал с матерью в Грузию и решил перевестись в Тбилисское художественное училище имени Н. Николадзе, которое через год окончил с отличием. Затем, будучи дипломированным специалистом, много лет увлеченно и с интересом Руслан Израилович работал форматором на заводе художественного литья при художественном фонде Грузии, а вернувшись снова в Казахстан, продолжил творить в художественном фонде г. Алма-Аты.

В феврале 1966 года молодой скульптор возвращается на историческую родину и останавливается жить в городе Грозный — столице Чечено-Ингушской АССР. Здесь он начал активную творческую деятельность. Он много и упорно работал в скульптурных мастерских республиканского художественного фонда. С 1967 года Р. Мамилов регулярно участвует в художественных выставках, где его работы всегда отмечаются высокими наградами и премиями. О нем много пишут в прессе, а на выставки работ Мамилова посетители ходят с большим интересом. Также Руслан Мамилов принимает активное участие в организации художественных выставок других авторов. За такой плодотворный труд в искусстве Р. Мамилов пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди художников. Он единогласно избирается делегатом III и IV съездов художников СССР, а в 1968 году Руслана Мамилова принимают в Союз художников СССР.

Р. И. Мамилов уделял большое внимание вопросам развития и становления современного искусства. За заслуги в этой области ему присваивают почетное звание «Заслуженный художник Чечено-Ингушской АССР». В 1971 году Р. И. Мамилова избирают председателем правления Союза художников ЧИАССР и в том же году его награждают медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд».

Руслан Мамилов является автором многих известных, высокохудожественных работ, представляющих большую культурную ценность. Многофигурная композиция «Посланец Ленина — Орджоникидзе» для Министерства культуры ЧИАССР, парковые скульптуры для городов Кизляра, Малгобека, Гудермеса, каменный фриз на новый театр в г. Грозном — это лишь небольшая часть произведений Р. Мамилова. Он является автором ряда скульптурных портретов знаменитых людей своего времени и героев гражданской войны. В его коллекции также можно найти потрясающие работы, посвященные героям труда, известным деятелям науки и культуры. Это такие работы, как «Портрет скульптора Джабраилова», «Казашка», «Портрет Аман-гельды Иманова», «Горянка», «Портрет юноши», «Пробуждение», «Чрезвычайный комиссар», «Космонавт Комаров», «Портрет писателя Б. Зязиков», «Чемпион Олимпийских игр И. Арсамаков» и другие.

Но особенно ярко талант скульптора Мамилова проявился в монументальном жанре. В этом наглядно можно убедиться, посетив всемирно известный памятник «Пожарным», который был открыт на территории Заводского района города Грозный в 1968 году. Этот памятник был установлен в память о пожарных, спасавших Грозный от огня во время фашистских налетов на город и героически погибших в этой схватке с врагом. В символической фигуре пожарного, накрывающего шлейфом огненную бомбу, сброшенную фашистами на город, сконцентрированы воля и мужество отважных огнеборцев, отдавших свои жизни ради спасения людей.

Спустя десятилетия после страшных событий военного лихолетья, когда на город Грозный был совершен налет немецких бомбардировщиков «Юнкерс» и почти вся промышленная часть города плавилась в горящей нефти, Руслан Мамилов сумел создать творение, восхитившее его современников. Монументальный памятник Р. Мамилова «Пожарным», как бессмертный обелиск героям войны, сразу же стал предметом всеобщего восхищения. По словам искусствоведа, кандидата философских наук Хавы Акиевой, памятник «Пожарным» Мамилова стал одним из символов Чечено-Ингушетии.

«Жители республики и грозненцы, конечно, хорошо были осведомлены о том, кто является автором этого могущественного обелиска, и что сооружён он в честь защитников Грозного, погибших во время тушения пожаров на нефтяных промыслах, которые геройски отразили в 1942 году налёты фашистской авиации, — рассказывает Хава. — Другое дело, с каким изяществом и твердостью смог передать автор монумента накал борьбы пожарных, сражавшихся с огнём! Ингушский скульптор-монументалист Руслан Мамилов превзошел все мыслимые возможности передать эту самоотверженную борьбу лучше, чем это сделал он. На мой взгляд, в этом величественном монументе в воображении скульптора предстали в борьбе самые противоречивые начала, движущие человеческую жизнь».

Надо сказать, что эта работа принесла Р. Мамилову широкую известность не только в стране, но и далеко за ее пределами. Фотографиями памятника иллюстрировались журналы, книги и газеты Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии и т. д. Также с изображением памятника пожарным в стране издавались календари, почтовые открытки, конверты. Символично и то, что даже во время военных событий в Грозном (1994-1999 гг.) памятник избежал разрушений и сохранился почти в первозданном виде.

Руслан Мамилов был не только талантливым скульптором и художником. Помимо художественного училища, Руслан имел музыкальное образование по классу кларнета, любил слушать классическую музыку, играл на гитаре, много читал, интересовался открытиями в науке. Он прекрасно знал не только традиционную кавказскую культуру, но с открытостью воспринимал европейскую культуру. Воспитанный в лучших национальных традициях, Руслан Израилович был многогранным, интеллигентным, скромным и благородным человеком. Художник-живописец, скульптор и музыкант. Известно, что своим обаянием он привлекал к себе многих известных людей.

Супруга Мамилова, профессор, доктор филологических наук Фируза Гиреевна Оздоева вспоминала: «На нашей даче в Джейрахе очень часто собирались друзья моего мужа: писатели, артисты, музыканты, художники. Некоторые даже гостили подолгу, занимаясь творчеством. А сама природа горной Ингушетии во многом способствовала этому. К примеру, наш друг грузинский писатель Отар Иоселиани свою очередную пьесу «Когда арба перевернулась» написал у нас, в Джейрахе. Также очень часто к нам приезжали Идрис Базоркин, Шукри Дахкильгов, Мовсар Минцаев и другие деятели культуры. Руслан Израилович мечтал открыть в Джейрахе школу искусств для детей. Хотел, чтобы дети гармонично развивались, занимаясь творчеством и прикладным искусством, но он не успел... Также он хотел продолжить серию монументальной скульптуры, посвященную героям Великой Отечественной войны. Но эти мечты, как и многие другие, остались неосуществленными».

Искусство Р. И. Мамилова далеко перешагнуло границы республики, его произведения экспонировались на многих республиканских и всероссийских выставках. В 1995 году на первой выставке работ художников республики «Искусство Ингушетии» были выставлены скульптуры Руслана Мамилова «Портрет Даки Джабраилова» и «Портрет дочери».

Вдохновенный труд Руслана Мамилова отмечен целым рядом государственных наград и почетных званий. Но самой большой наградой за свои труды он считал признание людей, а свое творчество — весомым вкладом в сокровищницу мирового монументального искусства.

Указом президента Республики Ингушетия от 16 декабря 2002 года Мамилов Руслан Израилович был награжден орденом «За заслуги» (посмертно).

Нельзя не упомянуть тот факт, что Руслану Мамилову повезло не только в искусстве, но и на личном фронте. На своем непростом жизненном пути он встретил двух замечательных женщин, которые связали с ним свою судьбу и оберегали его от всех невзгод. Первая жена Руслана Мамилова была русской по национальности. Александра Шашкина подарила Руслану Израиловичу трёх замечательных дочерей: Этери, Тамару и Зарему. Все три дочери от первого брака унаследовали творческие способности отца. Старшая дочь Этери стала профессиональным фотографом. Сегодня ее работы успешно выставляются в Германии, где она и живет. Тамара тоже стала профессиональным фотографом и проживает в г. Алматы. Дочь Зарема проживает в Москве и занимается творчеством.

Как вспоминает Тамара Руслановна, ее мама очень любила Руслана Израиловича и поэтому осталась верна ему до конца жизни. «Мама действительно боготворила отца, — говорит Тамара. — Никогда мы не слышали от нее плохого слова в адрес папы, несмотря на трудности и личные переживания, через которые им пришлось пройти. Наоборот, она всегда с теплотой вспоминала время, проведенное с семьей».

Профессор Фируза Оздоева, ставшая второй супругой Руслана Израиловича, поддерживала его до конца жизни. Заботливая жена и верный друг Руслана Израиловича, первый доктор наук — женщина из ингушей, знала глубину таланта и эрудиции, которыми обладал ее муж. Благодаря ей также стало возможным открытие Дома-музея скульптора в Джейрахе после его смерти, где одна из центральных улиц названа именем Руслана Мамилова. Она же передала сюда уникальные экспонаты и фотографии, рассказывающие о жизни и творчестве этого удивительно талантливого человека.

Надо сказать, что открытие этого музея в 2011 году в одном из самых живописных уголков Ингушетии стало поистине радостным событием для всех жителей республики. Дом-музей Р. Мамилова находится в новом здании, рядом с домом-дачей с видом на красивые склоны Столовой горы, на фоне высокой башни, которую строил в свое время Руслан Израилович. Эта дача, построенная руками самого скульптора, расположена в глубине тенистого дворика, окруженного плодоносящими абрикосами. Маленький, но ладный домик удивительно гармонично вписывается в окружающее пространство. Дом с мастерской был для Руслана Мамилова тихой гаванью, его духовным прибежищем от суеты городской жизни. Здесь он обретал истинное вдохновение. Во времена, когда был жив его хозяин, здесь повсюду витал дух творчества, рождались новые планы, осуществить многие из которых Руслану Мамилову, к сожалению, не довелось.

На сегодняшний день Дом-музей Мамилова осуществляет сбор, хранение и экспонирование мемориальных и других музейных предметов с целью увековечения памяти скульптора. Дом-музей насчитывает более пятисот экспонатов основного и научно-вспомогательного фонда. Это скульптуры, живописные полотна, документы, а также мольберты и кисти, инструменты и предметы быта, которые коллекционировал Руслан Израилович. Также на стендах музея есть фотоматериалы, на которых запечатлены сам скульптор, его родственники, близкие и друзья. Центральное место на одном из стендов дома-музея занимает фотография с изображением установленного в Грозном памятника пожарным. Здесь же размещены снимки других работ этого мастера по камню и металлу, а также его гитара, пластинки и библиотека. Эти и другие уникальные экспонаты рассказывают о жизни и культуре того времени, когда жил, работал и творил Руслан Мамилов.

В прошлом году после капитального ремонта в музее открылся новый зал, в котором представлены живописные картины ингушских художников, традиционные ингушские костюмы, предметы этнографии, а также мемориальные художественные предметы скульптора. Один из залов музея превращен в уютную комнату, наполненную личными вещами, которые окружали знаменитого ингушского скульптора при жизни.

Недавно почетной гостьей музея стала внучка Руслана Мамилова Лали Гашимова, которая приехала из Казахстана и посетила дом своего дедушки в Джейрахе. Лали рассказала, что узнав через сайт о существовании дома-музея, где жил и работал её талантливый дедушка по маме, она решила посетить место, где Руслан Израилович провёл последние годы жизни. Осмотрев все залы и экспонаты, представленные в доме-музее, Лали была впечатлена от того, как много труда было вложено Русланом Мамиловым в свою профессию.

В завершение своего визита Лали Гашимова искренне поблагодарила руководство музея за сохранение памяти ее дедушки и обещала посодействовать в том, чтобы экспозиция музея пополнилась новыми семейными фотографиями и другими экспонатами.

Руслан Израилович Мамилов прожил недолгую жизнь. Он умер в возрасте 64 лет и похоронен в селении Эзми на родовом кладбище ингушского тейпа Мамиловых. Мы знаем, что человек отмеряет только то время, которое ему предписано Творцом. Но такие люди, как Руслан Мамилов, навсегда останутся в памяти и истории народа, потому как их вклад в развитие национальной культуры, роль в общественной жизни народа больше, чем просто явление национальной культуры.