Процесс реабилитации жертв политических репрессий 1944 года был непростым и небыстрым. Он начался с доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности Сталина и его последствиях», который был озвучен на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 года. После этого началась реабилитация людей и целых народов, но во второй половине 60-х годов процесс реабилитации фактически прекратился и был возобновлен только к 90-му году, когда был подписан Указ Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».

Затем 18 октября 1991 года был принят Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», предусматривающий восстановление в гражданских правах жертв репрессий, устранение иных последствий произвола со стороны советской власти, восстановление справедливости и обеспечение компенсации материального и морального ущерба, возвращение в целом Пригородного района, откуда были депортированы ингуши в 1944 году. А конфликт, спровоцированный осенью 1992 года, когда ингушский народ пережил национальную трагедию, жертвой которой стало мирное население Пригородного района Северной Осетии и г. Владикавказа, позволил опять отложить решение этого вопроса на десятилетия.

Произошедший 30 октября 1992 года так называемый осетино-ингушский конфликт привел к огромным жертвам. Более 50 тыс. ингушей были вынуждены покинуть свои дома. В беспощадном молохе погибли сотни мирных жителей: дети, женщины, старики. Судьба многих из них неизвестна до сегодняшнего дня. Люди лишились близких, крова, имущества.

Эти горькие уроки забывать нельзя. Мы обязаны сделать все, чтобы человеческая жизнь была наивысшей ценностью, а насилие никогда не повторилось.

Сегодня во всем мире ингуши вспоминают эту трагедию. Обращаясь к скорбной дате, ингуши, проживающие в Казахстане, объединенные в Ассоциацию чечено-ингушского общества «Вайнах», во всех регионах провели памятные мероприятия, совершили ду1а. Для нас важно, чтобы это нигде и никогда не повторились. Поэтому наше объединение тесно работает с молодежью. Нам важно донести ценность мира, единства и согласия, проводником которой является Ассамблея народа Казахстана.

Юсуп Келигов, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах»