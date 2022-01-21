Истоки

Родился Мочхо 25 сентября 1960 г. в селении Яндаре Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. Гордился своими предками, дедом, отцом.

Его дед Бексолт в конце ХIХ века дважды бывал в Мекке. Отец Махмад был известным человеком. Выпускник Астраханского юнкерского училища Махмад Султыгов был офицером Российской императорской армии. Был грамотным, имел много друзей. После революции был управляющим делами колхоза в селении Яндаре, позже — главой села. В годы репрессий, как и многие его соратники, отсидел в тюрьме и лишь в 1947 году вернулся к семье. Пережив вместе с народом депортацию вернулась их семья из Казахстана на Кавказ.

У Махмада Султыгова было две жены — Евлоева Хадишат Гойтмар-Хаджиевна и Даурбекова Хадишат Усмановна. Семья была многодетной, дружной, хлебосольной. В 1967 году в возрасте 80 лет Махмад умер.

Годы детства и юности

Детство Мочхо прошло в родном селении Яндаре, с братьями и сестрами, многочисленными родственниками. Родственники по отцовской линии и по материнской — Даурбековы тоже были родом из этого же селения. Работы в сельской жизни всегда много. И дети росли, не покладая рук работая наравне со взрослыми.

Мочхо был дерзким и смелым мальчиком, был справедливым всегда. Уважал старших, заботился о младших. Вложенное с детства ингушское воспитание для него было ценно и свято.

Учился Мочхо в Назрановской школе-интернате, как и братья. После школы немного поработал на Орджоникидзевском заводе автотракторного электрооборудования, служил в рядах Советской армии в Московском высшем общевойсковом командном Краснознаменном училище, где зарекомендовал себя хорошим военнослужащим. Вернулся из армии и сразу отправился к братьям, которые находились в Новосибирске. Увидев их за невероятно тяжелым физическим трудом, решил, что это не его стезя. В 1984 году, собрав необходимые документы, уехал он в Кемеровскую область и поступил в Барнаульскую спецшколу МВД СССР. Учился с отличием, три года работал в исправительно-трудовой колонии ИТК-19 УИТУ УВД в Новосибирске и в 1989 году поступил в Санкт-Петербургский юридический институт МВД РФ. Здесь же продолжил трудовую деятельность в качестве преподавателя вуза, занимая различные должности на кафедре конституционного права.

Сотрудник вуза

Успешно защитил Мочхо Султыгов кандидатскую, затем и докторскую диссертации, получил звание профессора.

С 1994 года он принимал активное участие во многих научных форумах: Международной научно-практической конференции «Безопасность человека и преступность» (1994 г., Санкт-Петербург); Международной научно-практической конференции «Проблемы воспитания патриотизма у молодежи и современность» (1995 г., Санкт-Петербург) и др.

Кандидатскую диссертацию по теме «Запрет как метод правового регулирования» он защитил в 1996 году. В его научной работе поднимались проблемы применения юридических запретов в различных отраслях права (конституционном, гражданском, уголовном, семейном, трудовом и т. д.). В своей работе он опирался на положения и выводы методологического характера, содержащиеся в новейшей юридической литературе науковедческого профиля.

Докторскую диссертацию по теме «Конституционно-правовой режим ограничения государственной власти» Мочкхо Султыгов защитил в 2004 году. Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что положения и выводы, формулируемые и обосновываемые в ней, дополняли, развивали и конкретизировали такие разделы конституционного права, как «Конституционные основы организации государственной власти», «Конституционные основы государственного строя», «Конституционные формы народовластия», «Формы правления и политические режимы», «Конституционные основы территориального устройства государства», «Конституционные основы положения человека и гражданина» и др.

Позже глубокие знания в юриспруденции не раз вели его дорогами правды и защиты интересов граждан, своих соотечественников.

Несколько лет он работал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, с 2007 года — в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России. Был профессором кафедры трудового права, доктором юридических наук, преподавал на кафедрах юридического профиля университета. Мочхо Султыгов являлся некоторое время заместителем начальника института заочного и дистанционного обучения, а также начальником организационно-методического центра Санкт-Петербурского университета СПС МЧС России. Настойчиво и глубоко овладевал он сложной и необходимой наукой — юриспруденцией.

Своими глубокими знаниями, профессионализмом, добрым отношением к коллегам, курсантам и студентам Мочхо заслужил огромный авторитет и уважение. При огромной работоспособности М. Султыгов был скромным человеком. Никогда не кичился достижениями, не гнался за титулами и званиями. И в то же время профессор Султыгов был награжден многими ведомственными наградами.

Характер

Живя в Санкт-Петербурге, он принимал активное участие в деятельности культурного центра «Таргим», оказывая необходимую посильную помощь землякам из Ингушетии, волею судьбы оказавшимся в Северной столице.

Мочхо был мусульманином со светлыми мыслями и поступками. Помогал людям совершить хадж в Мекку, в селении Яндаре построил школу хафизов, в которой сегодня медресе по обучению чтению Корана. Он совершал поступки просто, благородно и красиво, не афишируя то, что делает. И не позволял говорить о своих добрых делах. Все вопросы, связанные с юридическими документами при создании местной религиозной организации мусульман Санкт-Петербурга «Зикр», Мочхо решал ответственно. Был богобоязненным и мудрым человеком.

Мочхо приезжал домой в сложные годы, когда неспокойно было в целом в регионах и стране. Он был смелым и мужественным, дипломатичным и умным. Не терялся в сложных ситуациях.

Как-то в 1995 году остановил он машину двум парням, чтобы подвезти их как требовали от него правила вежливости. Те недолго думая приставили ему один пистолет к голове, другой — в бок и сказали, что им нужна машина. Мочхо стал с ними спокойно вести разговор, увеличивая максимально скорость. «Лучше вместе погибнем, чтобы не говорили, что дался таким парням. Могу врезать в столб, вряд ли сможете выжить. Но есть выход, преследовать вас не буду, могу просто высадить». На их требование сбавить скорость Мочхо не реагировал и спокойно продолжал разговор. Парни попросили высадить их. Юрист их не преследовал, так как слово его было железным всегда.

Присущие Мочхо Султыгову доброта и порядочность, щедрость и открытость притягивали к нему людей, которые нескончаемым потоком шли к нему за поддержкой. И он, невзирая на постоянную занятость, находил для каждого из них время. Внимание и заботу проявлял он к студентам-ингушам, приехавшим в Санкт-Петербург и испытывавшим различные проблемы. Оставшихся без жилья он мог пригласить пожить у себя на квартире, притесняя свою семью. Такое же было отношение и к студентам со всего Кавказа. Он проявлял отцовскую заботу. Он уважал молодых людей, учившихся с отличием, и поддерживал их на протяжении учебы.

К Мочхо могли обратиться земляки как к юристу, и он мог просветить в любом юридическом вопросе, дать верный совет и консультацию. В его доме находили поддержку многие земляки, приезжавшие в Северную столицу для лечения. Выбор клиники, определение лечения и другие их вопросы становились его проблемой, которую он вместе с ними решал. Он настолько старался сделать доброе дело для каждого из обратившихся, что порой складывалось мнение, что других забот и работы у него нет. Любой сельчанин, даже не знакомый лично с Мочхо, мог сказать: «Там в Санкт-Петербурге есть Мочхо, он поможет и с больницей, и с учебой, и в решении любого жизненного вопроса».

В кругу семьи и земляков

В своей большой семье Мочхо был из младших. Знал родословную, помнил жизнь деда, достойную подражания, братьев, которых очень уважал, сестер, с которыми оказывался рядом в нужную минуту. Он был внимательным братом. Успевал уделить внимание каждому члену семьи и родственникам.

В 90-х годах, когда в 29-летнем возрасте умер его брат Манас, он взвалил заботу о его оставшейся семье на свои плечи. Брат погиб в дни народного движения за возрождение республики. Только родившемуся его сыну дали имя Мехксаидмухмад. Мочхо дал образование его детям — Мехксаидмухмад и Мовлатхан. Оба они окончили СПб университет ГПС МЧС России. Построил им дом в с. Яндаре. Дети братьев и сестер были его родными. А как радовались они, когда Мочхо приезжал домой!

Рядом с ним была всегда Марем Цечоева, жена и друг. Очень много людей благодарны ей за высокую культуру, доброту и гостеприимство. Коллеги Мочхо Султыгова из санкт-петербургских вузов и сегодня с благодарностью говорят о Марем, как достойной женщине, её добродушии и гостеприимстве, воспитании детей и благородстве.

Детям Мочхо и Марем дали хорошее воспитание и образование. Старший сын Манас окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина. Сегодня он кандидат наук, работает на Севере. Второй сын, Адам, живёт в Ингушетии, занимается бизнесом, младший сын Хамзат живёт с матерью в Санкт-Петербурге. Старшая дочь создала свою семью, младшая — дочь Мизана студентка Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы. «Мочха и Марем были достойными друг друга», — считает Хаджи-Умар, брат Мочхо. И это отмечали друзья и коллеги Мочхо, студенты и земляки, которые не раз бывали у них дома.

Цечоев Харон, родственник, кандидат педагогических наук, доцент Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, вспоминая Мочхо, начал со слов: «Такого человека больше нет» и завершил теми же словами. Они жили рядом, бок о бок 26 лет.

«Глядя на него, я учился жизни, — говорит Харон. — Он был бескорыстным, готовым поделиться последним с нуждающимся, днем и ночью служить во благо своему народу. Ни один человек, обратившийся к нему, не остался без внимания. Его дом был полон людей. В любой области или в любом городе у него были знакомые, друзья, готовые решить вопросы, с которыми к ним обращались от имени Мочхо. Его студенты живут в самых разных окраинах страны. Уважали все. И помнят все о нем. У него не было выходных, он был для всех родным. Каким он был? Мягким, решительным, умным и щедрым. Год пролетел. Привыкнуть, что его уже нет, очень трудно».

Вспоминают бывшие студенты-земляки, и воспоминания всех можно выразить словами Яхьи Тимурзиева, сотрудника ГПС МЧС Республики Ингушетия: «Я и многие наши земляки, учившиеся в Санкт-Петербурге, и не только в вузах, где преподавал Мочхо, но и в других, знали и уважали его. Он проявлял отеческую заботу, делал верные наставления, своим отношением к делу — учил правильной жизни. По любому вопросу к нему могли обратиться приехавшие с родины земляки. Он приглашал к себе на чай, нередко оставлял на время жить у себя, не считаясь с теснотой, и решал разные их вопросы, будто не было никаких других забот.

В любое время ему могли позвонить. До 12 часов ночи, а то и позже, он был всегда в полной готовности, готовый тут же выехать, если потребуют обстоятельства. Все студенты видели в нем поддержку и заботу. Когда возникали какие-либо трудности, он мог созвониться с Хамзатом Бековым, который также заботился, помогал, поддерживал студентов, обучающихся вдали от родины.

Мочхо Султыгова и Хамзата Бекова многие наши земляки запомнили до конца своей жизни. Это были яркие патриоты и глубоко благородные люди!»

О Мочхо, как необычном человеке, вспоминает полномочный представитель Ингушетии в Санкт-Петербурге Юнус Хаутиев: «Трудно говорить о Мочхо в прошлом времени. Мы знали друг друга 30 лет. Жили рядом, общались семьями. Его годы становления как ученого на моей памяти прошли. У него было 5 детей, но он говорил, что их 7. Дети умершего брата были его главной заботой. В своей работе я мог обратиться к Мочхо в любом юридическом вопросе, и он был готов оказать содействие, в том числе как юрист. Если нужно для пользы дела, для решения вопросов, касающихся соотечественников, общественно значимых дел, он всецело помогал и поддерживал нас.

Мочхо болел душой за все, что мы делали в кругу своего землячества. О нем можно много говорить. В квартире Мочхо всегда жили студенты, учившиеся в разных вузах — и родственники, и просто земляки. Это был тот человек, который и в научном деле, и в бытовой жизни, и в любой плоскости мог дать грамотный совет и оказать поддержку. Ингушетия была в сердце Мочхо всегда. О развитии республики, гражданском обществе, правах и законе говорил веско и аргументированно».

В кругу друзей и коллег

Братской дружбой была спаяна его жизнь с друзьями разных национальностей. «Я бы от Черного моря до Каспия расставил столы и пригласил бы народы к единению», — сказал он как-то на одной из встреч. Эти слова помнят, как и его страстное желание видеть мир на земле.

«Я учился в Университете МВД России. Мочхо Магомедович был нашим преподавателем. Это был очень умный и добрый человек. Он настолько хорошо владел своим предметом и юриспруденцией, что общение было глубоко познавательным. Был таким преподавателем, к которому шли с удовольствием на занятия. Мы часто бывали у них дома. У них всегда были гости. Хлебосольная и добрая была семья. В любое время дня и суток он был готов оказать другому помощь и поддержку. «Учитесь, и всё у вас будет хорошо. Не теряйте время», — говорил он нам всегда. Исходя из опыта жизни давал ценные советы. Очень редкий и отзывчивый был Человек. Эздий Саг!» — вспоминает его юрист Алихан Дзейтов, выпускник университета 2003 года.

«Он был настоящим Человеком! Мужественным, порядочным, доброжелательным! Мы были знакомы больше 25 лет. Он поддерживал земляков, всегда был готов помочь каждому. Забота о других была целью его жизни. Среди нас — его друзей из самых разных регионов — он был лидером и образцом! Тяжело терять таких людей», — вспоминает его друг Алихан Гыстаров.

«Мочхо с молодости зарекомендовал себя как настоящий кIонах (мужчина). Он был всегда готов оказать поддержку друзьям, родным, нуждающимся. Мы много лет дружили. Живя вдали от родины у нас особое бережное отношение к истории и культуре, братству и дружбе между народами. В Санкт-Петербург приезжало много людей из наших краев, и почти все знали Мочхо и шли к нему, зная, что в его лице будет поддержка. Он был очень грамотным юристом и хорошим человеком. Его родным и всем друзьям — есть кем гордиться», — говорит предприниматель Элех Асхабов.

«Мы с Мочхо знали друг друга с 1989 года. Я из Урус-Мартана. Не могу привыкнуть к мысли, что Мочхо больше нет. Много добрых дел осталось в памяти, в том числе и тяжелейшие годы. Помню 1999 год. Моя семья в Урус-Мартане, а боевые действия уже рядом. Мочхо звонит брату и говорит, что надо вывезти нашу семью. Брат едет через поля и в столь сложной обстановке вывозит моих родных. Такое не забывается. Мочхо работал в системе образования по линии МВД, затем по линии МЧС. Мы в любое время могли позвонить друг другу, если требовалась. Он был грамотным юристом. На любой вопрос у него был веский и умный ответ. Где нужно, мог и остро ответить. О Мочхо, нашей жизни и дружбе в Санкт-Петербурге можно многое рассказать», — говорит общественный деятель Супьян Тимхаев.

Очень тепло говорит о Мочхо Султыгове доктор юридических наук Аббасов Фахраддин Наджаф оглы, который тесно дружил с ним, учился с ним в вузе, затем в аспирантуре: «Мочхо был душевным человеком! Был грамотным. О нем до сих пор многие помнят, как о замечательном человеке и хорошем ученом. Слово держал как мужчина! Воспоминаний, связанных с ним очень много. Помню случай из нашей молодости. Мы должны были встретиться. Торопливо шел на эту встречу Мохчо, который оказался у Володарского моста в момент его разводки. Недолго думая, он совершил прыжок на уходящее крыло моста, чтобы успеть вовремя на встречу. Он всегда все выполнял четко, но на этот раз попал в больницу.

Руководители вузов, высокие чиновники, сокурсники все очень любили его. Тонкий, особый. Если кто-то попадал в беду, Мочхо первым шел на помощь. Редко встретишь на земле таких людей, как Мочхо. До конца своих дней будем помнить его, как Человека широкой души. А сколько у него гостей бывало, это не передать. Очень порядочный был. Необыкновенный был человек!»

О Мочхо Султыгове вспоминает Сальников Виктор Петрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный сотрудник МВД России, академик РАЕН: «Он у меня учился, получил высшее юридическое образование. Затем он поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, позже защитил докторскую диссертацию. В годы его защиты я был председателем диссертационного совета. Многие статьи Мочхо издавались в федеральных журналах, которыми я руковожу. Он был активным участником конференций. Это был очень сдержанный, воспитанный и серьезный ученый. Профессор. И в науке, и в жизни, и в воспитании детей, и как семьянин это был очень высокого уровня российский человек. От него за многие годы я слышал только позитивную характеристику российского государства, в том числе о роли республик в системе Российской Федерации.

К Мочхо у меня было самое доброе отношение. Глубоко уважал его. Это был яркий представитель ингушской интеллигенции, замечательный отец и семьянин! Знаю его семью, детей. Видел его отношение к детям. Всегда у него были гости, молодежь. Знаю очень многих достойных ребят-ингушей. Среди них, уважаемых людей, он был человеком с большой буквы. Очень достойный был человек. Мужчина!»

Вспоминает Мочхо Султыгова профессор, кандидат юридических наук Смоляков Анатолий Антонович: «Вместе мы работали многие годы. Он был прекрасным ученым. Целеустремленный, успешный, внимательный к студентам, друзьям и коллегам. Он вел такие дисциплины, как «Международное право», «Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран». Мочхо был очень благородным. Всегда мог оказать поддержку в нужную минуту. После защиты диссертации он как-то пригласил нас к себе домой. Пришли к нему 18 человек. Он жил скромно, в общежитии. У него большая семья. И свои и еще дети. Они были так воспитаны, что каждый ребенок знал свое место и свое дело. Чуткое, уважительное отношение к гостям они проявляли соблюдением этикета. Этих детей я встречал в университете. Они такими же были и в учебе, и в общении с сокурсниками. Мочхо воспитывал их на основе традиций и обычаев своего народа.

С уважением и любовью относились мы к Мочхо Магомедовичу. Он никогда не кичился ничем. Был мудрым человеком. Кафедра всегда была им довольна. Нас было 24 человека на кафедре. Он был примером и гордостью для всех. Никогда у него не было горячих стычек, негодований ни со студентами, ни с коллегами».

Каждый из его коллег и друзей столько хорошего говорили о Мочхо, что душа переполнялась гордостью за него. И каждый из них называл ещё друзей и коллег, которые также хотят сказать о Мочхо много доброго.

«Такие люди рождаются в сто лет один раз», — говорили друзья из разных регионов в день его смерти и не могли скрыть слёз. Год прошёл с того дня. Проходит жизнь. Мочхо Султыгова помнят и будут помнить многие люди ещё долгие годы. Дала гешт долда. Дала къахетам болба.

Примечание: об истории семьи и жизни Мочхо с нами поделился его брат Хаджи-Умар Султыгов. Фотографии из архива семьи.