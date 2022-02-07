За штурвалом МиГа находился начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС, генерал-майор авиации Суламбек Сусаркулович Осканов, который, увидев внизу огни населённого пункта, не стал катапультироваться, а решил увести авиаборт дальше от жилых домов. Машина упала в 50 метрах от крайнего дома в посёлке Хворостянка Добринского района Липецкой области. Лётчик погиб, но ни один житель посёлка не пострадал.

Таким образом, ценой собственной жизни Осканов предотвратил падение боевой машины на жилой посёлок и спас от неминуемой гибели несколько сотен мирных людей. Когда самолёт стремительно начал приближаться к земле, Суламбек понял, что вывести его из пике будет невозможно. Данная ситуация была губительная для машины, но не фатальная для лётчика: в таких случаях пилот имеет возможность катапультироваться и выжить. Но он не мог так поступить. Потому что был не только лётчиком-асом, но и человеком с огромным сердцем, живой совестью, ответственностью за жизни других. Его мужественное сердце не дрогнуло в решающий момент: приложив неимоверные усилия, Суламбек Осканов сумел осуществить маневр, позволивший отвести падающий самолет от деревни. И шагнул в бессмертную вечность.

Как говорят военные эксперты, у летчика Осканова было достаточно времени для того, чтобы избавиться от неподчиняющейся машины, но генерал избрал иной путь...

Многочисленные исследования причин воздушной катастрофы, проведенные военными специалистами по «черному ящику», показали, что в тот трагический день на пилотируемом им самолете в условиях нулевой видимости частично отказала система навигации. После трагедии конструкторы выявили брак в одном из узлов системы управления МиГов. Этот недостаток впоследствии был устранен, и подобные аварии больше не повторялись.

Наутро после катастрофы на месте падения самолета Осканова из Липецка и Москвы прибыли высокие чиновники. Всех, конечно, интересовало одно: почему так произошло, и что явилось причиной отказа целой системы управления самолетом, приведшего к такой катастрофе?

Военные исследователи и эксперты вынесли, наверное, по этому случаю свой вердикт, который однозначно подтверждает, что подвиг Осканова стал одним из тех событий, которые легли в фундамент новой России, сильной и крепкой.

На похороны Осканова в его родном селении Плиево приехали многие известные люди, включая командующего Военно-воздушными силами Виктора Дейнекина и вице-президента России Александра Руцкого, который пообещал, что вернётся в Москву и попросит президента Бориса Ельцина присвоить Осканову новое звание — звание «Героя России».

Однако наградным комитетом было принято решение присвоить звание Героя под № 1 живой легенде, и вручили первую Золотую Звезду космонавту Сергею Крикалёву, а ингушского лётчика посмертно удостоили награды под № 2, хотя президентский указ о присвоении ему звания Героя РФ был подписан первым.

Но как бы там ни было, в сердцах людей генерал-майор Суламбек Осканов стал первым Героем Российской Федерации, первым гражданином новой страны, удостоенным высшей награды посмертно.

Родился Суламбек Сусаркулович Осканов в селе Плиево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР 8 января 1943 года в семье крестьян, в которой было десять детей. Его отец, Сусарко Артаганович Осканов, был пулеметчиком 25-й чапаевской дивизии в Гражданскую войну и участником Великой Отечественной войны.

Маленькому Суламбеку было чуть больше года, когда чеченцев и ингушей выслали в холодную Сибирь и Среднюю Азию. Поэтому его детство прошло в Казахстане, где он испытал холод, голод и нищету, выпавшие на долю депортированных вайнахов. Он часто рассказывал, как его отец делал всё, чтобы семья не погибла голодной смертью.

У парня из кавказской глубинки с детства была одна большая и светлая мечта — летать. Суламбек часто лежал на стогу сена и смотрел в ночное небо, представляя, как перелетает от одной звезды к другой. Это рождало в нём желание подняться ввысь, которое позже переросло в увлечение авиацией. И этой мечте Суламбек Осканов посвятил всю свою сознательную жизнь.

В 1957 году Оскановы в числе первых вернулись в родное село Плиево. Здесь в средней школе № 1 Суламбек окончил семь классов и вечернюю школу, после которой поступил в ремесленное училище г. Грозного. Там же юноша начал заниматься в местном аэроклубе, откуда он сделал свой первый шаг навстречу заветной цели. Именно в этом аэроклубе у Осканова и начался заветный путь в небо. Здесь он успешно и много прыгает с парашютом, подолгу занимается с инструктором и верит в свою детскую мечту...

С годами, несмотря на то, что после окончания ремесленного училища он работал слесарем-монтажником на нефтеперерабатывающем заводе в Грозном, Суламбек только укрепился в стремлении стать лётчиком. И стал им, в 1966 году с отличием окончив одно из лучших в СССР легендарное Качинское высшее военное авиационное училище. Получил звание лейтенанта, стал мастером спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах, и в качестве лётчика-инструктора начал обучать офицеров летного состава. Уже в 1969 году, в 26 лет, Осканов был назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи.

Военная карьера Осканова развивалась не то чтобы стремительно, но весьма успешно. После окончания в 1974 году Военно-политической академии имени Ленина он получает должность заместителя командира эскадрильи по политической части Группы советских войск в Германии. В этот период Осканов становится старшим летчиком-инспектором службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР, и одним из первых освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29. Новая должность в звании полковника не обязывала его много времени проводить за штурвалом, но он продолжал осваивать новейшие модели самолётов и стал военным лётчиком первого класса.

С 1984 по 1986 год С. Осканова назначили заместителем командира авиационного полка Южной группы войск в Венгрии. За отличную службу Осканову дали должность старшего лётчика-инспектора службы безопасности полётов Военно-воздушных сил СССР. К этому времени он уже налетал более двух тысяч часов.

Казалось бы, что ещё нужно офицеру, но Осканов был не из тех, кто любил засиживаться на одном месте. К концу 80-х, когда он проходил службу в Москве и жил с семьей в собственной квартире, С. Осканов написал заявление с просьбой направить его в боевую часть, чем немало удивил коллег по службе в Генеральном штабе.

Просьбу Суламбека Осканова удовлетворили, и в конце 1987 года в звании полковника он попал в Липецкий центр боевой подготовки и переучивания лётного состава, где проводилась переподготовка пилотов на самых современных самолётах. Уже через полтора года Суламбеку Сусаркуловичу было присвоено звание генерал-майора авиации и доверено возглавить центр. Был награждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени.

В 1990 году Суламбек Сусаркулович защитил диссертацию кандидата военных наук и получил звание «Заслуженный специалист Вооруженных сил СССР», а уже через год заочно окончил Военную академию Генерального штаба. Сам создал и возглавил первый в Советской армии профсоюз лётного состава Военно-воздушных сил. Был депутатом Липецкого городского совета и руководил местным военным гарнизоном. При этом генерал-майор оставался действующим лётчиком и продолжал летать. Он не расставался с небом, не расставался с воплощённой мечтой всей своей жизни, пока жизнь его не оборвалась трагически.

В 1991 году С. С. Осканов заочно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. Казалось бы, ну чего ещё желать в жизни? Стал к 46 годам генералом, освоил новейшую авиационную технику, приобрёл огромный авторитет в ВВС, интересную и ответственную работу! Но не таким был Осканов, чтобы успокаиваться на достигнутом. Он знал: всегда есть возможность для совершенствования. И доказал, что можно стать первым среди лучших.

Прошло достаточно много времени с тех пор, как Суламбека Сусаркуловича не стало среди нас. Целых тридцать лет! Но с кем бы мы ни заводили разговор, все говорят о нём только в положительной степени: то ли он действительно таким человеком был — без изъянов, то ли помнят о нём исключительно порядочные и благодарные люди.

Предприниматель из Москвы Багаудин Цолоев вспоминает: «Был очень жуткий холодный день, когда к нам пришла эта тревожная весть о катастрофе самолета с нашим земляком на борту. В сорокаградусный мороз мы вместе с пилотами и сослуживцами Суламбека поехали на место падения самолета и начали поисковые работы с глубокой надеждой на то, что здесь мы найдем только обломки боевой машины. О том, что Суламбек погиб, не хотелось даже и думать, ведь он мог катапультироваться. Но наши надежды, к великому сожалению, не оправдались».

«7 февраля 1992 года мы с Суламбеком Оскановым выполнили два полета парой на сложный пилотаж, — вспоминал однополчанин Героя, летчик, полковник запаса Вооруженных сил России Николай Свечкарь. — Тогда это только начиналось, и мы были первыми, затем предстоял ночной вылет. Мы пошли по одному, друг за другом. Но произошла невосполнимая трагедия. Наш боевой командир пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти других. И он не мог поступить иначе. Это был человек с большой буквы, перед мужеством которого мы преклоняемся...»

Известный философ и историк из Ставрополья Анзор Киргуев, который долгие годы дружил с нашим героем, говорит о своем товарище так: «Суламбек Осканов является большим человеком, и не только в сфере авиации, а в общем смысле. Он был и будет достойным сыном своей большой нации ингушей, которые не преклоняли головы ни перед какими трудностями. С другой стороны, я никогда не видел более мягкого, доброго, обходительного и вместе с тем мужественного человека, чем он. Да, согласен, можно встретить много мужественных людей, которые не дрогнут перед решающей схваткой. Но, по обыкновению, зачастую они бывают очень грубы и в резкой форме могут ответить на любой вопрос. А встречаются и такие люди, я имею в виду мужчин, которые обладают исключительной харизмой, чувством самообладания, одним словом — красавчики. Но нет в них мужского начала, которое дает определяющее значение любому защитнику. И я могу сегодня твердо сказать, что в лице Суламбека я встретил такую личность, вобравшую в себя такие качества, как обходительность, ласковое отношение к людям, услужливость и доброжелательность наравне с отважным и добрым сердцем в груди».

Герой Российской Федерации, главком ВВС РФ, генерал армии Пётр Дейнекин в день похорон Суламбека Осканова на родовом кладбище в сельском поселении Плиево, выразив слова соболезнования родным и близким погибшего офицера, произнес такую речь: «В первую очередь я хотел бы отметить, что корни героического ингушского народа уходят в глубокую историю. С большим душевным волнением я узнал, что у ингушей существует многочисленная когорта георгиевских кавалеров, которые были воспитаны в духе ингушского национального патриотизма. И героическое участие своих дедов и отцов во многих войнах и защите Отечества послужило, безусловно, ярким примером тому, что и Осканов стал достойным сыном своего народа. А в дальнейшем его судьба в авиации практически ничем не отличалась от тех, кто посвятил свою жизнь военному летному делу. Блестящее окончание Качинской авиационной школы, когда Суламбека Осканова после защиты оставили инструктором, а это делается далеко не с каждым выпускником, затем военно-политическая академия, и долгие годы честной и безупречной службы. А я вам должен сказать, что у нас в стране существует очень жесткий отбор кадровых офицеров, и Суламбек Осканов был лучшим из лучших! Таким он и останется в наших сердцах».

«С Суламбеком Оскановым мы познакомились в 1970 году, когда оба сдавали экзамены в Военно-политическую академию (ныне Военный университет Министерства обороны РФ), — вспоминает о своём товарище полковник запаса, кандидат исторических наук Висин-Гирей Танкиев. — Суламбек поступал на военно-воздушный факультет, а я — на военно-педагогический. Решили, что, если пройдём, попросим руководство академии поселить нас в одну комнату в общежитии. Так и случилось».

Надо отметить, что С. Осканов и В-Г. Танкиев были первыми ингушами, которые поступили в это самое элитное по тем временам высшее учебное заведение Министерства обороны СССР. Друзья прожили в одной комнате три года. На последнем курсе они обзавелись семьями и разъехались. Но продолжали созваниваться, дружить и ездили друг к другу в гости.

Танкиев вспоминает, что Суламбек сразу удивил его своим серьёзным отношением к учёбе. Много раз, проснувшись среди ночи, он обнаруживал, что сосед по комнате не спит, а готовится к занятиям.

"Суламбека вовсе не интересовали злачные места, которых в Москве всегда хватало, — рассказывает он. — Это говорит о том, что Суламбек знал, зачем приехал в Москву, и поэтому хорошо учился, а в свободное от учебы время увлекался спортом и закалялся. Мы часто с ним плавали в бассейне и ходили на лыжах, посещали музеи и театры, встречались с земляками. Суламбек поддерживал тёплые отношения со многими известными людьми, включая знаменитого чеченского танцора Махмуда Эсамбаева, ингушского писателя и журналиста Ахмеда Мальсагова и других уважаемых личностей среди вайнахов. С ним дружил великий поэт Дагестана Расул Гамзатов, чьи произведения известны всему миру.

При этом, несмотря на широкую популярность среди военных, он оставался чрезвычайно скромным и даже немного застенчивым человеком. Эта такая черта характера, которая сегодня встречается крайне редко. Когда кто-либо в его адрес высказывал похвалу или шутил, он густо заливался краской. Безусловно, его личный авторитет был чрезвычайно высок, так как он считался специалистом высочайшего уровня, участвовал во многих летных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолетов, освоил десять типов самолетов с общим налетом свыше трех тысяч часов. А также он был страстным книголюбом, интересовался историей, традициями, бытом Ингушетии, любил музыку.

Тем не менее, Суламбек был человеком очень скромным, немногословным, обладал душевной щедростью и редким обаянием. За все годы нашего знакомства не помню ни одного случая, чтобы он отказал мне или кому-либо в просьбе о помощи. И вообще надо сказать, что Суламбек всегда с готовностью помогал людям: своим сокурсникам, коллегам, сослуживцам и друзьям, которые вспоминают о нем как о человеке, дорожащем Родиной и офицерской честью. Ему до сих пор благодарны многие и многие авиаторы, которым он помог найти место не только на службе, но и в жизни.

Помню, как после его трагической гибели, на траурном собрании в Липецке, где в последние годы жизни служил Осканов, ко мне подошла участница Великой Отечественной войны и рассказала о своём знакомстве с героем. Она называла его Сергеем Сергеевичем. Как оказалось, Суламбек помог ей получить квартиру, и она была ему очень благодарна«.

Спустя десять лет после гибели своего друга, знаменитого лётчика-истребителя, В. Танкиев выпустил книгу «Миг генерала Осканова», в которой рассказал о его жизненном пути и совершенном подвиге во имя жизни других. На титульном листе автор пишет, как Суламбек относился к ночным полетам: «Полет в ночном небе — это чарующая картина любования Вселенной. Именно там понимаешь, что есть вечность и божественный мир».

Известный ингушский писатель, поэт и журналист Сали Арчаков о своей первой и единственной встрече с генералом пишет так: «На календаре был 1991 год. До гибели Суламбека Осканова оставалось примерно полгода. В ту пору я работал редактором учебно-методической литературы Чечено-Ингушского книжного издательства. Параллельно выступал в разных ингушских передачах республиканского телевидения. В основном это были передачи литературного толка или молодёжные программы.

В республике, особенно в Грозном, царили хаос и неразбериха. Частые митинги, политические споры, похищения людей, убийства, грабежи, пустые прилавки магазинов... Всё это неблагоприятно сказывалось на настроении людей, на общественной жизни двух народов, населявших один «дом» под названием Чечено-Ингушетия.

Как-то раз мне позвонила Лейла Мартазанова, супруга профессора Ибрагима Дахкильгова, работавшая на тот момент старшим редактором ингушских передач, с предложением провести передачу патриотического характера с участием известных людей. Взаимоотношения представителей разных народов, населявших республику, с каждым днём обострялись всё больше и больше. Видимо, такая передача нужна была, чтобы хоть немного посеять зёрна добра и мира.

Телевидение находилось в парке имени Кирова. Оказавшись у парадного подъезда телестудии, я увидел беседующих людей, и мне стало довольно ясно, о чём и с кем придётся говорить перед операторской камерой. Трое из них были в гражданской форме. И еще один в мундире военного. Им оказался Суламбек Осканов.

Поприветствовав участников передачи, мне до начала записи посчастливилось ближе познакомиться с легендарным генералом, с которым мы раньше не были знакомы. С другими мы уже худо-бедно где-то пересекались. Со штангистом Исраилом Арсамаковым, чемпионом Олимпийских игр в Сеуле, не один раз виделись на стадионе «Динамо», где проходили его тренировки. С Алиханом Оскановым, инструктором обкома комсомола, тоже приходилось встречаться по долгу службы. Четвёртым участником данной встречи был мой однофамилец и зять Суламбека — Ибрагим Арчаков из сельского поселения Кантышево.

Скоро нас пригласили в студию. Передача шла в прямом эфире. Моя задача заключалась в том, чтобы провести эту встречу без острых углов, способствующих осложнению политической ситуации в республике. Отношения между ингушами и осетинами были на грани пожара. Случайно сказанное неосторожное слово могло подлить масло в огонь, готовый охватить территорию не только в рамках республики, но и за её пределами.

Как и водится, примерные вопросы подготовили редакторы, и я их задал, как требовали от меня хозяева эфира. Арсамаков говорил о спорте, о своих планах на будущее. Алихан — о молодёжи, политической ситуации в республике. Генерал же часть своего выступления посвятил осетино-ингушским отношениям и Пригородному району. И говорил он очень ёмко и конкретно. К тому времени Суламбек Осканов был избран председателем национального комитета по возвращению этого района ингушам. А когда начался распад СССР, к генералу Осканову приезжали старейшины из Ингушетии, предлагали возглавить республику, но Суламбек Сусаркулович остался верен присяге.

О генерале я много был наслышан и до этой встречи. Со мной на одном курсе в ЧИГУ училась родная сестра Суламбека, Зина, которая, хоть и редко, но рассказывала о своем брате. Но эта студийная запись на телевидении была первая и последняя моя встреча с Суламбеком Оскановым».

Заслуженный военный лётчик СССР, заслуженный специалист Вооружённых сил СССР, кандидат военных наук РФ Суламбек Осканов за время службы в авиации был награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» третьей степени, многими медалями.

Имя героя высоко чтут как в Ингушетии, так и Липецкой области. Его именем названы улицы, площади, школы, аэропорт и самолёты. В честь него проводят спортивные турниры, а в средней школе родного села Плиево ему посвятили зал в краеведческом музее славы, который посещают не только жители Ингушетии, но и гости республики. С помощью энтузиастов материал для экспозиции собирала учитель истории, бывший директор школы Малика Горданова.

Учредитель музея несколько раз ездила в Липецк, где ей передали личные вещи Осканова — скафандр, автограф, листки из записной книжки, документы испытательной эскадрильи, нагрудные значки. Всё это сейчас выставлено в зале Осканова. Там висят его фотографии и хранятся аудиозаписи с воспоминаниями его друзей, а также видеозапись разговора Гордановой с матерью героя.

«Подвиг Суламбека Осканова навсегда соединил узами кровного братства Липецкую и Ингушскую землю, прошел связующей нитью через сердца людей, — рассказывает Малика Абузаровна. — В этом я убедилась, побывав в Липецкой области в тот день, когда в Добринском районе, близ поселка Хворостянка, благодарные жители открывали новый обелиск генералу Осканову. Этот памятник вырос на месте прежнего скромного постамента и напоминает собой взмывающий в бескрайнее небо самолет. На белом мраморе стелы, где золотом высечено имя героя, значится: «Он мужеству достоинство вернул». В Липецком авиацентре мне рассказывали, что Осканов ко всем относился с огромным уважением, не обращал внимания на должности и положение в обществе. Был требовательным и справедливым начальником, настоящим профессионалом своего дела».

Известный ингушский режиссер Ратмир Льянов в 2017 году снял о Герое России Суламбеке Сусаркуловиче Осканове документальный фильм «Который впереди», повествующий о славном боевом пути нашего земляка.

Липецкий писатель-прозаик Александр Владимиров написал рассказ «Первый генерал Чечено-Ингушетии», который вошел в его книгу о военных летчиках «Угол атаки», а руководитель Липецкого клуба авторской песни «Автограф» майор Юрий Федотов посвятил Осканову песню «Он кататься любил на лихих скакунах...».

После трагической гибели Осканова его имя было присвоено аэропорту «Магас», нескольким улицам и школам в Липецке и Республике Ингушетия, а на месте крушения самолета в Липецкой области и на территории аэропорта «Магас» установлены памятники. Памятный обелиск герою установлен и на центральной площади г. Сунжи.

В Ингушетии функционирует государственное унитарное предприятие имени С. С. Осканова, подведомственное Министерству сельского хозяйства и продовольствия РИ. А «Почта России» выпустила почтовую марку (№ 2195) с портретом Героя России.

С 2012 года самолёт МиГ-29 Липецкого авиацентра (бортовой номер 29) носит имя Суламбека Осканова. Ныне он находится в составе российской авиабазы Эребуни (Армения).

В 2018 году в честь Суламбека Осканова назван самолёт Boeing 767 авиакомпании «ЮТэйр».

Так же, как и в Ингушетии, на липецкой земле сложилась добрая традиция ежегодно в день гибели Суламбека Сусаркуловича проводить на центральной аллее военного городка торжественное построение личного состава и возлагать цветы к мемориалу на площади Авиаторов.

Масштабные памятные акции, приуроченные к 30-ой годовщине со дня гибели С. Осканова, прошли здесь и в этом году. 7 февраля 2022 года был расписан организаторами так, чтобы почтить память героя сначала в деревне Казельки Добринского муниципального района, где прошел митинг у памятника Осканову.

В нем приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, делегация правительства Республики Ингушетия, представители ингушской диаспоры, родственники Суламбека Осканова, его друзья и сослуживцы, а также сослуживцы из Липецкого авиацентра, школьники. В ходе митинга участники еще раз вспомнили о героическом подвиге летчика, спасшего жизни сотням жителей, почтили его память минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшего.

Затем в школе № 1 станции Хворостянка прошел урок мужества на примере подвига Осканова. Участникам презентовали проект школьного музея памяти героя. Кроме того, состоялась экскурсия по выставке творческих работ детей и подростков на тему «Героический подвиг Суламбека Осканова».

Как сообщили нашей газете по телефону, такие уроки мужества прошли во всех образовательных организациях Липецкой области. А к концу дня в концертном зале «Унион» в Липецке состоялся вечер памяти Героя России С. С. Осканова.

«Осканов смог стать настоящим асом высочайшего уровня, каких в стране немного, — рассказывает глава региона Игорь Артамонов. — Он получил звание «лётчик-снайпер», которое говорит о многом. Именно поэтому Суламбеку Сусаркуловичу, одному из первых в ВВС, было дано право освоить новейший истребитель 4-го поколения, МиГ-29. И Осканов освоил его в совершенстве.

Также нельзя забывать, что в самые тяжелые перестроечные годы Суламбек Осканов не только сохранил Липецкий авиацентр, но и упрочил его положение. Генерал стал инициатором проведения в Липецке авиационных праздников, которые сначала проходили в аэропорту, а осенью 1991 года авиашоу состоялось на военном аэродроме. Суламбек Осканов помог сохранить клуб «Юных авиаторов» в Липецке. Также Осканов стал инициатором возведения в Липецке мемориального комплекса летчикам, погибшим в мирное время при выполнении полетных заданий. А сколько ещё таких добрых дел сделал этот человек, не сосчитать! Поэтому такие люди составляют гордость России, ее достояние. В жизни всегда бывают моменты, когда человек в ответственный миг должен принять важное решение. Подвиг Осканова — пример для многих поколений. Но самое главное — на этой земле есть люди, которые живут благодаря его подвигу. А значит, жив и он — в благодарной памяти человеческой».

Из разговора со сослуживцами нашего героя стало известно, что за годы своей безупречной службы Суламбек Осканов подготовил сотни летчиков, многие из которых сегодня составляют элиту российской авиации, гордость ВКС Российской Федерации. Среди них Александр Гостев — ведущий летчик знаменитой на всю страну пилотажной группы «Соколы России», у истоков создания которой стоял Суламбек Сусаркулович.

Ежегодно в музее изобразительных искусств Ингушетии по традиции проходят тематические мероприятия, посвященные подвигу Суламбека Осканова и направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Состоялось такое мероприятие и в этом году. Вечер памяти, посвященный 30-летию подвига славного сына ингушского народа Суламбека Осканова, включал в себя встречу творческой интеллигенции республики с учащимися третьей школы Карабулака и выставку детских работ.

Также в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии до 14 февраля включительно будет проходить фотодокументальная выставка «Прерванный полет», посвященная 30-летию со дня трагической гибели ингушского генерала. Как сообщила пресс-служба учреждения, на выставке представлены оригинальные фотографии, публикации различных изданий и благодарности Осканову за высокий профессионализм в службе.

7 февраля 2022 года в Малом зале летнего амфитеатра Ингушетии состоялся вечер памяти первого Героя России, на котором приняли участие родные, близкие и друзья Суламбека Осканова, а также представители министерств, ведомств республики и творческая интеллигенция. Собравшимся были представлены литературно-музыкальные композиции, прозвучали стихотворения и песни о героях, подвигах, мужестве и любви к Родине. Перед зрителями выступили артисты Ингушской филармонии и актеры национального театра.

Надо отметить, что подобные мероприятия проходили во всех культурных и общеобразовательных учреждениях республики.

Последний полет генерала Осканова всколыхнул всю страну. О мужестве и героизме летчика, погибшего за штурвалом боевого самолёта, говорили в каждом уголке России. Он продемонстрировал людям образец офицерской чести и высокого морального духа, и потому вся страна единодушно признала сына ингушского народа своим национальным героем.

Этот полет, длиною в несколько минут, называют полетом в бессмертие и последним прощальным росчерком в небе, осветившим заревом горизонт. Это было пламенное признание в бесконечной любви ко всему живому на земле, на которое способен только настоящий сын своего Отечества. С тех пор место падения самолета настоящего защитника Родины, рыцаря неба, вставшего на страже ее покоя, военные летчики называют точкой Осканова. И каждый раз перед взлетом обращают свой лик в эту сторону, будто просят благословения у своего командира.

Время неумолимо летит вперед. Пройдут годы, десятилетия, вырастут новые поколения ингушей, но можно быть уверенным в том, что во все времена в памяти народа Суламбек Сусаркулович Осканов останется образцом мужества, чести и достоинства.