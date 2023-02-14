Несмотря на это, ее величество книга была, есть и будет ассоциироваться с самым дорогим подарком, у которого имеется свой памятный календарный день, обладающий международным статусом.

Рассказывают, что один из сыновей детской писательницы Эмми Бродмур однажды спросил у своей матери: «А почему в календаре нет специального дня, когда все дарят друг другу книги?», после чего Эмми сначала основала специальный сайт о детских книгах, а затем стала ходатайствовать, чтобы сделать 14 февраля днём дарения книг. Так и появился этот праздник.

Согласитесь, не каждый родитель может похвастаться интересом своих детей к чтению. Часто у нас бывает так, что подаренная книжка так и валяется где-то, превратившись в ненужный хлам. Так зачем же делать книжные подарки, если люди потеряли к традиционному чтению всякий интерес?

Нам стало интересно, много ли сегодня среди молодых встречаются люди, которые с интересом читают отечественную литературу и мировую классику. Несколько телефонных звонков в ведущие вузы Северного Кавказа помогли нам узнать много нового. К примеру, в текущем году уже стартовала общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая стала очередным поводом напомнить, что книга была и остается прекрасным подарком.

«Выразить любовь к кому-то так просто: нужно просто подарить добрую, хорошую книгу, которая расскажет о ваших чувствах и принесет настоящую радость». Так считает студентка Грозненского нефтяного института, будущий программист Айна Хашиева, которая вообще не мыслит свою жизнь без книги. Девушки ее возраста обычно интересуются косметикой, украшениями, но она, в отличие от своих сверстниц, главное предпочтение отдает чтению и тратит за этим занятием все свое свободное от учёбы время. А ещё она каждый год караулит книжные лавки в «Читай-городе», чтобы воспользоваться распродажей и купить себе что-то новое.

«Для меня самое ценное, что могут подарить, это книга, — рассказывает Айна. — В школе, когда дарили книги, многие девочки возмущались и говорили, что это уже не модно. Но им было невдомёк, что книга — эта такая вещь, которая с годами не теряет свою значимость, естественно, она останется в моде всегда. Конечно, я тоже активно пользуюсь гаджетами, без них сегодня невозможно представить жизнь современного человека, учёбу в институте, потому как интернет выступает как связующее звено между разными плоскостями. Но книга — это нечто большее, чем все ресурсы, объединяющие виртуальный мир. Это, если хотите, аптека для души, которая может вылечить и душу, и тело».

Как рассказывает мама девушки, Айна с детства росла любознательным ребенком и всё время задавала взрослым разные вопросы. Её даже в садике прозвали «Почемучкой». Но мама быстро нашла выход из ситуации и в четыре года научила свою девочку читать.

«В школу Айна пошла уже вполне подготовленной, и многие учителя удивлялись ее способностям, — рассказывает мама Марьям. — Вот с тех пор у моей дочери и появился интерес к чтению, и сейчас она может без преувеличения сказать, что нет такого автора в отечественной литературе, которого она не прочитала. Причем читает она не только на русском, но и на английском языке, который знает в совершенстве, и ведет чёткую запись названия прочитанных книг».

Как нам удалось узнать, достаточно находчиво и оригинально эта девушка относится к распространению книг, оставляя, например, прочитанную ею книгу где-нибудь в общественном месте: поликлинике, транспорте или кафе после посиделок с подружками. Также она может взять лишний экземпляр книги и подарить на улице первому попавшемуся прохожему, что вызывает у многих приятное удивление на лице.

«Я знаю случаи, когда жильцы многоквартирных домов часто выносят старые книги на лестничную площадку или даже на помойку во дворе, — сетует Айна. — Но я не понимаю, как можно так кощунственно относиться к книгам! Вполне могу допустить, что только невоспитанные люди могут так поступать. Видимо, их с детства не учили, что к книге нужно относиться трепетно хотя бы потому, что над ее изданием трудилось очень много людей».

Для того, чтобы отдать должное Дню книгодарения, во многих странах мира, в том числе и России, проходят праздничные мероприятия, которые включают в себя различные научно-просветительские акции, направленные в основном на подростковую и молодежную аудиторию. В акциях, направленных на популяризацию книжного чтения у населения, принимают участие ведущие библиотеки страны, общественные движения и организации.

В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева нам рассказали, что послом ежегодной благотворительной акции «Дарите книги с любовью» вот уже шесть лет подряд является известный российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Максим Аверин.

«Отрадно отметить, что к этой акции через сайт проекта „Подари ребенку книгу“ присоединились буквально все регионы Российской Федерации, в том числе и Ингушетия, — говорит директор НБ РИ Радима Газдиева. — Таким образом, более миллиона книг было передано нуждающимся культурно-образовательным учреждениям в ходе этой акции. Это очень внушительная цифра, без лишних слов говорящая о том, что книга, несмотря на всевозможные современные навороченные средства чтения, до сих пор является главной артерией, несущей людям знания. Конечно, мы помним время в начале нулевых, когда повсеместно появились мобильные телефоны и другие средства связи, и, совершенствуясь с каждым днем, они начали предлагать такие услуги, которые позволяли читать книги в электронном виде. В тот период многие потянулись к такому методу чтения, но в последнее время традиционное чтение снова берет верх. Поэтому я не могу не порадоваться за нашу молодежь, которая приходит в читальные залы библиотек и с упоением читает отечественную литературу и мировую классику. А мы в свою очередь делаем все возможное для того, чтобы число читающих людей в нашей республике было все больше и больше».

Среди писателей Ингушетии, наверное, не будет человека, который не преподнёс бы в дар Национальной библиотеке свою авторскую книгу. В последнее время это стало даже традицией среди писательского сообщества. Поэтесса Зарета Ахильгова, равно как и другие творческие люди Ингушетии, достойно переняла эту эстафету и с того времени, как начала писать и издаваться, стала взаимодействовать с библиотеками республики и другими культурными учреждениями.

К примеру, недавно она передала в дар Национальной библиотеке свою новую книгу «Дошо зама» («Золотое время») на ингушском языке. Этот сборник стихов и сказок для детей, вышедший в свет в московском издательстве «Академия», открывается обращением автора к молодым родителям, в котором она призывает их учить своих детей говорить и читать на родном языке, прививая тем самым любовь к языку матери. Надо сказать, что все книги, вышедшие из-под пера Ахильговой, сегодня доступны для читателей Национальной библиотеки и ее филиалов, а также их с интересом читают и в школьных библиотеках.

Подтверждая это, Лида Цурова, заведующая школьной библиотекой ГБОУ «СОШ — детский сад с. п. Джейрах» рассказала, какой популярностью пользуются у них книги, написанные для детей и подростков.

«Как мы знаем, в нашей республике очень мало уделяется внимания развитию детской литературы, — говорит Лида Мухарбековна. — Поэтому появление нового издания для детей и юношества мы воспринимаем как настоящий подарок. Особенно если они написаны на ингушском языке. Я могу сказать, что с нашей библиотекой поддерживают отношения все пишущие люди и писатели Ингушетии. И каждый из них считает своим долгом преподносить нам несколько экземпляров своих авторских трудов. Спасибо им за это огромное».

Необходимо отметить, что писатели и поэты нашей республики на постоянной основе принимают участие в акции «Подари книгу», предназначенной для детей Пригородного района Северной Осетии. Подобная передача книг обычно проходит в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии.

«Когда мой брат Алихан был жив, он тоже выразил желание присоединиться ко мне и преподнёс детям из Пригородного района более 50-ти книг русской художественной литературы из личной библиотеки, — рассказывает Зарета Ахильгова. — А библиотека у моего брата была очень богатая. Сам он был очень начитанным человеком, любил книги и мог за один присест прочитать целый том из любого сочинения. Я думаю, что все люди могли бы поступать так же. Ведь у каждого из нас наверняка дома есть книги, которые уже прочитаны и просто пылятся на полках. Лично я смогла собрать шестьдесят книг и передать их в мемориал. И если каждый принесет хотя бы по одной или две книги, это будет существенная помощь для школьных библиотек Пригородного района».

Не может не радовать и то, что ингушские писатели следят за новостями и не остаются в стороне от подобных акций. Напомним, акция «Подари книгу» для детей Пригородного района проходит ежегодно в период летних каникул, до 1 сентября. Пункт сбора книг находится в Мемориальном комплексе жертвам репрессий по адресу: г. Назрань, ул. Бакинская (ФАД «Кавказ»).

Декану геолого-промыслового факультета Грозненского нефтяного института Лемке Ибрагимовне Оздоевой не понаслышке известно, какую огромную пользу несет в себе книга, потому как ее отец — известный ингушский ученый-лингвист, в силу своей грамотности и одаренности вложил эту любовь к книгам с самого ее рождения.

«Казалось бы, в век высоких технологий и вездесущего интернета книга утратила врожденную способность объяснять всё вокруг, но на самом деле это не так, — уверенно говорит Лемка. — В море информации ориентироваться неподготовленному человеку очень непросто, и книга может помочь найти в одном месте то, что нужно, и затем разложить это по полочкам. Особенно это важно для научных данных, ведь проверить их самому трудно, а в хороших издательствах всегда есть научные консультанты. Также в вопросе родительского воспитания книга имеет колоссальное значение. Если ребёнок занимается танцами или пением, подарите ему книгу „Навстречу музыке“. В ней собраны интересные рассуждения и на личных примерах знаменитостей рассказывается, как музыка влияет на человека. А неугомонному вояке можно подарить „Историю оружия“, открывающую целую серию книг с подробного разбора вооружения, тактики и стратегии войск Древнего мира. Это же интересно! Одним словом, книга может стать для ребёнка проводником в мир. А ещё книгу можно подписать, и будет приятно через много лет перечитывать тёплые слова и вспоминать о дарителе».

Воспитатель детского сада Хава Хутиева свою работу ставит на основе игр, что, безусловно, нравится детям. Но это игровое пространство она создает вокруг книг и вместе с детьми начинает вести диалог с героями известных былин и сказок.

«Ещё один способ — создать книгу вместе с ребёнком, — говорит Хава. — Можно написать про то, что он видит вокруг себя, нарисовать иллюстрации, потом вырезать и сшить странички, сделать обложку. Дети, таким образом, увидят этапы создания книги, оценят, какое это увлекательное и не такое уж простое дело. Есть ещё более серьёзный вариант: провести конкурс среди детей начальных классов в школе. Например, все, кто предварительно по заданию учителя прочёл какую-то книгу, отвечают на вопросы и за правильные ответы получают заманчивый приз. Кроме главного приза, обязательно нужно предусмотреть и утешительные призы, ведь цель этого конкурса заключается не в состязаниях, а в том, чтобы получить радость от чтения».

Книга может стать любимой для всей семьи. Специалисты по чтению во всех своих рекомендациях советуют читать вместе с ребёнком и обсуждать с ним прочитанное. А если в семье ждут появления малыша, то особенно важно найти время и поговорить со старшими детьми о том, какие перемены произойдут в их жизни. И самый лучший способ сделать это доходчиво подскажет только книга.