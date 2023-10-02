Если в молодости жизнь кажется долгой, здоровье неисчерпаемым, а перспективы широкими, то с годами, особенно в пожилом возрасте, человек все больше понимает, что его проблемы навсегда остаются сугубо личными и в лучшем случае могут интересовать только близких родственников. Но это не так. Мировое сообщество не обошло стороной вопросы людей преклонного возраста.

Существует немало социальных и государственных программ, направленных на поддержку стариков, и даже официальный праздник — День пожилых людей, который отмечается 1 октября. Эта дата направлена на то, чтобы обратить внимание общественности на проблемы, которые существуют среди людей старшего возраста. Значимость этого дня с годами увеличивается, закрепляются традиции его празднования, подводятся итоги работы социальных служб. Основное внимание уделяется малообеспеченным людям пожилого возраста и пенсионерам-инвалидам. Кроме того, само существование этого дня выступает как импульс к устранению негативного отношения к пожилым людям и борьбе со стереотипами о преклонном возрасте.

Если говорить о России, то в нашей стране люди преклонных лет — одна из самых невостребованных категорий населения. Так, по крайней мере, утверждают социологи. Пенсионные выплаты малы, и они не обеспечивают прожиточного минимума даже тем, кто трудился многие десятилетия подряд. Прежде всего по старикам бьют отсутствие квалифицированного бесплатного здравоохранения и нехватка дешевых, качественных лекарств. Не меньше материальных угнетают стариков проблемы психологические: одиночество, ненужность и неуверенность в завтрашнем дне. В условиях, когда на самом высоком уровне проклинают наше советское прошлое, обесцененными оказываются выдающиеся достижения стареющих поколений, разрушается взаимное уважение, рвется связь времен. А ведь недаром говорится, что степень здоровья общества определяется отношением к старикам и детям. По многим признакам можно сказать, что на Кавказе отмечается немного иная картина в плане состояния людей старшего поколения.

К примеру, в Республике Ингушетия, как, впрочем, и на всём Северном Кавказе, пожилым людям уделяется особое внимание: к взрослым прислушиваются, не принимают решения без их ведома. В части социального обслуживания гражданам пенсионного возраста также уделяется достаточное внимание со стороны властей. В Ингушетии ни один вопрос не решается без участия старейшин, особенно в разрешении различных кризисов, например, связанных с кровной местью. Поскольку зачинщиками конфликта зачастую становится молодёжь, опытные и уважаемые люди объясняют им, что такое поведение ставит под угрозу весь род.

Мы уже не говорим о том, что, когда старшие разговаривают, младшие молчат и высказываются только с разрешения взрослых. Уступают людям в возрасте место в общественном транспорте, в очереди в поликлинике и других учреждениях, и за праздничным столом на самое почётное место сажают пожилых. И всему этому учат в семье, школе с самого детства, чтобы избежать бесчестия.

Моя сегодняшняя собеседница, жительница Назрани Аза Шадыжева, которая с юности была знакома с нашими национальными традициями и всю жизнь старалась их соблюдать, несмотря на то что родилась и выросла вдали от Ингушетии, уверена, что в Ингушетии к старикам относятся лучше, чем где-либо.

«Безусловно, к людям старшего поколения у нас проявляется особое почтение, — говорит женщина. — И всё это начинается с семьи. Если плохо уживаешься с престарелыми родителями — рискуешь потерять уважение, почет в обществе и прослыть негодяем. Мне лично это черта нравится у ингушей. И этот принцип обязательно надо сохранить. Но в первую очередь в этом должна быть заинтересована нынешняя молодежь, которая то и дело норовит сбиваться с правильного пути развития. Иной раз я думаю, что если бы наши предки не оказались такими стойкими и сильными духом, то от ингушской нации осталось бы только одно название. Наши деды и отцы никогда не изменяли обычаям предков, даже тогда, когда было очень тяжело, когда даже есть было нечего. Старшее поколение всегда занимало особое место в обществе. Его статус определялся не только возрастом, но и мудростью. И ещё. Роль старшего всячески старались подчеркнуть, чтобы старики не чувствовали себя лишними. К старцу обращались за советом, даже если в этом не было надобности, чтобы показать: его опыт нужен людям. Это придаёт старикам силы, обязывает их быть в форме. Такое же отношение должно быть и сейчас».

Наверное, все заметили, что среди особенностей мировоззрения кавказских народов особое место занимает подчеркнуто уважительное отношение к взрослой части населения. Интересно даже само словесное обозначение малоприятных на слух слов «старый», «преклонный», которое у нас, у ингушей означает «воккха саг» — «большой человек». Большой от мудрости, знаний, опыта и потому заслуживающий уважения.

Хотя, с другой стороны, уважение тоже надо уметь заслужить. И здесь кроется особый талант. Не достаточно знать себе цену и спекулировать грузом прожитых лет, когда жизненные условия были невыносимо тяжелыми. Если человек в годах, и ему здоровье позволяет крепко стоять на ногах, то он должен быть опорой для других членов семьи, а не обузой. Только таким образом люди старшего поколения смогут заслужить почитание в обществе. Такого мнения придерживается и 78-летняя бабушка Аза, с которой мы долго беседовали на эту тему.

«Да, у ингушей существуют адаты и неписаные законы, которые не позволяют молодежи грубо и беззаботно относиться к своим родителям, другим пожилым людям, — говорит она. — Но и самим пожилым людям необходимо знать свое место, жить так, чтобы не наводить на себя напраслину. Старость — она является непреложным законом жизни и последней ступенью жизненного пути. И тех, кто достойно терпит своих родителей, ждет такая же награда, ведь будучи старыми им тоже понадобится чья-то помощь или поддержка. Помимо этого, наша религия не позволяет жестоко относиться к младшим и не уважать старших. Мне кажется, если все люди будут прислушиваться к здравому смыслу и поступать так, как велели нам наши предки, то мы можем называться достойными продолжателями ингушского народа».

По такому случаю хотелось бы поведать нашим читателям о нелегкой судьбе этой мудрой женщины, у которой, что ни слово — то находка. Родилась и выросла Аза Шадыжева (Цицкиева — в девичестве) в далеком Казахстане, куда ингуши были высланы в годы войны. Вскоре ее родители переехали в г. Фрунзе — столицу Киргизской ССР, где условия жизни были намного лучше. Здесь Аза пошла в школу и после окончания учебы не стала поступать дальше, потому как родители были строгие и не хотели отпускать ее далеко от дома.

На Кавказ семья Цицкиевых вернулась не сразу после объявления реабилитации, а некоторые близкие родственники женщины, как и многие наши соотечественники, до сих пор продолжают жить в Киргизии. Выйдя замуж, Аза с головой ушла в домашние хлопоты, тем более что на ее попечении находилась больная свекровь, прикованная к постели, за которой нужен был постоянный уход. В итоге наша героиня ухаживала и присматривала за матерью мужа около двадцати лет. И никогда не жаловалась на усталость и отсутствие свободного времени. Это так было заведено у ингушских женщин старой закалки, которых отличало особое самоотречение, когда речь шла об интересах близких. Для них переставали иметь значение собственный комфорт, удобство, личные желания.

Естественно, наша героиня не могла работать, потому как нужен был присмотр не только за постельной больной, но и за детьми (их в семье Шадыжевых родилось шестеро), и хозяйство у них было не хилое. Коровы, овцы, большой огород, сад — всё требовало немалых физических усилий, чтобы и живность, и растительность приносили желаемую пользу. Зато в этой семье всегда питались экологически чистой продукцией, добываемой собственными руками.

К труду здесь были приучены и дети: все шестеро сыновей на радость родителям успевали и учиться, и помогать по хозяйству, пока однажды в семью не постучалась незваная беда. Когда почтальон принёс им телеграмму о том, что их сын Али, будучи на выезде, погиб при невыясненных обстоятельствах по вине рэкетиров, Аза с трудом поверила, что это может быть правдой. Но, к сожалению, смерть среднего сына стала не последней трагедией в семье Шадыжевых. Вскоре таким же трагическим образом от рук извращенных отморозков погиб любимчик матери Хасан, которому на момент смерти не было и тридцати. Не успели они оправиться от этого потрясения, как спустя всего две недели грабители лишили жизни и третьего сына семьи Шадыжевых, Апти, тоже неженатого парня.

Вспоминая эти ужасные дни, женщина говорит, что не знает, откуда она взяла силы, чтобы выдержать эти испытания и при этом не сойти с ума.

«Знаете, какое-то время я подумала, что потеряла рассудок и долго не могла прийти в себя, — вспоминает женщина. — Особенно тяжело мне было смириться с потерей Хасана, хотя для матери все дети одинаково дороги. Сейчас, по истечении времени, я уверена, что выдержала только благодаря поддержке мужа и оставшихся троих сыновей, которые всячески опекали меня, не давали грустить и печалиться. Мне, конечно, приятно было их внимание, хотя мало что можно придумать, чтобы утешить сердце скорбящей матери, на чьи плечи легли такие горькие страдания. Но в любом случае, хорошо, что они у меня есть: заботливые, сочувствующие и поддерживающие в любую трудную минуту. Мне уже под 80, и после смерти мужа я тоже нуждаюсь в уходе со стороны молодых. По этому поводу я часто вспоминаю свою свекровь, которую я выхаживала многие годы. Она так искренне меня благодарила, когда я меняла ей одежду, кормила, чистила её и подбадривала. «Когда-нибудь твоя доброта вернется к тебе бумерангом», — говорила она мне. Так и случилось. Меня окружают любящие дети, внуки, которые радуют и вдохновляют на перемены к лучшему».

Да, судьбе этой женщины не позавидуешь, но хорошо, что хоть на старости лет у неё есть на кого положиться. А могло быть и хуже. Ведь, чего греха таить, очень часто в обыденной жизни мы можем услышать, что престарелые и никому не нужные родители становятся лишней ношей для повзрослевших детей, которые уже обзавелись своими семьями, и проблемы с самыми родными людьми они воспринимают как тяжкое бремя. Я знаю много случаев, когда занятые дочери или сыновья, которые должны зарабатывать на хлеб насущный, нанимают сиделок по уходу за своими неходячими стариками и платят за это деньги. Неужели, они не знают, что в таком же положении когда-нибудь окажутся сами? Ведь как бы ни пытались самые умные головы планеты сохранить молодость людей, никому не удалось и не удастся. В наши дни, когда в научной области совершено столько открытий, можно, конечно, путем пластической операции изменить черты лица или же омолодить кожу. Однако при всем при этом никто не смог остановить процесс старения и увядания древа человеческой жизни. Выходит, процесс старения необратим, и остановить его практически невозможно. Поэтому еще до наступления старости каждый человек должен рационально использовать капитал жизни, то есть как можно больше совершить праведных и добрых дел.

Взаимоотношения отцов и детей во все времена регулировались у ингушей сводом народных традиций и правил, так называемых адатов, а если мы рассмотрим положение пожилых людей сквозь призму исламских законов, то увидим, что к ним мы обязаны проявлять еще больше внимания, чем к детям. Поэтому ни в коем случае нельзя обижать пожилых людей, так как с годами они становятся более ранимыми и обидчивыми. Необходимо с пониманием относиться к некоторым их поступкам, даже если они целиком и полностью расходятся с вашими предпосылками.

Как утверждают богословы, презрительное отношение к старикам, раздражительная реакция на некоторые их поступки и желание быстрой им смерти в исламе категорически запрещаются. Поэтому истинный мусульманин не может обижать пожилых родителей, наоборот, будет стараться по мере возможности создавать им все условия, чтобы они могли прожить оставшиеся дни в счастливой обстановке. Кроме того, не стоит упускать из виду, что существование стариков способствует увеличению изобилия, служит своеобразным щитом от различных бед и несчастий. Поэтому иногда даже хочется воскликнуть: «Как счастливы люди, познавшие истинную цену старикам и проявляющие к ним достойное уважение!»

Как мы помним, в лихие 90-е по основным вайнахским традициям, идущим из глубокой древности, ваххабитская идеология нанесла огромный удар. В частности, когда на Кавказе начал укрепляться ваххабизм, сумевший расшатать незыблемый до этого постулат о том, что старшим нужно подчиняться беспрекословно, произошел некий «перекос» в отношениях между отцами и детьми. Помимо этого, многие исторические и политические события последних лет сильно пошатнули систему благородства, по-ингушски «эздел». Это дает право говорить, что сегодня древние устои ингушей проходят испытание на крепость. Молодые люди зачастую ставят под сомнение знак равенства между возрастом и авторитетом. Понятие «старший» подменяется понятием «старый», и на этой почве периодически возникают жаркие споры. Может быть, представители молодежи в чём-то и правы, но, согласитесь, как может молодой человек, ещё никак не показавший себя в жизни, осуждать других, тем более старших?

Как говорят социологи, тем не менее социальный институт «эздела» среди ингушей по-прежнему силён. Немного утративший свою силу национальный этикет также постепенно возрождают, пытаются максимально поднять авторитет старших, хотя силы, которые пропагандировали новые ценности, продолжают говорить молодёжи: «Не надо слушать людей-атеистов, которые выросли при коммунизме и даже молиться правильно не умеют».

К счастью, преемственность традиций находит своё отражение во многих спорах благодаря социальной грамотности мудрых людей. Также стоит приветствовать и то, что сегодня, как и много веков назад, когда в состав народного суда (собрания) «Мехка кхел» входили представители старшего поколения, которые решали ключевые проблемы жизни своих земляков, ни один вопрос, возникающий в обществе, не обходится без участия старейшин. А это уже говорит о многом.

Нельзя не отметить и то, что попытки разрушить сложившееся веками отношение к старшим встречают серьёзное осуждение в обществе. И можно надеяться, что и дальше среди нас будет сохраняться добрая традиция почитания старших, даже если они не стали мудрецами и не добились громкой славы.

«День пожилого человека, имеющий международный статус, не случайно отмечают в самый разгар осени, — говорит директор плиевского Дома культуры Мариат Горчханова. — Это время года, которое называют золотой порой, как нельзя лучше сочетается со зрелостью человека. Только с годами понимаешь, что в пожилом возрасте человек становится духовно богаче и мудрее, начинает искать настоящие ценности в своей жизни. Надо сказать, что ингуши всегда чтили людей старшего возраста и очень трепетно к ним относились. Это у нас в крови, и этого у нас никто не отнимет. Я считаю, что уважение к старшим и их почитание — это наш святой долг и завет мудрых предков. Поэтому мы очень любим этот праздник, призванный привлечь внимание окружающих к проблемам людей преклонного возраста, и со своей стороны делаем всё возможное, чтобы отметить его на должном уровне. Я работаю в культуре много лет и могу сказать, что с каждым годом у данного праздника приобретается все большая положительная окраска. В этом году 3 октября мы проведем в нашем новом Доме культуры концерт «Наполним музыкой сердца», посвященный Дню пожилых людей. Должна сказать, что это будет очень интересная и поучительная встреча с искусством. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих на это праздничное мероприятие».

День пожилых людей — это не только праздник людей, умудренных жизненным опытом, это день уважения, день благодарности, день помощи, в котором должны принять участие все без исключения, независимо от возраста, пола и статуса.

А представители молодого поколения обязаны отдать дань уважения многолетнему труду и заботе старших, сделать небольшие, но реальные шаги в плане оказания необходимой для них помощи. Наши деды и отцы по праву заслужили это. Они строили заводы и фабрики, работали на колхозных полях, крепили мощь вооруженных сил, отстояли свободу и независимость Отчизны в суровые годы Великой Отечественной войны. Старшее поколение — это живая связь времен, хранители моральных и нравственных ценностей и традиций. За это всем пожилым людям хочется сказать огромное спасибо и пожелать им крепкого здоровья на долгие лета!