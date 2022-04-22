Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Этот день был учрежден в 2007 году на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем обращении по случаю Национального дня донора крови отметил, что «этот праздник посвящен людям неравнодушным и милосердным, тем, кто безвозмездно сдает кровь во благо здоровья и спасения жизни людей».

«К сожалению, в повседневной жизни мы мало когда задумываемся о той важной роли, которую играет донорство в здравоохранении. Но мы знаем, что именно благодаря донорской крови медики могут оказывать срочную помощь тяжелым пациентам, среди которых встречается большой процент детей и пострадавших в различных дорожно-транспортных происшествиях. Более того, надо сказать, что этот праздник посвящен не только донорам, но и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций, разрабатывают различные методики, которые помогают спасать жизни миллионов людей», — отметил Калиматов и выразил слова искренней благодарности и признательности всем донорам, врачам и сотрудникам станции переливания крови республики за благородную деятельность.

Впервые в отечественной практике процедура переливания крови была проведена 20 апреля 1832 года петербургским акушером Андреем Вольфом, который спас от верной погибели очередную роженицу с кровотечением путем применения успешной медицинской манипуляции. Доктор Вольф перелил своей пациентке кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь. Это событие стало началом развития донорства крови в России. Русский врач использовал для переливания аппарат и методику, полученную им от пионера в этой области Джеймса Бланделла.

Впоследствии Вольф сделал еще шесть переливаний крови. Затем эту операцию неоднократно выполнял русский врач, профессор хирургии Сергей Коломнин. Он же первым перелил кровь в военно-полевых условиях в 1876 году.

Дальнейшее развитие метода переливания крови шло медленно и носило единичный характер. В то время это была сложная в техническом отношении операция, и у ряда больных перелитая кровь вызывала тяжелые осложнения вплоть до смертельных исходов. И только в 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер сумел открыть группы крови, и в результате этого были исследованы причины осложнений после переливания. Это позволило в 1919 году хирургу Владимиру Шамову в клинике Военно-медицинской академии при подготовке больной к тяжелой гинекологической операции провести первое научно обоснованное переливание крови с учетом ее групповой принадлежности.

В 1926 году для решения проблемы поиска доноров хирурги Николай Еланский и Эрик Гессе рекомендовали привлекать в качестве доноров-добровольцев, помимо ближайших родственников больного, также студентов и медицинский персонал. В том же году в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови, директором которого стал ученый Александр Богданов. А спустя два года была издана первая официальная инструкция по применению лечебного метода переливания крови. В 1927 году для поощрения донорства была введена денежная компенсация за дачу крови, с 1931 года — выдача специального пайка, а в ноябре 1955 года — особые льготы.

К концу 1938 года служба крови в стране окончательно оформилась в виде многочисленных станций и институтов переливания крови. Особое внимание уделялось развитию отделений переливания крови, создаваемых на базе крупных больниц и госпиталей. Вовлечению населения страны в ряды доноров способствовала организация штатных выездных бригад станций и отделений переливания крови.

В начале 1990-х годов для совершенствования учета доноров была организована централизация донорства посредством создания в крупных городах и субъектах России единых донорских центров, на базе которых создавались региональные станции переливания крови. Одним из таких учреждений является Ингушская республиканская станция переливания крови, функционирующая в рамках федерального закона от 20 июля 2012 года «О донорстве крови и ее компонентов».

По словам сотрудников станции, в настоящее время развитие донорства крови и ее компонентов признано стратегическим направлением российского здравоохранения. В рамках постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» осуществляется реализация мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов и повышения качества медицинского обслуживания в учреждениях службы крови.

По их словам, согласно регулирующему вопросы донорства в РФ закону, донору предоставляется бесплатное питание в день сдачи крови, а также трудовым кодексом предусмотрены два дня отдыха для доноров (в день сдачи крови и на следующий день). Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, а также ежегодная индексируемая денежная выплата. В 2022 году сумма ежегодной выплаты составляет 15 713 рублей 84 копейки.

В этом году во всех региональных станциях переливания крови в День донора люди сдают кровь в поддержку раненых жителей Донбасса. Проведут подобную акцию и в Республике Ингушетия. Как нам удалось узнать, значительная часть запасов крови отправится в больницы, где находятся раненые жители ДНР и ЛНР, пострадавшие от обстрелов. В День донора вместе со всеми кровь сдали и депутаты «Единой России». Они же и запустили Всероссийскую акцию в помощь раненым жителям Донбасса.

Как сообщили нам в республиканской станции, оказать посильную помощь и буквально спасти чью-то жизнь сейчас может любой желающий. На станциях переливания не устают повторять: сданной крови много не бывает, ведь ее не могут хранить вечно. А значит, запасы нужно пополнять не только в День донора.

По словам медиков, кровь нужна не только в тылу или на передовой. Из ее компонентов делают лекарства, в том числе для лечения коронавируса. Именно поэтому в прошлом году у службы переливания было так много работы.

Люди разные, но большинство становятся донорами не ради льгот. К одной из таких относится и сорокашестилетняя жительница сельского поселения Плиево Марина Батырова, которая пришла впервые сдавать кровь. Говорит, хочет помогать людям.

«Давно уже хотелось заняться этим богоугодным делом, — говорит женщина, — но никак не получалось: то времени не хватало, то какие-то семейные обстоятельства мешали. Но когда совсем недавно у одного нашего знакомого в семье произошла беда и пострадавший мог умереть из-за потери крови, помню, как все, кто услышал об этом, дружно собрались, поехали и сдали кровь. Это и спасло ему жизнь. С тех пор я решила по возможности давать эту милостыню. Ведь само чувство, что ты можешь спасти чью-то жизнь, дает большой заряд энергии. Поэтому я рекомендую каждому, кому не запрещено, быть донором. Особенно это ценно сейчас, когда мы пребываем в священном месяце Рамадан, и безвозмездная сдача крови, которая может реально кому-то помочь, будет как нельзя кстати, тем более для людей, ведущих здоровый образ жизни».

В республиканском центре переливания сдают кровь и большинство медиков. Это абсолютно безвредно, в этом есть даже свои положительные стороны, говорят они. По их инициативе в июне прошлого года на станции прошла акция по типированию для донорства костного мозга и гемопоэтических клеток. Добровольцы, пришедшие в этот день в кабинеты приема крови, пополнили республиканский регистр доноров костного мозга. Он помогает спасти пациентов с тяжелыми гематологическими и онкологическими заболеваниями.

Как отмечают врачи, в нашей республике к акции по сдаче крови с каждым годом все активнее присоединяется молодежь. Но медики предостерегают: тем, кто хочет сдавать кровь, надо соблюдать определенные правила — отказаться от вредных привычек, не делать татуировки. Подойдет ваша кровь или нет — специалисты проверят очень быстро. Главное, чтобы были соблюдены все меры безопасности.

По утверждениям врачей, сдавать компоненты крови могут также люди, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме. Их кровь содержит антитела, ее используют для лечения других пациентов с тем же диагнозом.

Не секрет, что многие боялись посещать медицинские учреждения по забору крови во время режима ЧП в связи с коронавирусной инфекцией в стране. Поэтому наблюдается некоторое снижение объемов этого жизненно важного биоматериала. Несмотря на то, что запасов крови, как утверждают медики, хватит надолго, всегда есть необходимость в обновлении этой базы, особенно с отрицательным резус-фактором крови.

Для пополнения запасов крови на республиканской станции переливания крови ждут доноров всех групп и резус-факторов. Прием доноров ведется с 9 до 13 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт.