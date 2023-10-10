Как известно, агропромышленный комплекс является одной из приоритетных отраслей экономики нашей страны. В последние годы, благодаря господдержке, АПК в Республике Ингушетия также стал активно развиваться. Труженики отрасли осваивают новые технологии и наращивают объемы производства, вносят большой вклад в повышение экономического потенциала республики.

Об этом накануне говорил и Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, поздравляя тружеников села и ветеранов сельского хозяйства с их профессиональным праздником, который по традиции отмечается во второе воскресенье октября.

«Этот праздник — хороший повод, чтобы сказать искренние слова благодарности людям, которые трудятся на земле, на предприятиях пищевой промышленности, занимаются животноводством, посевами, растениеводством. Благодаря их труду решаются важные задачи: повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, поддержание продовольственной безопасности и укрепление экономики нашей страны. Работники сельского хозяйства своим ответственным отношением к делу, трудолюбием способствуют повышению жизненного уровня, здоровья и благосостояния населения республики, вносят весомый вклад в повышение экономического потенциала Республики Ингушетия», — отметил Глава.

Как понятно из названия праздника, к нему имеют отношение не только работники, занятые в сельском хозяйстве, будь то растениеводство или животноводство. Этот праздник отмечают также работники предприятий, которые объединяются перерабатывающей промышленностью, в первую очередь пищевой, а также лёгкой. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности имеет символическое значение: испокон веков это время ассоциировалось с началом зимы, первыми заморозками и завершением полевых работ. А непременным атрибутом праздника выступает сноп пшеницы, который является символом плодородия.

Научно доказано, что сельское хозяйство существовало еще до нашей эры. Археологи до сих пор находят фрагменты простейших орудий труда. Также известно, что на Руси основным видом деятельности было земледелие. В зависимости от климата определенной местности на юге собирали богатый урожай, но в северной полосе выращивание плодовых культур или деревьев давалось с трудом. Но и здесь, и там земледельцу приходилось бороться со скудной почвой, дикими зарослями, чтобы довести землю до нужного состояния и вырастить урожай. Для этого в качестве тяговой силы использовали лошадей или волов. А возделывание земли производилось теми же орудиями, которые сохранились до наших дней — плуг, серп, коса.

Таким образом, мы можем утверждать, что сельское хозяйство — один из самых древних способов добычи пропитания человеком, который от простого собирательства даров природы в определенный момент пришёл к тому, что необходимые ему культуры можно с успехом возделывать самостоятельно. То же самое произошло и с обеспечением себя мясом и молоком: вместо охоты, результаты которой всегда непредсказуемы, удобнее и надёжнее заниматься животноводством.

Со временем сельское хозяйство претерпевало изменения. Многочисленные земельные реформы испытывали народ на прочность, приводили к распаду и сокращению поголовья скота. Можно сказать, что история российского крестьянства в прошлом и позапрошлом веках была очень драматичной. Крестьяне пережили многочисленные земельные реформы, НЭП, коллективизацию, рыночную экономику и очень болезненный переход к новым формам устройства сельской жизни.

Но как бы драматично ни развивались события в стране, Россия всегда славилась своим сельским хозяйством. Более ста лет назад, до революции 1917 года, Российская империя была во многом сельскохозяйственным государством, кормившим хлебом всю Европу. Но неудачные эксперименты большевиков с организацией сельского хозяйства привели к тому, что наша страна стала закупать зерно за рубежом.

В Советском Союзе существовали два вида сельскохозяйственных предприятий: колхозы и совхозы, и так как частной производительности не было, у колхозников и работников совхозов не было материальной заинтересованности улучшать производство. По этой причине в стране наблюдался постоянный продовольственный дефицит, а на прилавках магазинов зачастую не хватало элементарных продуктов. Несмотря на то, что государство несколько раз объявляло так называемые «продовольственные программы», положение с продуктами не улучшалось. В итоге, крупнейшая сельскохозяйственная держава вынуждена была ежегодно ввозить из-за рубежа зерно, чтобы обеспечить своих граждан хлебом.

В новой России положение постепенно стало меняться в лучшую сторону. Появились фермерские хозяйства и крупные частные агропромышленные комплексы. Отойдя от советских перегибов, сельское хозяйство в России начало возвращать себе прежние позиции, и наша страна стараниями работников сельского хозяйства снова стала крупным экспортёром зерна, первым в мире по экспорту пшеницы. Причём современное сельское хозяйство уже не требует того, чтобы в нём было занято больше половины жителей страны, как это было раньше. В настоящий момент в этой отрасли трудится ровно в десять раз меньше людей, но этого оказывается вполне достаточно для того, чтобы страна обеспечивала себя хлебом, молоком и мясом. Одним словом, что такое нехватка продуктов в магазинах, россияне, пожалуй, давно уже позабыли.

На сегодняшний день, согласно данным Минсельхоза, в России благодаря принятию ряда законов удалось вывести сельское хозяйство на новый уровень, что непременно оказывает влияние на благосостояние народа. Наша страна не только полностью обеспечивает внутренние потребности в зерновых, но и продаёт излишки за рубеж. Есть успехи и в других отраслях сельского хозяйства, хотя и проблем, конечно, хватает.

Сейчас стали развиваться как крупные предприятия, так и мелкие фермы. Правда, из-за непродуманной реорганизации сельского хозяйства в разные годы ощутимо пострадала его инфраструктура. По статистике, в большинстве регионов хозяйства распались, а многие плодородные земли оказались заброшенными. Но у нас в республике всегда стояла задача — сохранить нажитое, то ценное, что было наработано в прошлом.

По словам специалистов, в наше время сельское хозяйство становится прибыльной отраслью. Мы уже давно забыли, что когда-то в летний период на сезонные работы в другие регионы России выезжало почти всё трудоспособное население республики. Сегодня на земле активно работают сельские жители, которые наращивают рынок труда. Это очень сильный, важный для нас знак. Ведь сельское хозяйство — прежде всего сектор российской экономики.

По словам министра сельского хозяйства Республики Ингушетия Магамеда Курейшевича Гагиева, в текущем году сельхозпроизводителям нашей республики удалось сохранить заданный темп работы и справиться с выполнением поставленных перед аграрным ведомством задач. В основном они касались сдачи в закрома государства зерновых культур и подсолнечника.

«Экономика страны, впрочем, как и здоровье населения, зависит от продукции, производимой сельским хозяйством, — говорит глава ведомства, — и чем она качественнее, тем сильнее нация. Сегодняшней России, как никогда раньше, нужно сильное сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, чтобы иметь конкурентоспособную продукцию на мировом рынке. Для этого необходимо поддерживать село, готовить квалифицированные кадры, осуществлять помощь молодым специалистам. И какой бы ни была программа государства в помощи сельскому хозяйству, каждый из нас должен помнить о тех людях, благодаря которым мы можем употреблять в пищу экологически чистые продукты питания».

По словам специалистов, несмотря на значительное продвижение сельской отрасли вперед, есть ещё много нерешенных задач, которые накапливались десятилетиями, есть также проблемы, которые сдерживают дальнейшее развитие.

«Да, безусловно, высокие издержки производства и устаревшая технологическая база мешают продукции отечественного сельского хозяйства составить хорошую конкуренцию зарубежным продовольственным товарам, которыми после многочисленных санкций против нашей страны насыщен мировой рынок. Правда, учитывая такие сложности, государство стало активнее инвестировать в сельское хозяйство, а для решения существующих проблем предпринимаются решительные меры, в том числе и на законодательном уровне. Ведь стабилизация и увеличение производства основных видов продовольствия на основе внедрения ресурсосберегающих технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции и грамотная государственная поддержка данной отрасли — залог успешного развития сельского хозяйства. Другими словами, пора уже осознать, что сельскому хозяйству должно придаваться огромное значение, и, обладая такими огромными землями, нельзя занимать низкие показатели по сельхозпродукции в мире. Сельскохозяйственная отрасль всегда была, есть и останется прибыльной отраслью, развивающейся и дающей новые рабочие места жителям, благодаря которым мы всегда сыты», — отметил министр.

Одним из главных событий осени в сфере агропромышленного комплекса Ингушетии стала выставка-ярмарка «Дошо гуйре», приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства, которая состоялась во Дворце культуры города Сунжа. Организатором мероприятия, в рамках которого на площади перед ДК прошла продовольственная ярмарка, где была представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей, а также акция по высадке саженцев медоносных деревьев, выступил региональный Минсельхоз. Завершилось празднование торжественной церемонией награждения. Наиболее отличившимся работникам и ветеранам сельскохозяйственной отрасли Глава республики Махмуд-Али Калиматов вручил благодарности, почетные грамоты и юбилейные медали к 30-летию образования Республики Ингушетия. А также были вручены сертификаты победителям и лауреатам конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство.

Готовность аграриев региона к осенней посевной кампании и еще ряд вопросов обсудили на днях в Минсельхозе РИ в ходе очередного совещания с представителями ГУПов. По словам директоров предприятий, все хозяйства готовы начать сев озимых и уборку поздних яровых культур. Кроме того, участники встречи рассмотрели меры по борьбе с мышевидными грызунами, которые предпринимают хозяйства для сохранения урожая.

С 4 по 7 октября в Москве прошла 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2023», приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в которой приняла участие и делегация Минсельхоза Ингушетии во главе с министром Магамедом Гагиевым. Эта выставка стала ключевым событием в сфере агропромышленного комплекса России. В этом году площадкой ее проведения впервые стала Московская сельскохозяйственная академия (РГАУ-МСХА) имени Тимирязева, а основной темой обсуждения — развитие аграрной науки и образования. Выставка традиционно представила достижения АПК, в том числе в сфере технологического и научного обеспечения.

«Лучшие породы сельскохозяйственных животных, крупнейшие инвестпроекты в регионах, разработки в области повышения плодородия почв, а также финансовые продукты для агробизнеса — это и многое другое можно было оценить в ходе выставки в павильонах, на уличных экспозициях и в ходе презентаций ведущих компаний отрасли, — рассказывает Магамед Курейшевич. — А в рамках деловой программы состоялись многочисленные дискуссии по различным направлениям».

Одним из ключевых событий выставки стало пленарное заседание по теме «Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование», которое состоялось 5 октября. А на следующий день прошел «Открытый диалог Россельхозбанка «Новые кадры в АПК», где были рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности России. В частности, министр сельского хозяйства РИ Магамед Гагиев обсудил с коллегами развитие аграрного потенциала регионов.

В одном из своих выступлений Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что повышение качества жизни на сельских территориях является для руководства страны важнейшим вопросом. «Учитывая то, что сельское хозяйство является важнейшим звеном агропромышленного комплекса и народного благосостояния, мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая системы здравоохранения, образования и культуры, будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье — словом, сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан», — сказал глава государства.

Отрадно отметить, что на территории нашей республики в последние годы очень активно действуют сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно приобрести свежую продукцию по приемлемым ценам. А проводить подобные ярмарки в преддверии священных праздников стало у нас хорошей традицией. Несколько десятков предприятий и частных фермеров представляют на продажу свою продукцию — кондитерские изделия, мёд, молочные, рыбные и мясные продукты, плодоовощные консервы, орехи, ягоды, овощи, фрукты, а также товары народного промысла. Во многом подобные торговые мероприятия проходят благодаря труженикам, которые в буквальном смысле кормят всю страну, и работникам профильных организаций.

«Я всегда считал и считаю, что труд, как ничто другое, облагораживает человека, — говорит Магамед Курейшевич, — но особенно это касается людей, которые честно и с любовью трудятся на земле. И сегодня, обращаясь к работникам сельского хозяйства нашей республики, хочу отметить, что ваш созидательный труд по праву заслуживает особого уважения и признания. Он всегда вознаграждается высокими результатами: щедрыми и богатыми урожаями, выращенными вашими руками, качественными продуктами питания. И поэтому в этот день мне хочется сказать огромное спасибо всем работникам сельского хозяйства за их тяжелый, но очень важный и необходимый труд, за профессионализм, терпение и любовь к земле. Пожелать им крепкого здоровья, большого человеческого счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в работе. Пусть кормилица наша — плодородная земля не перестает отвечать нам тем же: любовью и взаимной отдачей».