Во встрече приняли участие спикер парламента Магомет Тумгоев, вице-спикер Аза Хашиева, руководитель рабочей группы Бадрудин Олигов, депутаты, а также замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев, замминистра по образованию Патимат Угурчиева, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу ВК по республике Рамзан Ганижев, председатель ИРО «ДОСААФ России» Магамет Ганижев, замглавы Назрановского района Абдул-Мажит Арсельгов, и. о. председателя Российского союза ветеранов по республике Али Султыгов.

Открывая совещание, Тумгоев отметил необходимость активизировать деятельность депутатов в обозначенном направлении ввиду его актуальности и значимости на сегодняшний день.

Олигов в свою очередь привел ряд нормативных актов, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания молодежи в регионе, принятых республиканским парламентом.

«В целях эффективной реализации патриотического воспитания необходимо обеспечить высокий уровень межведомственной координации на республиканском и муниципальном уровнях, активизировать взаимодействие военно-патриотических объединений, молодежных советов, юнармейцев и ветеранских организаций в целях мотивации молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества», — подчеркнул он.

Краткий доклад о мероприятиях, проводимых в целях формирования гражданско-патриотических чувств у молодого поколения, представил специалист комитета по делам молодежи Мустафа Гомкартиев.

Кроме того, он сообщил о работе ведомства по созданию центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», призванного реализовывать проекты и программы по военно-патриотическому, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, разрабатывать и внедрять различные формы и методы работы с молодёжью.

В процессе совещания прозвучало, что требуется усовершенствование материально-технической базы ДОСААФ на территории региона для патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи на должном уровне, а также следует уделить особое внимание вопросу обеспечения кабинетов ОБЖ необходимыми учебно-наглядными пособиями и оборудованием.

О предстоящей призывной кампании рассказал Ганижев, которая продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. По его словам, параметры призыва определяются, исходя из наличия призывных ресурсов. Это категория молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 200 человек.

«Наша задача — в полной мере, с необходимым качеством и в установленные сроки выполнить те нормы, которые нам определены», — отметил докладчик.

В ходе недавней призывной кампании были выявлены недостатки, связанные с большим количеством уклонистов от службы в армии, низкой эффективностью деятельности военно-учётных столов, розыском граждан, уклоняющихся от призыва. Преимущественно, это связано с проходящей специальной военной операцией, родители призывников переживают, что их сыновей могут отправить для участия в СВО.

Ганижев подчеркнул, что уже неоднократно сказано о том, что военнослужащие, которые проходят воинскую службу по призыву, не станут привлекаться для участия в спецоперации на Украине и по окончании службы будут своевременно направлены к месту проживания.

Участники заседания выразили мнение о необходимости проведения разъяснительной работы с молодыми людьми и их родителями с участием глав администраций и духовных лиц. Кроме того, следует рассказать о льготах, связанных с трудоустройством, для прошедших срочную военную службу.

Подводя итоги встречи, Олигов подчеркнул, что республика не может допустить срыва призывной кампании. «Военная служба по призыву является долгом и обязанностью гражданина в соответствии с Конституцией России», — резюмировал депутат.