Ежегодно по всему миру погибают более миллиона и получают травмы до 50 миллионов человек. Причём большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. Это ужасные цифры! Поэтому можно сказать, что такие последствия сопоставимы с потерями во время локальных военных конфликтов, а схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами становятся молодые люди мужского пола. О том, что проблема безопасности на дорогах — дело всего общества, а не только надзорных органов, полиции и власти, спорить не приходится.

Как напоминание всем участникам дорожного движения о том, что дорога требует предельного внимания и осторожности, был учрежден Всемирный день памяти жертв ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Цель этого дня заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

Для Российской Федерации обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах является актуальной проблемой, требующей активных действий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из приоритетных задач для Министерства внутренних дел России. На ее решение направлен комплекс последовательных мер. Они принимаются совместно с органами государственной власти всех уровней, а также общественными институтами.

Государство РФ возлагает ответственность за проведение разъяснительной работы на Госавтоинспекцию МВД. Структура сообщает о статистике происшествий, профилактике нарушений. Принимаемые меры направлены не только на повышение уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.

Выражая свою озабоченность по поводу того, что на дорогах нашей республики продолжает расти число людей, которые погибают или получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, руководство Республики Ингушетия совместно с общественностью и духовенством проводят различные мероприятия. В настоящее время организаторы мероприятий обращают внимание на снижение скорости движения, что поможет предотвратить множество смертей и серьезных травм, в частности, смертей пешеходов и всех других уязвимых участников дорожного движения — детей, пожилых людей и инвалидов. С 2021 по 2024 год предполагается реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения.

Сегодня суровая статистика диктует страшные цифры. Как нам удалось узнать, еженедельно от аварий на дорогах нашей республики погибают от 1 до 2 человек, а еще от 7 до 10 человек получают травмы. Это очень большая цифра для нашей маленькой республики, ведь если посчитать за год получается огромное количество жертв, среди которых, к большому сожалению, встречаются и дети.

«Да, безусловно, дорожное движение — это источник большой опасности, оно требует безукоризненного соблюдения правил как водителями, так и пешеходами, — говорит старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РИ, капитан полиции Зара Ужахова. — Но, несмотря на ужесточение мер за нарушения правил и проведение массовых мероприятий по безопасному движению, рост чрезвычайных происшествий на дорогах нашей республики не прекращается.

Беда в том, что слишком часто люди несерьезно относятся к правилам безопасности на дорогах. Водители позволяют себе в нетрезвом состоянии садиться за руль или не пристегнуть ремень безопасности. Согласно статистике более 10% из общего числа ДТП — это аварии, произошедшие по вине пьяных водителей. Этот показатель остается неизменным, несмотря на более жесткие наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как утверждают врачи, после приема алкоголя нарушается протекание психофизиологических процессов, снижается острота зрения и способность различать цвета. Нарушаются функции внимания, оперативной памяти, замедляются процессы мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движений, увеличивается время сенсомоторных реакций. В результате водителю требуется больше времени для оценки дорожной обстановки, принятия решения и выполнения необходимых управляющих действий. Поэтому, если вы выпили, не надо надеяться на «авось», лучше вызовите такси или попросите трезвого знакомого подвезти вас до дома».

Еще одна причина, по которой может произойти ДТП, — это прием водителями некоторых лекарств от головной боли, простуды, аллергии или для успокоения, которые могут привести человека в сонное состояние, вызвать головокружение, неспособность концентрировать внимание, а также ухудшить зрение. Поэтому, прежде чем принять лекарственное средство и сесть за руль, медики рекомендуют ознакомиться с инструкцией к данному лекарственному препарату и убедиться, что его допустимо использовать водителям.

«Конечно, не только алкоголь и лекарства могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, — говорит Зара Муссаевна. — Среди других основных причин ДТП является превышение скорости, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров. Учитывая это, сотрудники УГИБДД МВД по Ингушетии совместно с юными инспекторами движения из различных школ республики систематически проводят мероприятия, направленные на профилактику нарушений скоростного режима. К примеру, совсем недавно в СОШ № 3 г. Карабулака была проведена профилактическая акция «Жизнь дороже скорости» с выходом её участников на проезжую часть дороги возле образовательного учреждения. После беседы водителям вручались тематические памятки. Надо сказать, что автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции, пообещав соблюдать скоростной режим и быть бдительными за рулем».

Как рассказала нам Зара Ужахова, в преддверии Дня памяти жертв ДТП, с 1 ноября на образовательной платформе «Учи. ру» стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 1-9 классов из всех российских регионов, в том числе и Ингушетии.

Олимпиада была призвана повысить осведомленность детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Онлайн-олимпиада представляет собой серию интерактивных обучающих и тестовых заданий, выполненных в понятном и интересном для школьников формате. Эти задания будут проверены компетентными лицами, которыми будет дана оценка, насколько хорошо учащиеся школ знают правила дорожного движения и понимают, как вести себя в качестве пешехода и пассажира, а также за рулем велосипеда и самоката.

Ещё в начале ноября Госавтоинспекция Республики Ингушетия обратилась к автовладельцам с рекомендациями начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас.

«Прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, — говорит Зара Муссаевна. — Также водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период им следует быть особенно внимательными на дороге: необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость».

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта, — советуют специалисты и сообщают, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Как показывает практика, в большинстве случаев причиной автоаварий являются неправильные действия пешеходов, которые подвергают свою жизнь опасности, переходя улицу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Особенно непредсказуемо ведут себя на дороге дети и подростки. Поэтому инспекторы ГАИ очень часто проводят с детьми разъяснительные беседы и различные мероприятия.

Состоялась такая встреча автоинспекторов и с учащимися НОШ № 16 города Назрани в первых числах ноября, когда вблизи образовательного учреждения участники мероприятия с помощью ярких плакатов призывали водителей уважительно относиться к пешеходам и соблюдать правила дорожного движения. В процессе акции под девизом «Берегите пешеходов!» водителям были розданы тематические памятки, где напоминалось о том, что, приближаясь к пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Юные участники мероприятия призывали автолюбителей быть особенно внимательными вблизи школ, детских садов и остановок общественного транспорта. В свою очередь водители внимательно слушали пожелания школьников и обещали быть вежливыми и законопослушными участниками движения.

Также в первой декаде ноября на федеральной автодороге «Кавказ» в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу, сотрудники УГИБДД МВД по Ингушетии совместно с ОБ ДПС ГИБДД МВД по республике провели профилактическую акцию «Не пересекай черту! Сохрани жизнь!».

«Как известно, самые тяжелые последствия от ДТП происходят в результате лобовых столкновений встречных автомобилей, — рассказывает инспектор. — Поэтому в ходе мероприятия дорожные полицейские рассказали гражданам о том, что при совершении маневра обгона водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. При этом Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения в любом случае является достаточно опасным маневром. А в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он является чрезвычайно опасным».

В целях повышения эффективности профилактических мер по снижению тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения на дорогах, сотрудники УГИБДД МВД по РИ 9 ноября провели профилактическую акцию «Ремень безопасности». Она направлена на формирование у участников дорожного движения стойких стереотипов о необходимости использования ремней безопасности, как важнейшего компонента системы пассивной безопасности автомобиля, а также выработку привычки использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке юных пассажиров. Во время проведения акции сотрудники ГИБДД напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД и использовать ремни безопасности. В завершение беседы всем участникам акции вручали тематические памятки.

Следующая встреча дорожных полицейских на эту тематику состоялась в Барсукинской средней школе № 1, где сотрудники ДПС ОГИБД ОМВД России по Назрановскому району У. Чабиев, И. Торшхоев и М. Картоева провели разъяснительные беседы со школьниками. В ходе общения автоинспекторы напомнили юным участникам дорожного движения об обязательном использовании при поездке в автомобиле ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые способны минимизировать травмы в случае дорожно-транспортного происшествия. Ребята с интересом слушали стражей порядка и пообещали строго соблюдать ПДД и переходить дорогу только по пешеходному переходу.

Таким образом, ежемесячно сотрудники Госавтоинспекции Ингушетии организуют целевые рейды и акции, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД. Полицейские призывают водителей и пешеходов быть взаимно вежливыми и предупредительными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, призванные беречь жизнь, здоровье и имущество граждан.

Насчет вежливости на дороге мы поговорили и с автолюбителями, которые высказывали свою точку зрения на ту или иную проблему. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, житель города Назрани Магомед Кациев сказал, что подавляющее большинство происшествий совершается по причине крайне низкой дисциплины всех участников дорожного движения.

«Неуважение друг к другу, халатность — вот причины большинства автомобильных аварий, — говорит водитель со стажем. — И самое страшное заключается в том, что в большинстве своем эти нарушения совершаются сознательно. Водители, сознательно повышая скорость, идут на обгон, зная, что он на данном участке запрещен, сознательно пытаются проехать на красный сигнал светофора, а также осознанно садятся за руль в нетрезвом состоянии и не пристёгиваются. Что касается других участников дорожного движения, хочу сказать, что водитель всегда должен помнить, что пешеход перед автомобилем беззащитен, но и пешеходу не следует забывать, что водитель не имеет возможности остановить транспортное средство мгновенно. А ведь справедливости ради необходимо отметить, что не лучшим образом ведут себя и пешеходы, которые очень часто пытаются перебежать улицу в неположенном месте прямо перед колесами автомобилей и автобусов. И никто из них не задумывается о том, что любое нарушение ПДД может привести к дорожной трагедии. Поэтому я считаю, что сегодня главное — вернуть взаимоуважение участников дорожного движения, помочь и водителям, и пешеходам осознать, насколько важно и необходимо соблюдать законы дорог. Взаимная вежливость, внимательность и соблюдение закона всеми участниками дорожного движения — залог безопасного передвижения каждого гражданина по дорогам общего пользования. Каждый должен помнить: уважая других, мы уважаем себя. А цена этого уважения очень высока. Это человеческая жизнь!»

Конечно, будет несправедливо сказать, что только действие водителей автотранспортных средств и других участников дорожного движения является причиной ДТП. Для их предотвращения очень важна освещенность проезжей части в темное время суток, хорошее состояние дорожного покрытия, техническая исправность автотранспортных средств. Но в любом случае водитель должен быть всегда сосредоточен, не отвлекаться на разговоры по телефону и с пассажирами, строго соблюдать правила дорожного движения. Тогда и аварий на дорогах будет меньше.

Ещё на один немаловажный аспект хотелось бы обратить внимание наших читателей. Дело в том, что лица, пострадавшие в результате дорожно-транспортных травм, и их семьи несут значительные экономические убытки. Эти убытки связаны со стоимостью лечения, а также с утраченной продуктивностью тех, кто погиб или стал инвалидом из-за полученных травм, а также членов их семей, которым необходимо время, свободное от работы или учебы, для ухода за родственниками, получившими травмы. Поэтому общественность стала обращать внимание на вопросы правосудия.

Соблюдение правил дорожного движения, тщательное расследование после аварии для выяснения того, было ли совершено преступление, профилактика повторных ДТП, уголовное преследование в случае необходимости и гражданская компенсация — все это часть системы правосудия. Когда такая система работает, она позволяет жертвам дорожно-транспортных происшествий, которые получили травмы или у которых погибли члены семьи в результате чьего-то нарушения закона или халатности, получить компенсацию. Система правосудия также представляет собой основной фактор профилактики, а это означает, что из ДТП извлекаются уроки, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем.

В заключение нашей беседы старший инспектор УГИБДД МВД по РИ З. М. Ужахова дала разъяснения по поводу ответственности за дачу взятки должностному лицу.

«В попытке избежать административного преследования за нарушение правил дорожного движения, лицо, предлагающее сотруднику ГИБДД взятку, подвергает себя уголовному преследованию, — говорит Зара Муссаевна. — Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения. Говоря юридическим языком, в соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового».