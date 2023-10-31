Маленькие дети приходят в школу, чтобы подготовиться к будущей жизни, познать мир, а станут ли их путешествия в большой мир интересными, увлекательными, а главное — познавательными, зависит от современного учителя, который обязан не допустить того, чтобы дети стали пленниками виртуального мира, а чувствовали и ощущали себя в реальном мире и научились соизмерять свои действия и поступки.

Учитель должен постоянно испытывать чувство ответственности за будущее доверенных ему детей, потребность искать методы и средства для формирования человека уже в новом обществе, в новом информационном пространстве, в условиях необычайно быстро меняющихся технологий. Поэтому решая триединую задачу образования: воспитание, обучение и развитие личности, — необходимо научиться ограждать детей от доступной, но ненужной информации. Необходимо больше разговаривать с ними, побуждая их к языковому общению, чтению, устным рассказам и сочинениям; затем учить обобщению, анализу и обоснованному отстаиванию своего мнения.

Современные реалии таковы, что дети в самом раннем возрасте приобщаются к различным гаджетам. Не зная букв и не умея читать, они пользуются телефонами, звонят, подбирают игры, делают фото и даже видеоролики. Понятно, что таким детям не интересно повторять за учителем звуки и записывать по прописям буквы, когда первоклассник может записать на диктофон любое стихотворение или текст. И тут очень важно, как учитель убедит в детей в том, что обучение грамоте — не рутина, а открытие каждого из них.

Научившись читать и писать, они в первом классе пройдут тот путь, который предки человечества шли веками. Диктофоны, телефоны, компьютеры и другая электронная техника возникли сравнительно недавно, но необходимость сохранить в памяти события, наставления, передать сообщения появились в давние доисторические времена. Люди стали отображать мысли в рисунках и различных знаках, которые постепенно переросли в буквы. Так появилась письменность.

«Это настоящее чудо — слышать в знаках звуки, которые сливаются в слова, — говорит учитель первоклассникам. — И, если вы очень захотите, мы с вами будем вместе это чудо творить».

Речь — порождение разума

Человеку в награду дана,

Чтобы между людьми в их жизни

Связь добра, незримо жила.

В каждом государстве есть закон об образовании, правила для учащихся, национальные традиции. Педагогика — наука о воспитании человека в определенной системе ориентиров и ценностей. Мы имеем дело с официальной, принятой в учебных заведениях педагогикой и семейной педагогикой, основанной на определенных традициях. Но первоосновой самого понятия воспитания является исламская педагогика, которая формирует отношение к миру и бытию.

Мы, исповедуя ислам, имеем твердую основу для единодушия в вопросах воспитания детей в семье и школе, которая пропагандирует принципы гуманной педагогики. Ведь именно Коран и является первоосновой идей гуманности и призывает к человечности и милосердию, терпению и справедливости, скромности и благоразумию.

Педагогические функции всеобъемлюще выполняет Коран, на основе которого воспитывались десятки поколений. В Коране дается свод правил поведения на все случаи жизни, которые актуальны и сегодня, в XXI веке, в каждой семье, каждой школе и обществе в целом. Эти правила стали этической нормой для всего мира.

Коран учит мусульман быть твердыми в слове, обязательными в делах и поступках, им порицаются такие низменные качества человеческого характера, как ложь, лицемерие и жестокость, тщеславие и гордыня. Разве не этому мы учим детей в школе?

Аксиомой для школы и семьи должны быть заповеди, по которым жил пророк Мухаммед (с. а. в.). Он говорит: «Когда я один и когда среди людей, Аллах повелевает мне жить его мыслью, со следующими заповедями:

— не судить никого, будучи в ярости или радостном состоянии;

— выбирать средний путь между богатством и бедностью;

— восстановить дружбу с тем, кто её прервал;

— заниматься мыслительной деятельностью в момент молчания;

— всегда сохранять во взгляде наставление и внушение;

— быть справедливым».

И когда учителя и родители ставят детей в определенные рамки поведения, дети должны знать, что именно ислам призывает людей творить только добрые дела, которые всегда почитались и уважались всеми народами, и отвергать все плохое, что является предметом ненависти и неприятия со стороны человечества, а родители обязаны привить подрастающему поколению эти моральные устои.

Будь добрым к людям,

Доброта согреет твой дом,

Когда с дороги дальней мы с тобою

В холодный дом уставшие войдем.

Воспитывая в детях гуманистическое отношение к окружающим, независимо от их происхождения и вероисповедания, педагог найдет подтверждение в Коране: «Жизнь человека неприкосновенна и священна. Голодный имеет право на еду, раздетый — на одежду, раненый — на лечение, больной — на уход, если даже все они относятся к народу, враждебному исламским государствам». Все это направлено на то, чтобы люди жили в добре и согласии, и тогда на земле воцарится мир.

Возвращаясь к тому, что образование — это воспитание, обучение и развитие, следует понимать, какая трудная задача возлагается на учителя, который напрямую несет ответственность, возложенную на него Аллахом. Поскольку, выбрав профессию учителя, он не только вводит детей в мир науки, но и обязан воспитывать в нем, как сказано в Коране, «нравственные качества, которые являются мерилом, критерием высоты духа и дел человека, а не богатство, занятость, власть». В Коране много говорится о науке и знаниях и подчеркивается: «Приобретение знаний — долг каждого мусульманина».

Как часто родители, ориентируя ребенка на получение той или иной профессии, говорят о том, что он сможет получить хорошее, а главное, доходное место. Здесь должен присутствовать главный мотив: любить свое дело, постоянно совершенствоваться и приносить своему народу пользу.

Как сделать так, чтобы дети тянулись к знаниям? Во-первых, очень важным моментом в образовании является мотивация и желание самого ребенка узнать, запомнить, научиться. Тогда каждый успех, самостоятельное решение проблемы поднимает учащихся на ступеньку выше, доставляет им удовлетворение, радость в стремлении к добыче новых знаний и навыков. Я называю это работой от сердца к сердцу, которая позволяет ввести маленьких человечков в мир познания, помочь им учиться, пробудить и утвердить в их душах благородные чувства и переживания, которые они пронесут через всю свою жизнь.

Волшебство, которое открывает навстречу учителю детские души, — любовь к детям, радость и удовлетворение от общения с ними, которые неподдельны, и дети отвечают на них взаимностью. Это волшебство даруется свыше, и мне хочется верить, что наши учителя посвятили себя работе в школе по зову сердца и наделены этим волшебством.

Учитель — выше званья не бывает,

Имея доступ к душам и сердцам,

Воспитывай достойных поколенья

На радость и Отчизне, и отцам!

Малика Горданова, заслуженный учитель Российской Федерации и Республики Ингушетия, руководитель музея славы с. п. Плиево