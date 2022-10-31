Рассказывает Айна Хадзиева: "Как сегодня помню это время, мне было тогда 15 лет. В семье нас было девять человек, отец с матерью и нас семеро детей. Мы жили, ни о чём плохом не думая, у каждого из нас было определённое занятие — кто-то учился, а кто-то работал. А мать же с отцом занимались мирным трудом, обеспечивая семью. В доме всегда был достаток, было большое хозяйство: скот, овцы, куры.

Мы в Дачном (Яндиево) жили на окраине села. Очень хорошо помню ночь, когда начался весь этот кошмар, иначе не назовёшь. Была страшная стрельба, пули свистели над нашим домом. Родители не разрешали нам, детям, включать свет в доме. Старшие в доме были обеспокоены положением дел. Мои двоюродные братья и сёстры, которые жили рядом с нами, как и мы, были сильно перепуганы.

В такой обстановке находились два дня, не выходя из своего жилища. В нашем дворе собиралось много людей, ингуши, жившие рядом. Отец всегда пользовался большим авторитетом, и все приходили к нему за советом. Когда обстановка начала накаляться, было решено скорейшим образом вывезти всех детей из села. Помню, меня вместе с сестрой Мадиной и младшим братом посадили в машину, и таким образом нас вывезли в Ингушетию. Было очень тревожно покидать отчий дом, расставаться с родителями и со всей роднёй. Нас успокоили, сказав, что это ненадолго.

Мы в Ингушетии жили у родственников по отцовской линии, в семье Кациевых. Они очень хорошо к нам относились, поддерживали нас, помогали во всём. Живя там у них, все мысли были только о том, как же обстоят дела в Дачном у родных, что же там происходит... Мы места себе не находили, тревожились за них.

Однажды пришло страшное известие, что наше село всё сгорело и никто не выжил. Благо, эта информация не подтвердилась, оказалась ложной, к нашему счастью. Позже, когда вся наша семья вновь воссоединилась, из рассказов сестры и братьев, которые оставались с родителями в Дачном, я узнала подробности тех дней. Много горя им пришлось хлебнуть, страшные картины разворачивались на их глазах. С трудом они рассказывали, как был убит соседский парень по фамилии Яндиев. Был случай, когда старшая сестра Зайнап (она была медиком) и брат заметили недалеко от нашего дома, раненого, истекающего кровью ингушского парня. Они быстро подхватили его, занесли в дом, оказали необходимую медицинскую помощь.

Когда был открыт мирный коридор, его вывезли из селения. А однажды, вспоминали родители, прямо в дом, где они сидели с односельчанами, залетела ракета. Но, к счастью, она не разорвалась. Все выбежали, никто не пострадал. Таких случаев было много. Оставаться в Дачном было уже крайне опасно. Бросив всё нажитое долгими годами, мои родные перебрались в соседнюю Ингушетию. Все мы стали жить вместе, купили кое-какое жильё. Но раны оставались открытыми...

Через какое-то время, когда люди стали возвращаться в места постоянного проживания, наша семья тоже вернулась в родное село, поставили у себя во дворе вагончик. Дом, всё, что у нас имелось, было сожжено, разграблено. С годами как-то окрепли, построили жильё. Родные трудоустроились.

Жизнь идёт своим чередом, она продолжается...".