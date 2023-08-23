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Как хозяйство назовешь, так оно и заработает

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С недавних пор называть у нас организацию «автостанцией» (сиречь — автовокзал) стало признаком ее грядущих бед и несчастий. Свидетельство тому — судьбы нескольких подобных хозяйств.

Так, в пух и прах разнесен местными нуворишами автовокзал рядом с железнодорожным вокзалом в Назрани. Подобная же участь постигла старый автовокзал в культурной столице республики, от которого сегодня остались «рожки да ножки». Сиротливо стоит на обочине федеральной автотрассы «стройка века» — новый автовокзал, хозяева которого, кажется, выжали из него все возможные соки.

В общем, перефразируя расхожее «Как корабль назовешь, так он и поплывет», можно сказать: как организацию назовешь, так она и заработает.

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