Однако тут со мною могут сразу же не согласиться, предъявив, что как раз хлопоты и выходят на первый план, что не позволяет в полной мере вкусить прелесть священного месяца. И скорее всего укор будет слышан от женщин.

Признаюсь, что я не смогу опровергнуть это, все мы прекрасно знаем, что с наступлением Рамадана вопрос приготовления пищи (сухур и ифтар), ремонта, уборки, покупок, приема гостей — самый актуальный в нашем обществе не первое десятилетие. И в последние годы он стал особенно острым в связи со стремлением женщин посвятить благодатные дни своей религии, а не бытовым делам. Но искренние намерения никогда не остаются без воздаяния. И, по милости Всевышнего, это затруднение медленно, но верно нашло решение.

Тому Мальсагову однозначно можно назвать одной из ярких женщин — лидеров мнений в ингушском интернет-сегменте. Мама троих детей и владелица магазина «Уютный дом» успевает активно вести страницы в социальных сетях, делясь с подписчицами полезными знаниями, своим опытом воспитания подростков и советами по созданию красоты и уюта в доме.

Она одной из первых всегда делится напоминаниями о приближении месяца Рамадан и прекрасной возможности совершать добрые поступки в этот период. Сегодня мы попросили ее расширить круг своих читателей и поделиться с нами своими секретами, как провести Рамадан с максимальной пользой.

— Тома, как обычно проходил у Вас месяц Рамадан?

— Всё проходило достаточно традиционно для нашего региона: постились, усердствовали в поклонении, принимали гостей. Каждый год к концу Рамадана проводили генеральную уборку дома и двора. Раньше не была так доступна помощь клининговых рабочих, как сейчас, потому приходилось все делать самим. Благо, я росла в семье, где было много теть, и у нас это занимало не так много времени, как в других семьях.

— Как Вы пришли к тому, что решили пересмотреть, как проводите этот благословенный месяц?

— Почувствовав сладость веры, став более религиозно-практикующей, я поняла истинную суть этого благословенного месяца, и суть его вовсе не в бытовой рутине, в которой мы привыкли жить и не в приготовлении пяти блюд на ифтар... Если бы только мы могли понять до конца, насколько ценны все наши слова, дела, поступки в Рамадан, мы проводили бы эти дни совсем иначе.

Роль женщины в исламе настолько высока, что даже ее обязательные дела, как готовка и уборка, могут стать для нее поклонением, здесь важен момент постоянного обновления намерения и начала дня с имени Всевышнего.

Потому не вините себя за то, что тратите время на кухне, вместо того чтобы заниматься чтением Корана. За готовку тоже можно получить награду, а если вы еще будете занимать язык и сердце поминанием Творца, награда будет больше по Его милости.

— Расскажите о правилах подготовки к Рамадану, к которым Вы пришли на сегодняшний день?

— Это обязательное решение всех бытовых вопросов:

— генеральная уборка (химчистка мебели и ковров, стирка всего текстиля, перебор шкафов и организация хранения, максимально усердно вычищаю каждый уголочек дома, чтобы в течение месяца поддерживать это быстрой уборкой);

— запасы полуфабрикатов (стараюсь помыть, приготовить, нарезать, натереть и заморозить все, что можно) это облегчает кухонную рутину и занимает минимальное количество времени для приготовления ифтара или сухура;

— если планирую покупки для себя, семьи или дома, тоже стараюсь совершать их до наступления Рамадана. В том числе беру заранее наряды для предстоящего праздника Ид аль-Фитр, и подарки для родных и близких;

— ну и самая любимая часть — это праздничное оформление дома. Детям очень нравится видеть вокруг себя атмосферу праздника, ну и в поклонении нам это тоже помогает, все эти украшения дома лишний раз напоминают нам, что за месяц на дворе, и мы во многом стараемся быть сдержаннее и внимательнее друг к другу.

— Сразу ли сложились все правила, или каждый год Вы вносите что-то новое?

— Нет, не сразу. Сложно менять что-то в жизни резко и быстро, мне кажется, такое также резко и быстро уходит из нашей жизни, потому я стараюсь действовать неспешна и осознанно. Например, оформление дома я стала организовывать только последние три года, хотелось сконцентрировать внимание детей на самом важном месяце для мусульман. До этого потихоньку училась планировать бытовые моменты, сейчас по милости Аллаха это уже не составляет труда.

— Почему Вы решили поделиться своим опытом с подписчицами и каким был отклик?

— Потому что я видела во многих из них себя в прошлом, концентрирующейся не на тех вещах, тратящей драгоценные последние 10 дней не на усердное поклонение, а на бесконечную бытовую рутину, покупки и прочее. И по окончании Рамадана бывает невозможным даже насладиться праздничным настроением, потому что ты словно выжатый лимон... Отклик был хороший. Девочки стали многим интересоваться в директ, после уже стали делиться своими фотографиями с оформлением дома и отмечать на них. В прошлом году мы с детьми вышли на аллею отца, она находится прямо у нашего дома, и раздали сладости и шары с надписью «Благословенный Рамадан» накануне священного месяца всем детям, которые там находились. Вы бы видели их радостные лица! Даст Аллах, хотим и в этом году повторить, полагаю, что в этом году мы будем не одни, потому что многие мамы обещали тогда подхватить эту идею.

— Что Вы пожелаете нашим жительницам в преддверии Рамадана?

— Ох! Во-первых, обнимаю каждую из вас виртуально и хочу сказать, что я знаю, насколько вам может быть все это сложно, сложно именно совмещать быт (потому что он полностью на нас в наших регионах) с поклонением, потому желаю вам сил! Сил моральных, духовных, физических провести это время максимально плодотворно именно для своей души. Когда я говорю о выборе своей души, я имею в виду здоровую часть ее, а не потакание нафсу.

Во-вторых, желаю каждой из вас наладить связь со Всевышним и провести максимальное количество времени за священным Кораном, желаю баракята во времени. Если вы будете усердствовать на пути к Нему, Он облегчит вам все остальные ваши дела.

Держите в приоритете главное и не забывайте о том, что ваш добрый нрав и красивый адаб тоже могут стать причиной награды. Помните о том, что поститься нужно не только желудком, а сердцем и мыслями тоже.

Нам всегда бывает легче оставаться нравственными вне дома и труднее всего среди домочадцев, потому что раздражающих моментов может быть много разных... Пересмотрите этот момент и будьте в первую очередь из числа добрых и внимательных внутри своего дома. Я всегда прошу об этом в дуа. Это все я говорю как напоминание себе в первую очередь, а потом уже всем вам. Да будет доволен нами Аллах.