Как максимально быстро купить товар

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В некоторых случаях потребитель не может быстро приобрести желаемый товар. Чаще всего проблема возникает в ситуации отсутствия необходимого количества денежных средств. На помощь приходит оплата покупок долями в интернете с помощью предназначенного для этого сервиса. Результат — потребитель получает товар максимально быстро. Недооценка значимости предложения может привести к тому, что желаемый товар так и не будет получен.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЕРВИСА

Главная особенность — возможность приобрести товар в рассрочку без дополнительного процента или комиссий. Итоговая цена вещи не увеличивается ни на одно копейку. Сервис зарабатывает за счет привлечения магазинам новых покупателей.

Поскольку клиенты хотят получить товар как можно быстрее, но не всегда могут заплатить за него, они вынуждены откладывать приобретение. Сервис позволяет избавиться от этой проблемы. Платить можно четырьмя равными долями каждые две недели. Дополнительное преимущество — удобство оформления.

Пользователю достаточно:

● Зайти на сайт партнерского магазина, выбрать подходящий товар, добавить его в корзину;
● Выбрать оплату Долями;
● Указать реквизиты банковской карты, чтобы провести первый платеж.

Дальнейшее списание средств будет проходить в полностью автоматическом режиме. Покупателю не надо будет самостоятельно указывать дополнительную информацию. Таким образом обеспечивается удобство совершения покупок.

Доставка заказанного товара проводится на общих основаниях. Следовательно, покупатель быстро получает необходимый продукт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бизнес также может получить преимущества от сотрудничества с сервисом. Для этого обеспечивается легкая интеграция в существующий магазин. Спустя некоторое время можно принимать первые заказы.

Маркетинговые исследования подтверждают: отсутствие необходимой суммы часто служит главной причиной того, почему клиент не делает покупку. Накопление средств может быть долгим процессом. Автоматическое списание каждые две недели удобно для покупателя. Дополнительное преимущество в том, что клиент успевает получить два аванса и два оклада. Результат — автоматическое списание средств не становится серьезным ударом по кошельку. Следовательно, это стимулирует еще чаще совершать покупки с рассрочкой оплаты. Бизнес таким образом получает дополнительно отсроченную прибыль.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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