А как обстоят дела на традиционной ярмарке для школьников и во сколько рублей обойдётся собрать ребёнка в школу, я и попыталась выяснить...

Специализированные шатры перед универсальным крытым рынком в Назрани, где представлен большой ассортимент всех школьных принадлежностей, отличается тем, что там можно приобрести буквально всё: форму, канцелярию, тетради и даже различные учебники с рабочими материалами. Есть также брюки, рубашки, разнообразие жилеток. Словом, родители и школьники имеют возможность сделать выбор на своё усмотрение.

Начнем с канцелярии. Тут можно разойтись — купить цветные карандаши, ручки с необычным дизайном, дневники с изображениями любимых героев из фильмов и т. д. Так, самые дешевые ручки стоят 15 рублей. Есть дороже и более качественные, их цена значительно выше, начиная от 50 рублей. Пройдясь по рынку, можно заметить, что канцелярские товары можно приобрести как подешевле, так и дороже. Если например, покупать только красивые товары, то есть точилки в виде зайчиков, резинки в виде цветочков и объемные пеналы с изображениями героев мультфильмов, то это точно выйдет в копеечку. «Если раньше письменные принадлежности учащиеся могли выбрать на своё усмотрение, то сейчас большинство школ придерживаются определённых рамок — это строго белые дневники и тетради с однотонными обложками», — говорят продавцы школьного товара.

На прилавках представлен также большой ассортимент портфелей. Их цены начинаются от 1500 рублей. Есть варианты и дешевле, но их прочность далека от идеала, показалось мне.

Как рассказали продавцы, производство у всех школьных костюмов отечественное. В основном, весь товар они завозят с Пятигорска. Так, платье можно найти как за тысячу рублей, так и за три тысячи. Цвета синие и черные на выбор.

Пообщавшись с родительницей школьниц из сельского поселения Кантышево, Лизой Томовой, я лишний раз убедилась, что отправить в школу любимых чад не такое уж и лёгкое дело в настоящий день. «У меня две девочки, -говорит она. — Одна в этом году пойдёт во второй класс, другая — в третий. — Мы почти уже закончили делать свои покупки, почти всё необходимое уже приобрели: форму, канцелярские товары и разные другие мелочи. А вот портфели нам брать не пришлось, так как ещё в прошлом году, с целью сэкономить свой бюджет, приобрела их, рассчитав на два года. Мне также повезло с формами, их я купила по более низкой цене у знакомой торговки. Скажу, что деньги уходят незаметно, одеть ребёнка в школу каждому родителю становится с каждым годом всё сложнее. Дай Аллах, чтобы эта задача облегчилась в дальнейшем».

«У меня двое детей, — делится другая родительница, — мальчик и девочка. Мальчика одеть легче, а вот с дочкой больше проблем, ей надо всего больше, и бантики, колготки, разные мелкие аксессуары. По моим грубым подсчётам на школьные принадлежности двух детей у меня уходит где-то 50 тыс. руб.

Я сама работаю в школе, и знаю хорошо потребности учащихся, их запросы».

Август двигается быстрыми темпами вперёд, и остаётся не так много времени до начала учебного года. К концу месяца на территории рынка, как всегда, будет не протолкнуться, поэтому лучше купить все заранее, а не в последних числах августа.