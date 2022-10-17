13 октября в столице Ингушетии Магасе состоялось мероприятие, приуроченное к этой дате. Участниками торжества стали представители администрации города, члены Совета отцов Республики Ингушетия, члены Ингушского регионального отделения Союза женщин России, депутаты, мастера народно-прикладного искусства, журналисты, а также дети и их родители.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель руководителя администрации Магаса Макка Зязикова. В своем выступлении она рассказа об истории празднования в России этого семейного праздника.

Макка Зязикова отметила, что ряд задач по поддержанию и воспитанию детей — функция отцов, и особенно это чувствуется в больших семьях, где роль отца — базовая основа семьи, а личный пример — гарантия того, что ребёнок станет достойным гражданином общества. В завершение своего выступления Макка Зязикова поздравила отцов с праздником и пожелала им удачи, успехов в воспитании детей, крепкого здоровья и мира.

На мероприятии также выступила член Союза женщин России Мадина Цечоева, которая отметила, что быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины.

«Стать примером для ребенка — задача не из легких, — сказала она. — Научить, защитить, рассказать о каких-то вещах, объяснить всё это с любовью и терпением может только отец. Совет отцов Республики Ингушетия участвует в военно-патриотическом воспитании детей, организации работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, проведении профилактической работы с семьями, в оказании материальной помощи населению республики».

Далее выступающая отметила, что по представлению Ингушского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», за плодотворную работу, активную гражданскую позицию и участие в реализации государственной политики по защите интересов семьи и детей награждены почетными грамотами Союза женщин России следующие члены Совета отцов Республики Ингушетия: Аушев Амир Магомедович, Пугоев Сулейман Ахмедович, Котиев Магомед-Басир Магомедович, и Золотой медалью Союза женщин России награжден председатель Совета отцов Республики Ингушетия мэр города Магаса Аушев Усман Баширович.

В завершение своего выступления Мадина Цечоева поздравила достойных отцов с праздником, пожелала им счастья, здоровья, огромной радости и гордости за успехи своих детей и обязательно мирного неба над головой.

В этот день в Магасе, на «Аллее отцов», царила праздничная атмосфера. Люди просто отдыхали, смотрели выставки, организованные творческими людьми. Мастер-классы показывали художники, мастера декоративно-прикладного искусства. Проводились также различные конкурсы среди детей и всех желающих. Надо сказать, что праздник состоялся.