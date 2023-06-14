Как перенести данные с iPhone на Android?

Часть 1. Используем мессенджеры, облака и специальные программы

Программа для передачи данных телефона — незаменимый помощник каждого активного пользователя мобильных платформ. Однако выбор в ее сторону делают далеко не все, предпочитая транспортировать цифровую информацию по старинке, менее удобными способами. В ход часто идут обыкновенные мессенджеры, вроде Telegram и WhatsApp. Человек банально загружает все нужные ему электронные объекты в тот или иной чат, а затем скачивает их с другого смартфона.

Второй популярный способ заключается в применении классических облачных сервисов. Экосистемы Google и Yandex предоставляют владельцам профилей порядка 10 Гб свободного пространства на выделенных и удаленных серверах. Соответственно, пользователь отправляет туда картинки, музыкальные композиции, аудиодорожки, контакты и сообщения, после чего транспортирует все на новое, только что приобретенное мобильное устройство.

Часть 2. Перенос данных между телефонами с помощью приложения Wondershare MobileTrans

Мессенджеры и облачные сервисы — это программы, изначальная цель которых заключалась вовсе не в организации рассматриваемых переносов. Поэтому ни у той, ни у другой системы нет быстрых, автоматизированных и оптимизированных инструментов для выполнения соответствующей операции. Человеку приходится делать все самостоятельно — наполнять удаленные хранилища и чаты с самим собой персональной информацией, тратя огромное количество времени.

Кстати, метод с мессенджерами еще и не слишком безопасен. Если облачные сервера от компаний Гугл и Яндекс взломать практически невозможно, то аккаунты Telegram и WhatsApp регулярно попадают в руки к мошенникам. Люди, взломавшие профиль пользователя, не удосужившегося подключить двойную аутентификацию, обрадуются тому количеству ценных цифровых объектов, которые можно украсть и использовать для обыкновенного шантажа.

Намного более грамотный подход, касающийся процесса переноса данных между смартфонами, заключается в применении специализированного программного обеспечения. Речь идет в первую очередь в приложении MobileTrans, разработанном сотрудниками известной корпорации Wondershare. 18 поддерживаемых форматов файлов, отдельные протоколы для работы с 6 000 устройств, лучшая защита конфиденциальности — преимуществ у платформы действительного много.

Кроме того, программа отличается эксплуатационной простотой. Перенести информацию (картинки, контакты, музыку, видеоклипы, сообщения и пр.) с одного телефона на другой с помощью Wondershare MobileTrans можно двумя способами.

Метод № 1. Организация прямой транспортировки данных

Первый вариант — прямой перенос данных посредством подключения двух смартфонов к персональному компьютеру или ноутбуку с последующим запуском представленного программного обеспечения:

1. Загружаем и устанавливаем приложение MobileTrans с официального сайта компании Wondershare. Открываем его в стандартном режиме — с рабочего стола или нижнего трея. Запускаем вкладку «Передача телефона».

2. Подключаем к компьютеру смартфоны. Здесь поможет комплект стандартных портов и набор из двух кабелей. Программа должна самостоятельно распознать оба устройства.

3. Проставляем отметки напротив тех файловых форматов, которые нуждаются в переносе. В их роли выступает все что угодно — от заметок и контактов до сообщений и музыки. Щелкаем по кнопке «Начать».

На работу уходит не более 10-15 минут, включая то время, которое пользователь потратит на загрузку и установку программного обеспечения.

Метод № 2. Выполнение резервного копирования

Приложение Wondershare MobileTrans позволяет создавать полноценные бэкапы — архивы с резервными копиями данных, находящихся в памяти того или иного мобильного устройства:

1. Подключаем смартфон к персональному компьютеру или ноутбуку, запускаем программу и открываем раздел «Резервное копирование и восстановление».

2. Проставляем метки напротив тех файловых структур, которые будут подвергнуты процедуре бэкапирования.

3. Щелкаем по кнопке «Начать» и ждем завершения процесса — приложение создаст резервные копии самостоятельно, в автоматическом режиме.

4. Когда работа будет завершена, подключаем к компьютеру второй смартфон, вновь открываем программу и запускаем раздел «Восстановление».

5. Система самостоятельно обнаружит и новый телефон, и ранее созданную резервную копию. Пользователю остается только щелкнуть по кнопке «Начать».

6. Приложение отправит данные из бэкапа на последний смартфон, а затем отчитается об успешном завершении операции.

Перенос сообщений Ватсап, транспортировка самостоятельно отснятых материалов для будущих видеороликов, передача ценных рабочих документов и данных с важных приложений — Wondershare MobileTrans справится с любой профильной задачей.

В числе ключевых преимуществ программы:

перенос более чем 18 видов данных, включая сообщения, контакты и фото;

поддержка 6 000 мобильных устройств под управлением iOS и Android;

перенос ценной информации между разными операционными системами;

прямая передачи 5 типов файлов с компьютера на мобильное устройство;

транспортировка информации с облачных серверов iCloud;

мобильное приложение, доступное для загрузки в AppStore и Google Play.

Кстати, оценить функциональность MobileTrans успели порядка 500 000 пользователей по всему миру.

Часть 3. Дополнительные возможности программы MobileTrans

Программное обеспечение компании Wondershare всегда обладает двумя, казалось бы, несовместимыми свойствами — простотой эксплуатации и по-настоящему глубоким функционалом. Над его созданием трудятся выдающиеся UI/UX-дизайнеры, умеющие разрабатывать нативные и понятные каждому интерфейсы. В числе вторичных инструментов приложения MobileTrans:

перенос данных WhatsApp — создание резервных копий любых чатов, вместе со всеми текстовыми и голосовыми сообщениями, а также отправленными картинками, видеороликами и документами;

резервное копирование — создание полноценных бэкапов, позволяющих защитить ценную информацию от утери, с возможностью их переноса на любые мобильные платформы;

восстановление данных — перенос ранее созданных резервных копий на новые смартфоны за один клик, без каких-либо навыков из области профессионального бэкапирования и организации рекавери-процессов.

Программа совместима практически со всеми популярными мобильными платформами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS.

Вывод

Приложение Wondershare MobileTrans в полной мере отвечает на вопрос о том, как перенести данные с Айфона на Андроид. Оно работает по шагам элементарных инструкций, не выдвигая никаких требований к наличию и уровню навыков обращения со специализированным софтом. Поэтому представленное программное обеспечение применяют как обыкновенные пользователи, так и эксперты — сотрудники различных компаний из сферы IT.