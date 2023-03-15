— Здравствуйте, Рашид! Сегодня обращаемся к вам не только, как к руководителю подразделения Insight People в СКФО, но и как к местному жителю региона. Потому что основная тема нашей беседы — местные особенности развития блогерства в Северо-Кавказском федеральном округе. Интересно, как они отличают местных блогеров, отражаются на их контенте и сотрудничестве с продюсерским центром.

Наш стартовый вопрос — Insight People была первой продюсерской платформой, запустившей продюсирование блогеров в СКФО? Или вы пришли в конкурентные условия?

— Продюсерские центры были. Не очень масштабные, но работа с блогерами велась и даже происходили продажи крупным компаниям. Но с Insight People эти коллеги по цеху не могли полноценно конкурировать, совершенно однозначно. Сейчас уже никто не в состоянии составить нам достойную конкуренцию из-за достигнутых масштабов нашей работы. Например, конкретно в Ингушетии абсолютно каждый блогер имеет контракт с нашим агентством, мы работаем со всеми.

— Первый филиал Insight People в СКФО появился в Ингушетии. Почему именно здесь?

— Ингушетия — это сердце Кавказа. Мне кажется, выбор был обусловлен именно этим. Как в географическом смысле (Ингушетия находится в самом центре СКФО), так и в социальном — отсюда отлично работает сарафанное радио. Поэтому эффект присутствия Insight People быстро нарастал и очень скоро открылись студии во Владикавказе и Махачкале. Насколько я знаю, следующий филиал планируется в Чечне.

— В состав СКФО входят 7 субъектов, представленных почти 30 национальностями, в списке которых славяне занимают лишь 4-е место. Каждая нация — это своя философия, образ жизни, традиции. Можно ли говорить о некоем общем ментальном фоне региона или все же каждый субъект — это отдельная история?

— Кавказ многонационален и, конечно, разница ментальностей есть. Но есть и главная объединяющая сила — ислам. Если говорить именно о Северном Кавказе — Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария — то все исповедуют ислам. Также похожи наши национальные традиции и кухня.

— Каковы основные принципы подхода к блогерству, которые вы наблюдаете здесь?

— Уверен, именно особенности ментальности и определяют своеобразие принципов работы. Существует кодекс чести. Тут взаимоуважение — это главная опора коммуникации людей. Система «начальник — подчинённый» работает не по принципу силы, а строго при соблюдении правил взаимного уважения. В Ингушетии очень сложно, практически невозможно кого-то заставить что-то сделать, если человек сам этого не хочет. Возможно только настоящее сотрудничество на базе взаимоуважения. Это первый принцип блогерства.

Второй принцип — воплощать в любом деле строгость и консерватизм. Это такие понятия, которые для нас также являются частью кодекса чести. У нас не приняты розыгрыши людей. Блогер из нашего региона не станет позволять себе лишнего на потребу публике. Да и наша публика сама выбирает очень консервативные направления: автоблогерство, кулинарию, спорт, туризм. Представьте себе блогерство в строгих нормах СССР — примерно так и происходит у нас сейчас: строго и без фривольностей.

Третий принцип — мы приучены отвечать за свои слова. Это тоже нужно учитывать. Все принципы объединяются в блогерстве, которое здесь смело можно назвать «суровое блогерство по законам гор».

— Ну раз блогерство здесь сурово и существует по законам гор, то, наверное, здесь есть истории, которые не могли произойти в другом регионе?

— Любая сугубо местная история так или иначе будет опираться на те самые принципы, о которых мы говорили. Например, история о том, как гастролирующие блогеры стали задирать местных, вызывая последних на драку. Где-нибудь в центральных районах России это могло бы стать простой павлиньей выходкой. Но не здесь. Вы же помните, что у нас за слова принято отвечать?! Надеюсь, побитые гастролеры возьмут этот принцип себе на вооружение (смеется)...

Конечно, у нас есть и другие принципы: уважение к старшим и младшим, скромность, необходимость корректного поведения на публике и дома, особое отношение к отцу, требование опрятности к своему внешнему виду и т. д. Все вместе это составляет кодекс чести и отражается на стиле и содержании блогерства на Кавказе.

— Как на данный момент развилась сеть Insight People в СКФО? Сколько отделений, сколько блогеров, какие самые масштабные мероприятия были проведены и какие запланированы в этом году?

— Insight People сегодня продолжает набирать обороты, и его масштабы реально удивляют. Наши практические студии открыты уже в 70 городах и это не местечковые, а солидные филиалы, полностью упакованные всем необходимым для продакшена профессиональным оборудованием: светом, звукозаписывающей и видеоаппаратурой и т. д. Например, в нашей студии в Ингушетии площадью почти 200 кв. метров есть абсолютно все, что позволяет блогерам снимать свой контент, развиваться, вести подкасты, делать интервью.

— Какие еще возможности сегодня предоставляет Insight People блогерам?

— Если начать с малого, то это большая студия, оснащенная всем необходимым оборудованием для создания контента, как я уже сказал. Не считая этого, студия Insight People — это место, куда блогер может просто прийти и хорошо провести время с коллегами по цеху, для этого также созданы все условия.

Ну а если же говорить о более масштабных возможностях, то это проекты Yappy и Retube, в которых могут участвовать резиденты нашего сообщества, монетизировать свой контент. Это крайне актуально, когда все зарубежные площадки отключили монетизацию для блогеров.

— Каков стратегический план Insight People по представленности в регионе?

— Совсем недавно в Санкт-Петербурге на нашем форуме мы собрали более 800 блогеров, а на самом главном концерте форума — практически 7 тысяч человек. Будет правдой сказать, что мы собрали ВЕСЬ российский эстеблишмент. Мне кажется, одного этого достаточно, чтобы каждый блогер нашей страны захотел присоединиться в качестве резидента к Insight People.

Но стратегический план именно по нашему региону, кажется, уже реализован — большую часть блогеров мы уже подписали...

— ... несмотря на суровость?

— Да, несмотря ни на суровость, ни на скромность и сдержанность (смеется). Мы участвовали во всех масштабных акциях Insight People — в съёмках всех социальных роликов, например, снятых ко Дню флага России, ко Дню народного единства и другим праздникам. Ингушетия славится своими горными пейзажами и древними памятниками архитектуры, поэтому мы, так сказать, поставляем одни из самых красочных кадров для материалов Insight People. У нас очень хороший продакшн, любой блогер был бы доволен. Так что остаемся в ожидании новых ярких звезд Insight People на блого-небосклоне СКФО.