Новость, прямо говоря, не из особо приятных, так как, по версии следствия, женщина с 2017 по 2019 год вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы, незаконно увеличивая себе сумму заработной платы и премиальных. Таким образом, главбух присвоила более 1,2 млн рублей.

Такие сообщения обычно быстро подхватываются информационными агентствами, пользователями социальных сетей, и так же скоро забываются, поскольку идет вал информации.

Видимо, отличиться решило ИА Regnum (Владикавказ). Сегодня, 28 июня, в 09:03 мск агентство выбрасывает эту же новость, но уже «свою версию». Звучит она так: «В Северной Осетии попала под подозрение в хищении бюджетных денежных средств главный бухгалтер государственного природного заповедника «Эрзи». Ее уличили в начислении себе значительно больших сумм в качестве зарплаты и премий, чем полагалось по штатному расписанию. В общей сложности 55-летняя бухгалтер присвоила себе более 1,2 млн рублей, сообщили 28 июня в пресс-службе региональной прокуратуры».

Заметьте, Regnum ссылается на пресс-службу прокуратуры Северной Осетии, хотя на сайте надзорного ведомства этой республики такой информации нет (проверьте, на всякий случай), да и не может быть. Потому что ФГБУ «Государственный природный заповедник «Эрзи» никакого отношения к Северной Осетии не имеет.

Короткая справка: заповедник «Эрзи», название которого переводится с ингушского на русский язык как «Орел», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском. Учрежден в конце декабря 2000 года.

Кто хочет более подробную информацию, может найти ее на сайте заповедника и на других различных ресурсах. Но это если кто хочет. Когда у вас другие цели, как видно из «новости» Regnum (Владикавказ), вы просто берете сообщение пресс-службы прокуратуры Ингушетии, приписываете ее коллегам из надзорного ведомства Северной Осетии, и дезинформация, каковой она является по сути, готова.

При этом речь идет не просто о фейке, фигурирует североосетинское надзорное ведомство — серьезная структура, «око государево».

Кто-нибудь поверит, что это просто случайная оговорка? В Ингушетии — точно никто.

Самое интересное в этой ситуации: оказывается, Regnum — победитель Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития «СМИротворец-2008». И этот «победитель» такого конкурса в такой номинации приписывает ингушский заповедник Северной Осетии, словно не ведает о том, что на Северном Кавказе такие вещи воспринимаются очень даже неоднозначно.

Господа, представители агентства, вам в разные годы простили недостоверные сообщения о смерти Михаила Горбачева, об обнаружении ртути в пакете сока производства Раменского молочного комбината и другие. (Это информация из открытых источников.) Вы, видимо, решили, что можно наглеть и дальше, перекраивая территорию субъектов России и втягивая сюда прокуратуру.

Надеемся, что этот материал примут к сведению руководство надзорных ведомств Ингушетии и Северной Осетии, заповедника «Эрзи» и других заинтересованных структур, чтобы более было неповадно представителям Regnum искажать сообщения, опубликованные на сайте прокуратуры региона.