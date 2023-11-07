КАК УБРАТЬ МОРЩИНЫ НА ЛИЦЕ: САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДОМАШНИЙ УХОД

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ МОРЩИНЫ НА ЛИЦЕ

Морщинами называют стойкие заломы на поверхности кожи, причины которых кроются гораздо глубже — в глубоких подкожно-мышечных слоях. Именно там возникают изменения, которые влияют на рельеф лица. Перед тем, как узнаем, как убрать морщины на лице, давайте рассмотрим факторы их появления.

АКТИВНАЯ МИМИКА

Мимические морщины появляются в числе первых, иногда их можно заметить даже у 20-летних. При активной мимике кожа не успевает «расправляться» и застывает в виде тонких морщин вокруг глаз, в носогубной области и между бровями. Со временем такие заломы углубляются, превращаясь в «гусиные лапки», носогубные и межбровные складки. Чтобы избавиться от таких морщин, нужно научиться расслаблять лицо и контролировать мимику.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Случается, что морщины вызваны не возрастными изменениями, а анатомическим строением лица. Например, носогубные складки встречаются при невыраженной нижней челюсти, а выраженная носослезная борозда — при глубоко посаженных глазах. В таком случае нужно принять особенности внешности, а не бороться с ними.

МЫШЕЧНЫЙ ГИПЕРТОНУС

В большинстве случаев морщины — это следствие гипертонуса лицевых мышц. Спазм возникает на фоне мимического паттерна, например, привычки морщиться, щуриться и хмуриться. Постепенно заломы становятся стойкими и формируют мимическую маску: лицо приобретает уставшее, хмурое или недовольное выражение. Чтобы разгладить морщины, вызванные гипертонусом, нужно научиться расслаблять лицо с помощью массажа или релаксационных техник.[pic_0]

НАРУШЕНИЕ ПРИКУСА

Строение зубочелюстной системы напрямую влияет на черты лица. В частности неправильный прикус может стать причиной носогубных складок. В этом случае для устранения морщин на лице понадобится ортодонтическое лечение.

ФОТОСТАРЕНИЕ

Ультрафиолет снижает выработку коллагена и эластина, ускоряя старение кожи. Следствием чрезмерного пребывания на солнце станет потеря эластичности кожи, ранние морщины и пигментные пятна. Предотвратить фотостарение поможет солнцезащитный крем, который нужно использовать не только на пляже, но и в городе.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

С возрастом кожа становится более сухой из-за истончения гидролипидного слоя, и недостаточное увлажнение может привести к появлению линий обезвоженности и углублению мимических морщин. Интенсивно увлажняющие сыворотки и кремы помогут убрать морщинки и разгладить микрорельеф..

ВИДЫ МОРЩИН НА ЛИЦЕ

В дерматологической классификации выделяют несколько видов морщин:

● Мимические — формируются в зонах активной мимики: на лбу, в уголках глаз, в носогубном треугольнике;

● Линии обезвоженности — появляются из-за нарушения гидролипидного баланса на поверхности эпидермиса;

● Глубокие — представляют собой углубленные мимические заломы и складки на фоне низкой эластичности кожи.

Линии обезвоженности и тонкие мимические морщины можно убрать в домашних условиях с помощью косметических средств и массажа. Для эффективной коррекции глубоких морщин необходим системный подход, включающий изменение образа жизни, косметологические процедуры и индивидуально подобранный антивозрастной уход.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МОРЩИН НА ЛИЦЕ С ПОМОЩЬЮ КОСМЕТОЛОГИИ

За удалением морщин на лице нередко обращаются к косметологу. Некоторые процедуры действительно повышают гладкость кожи. Но будьте осторожны, у каждой из них есть противопоказания.

БОТОКС

Инъекции ботокса и аналогичных препаратов на основе ботулотоксина принудительно расслабляют спазмированные мышцы, в результате чего кожа разглаживается. Эффект от процедуры продолжается до полного выведения препарата из организма. Ботокс помогает от морщин на лбу и в области межбровья, а также от «гусиных лапок». Из-за сложного переплетения мышц в нижней и средней части лица ботокс в этой области не используют.

ПИЛИНГИ

Кислотный пилинг отшелушивает верхние слои эпидермиса, стимулируя обновление клеток кожи и стирая мелкие морщинки. Так как пилинг воздействует только на верхние слои кожи, с его помощью не получится убрать глубокие морщины на лице.

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Лазерная шлифовка — еще один способ разглаживания морщин. Лазерное излучение ускоряет процессы регенерации кожи и способствует синтезу коллагена. В процессе заживления после процедуры кожа уплотняется и становится более эластичной.

МЕЗОТЕРАПИЯ

Инъекции витаминных препаратов и гиалуроновой кислоты наполняют влагой глубокие слои кожи, что визуально выглядит как выравнивание рельефа лица.

УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА VICHY ПРОТИВ МОРЩИН

Правильный уход за кожей вместе с другими профилактическими мерами поможет убрать складки и заломы на лице, а кроме того улучшит состояние шеи и зоны декольте. Для эффективного лифтинга кожи подойдут средства с активными анти-эйдж компонентами: ретинолом, пептидами, AHA-кислотами, витаминами и антиоксидантами. Ниже представлены средства, которые эффективно борются с возрастными проблемами: морщинами, пигментацией, сухостью и потерей упругости кожи.

СЫВОРОТКА В АМПУЛАХ LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C

Концентрированная антивозрастная сыворотка подтягивает, выравнивает и интенсивно увлажняет кожу. Формула содержит биопептиды для активации выработки коллагена и гиалуроновую кислоту — для пролонгированного увлажнения изнутри.

В составе:

● Биопептиды — стимулируют коллагенез, повышая плотность кожи;

● Гиалуроновая кислота 2 типов — наполняет кожу влагой;

● Витамин С — выравнивает тон, придает сияние.

Результат: гладкая и увлажненная кожа, морщины менее заметны.

СЫВОРОТКА-ФИЛЛЕР LIFTACTIV SUPREME

Гиалуроновая сыворотка эффективно сокращает морщины и восполняет объемы лица. Проникает в глубокие слои кожи благодаря невесомой структуре. Подходит в качестве основы под макияж.

В составе:

● Низкомолекулярная гиалуроновая кислота — наполняет кожу влагой изнутри;

● Высокомолекулярная гиалуроновая кислота — препятствует испарению влаги с поверхности эпидермиса;

● Витамин С — действует как антиоксидант, выравнивает тон лица.Результат: увлажненная, сияющая и гладкая кожа, линии обезвоженности устранены.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ NEOVADIOL

Питательный крем для ухода за кожей в период менопаузы содержит комплекс анти-эйдж ингредиентов для синтеза коллаген, восстановления гидролипидного баланса и борьбы с гиперпигментацией. Средство делает кожу более упругой и плотной, уменьшает выраженность морщин и пигментных пятен.

В составе:

● Комплекс проксилана и экстракта кассии — активирует выработку коллагена, снижает влияние кортизола;

● Омега 3-6-9 — укрепляет защитный гидролипидный барьер кожи, устраняет сухость и шелушение;

● Ниацинамид В3 — укрепляет и осветляет кожу, борется с гиперпигментацией.

Результат: более упругая, плотная и гладкая кожа, морщины и пигментация сокращены.

ДНЕВНОЙ КРЕМ LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST SPF 25

В составе:

Лифтинг-крем содержит солнцезащитные фильтры SPF 25/ PPD 13 для профилактики фотостарения, а также обогащен биопептидами и антиоксидантами для активации процессов омоложения. Сочетается с декоративной косметикой.

● Биопептиды — уплотняют кожу благодаря усилению синтеза коллагена;

● Витамин С — обеспечивает антиоксидантную защиту, придает гладкость и сияние.

Результат: более плотная и гладкая кожа, морщины менее выражены.

Источник: https://www. vichy. ru/vmag/kak-izbavitsya-ot-morshchin-na-litse-i-vozmogno-li-eto-sdelat-v-domashnih-usloviyah

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