Праздник также знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку. Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин. Если человек по уважительным причинам не может сам совершить паломничество, то он имеет право послать вместо себя другого человека, называемого «вакиль аль-хадж», оплатив ему все необходимые расходы. При этом таким человеком может быть лишь тот, кто уже ранее совершал хадж.

В текущем году праздник начинается в ночь с 8 на 9 июля, и главные торжества намечены на субботу, 9 июля. А учитывая, что мусульманский праздник жертвоприношения отмечается три дня, с 9 по 11 июля, а первые два выпадают на субботу и воскресенье, дополнительный выходной жителям региона предоставляется в понедельник.

О том, как Ид аль-Адха планируют отметить жители республики, что необходимо делать в течение этого священного месяца и как совершать обряд жертвоприношения, выяснила газета «Ингушетия».

Первая декада (10 дней) месяца Зуль-хиджа считаются наиболее благословенными днями для поклонения Аллаху и совершения добрых дел, как об этом сообщается во многих хадисах. Одним из распространенных видов поклонения, помимо всего остального, является пост. Особенно важно держать пост в день Арафа, который наступает 9-го числа месяца Зуль-хиджа (8 июля).

Однако нельзя держать пост в праздник и следующие три дня после него.

К самому же празднику в Ингушетии начинают готовиться заранее, и уже практически во всех уголках региона развернулись ярмарки по продаже жертвенных животных. В основном на продажу выставляется мелкий рогатый скот, так как именно на него в Ингушетии больший спрос.

В основном жители республики предпочитают покупать именно баранов. Но есть и те, которые покупают бычка в доле: уже традиционно семь человек скидываются и покупают одного большого бычка, мясо которого делится между ними поровну.

Деление мяса тоже целый ритуал: после того как закалывают животное, тушу разделывают на семь частей. Далее, один из дольщиков становится спиной и навскидку указывает пальцем на одну из частей и называет имя того, кому будет она принадлежать. По словам местных жителей, это своего рода процесс, который объединяет и сближает. Но дабы не усложнять праздник, жители Ингушетии всё же предпочитают покупать барашка, в силу того что это проще и дешевле.

Тем, кто всё же решит купить на жертвоприношение барана, выбирать приходится между двумя породами: эдильбай (курдючные бараны, которые отличаются большим количеством жира) и романовской, для которых характерна грива черного цвета.

В этом году цены не сильно изменились по сравнению с прошлым годом: средний барашек обходится в 9-10 тысяч рублей, это в основном животное весом 30-35 килограммов.

Животное обычно забирают не сразу, продавец его помечает краской инициалами покупателя, чтобы в день праздника он смог найти и забрать его.

Для мусульманина желательно самому совершить этот обряд или по возможности присутствовать при забое животного. Само жертвоприношение — это акт поклонения Аллаху, и совершая его, человек демонстрирует абсолютную покорность Аллаху и следование пути пророков, мир им. Поэтому важен сам процесс. И, следовательно, деньгами отдавать стоимость животного нельзя.

Как правило, козам и овцам должно быть не меньше года. Однако если шестимесячная овца будет напоминать (по виду, по размеру) годовалую овцу, акт жертвоприношения будет действительным. Быки, коровы, буйволы должны быть не моложе двух лет. А вот верблюдам должно быть не меньше пяти лет.

Что касается здоровья животного, то оно должно быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов: слепота на один или оба глаза; слабость и истощение; отсутствие уха или хвоста (более одной трети), зубов (если оно не может жевать пищу); сломанный (до основания) рог; хромота (так, что оно не может опираться на больную ногу); явная болезнь.

Время же жертвоприношения наступает с момента рассвета 10-го дня Зуль-хиджа и продолжается до окончания 12-го числа месяца.

Праздновать Ид аль-Адха начинают также с раннего утра. Верующие совершают полное омовение и надевают новую одежду. После этого идут в мечеть на праздничную молитву.

По окончании проповеди мусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших. Кульминацией праздника становится обряд жертвоприношения. Мясо разделяют на три части, одну из которых оставляют для семьи, другую отдают родственникам и соседям, а третью раздают бедным. После заклания животного устраивается ритуальная трапеза.

Обычно празднуют два-три дня. В эти дни принято дарить подарки и ходить в гости к родственникам и знакомым.

Газета «Ингушетия» поздравляет всех жителей республики с наступающим праздником. Пусть Ид аль-Адха (ГIурба) принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие, мир и благополучие!