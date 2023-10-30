Если мы заметим, раньше таких скоропостижных смертей было очень мало, и если кто-то умирал из молодых — считалось сенсацией. Но теперь, когда среди молодежи стало модным принимать различные психотропные таблетки и лекарства, не проходит и дня, как мы узнаём, что кто-то из знакомых, родственников или коллег по работе столкнулся с этим злом и потерял близкого человека. Особенно страшно, когда матери хоронят своих сыновей, ещё не до конца окрепших и успевших пожить.

По словам главного нарколога Ингушетии Джамбулата Ваделова, наркомания в Ингушетии молодеет, и, к сожалению, даже в школьном возрасте дети начинают пробовать наркотик. Это говорит о том, что число наркоманов по сравнению с прошлыми годами продолжает расти, причем в их числе находится много подростков, которым только по 13-15 лет.

«Так называемые психотропы, которыми в большинстве случаев увлекается сегодняшняя молодежь, в отличие от традиционных наркотических составов, приносят человеку «спектр» необычных ощущений. Организм начинает трудиться «в аварийном режиме», расходуя свои запасы за короткий промежуток времени», — сказал Джамбулат Ваделов.

Сегодня во всех социальных сетях можно увидеть обращения представителей различных фамилий и тейпов, которые утверждают, что молодежь Ингушетии, как никогда раньше, начала терять свой социальный статус путем употребления опьяняющих средств, которые имеются в свободной продаже. Такое вопиющее хамство некоторых горе-бизнесменов, которые наживаются на чужих жизнях, стало поводом для объединения всех тейпов республики против распространения наркотиков среди молодежи.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на одной из встреч с общественниками и религиозными деятелями призвал к консолидации всех органов власти в борьбе с наркоманией и назвал активистов борьбы с распространением наркотиков героями нашего времени. «Ничего невозможно достичь в обществе, где существуют какие бы то ни было разногласия по данному вопросу. Объединение сил и возможностей — вот с чего мы должны начать», — отметил он.

Как мы можем наблюдать, сводки МВД ежедневно пестрят сообщениями о том, что выявлены новые случаи задержания лиц, нарушивших закон. Надо сказать, что общественное движение при МВД Республики Ингушетия в рамках противодействия распространению наркотических средств на территории региона усиленно ведет сотрудничество с другими структурами и взаимодействует со всеми заинтересованными лицами в борьбе против наркоторговли.

По информации аппарата антинаркотической комиссии, в 2023 году правоохранительными органами республики выявлено 443 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 92,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сведениям официального источника, для принятия мер оперативного реагирования и планирования комплекса мероприятий управлением проводится работа по анализу и мониторинг наркоситуации в регионе, а также интернет-ресурсов на предмет незаконного сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ, в том числе бесконтактным способом. В текущем году в указанной категории выявлено 107 преступлений, что более чем в 7 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В 2023 году правоохранительными органами республики из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

По данным республиканского психо-наркологического диспансера, в республике по состоянию на 1 сентября 2023 г. на наркологическом учете состояло 1716 лиц, из них с диагнозом «наркомания» — 242. Подавляющая часть лиц (97%) в 2023 году употребляет мефедрон, а также марихуану, героин и аптечные препараты (лирика, тропикамид, трамадол и т. д.). Передозировка или отравление может произойти при использовании любого наркотического средства. Как показывает практика, лица, доставленные в медчасть с подозрением на отравление, в большинстве отказываются от освидетельствования. За 8 месяцев от отравления наркотическими средствами умерло 9 человек. В основном причиной становятся наркотические средства: героин, метадон, мефедрон или сочетание нескольких препаратов сразу.

Отметим, что в отношении ряда жителей республики и иностранцев (их большинство) вынесены обвинительные приговоры в текущем году за незаконный сбыт наркотиков и оборот сильнодействующих веществ.

По представленной информации Верховного суда Республики Ингушетия (список у газеты «Ингушетия» имеется), за незаконный сбыт наркотических средств (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), статья 228.1 УК России, осуждены следующие лица: Абдурасулов Асадбек Фуркат Угли, Якубов Иззатбек Мирзохид Угли, Алиев Амир Михайлович, Аушев Илез Исаевич, Беков Адам Висангиреевич, Бувачалов Ойбек Сухбатиллаевич, Калинин Егор Вячеславович, Новиков Владимир Геннадьевич, Оздоев Магомед Лабазанович, Олимов Шахбозбек Шухратжон Угли, Скороходов Николай Иванович, Сохибжонов Сардорбек Санжарбек Угли, Толкачев Анатолий Евгеньевич, Файзулло Уулу Насурулло, Хайдаров Сохибчон Искандарович, Юлдошева Зебо Дагаровна.

За незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта (ст. 234 УК России) осуждены: Ганжабаев Мусса Исаевич, Ильясов Ахмед Тимурович, Медов Хамзат Османович, Халмурзиев Ибрагим Висан-Гиреевич, Часыгов Ахмед Магомедович, Черхигов Исмаил Саидович, Шанхоев Ахмед Султан-Хамидович.

Проблема наркомании в Ингушетии существует давно и всегда была для региона животрепещущей и актуальной. В настоящее время правоохранительные органы не умалчивают о ней, а борются с этим совместно с обществом. Это подтверждается и обнародованием правоохранительными органами вышеуказанного списка осужденных лиц, которые ранее оставались скрытыми от СМИ.

Общепризнанно, что употребление и распространение наркотиков в разных формах карается не только судебными инстанциями, но и наказанием Всевышнего. Если мы обратимся к представителям религиозной общественности, то узнаем, что первая и основная причина строгого канонического запрета в исламе на употребление наркотиков — опьянение рассудка, недееспособность человека в результате приема этих веществ. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сторонитесь одурманивающего! Нет сомнений в том, что оно — ключ всех зол. Остерегайтесь всего, что пьянит (дурманит рассудок)!»

В таком случае невольно возникает вопрос: каким образом среди ингушей, исповедующих ислам, наркомания прочно вошла в привычку и укореняется с каждым днём? Ведь мы сегодня сплошь и рядом сталкиваемся с фактами употребления и распространения различных видов одурманивающих средств, которые в корне уничтожают всё человечное в человеке!