Несмотря на то, что тот отрезок времени у каждого может вызывать порой совершенно разные воспоминания и эмоции, но школьная линейка, как правило, ассоциировалась с предвкушением чего-то нового и интересного.

В этот солнечный день нам стало интересно пообщаться с жителями нашей республики и узнать, с каким настроением они встретили новый учебный год.

Дали Парагульгова — первоклассница. В школу она пошла с большим желанием и с четким пониманием, что хорошая ученица «слушает учительницу и делает домашнюю работу». Выбор родителей пал на частную школу «Открытый мир», так как мама девочки сама была воспитанницей Галаевой Марем Юсуповны.

«Я думала, что это будет обычное мероприятие. Все придут и уйдут. А там оказалась огромная толпа людей, и было очень громко. Я сначала думала, стоит ли мне ходить в школу, и потом подумала, что стоит», — рассказывает первоклашка.

Больше всего маленькой ученице запомнилось чтение стихотворения перед собравшимися. Без слез первое сентября для Дали тоже не прошло, но связаны они были совсем не с разочарованием от праздника.

«Мы рассказывали стихи, и вдруг мне стало жарко, и я заплакала... мы пошли с мамой в столовую, я выпила воды и успокоилась».

Завершилось знакомство со школой для Дали Парагульговой семейным походом в кафе и яркими впечатлениями от этого дня.

Долгожданным стало начало учебного года и для Муслима Евлоева.

«Мне сегодня понравилось, было интересно, весело. На линейке пели песни, танцевали, были гости из министерств», — рассказывает ученик 6 класса из Насыр-Кортского административного округа Назрани.

Нахождение под палящим солнцем тоже утомило 12-летнего школьника, и все же в школу он отправился с большим желанием.

«Хотел увидеться с одноклассниками, потому что за лето виделся только с некоторыми. И по урокам соскучился. Мне нравится русский язык, физкультура, история, информатика, история религий», — делится Муслим.

Алима Богатырева уже давно проживает за границей со своей семьей. В первый класс она тоже пошла там же, где и проучилась 12 школьных лет.

«Этот учебный год я хотела закончить красиво, с хорошими оценками, хорошо сдать экзамены, иметь хорошие отношения с учителями, чтобы в конце года ни о чем не сожалеть», — делится своими взрослыми мыслями Алима.

«С одной стороны, я испытывала радость, что наконец смогу поступить в университет, потом начать работать, какая-то более взрослая и самостоятельная жизнь начнётся. С другой стороны, было печально, что я не буду часто видеться со своими одноклассниками, что друзья пойдут в разные учебные заведения, и тоже сможем редко встречаться. Ещё на этот год я возлагала большие надежды, потому что мне надо было быстро определиться с выбором учебного заведения, университета, профессии, которую хочу освоить. К тому же должны были проводить разные мероприятия для выпускного класса, я очень надеялась, что они будут запоминающиеся и интересные», — вспоминает студентка первого курса экономического факультета.

Однако с другой стороны предстает начало учебного года, если смотреть на него глазами родителей, в особенности многодетных.

«Раньше действительно 1 сентября был как праздник. Когда мои первые двое детей шли в школу, не затрудняло собирать их, отправлять, делать задания, проверять домашнюю работу... Когда у тебя только два ученика, можешь себе позволить купить все необходимое без проблем», — делится жительница Ингушетии Айшат.

Молодая женщина — мама шестерых детей: четырех школьников и двух студентов, и для нее одна только мысль о подготовке к школе становится настоящим стрессом.

«В каждой школе своя форма, разные тетради, по две пары сменных рубашек, сменная обувь, учебники и так далее. К тому же проблема второй смены. В зимнее время, когда рано темнеет, добираться до дома проблема для многих родителей. Все эти заботы и суматоха развеивает ощущение праздника», — делится многодетная мама.

Но, несмотря на сложности родительского долга, они с супругом стараются поддерживать в детях интерес к учебе и школьной жизни.

«Стараешься по мере возможности купить своему ребенку то, что ему нравится, то, что он захотел, чтобы эти годы запомнились положительными событиями», — говорит Айшат.

В кругу учителей часто с юмором, но не без доли правды, цитируют фразу «В хорошем учителе мы ценим лучшие качества дрессировщика, клоуна и цирковой лошади, которую год за годом гоняют по кругу». Да, работа учителя — это колоссальный труд, требующий наличия самых разных качеств в одном человеке. Изматывающая профессия, которая становится для начинающих педагогов проверкой на прочность. Зачастую многие ее не проходят, и школьная линейка проходит без них.

Но к Азе Дахкильговой это не относится, уже более 30 лет она верна выбранной стезе и 1 сентября проводит в стенах школы.

«Несмотря на то, что не отдохнула, я рада началу нового учебного года. Рада, что снова увижу ребят. На самом деле мне нравится с ними работать, я получаю позитивную энергию и положительный заряд от этих детей. Конечно, это тяжелый труд, но мы сами по доброй воле его выбрали, и я не жалуюсь», — говорит Аза Якубовна.

Ощущение праздника для Азы Дахкильговой сохранилось.

«В День знаний я вспоминаю свои школьные годы и мысленно становлюсь ровесницей ребят, которые стоят на линейке. Действительно, ощущение праздника бывает именно там», — заключает учитель математики.