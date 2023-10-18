В частности, по сообщению из небольшого французского города Сержи, нами некоторое время назад была опубликована статья, где рассказывалось о проведении в парке имени Франсуа Миттерана культурного марафона, в котором принимало участие 800 ассоциаций. Ингушская ассоциация Galqai-Gliqvi («Галгай-Глигви») совместно с ингушами из Парижа была представлена здесь под номером 302.

Ингушская ассоциация «Галгай-Глигви» была создана во французском городе Сержи в январе 2022 года для объединения представителей ингушской национальности, проживающих во Франции и в других странах Европы. И занимается ассоциация не только вопросами культуры, но и вопросами физического воспитания молодежи.

Вот и на днях с нашей редакцией связались учредители ассоциации Galqai-Gliqvi и рассказали о том, что 28 октября 2023 года они совместно с ребятами из ингушской ассоциации в Париже «Даймохк» проводят траурное мероприятие, призванное почтить память безвинных жертв осени 1992 года, когда в Пригородном районе произошла трагедия.

«Мы соберемся вместе, чтобы вспомнить о трагических событиях, произошедших в тот мрачный период нашей истории, — говорит руководитель культурного центра Galqai-Gliqvi Микаил Костоев, который живет во Франции уже более 15 лет. — Пусть наше собрание станет знаком скорби и единства с теми, кто потерял в те страшные дни своих родных и близких людей, остались без крыши над головой и годами нажитого имущества».

Микаил Костоев рассказал, что ингушские ассоциации уделяют таким трагическим датам особое внимание. Причем в таких мероприятиях могут участвовать люди всех национальностей и вероисповеданий.

«Двери нашего сообщества «Галгай-Глигви» и центра «Даймохк» в Париже открыты для всех, кто желает людям добра и мира, — говорит он. — Только должен предупредить, что наши ассоциации представляют только интересы культурного взаимообмена с другими народами и нациями, и никаких политических и религиозных вопросов мы не обсуждаем и не рассматриваем. Поэтому милости просим всех, кто готов поддержать работу наших ассоциаций в сохранении истории и культуры ингушского народа».

Руководитель ингушской ассоциации в г. Сержи подчеркнул, что они с большим уважением и почтением относятся ко всем участникам культурно-массовых и иных мероприятий. А к числу траурных мероприятий они относят и форумы, посвященные геноциду сталинских репрессий.

«Мы с ребятами накануне таких ответственных мероприятий предварительно готовим исторические стенды и наглядный материал, повествующий о годах сталинских репрессий, которые коснулись и ингушского народа, — рассказывает Микаил. — Всё это мы делаем для будущих поколений, чтобы они знали и помнили историю своего народа. Где бы мы ни жили, в какой бы стране ни покоились наши предки, ингуши должны знать свои корни и свое происхождение. Соответственно, и историю своего народа мы, живя во Франции или в любой другой европейской стране, должны знать не хуже наших соотечественников, проживающих на своей исторической родине. Поэтому, когда мы всё это рассказываем посетителям ассоциации, в числе которых бывают не только кавказцы, но и люди других национальностей, им бывает безумно интересно нас слушать. Затем у них появляется масса вопросов, касающихся Ингушетии. Например, что это за страна, с кем она граничит и каковы традиции и нравы людей, населяющих этот край. И мы с удовольствием отвечаем на эти вопросы и в дополнение к сказанному разъясняем, какие особенности имеет наш народ и какие праздники отмечает».

Связался с нами по телефону и руководитель ингушской ассоциации в Париже «Даймохк» Умар Арчаков, который сказал, что их главная задача заключается в том, чтобы как можно больше людей на земле узнало об Ингушетии.

«Кроме того, что мы проводим мероприятия и встречи культурного характера, немаловажным считаем мы и проведение памятных вечеров и встреч, посвященных трагическим датам и событиям, произошедшим с нашим народом в разное время, — говорит Умар. — Вот и на этот раз мы хотим провести траурные мероприятия, посвященные осетино-ингушскому конфликту осенью 1992 года. Считаю, что подобные встречи — это мосты крепких братских отношений между людьми разных национальностей. Особенно часто должны встречаться и общаться между собой европейские ингуши».

Как мы знаем, бытует мнение, что выходцы с Кавказа (или какая-то часть из них), соизволившие покинуть свою малую родину и жить на Западе, в последнее время всё чаще и чаще становятся проблемой для коренных европейцев. Об этом можно судить по многочисленным публикациям и репортажам в СМИ, в которых рассказывается о мерах государственного масштаба, предпринимаемых по отношению к кавказцам, эмигрировавшим в страны Европы после переломных 90-х, когда в России бушевал настоящий политический и экономический хаос. Поэтому всегда приятно получать из-за рубежа сообщения о толерантности между эмигрировавшими ингушами и коренными жителями, которые настраивают на позитивный лад.

Также Микаил Костоев рассказал нам о том, что 1 октября 2023 года в Швейцарии прошли соревнования Grappling Industries Geneve, где первые два места занял ингушский спортсмен Ислам Долгиев. Поздравляя с поистине великолепным результатом нашего соотечественника за рубежом, Микаил отметил, что флаг Ингушетии был поднят в этом швейцарском зале впервые, что придает этим победам еще большую значимость.

«Ислам Долгиев показал вдохновляющий пример для всех молодых спортсменов, поэтому мы поздравляем его с такими победами и желаем ему и дальше продолжать радовать свою семью, друзей и весь ингушский народ выдающимися спортивными успехами и достижениями», — отметил М. Костоев.