На встрече также присутствовали директор Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Илья Разбаш, президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, главный редактор книги «Рекорды России» Станислав Коненко.

«Детьми мы трясли тутовое дерево, собирали с земли ягоду, мыли ее в реке и ели. А теперь? По заключению Роспотребнадзора, в наших речках сегодня нельзя даже купаться. Очень часто слышу, что у детей появляется аллергия даже на распространенные привычные продукты. Как такое может быть? Ответ простой: это загрязненный природный фон. От состояния экологии зависит будущее поколений, и этот вопрос требует приоритетного внимания», — рассказал Калиматов.

Глава региона также отметил, что важно кардинально менять подход к привитию у людей экологической культуры. «Все, что обсуждается и создается на «MAGAS 2021», — очень важно и нужно. Для реализации идей участников форума нужно подключать ребят во всех регионах», — сказал он.

Находясь в живописном Джейрахском районе, в месте проведения экофорума «MAGAS 2021», Калиматов обратил внимание на необходимость обустройства зон отдыха для туристов в горной Ингушетии с целью сохранения природного богатства региона, установки на этих территориях мангалов на дровах из сухостоя, создания условий для последующей уборки отдыхающих за собой. Для эффективной реализации идеи, по его мнению, имеет смысл установить символический экосбор для туристов — средства будут возвращаться в проект в виде запаса мешков для мусора, дров, благоустройства площадок.

«Нужно по-житейски подумать, как среди людей внедрить решение экологических вопросов максимально результативно. В свою очередь я как Глава буду способствовать тому, чтобы к инициативам, направленным на создание благоприятной среды вокруг нас, в том числе и волонтёрским, относились серьезно, оказывали всяческую поддержку. Иначе мы ничего не оставим последующим поколениям», — сказал он.

Калиматов в своей речи неоднократно подчеркнул необходимость экопросвещения среди подрастающего поколения.

«Не получится перевоспитать взрослого человека, но участники предлагают начинать именно с детей. Буквально с яслей необходимо прививать доброе отношение к природе. Например, создать «Букварь эколога» — пособие, в котором в интересной форме ребенок мог бы получить базовые знания в сфере экологии», — пояснил руководитель Ингушетии.

В свою очередь директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Илья Разбаш также отметил, что важно создавать проекты, направленные на решение конкретных проблем в сфере экологии: на сохранение воды, рекультивацию загрязненной почвы, переработку отходов.

«Научить чему-то можно через личный пример. Такой, как всероссийская акция «Вода России», на которую выходят целыми семьями, от мала до велика», — сказал он.

Экофорум в Ингушетии занесен в Книгу рекордов России в статусе самого высокогорного. Соответствующий сертификат главный редактор проекта Станислав Коненко вручил Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову.

«Наше экологическое мероприятие проходит на высоте 1,2 тыс. метров над уровнем моря. Это рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, но на этом мы не собираемся останавливаться, впереди новые достижения и рекорды», — сказал на встрече и. о. первого вице-премьера республики, министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Евлоев.

По его словам, в среду участники мероприятия намерены побить еще один рекорд — провести самый массовый пикник на высоте 1,5 тыс. метров у подножия горы Цей-Лоам.

Напомним, участниками форума стали представители более 10 стран мира и 25 регионов России.

«MAGAS 2021» — это площадка для обсуждения актуальных проблем в сфере экологии, создания новых экологических тенденций и практик, тиражирования и обмена уже существующих кейсов для увеличения аудитории экологических проектов.

Международный экологический форум общественных организаций «MAGAS 2021» поддержан на грантовом конкурсе молодёжных инициатив Росмолодёжи, а также министерством природных ресурсов и экологии республики.