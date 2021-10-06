Открывая церемонию, руководитель республики поздравил всех работников образования с профессиональным праздником, отметив, что этот день является для всех жителей региона трогательным и значительным событием. По его словам, именно учителя не только учат детей, но и воспитывают их своими примерами, поступками, закладывают жизненные ценности и помогают определиться с выбором профессии.

«Каждый ребенок надеется, что после окончания они найдут правильный путь. В какой-то мере они полагаются на вас. Ведь приятные воспоминания об учителях, даже самых строгих и требовательных, остаются с нами на всю жизнь. Желаю, чтобы вы получали обратно тепло своих учеников и гордость за то, что они состоялись в жизни. Хочется выразить всем вам, дорогие учителя, искреннюю признательность, сказать большое спасибо за самоотверженную работу, за то, что в каждого ученика вы вкладываете частицу своей души, частицу сердца», — сказал Калиматов.

Глава субъекта подчеркнул, что властями региона делается все возможное для того, чтобы облегчить работу педагогов, создать для них комфортные условия для преподавания детям.

Он акцентировал внимание на том, что в республике появились и в дальнейшем будут строиться новые детские сады и школы. В Ингушетии в текущем году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открыто 4 общеобразовательных организации по 720 посадочных мест. При этом до конца года планируется к вводу ещё 14 школ на общую проектную мощность 9 610 посадочных мест. Также в рамках проекта «Демография» ведется строительство 9 дошкольных организаций на 1980 мест.

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Образование» в республике планируется к вводу 8 общеобразовательных учреждений на общую проектную мощность 5 521 посадочное место.

Создание дополнительных 15 131 места позволит повысить качество общего образования в регионе, а также предотвратит риск возникновения практики обучения в три смены. В целях ликвидации двухсменного и перехода на односменный режим обучения в период с 2022 по 2024 годы в республике необходимо построить дополнительно 20 общеобразовательных учреждений на 12 620 мест.

В завершение официальной части церемонии Калиматов вручил заслуженные награды и почетные грамоты лучшим работникам образования республики.