В своем выступлении по итогам доклада премьер-министра Калиматов заявил, что за минувший период мы с вами вышли на алгоритм эффективной совместной деятельности исполнительной и законодательной власти республики.

«В дальнейшем её предстоит улучшить и усилить для решения первоочередных задач Ингушетии, укрепления единства народа, плодотворной деятельности всех институтов общества», — сказал руководитель региона.

Он отметил, что в работе властных структур приоритеты труда направлены на обеспечение достойной жизни жителей Ингушетии, их безопасности и благополучия. При этом Калиматов подчеркнул, что главная стратегическая цель в развитии региона — быть в одном ряду с экономически успешными субъектами Российской Федерации.

«Говоря о задачах всех ветвей власти, Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут и работают, — в городах, районах, селах, по всей стране.

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием», — процитировал Президента России Глава субъекта.

По мнению Калиматова, необходимо мобилизовать людей на укрепление экологического благополучия региона, создавать новые точки роста, находить и применять эффективные механизмы экономического подъема республики

В своей речи руководитель субъекта также отметил, что в развитии экономики, культуры, промышленности, АПК, спорта, науки, туризма и остальных отраслей Ингушетии участвуют депутаты и госслужащие, ученые и специалисты, рабочие и фермеры, учителя и медики, работники СМИ, военнослужащие, деятели сферы культуры, представители старшего поколения и молодежи.

«С каждым десятилетием растет актуальность оперативных действий, связанных с обеспечением прав граждан, их достатка, отдыха и труда. И жители Ингушетии должны на себе чувствовать плодотворное взаимодействие государственных структур и общества», — подчеркнул Калиматов.

В контексте предстоящего празднования 30-летия республики Глава региона отметил, что юбилейная дата является мощным моральным импульсом для дальнейшей продуктивной деятельности.

«Она символически совпадает с главными целями социально-экономического развития Ингушетии до 2030 года. Запас прочности у республики, у ее управленческих и организационных структур большой. Мы вместе смогли снизить долговые обязательства бюджета, дать старт удачной реализации нацпроектов, ответить на такие вызовы, как коронавирус, преодолеть экономические трудности и обеспечить продовольственную безопасность региона. Нам предстоит очень многое еще сделать», — резюмировал Глава Ингушетии.

Завершая свое выступление, руководитель субъекта сделал акцент на том, что правительство, парламент, муниципальные власти, все ведомства, службы и учреждения республики должны быть потенциально готовы преодолеть указанные проблемы и эффективно решать ключевые задачи.

«Мы должны быть одной командой, которая трудится на благо республики и России. Желаю нам всем успеха в достижении этих важных для родной Ингушетии стратегических целей», — подытожил свою речь Калиматов.

Как заявил глава правительства Сластенин, для сокращения отставания Ингушетия по социально-экономическим показателям от среднероссийских значений разработана новая модель развития республики до 2030 года с включением пяти прорывных проектов.

«В модель экономического развития вошло строительство тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс. тонн овощей в год, развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи», — сказал премьер.

По его данным, в стратегию властей также включены крупнейшие проекты создания промышленного (индустриального) парка «Джейрах» мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год, развития солнечной генерации, создания индустриального парка «Магас» в целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности.

Руководитель кабинета министров отметил, что модель защищена в федеральном правительстве.

Несмотря на смещение сроков их реализации под влиянием внешнего санкционного давления, республиканские власти оказывают всестороннюю поддержку упомянутым проектам.

Уточнены окончательные параметры инвестпроектов, разработаны дорожные карты их реализации.

Важным событием 2021 года, по его словам, стало успешное проведение Дней республики в Совете Федерации, по итогам которого принято постановление «О господдержке социально-экономического развития Республики Ингушетия».