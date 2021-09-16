Ректор вуза от лица коллектива поприветствовал руководителя субъекта, отметив, что университет — одна из самых демократических сфер в жизни общества, поэтому и атмосфера в его стенах располагает к свободной дискуссии. Кроме того, сам Глава республики вёл преподавательскую деятельность, близок к академической среде и студенчеству.

«Искренне рад встретиться с вами. Вы видите все плюсы и минусы в воспитании, уровне знаний, сохранении традиций, у вас свое видение и свежие идеи, поэтому хочу послушать вас», — подчеркнул Калиматов.

Дискуссия, в ходе которой Глава республики ответил на десятки вопросов аудитории, продлилась порядка четырех часов. Вопросы касались жизни университета, системы образования, а также актуальных на сегодняшний день проблем в республике и стране в целом.

В ходе беседы были подняты острые проблемы безработицы, создания рабочих мест, развития IT-технологий, повышения уровня образования и расширения технической базы учебных учреждений, социально-экономической, экологической ситуации в субъекте, а также другие актуальные темы.

К примеру, педагоги обратились с просьбой оказать содействие в предоставлении выпускникам рабочих мест в бюджетных организациях. В свою очередь Глава региона предложил проработать идею практики в госучреждениях для юристов, финансистов и других востребованных специалистов с лучшими показателями успеваемости.

Также руководитель региона напомнил о рабочих местах, созданных на базе реанимированных и введённых в строй промышленных предприятий, которые не заполняются местными кадрами, что в свою очередь компенсируется за счёт специалистов из других регионов. В данном вопросе участники беседы сошлись во мнении, что у населения недостаточная осведомленность — не хватает информационной работы со стороны бизнеса и власти.

Руководитель субъекта заявил, что нехватка профессиональных кадров чувствуется во многих сферах, а обеспечение ими зависит от образовательных учреждений региона, во главе которых университет, призванный формировать передовую часть населения, ее интеллигенцию.

Педагоги отметили важность взаимодействия трех основных точек опоры развития региона — университета, бизнеса, властей республики. Калиматов поддержал данную идею, более того, по его словам, необходимо организовать встречи, на которых представители академической среды смогли бы представить свои предложения правительству Ингушетии. Так, Главе региона импонировала идея создания торгово-закупочных баз при поддержке исполнительной власти, на территории которых можно будет организовать сбыт товаров сельхозпроизводства частных аграриев, поскольку именно его отсутствие сдерживает многих от расширения, а порой и вовсе ведения хозяйства.

«Изучите рынок — ведь это вы готовите специалистов, которые в дальнейшем должны будут востребованы. У вас хорошие предложения, приходите в правительство, и будем детально рассматривать все ваши инициативы», — сказал он, обращаясь к преподавателям.

Наболевший вопрос, касающийся нарушения экологической системы горной местности, вырубки лесов, подняли представители биологического факультета. В частности, затронули проект создания ботанического сада, который Глава обещал поддержать.

«Это такой болезненный вопрос, у нас нельзя ни в один водоём войти. Существует проблема отсутствия очистных сооружений, которую мы намерены решать в ближайшее время. Ботанический сад у университета будет непременно, эту задачу мы решим. Также будет проработана законодательная инициатива, на основании которой мы планируем приостановить вырубку леса для восстановления речной системы», — сообщил Калиматов.

При обсуждении технических специальностей, а также IT-программирования, Глава республики предложил организовать выезды студентов и выпускников на промышленные производства для ознакомления с рабочим процессом и трудоустройством.

«У нас есть новые заводы и фабрики, есть гуманитарно-технический колледж в составе университета, в сотрудничестве с правительством наладим связи с бизнесом, будете выезжать с ребятами, там все компьютеризировано, цифровизировано, дорогое оборудование, которое необходимо обслуживать», — уточнил он.

Также участники встречи обсудили вопросы борьбы с наркоманией, способы, благодаря которым руководство борется с положением дотационного субъекта, и перспективы этой борьбы, состояние транспортной инфраструктуры, сохранение ингушского языка и многие другие вопросы.

В заключение Калиматов подчеркнул, что встреч таких будет больше, поскольку он видит энтузиазм со стороны педагогов и студенчества, отметил, что осталось много незатронутых тем и предложений.