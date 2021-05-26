Как сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, во вторник, 25 мая, руководитель региона Махмуд-Али Калиматов совершил обход улиц и скверов в центре Магаса и лично оценил проделанную работу.

В Магасе на данный момент проводится реконструкция дорог, прогулочных зон, замена коммуникаций некоторых территорий. В частности, в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ведется ремонт дорожного покрытия на улице К. Кулиева: замена верхнего слоя асфальтобетона, устройство дорожной разметки, дорожных знаков, ремонт ливневой канализации.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» запланирована реконструкция 6 территорий города, включающая замену дорожных покрытий и тротуаров, создание мест отдыха, замену освещения и зеленых насаждений. Самой масштабной станет деятельность по продолжению строительства аллеи Матери — от улицы Д. Мальсагова до улицы С. Чахкиева, где будет создан ансамбль малых архитектурных форм с небольшим искусственным водоемом, беседками и новым освещением, в том числе декоративным.

В целях улучшения внешнего облика столицы администрацией начаты работы по приведению в порядок рекламных носителей: создана рабочая группа, проведен мониторинг всех щитов и вывесок. Некоторые из них, которые портили экстерьер зданий и общий вид города, уже демонтированы; предпринимателям, ведущим деятельность на центральных улицах, выданы предписания снять или заменить несоответствующие требованиям вывески, по остальным территориям работа продолжается согласно плану.

Также активизирована деятельность по сохранению и увеличению количества зеленых насаждений в столице: на главных улицах, проспектах, площадях, аллеях и в скверах высажены хвойные и декоративно-лиственные растения, сделаны клумбы из однолетних цветов.

В пешем инспекционном обходе Главу региона сопровождали мэр Магаса Усман Аушев и его заместитель, начальник архитектурного отдела Хадижа Гойгова. Им Калиматов адресовал возникшие относительно развития городских систем вопросы и замечания. Он отметил, что среда должна быть и доступной, и привлекательной, и дал поручение устранить недостатки, влияющие на эстетический облик центра города, в течение двух месяцев.

Махмуд-Али Калиматов не обошел вниманием и дворовые территории жилых построек и организации предпринимательской деятельности. Он посетил заведения общепита и места розничной торговли, поинтересовавшись у владельцев и сотрудников вопросами официального трудоустройства, безопасности помещений и наличия системы товарного учета и кассового оборудования.