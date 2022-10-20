«В регионе однозначно видны результаты. Показатели федерального проекта в текущем году будут достигнуты. Нас радует, что в республике есть специальный герцентр, что уже говорит о внимании к пожилым людям. Мы столкнулись с желанием людей работать, пониманием проблем, увидели команду специалистов-гериатров. У нас два комплекса мер, благодаря которым будет развиваться программа: по профилактике падений и переломов и по ранней диагностике когнитивных изменений», — отметила по результатам проверки Котовская на встрече с вице-премьером Эсет Боковой.

Команда медиков прибыла в республику с целью проведения аудита мероприятий, направленных на достижение результатов федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Эксперты выборочно посетили организации здравоохранения, на базе которых находятся стационарные гериатрические койки: Сунженская центральная районная больница и Ингушская республиканская клиническая больница имени Ахушкова, Гериатрический центр, который функционирует в сельском поселении Троицкое на базе СЦРБ, и гериатрический кабинет в городской поликлинике в Назрани.

Подробно в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» рассматривалось достижение целевых показателей, в частности, уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 60 лет и старше на 10 тыс. населения соответствующего возраста, охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, а также доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением.

Работу по приему пациентов гериатрические центры начали в середине 2020 года, и за весь период было зарегистрировано 920 посещений. На постоянном учете по региону состоит 470 человек.

В качестве положительного момента была отмечена уникальная, по мнению специалистов гериатрии, возможность госпитализации больных с ухаживающим родственником, которая предоставляется в Ингушетии, что, по их словам, является отражением традиций.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя такой подход к пожилым людям в гериатрических центрах, отметил в своем Телеграм-канале: «В ингушском обществе пожилые люди всегда занимали особое место. Отношение к ним являлось показателем достоинства семьи, рода. Нет ничего более предосудительного в народе, чем плохое отношение к старикам. Поэтому в Ингушетии нереально, чтобы родственники согласились доверить своего пожилого больного даже медицинским работникам. Постоянно находиться рядом и ухаживать за ним они считают своим прямым долгом. Понимая это, было принято решение о госпитализации пациентов гериатрического центра вместе с ухаживающим родственником».

У делегации Минздрава России также состоялась встреча с деканом медицинского факультета Ингушского государственного университета Омаром Яндиевым, для обсуждения реализации образовательных программ по гериатрии и с представителем министерства труда и социального развития для решения вопросов подготовки к внедрению системы долговременного ухода.

«В этом мы рассчитываем на то, что клинические ординаторы из региона будут направляться к нам для целевого обучения, чтобы формировалась не только сама служба, но и основа преподавания, готовились квалифицированные кадры» — сказала Котовская.

Напомним, что в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» в 2019 году в Ингушетии открыты и функционируют 5 гериатрических кабинетов и 20 гериатрических коек: 10 — на базе ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница» и 10 — на базе ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», гериатрическая служба региона полностью создана.